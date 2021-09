De beste hodetelefonene i alle prisklasser

Hodetelefoner kan være utfordrende å velge blant, siden det finnes så utrolig mange. Vi prøver å snevre ned utvalget litt for deg.

Hodetelefoner og ørepropper er virkelig et virvar av produkter, og kan fåes i alle prisklasser fra cirka en hundrelapp til det hundredobbelte.

Hodetelefoner er også noe av det vi tester mest av her på Tek.no, så enten du er ute etter å bruke et par hundrelapper eller 10.000 kroner skal vi nå prøve å styre deg i riktig retning.

Vi holder oss til trådløse hodetelefoner og ørepropper i denne guiden - delvis fordi det er det vi i hovedsak har testet de siste fem årene, og også fordi de færreste telefoner i dag kommer med minijack-utgang, slik at det for mange vil være eneste alternativ å bruke bluetooth-hodetelefoner.

Under 500 kroner

1More Pistonbuds

1More Pistonbuds er førstevalget i den aller billigste klassen.

Når vi snakker true wireless-propper, er det jammen ikke mye å hente i denne prisklassen, men det betyr ikke at det ikke finnes lysglimt. Ta 1More PistonBuds, for eksempel.

Til det som i skrivende stund er bare 290 kroner får du helt trådløse ørepropper som sitter godt i øret, låter langt bedre enn hva man skulle tro til denne prisen og sitter godt på plass i øret. Proppene er også lette og komforten høy, men som vanlig i den aller billigste prisklassen er batteritiden noe mer middelmådig.

Mellom tre og tre og en halv time bør likevel være mulig å skvise ut, noe som også var helt vanlig blant langt dyrere propper bare for et par år siden. Samtalekvaliteten er også ganske god så lenge det ikke er altfor støyete rundt deg.

Kort fortalt: I denne prisklassen er det ikke mye vi ville anbefalt, men om du vil bruke minst mulig er det disse du skal gå for.

Les testen av 1More Pistonbuds her.

Skullcandy Dime TW

Et annet billig og godt alternativ er Skullcandy Dime True Wireless, som heller ikke koster mer enn 399 kroner. Her får du et svært kompakt etui, ganske små og diskré propper og ikke minst svært god lyd til prisen - litt åpnere enn i Pistonbuds, men samtidig med litt mindre dypbass.

Et minus med dem er at etuiet lades med mikro-USB, ikke USB-C. Det gir ganske treig lading og ikke minst at du må drasse med deg en kabel som ikke brukes til så veldig mange andre enheter lenger.

Batteritiden er også her på rundt tre timer per lading, men mikrofonlyden er god og prisen altså utmerket.

Les testen av Skullcandy Dime True Wireless her.

500 til 1000 kroner

Jabra Elite 45h

Jabras Move-hodetelefoner var lenge kjent som «det eneste ene» om du skulle ha billige hodetelefoner, men nå er det oppfølgeren Elite 45h du skal ha. De har først og fremst hele 50 timers batteritid, i tillegg til varm og behagelig lyd. En egen hørselstest gjør dessuten at du kan få lyden tilpasset egen hørsel.

45h veier dessuten lite, og myke og behagelige øreputer gjør dem svært behagelige å ha på. Prisen på disse ble tilsynelatende akkurat jekket opp litt, men i denne prisklassen er det kroner er det disse vi ville valgt om du skal ha «ordentlige» hodetelefoner. Aktiv støydemping får du imidlertid ikke, men det kan du nesten heller ikke forvente til denne prisen. Vil du ha støydemping foreslår vi at du tar en kikk på Puresense NCX-900.

Les testen av Jabra Elite 45h her.

1More ComfoBuds Pro

Disse har vi ikke rukket å teste ferdig, men vi tar dem likevel med for dem som helst vil ha ørepropper, ikke hodetelefoner. ComfoBuds Pro koster i skrivende stund 670 kroner i billigste nettbutikk, men gjør likevel det meste som Apples AirPods Pro gjør. De har ganske god lyd, helt kurant aktiv støydemping og god batteritid i det etter hvert velkjente «tannbørste»-formatet.

Sammenliknet med Pistonbuds er lyden klarere og luftigere, og du får altså aktiv støydemping og bedre batteritid. Støydempingen er naturlig nok ikke helt på nivå med de aller beste, men den er fint tillegg til et par relativt rimelige propper.

De er behagelige å ha på og sitter stort sett godt på plass. ComfoBuds Pro er rett og slett mye for pengene - og et fint steg opp fra de aller billigste modellene over.

1000 til 1500 kroner

Soundcore Liberty Air 2 Pro

Enda et lite steg opp fra 1More finner vi Soundcore, som egentlig er en del av det mye større Anker-merket. Liberty Air 2 Pro krysser stort sett av alle boksene vi har for helt trådløse propper, med flott lyd, god støydemping og god batteritid.

Her får du også en egen hørselstest som personaliserer lyden for akkurat din hørsel, og som hever opplevelsen enda et hakk. Resultatet er stort, fyldig og engasjerende - og egentlig helt der oppe med propper til det dobbelte av prisen - minst.

Passformen er god (om enn ikke helt like god som på enkelte propper med vinger), proppene er komfortable å ha på og det følger med et godt utvalg av silikonputer.

Et par små innvendinger er kanskje at etuiet er litt større enn på en del andre propper og at proppene ikke er offisielt vannsikret med IP-sertifisering. Men utover det er dette svært mye for pengene.

Les testen av Soundcore Liberty Air 2 Pro her. Gode alternativer er også Sonys WF-1000XM3 og Jabras Elite 75t/75t Active.

Huawei Freebuds Studio

Disse varierer i skrivende stund enormt i pris, men i korte perioder har disse vært akkurat innenfor prisgrensa - og da kan de karakteriseres som et veldig godt kjøp. Derfor «jukser vi litt» og tar dem med, og anbefaler at du legger på den ekstra hundrelappen eller to om det var 1500 kroner som var tenkt som maks.

Huaweis mest påkostede hodetelefoner med støydemping kostet opprinnelig 3000 kroner, og vi konkluderte i vår test med at de kanskje ikke var spesielt originale, men jevnt over godt utformede og gode. Til nærmere halve prisen står den vurderingen i alle fall støtt.

Freebuds Studio byr nemlig på balansert, fin og engasjerende lyd, god støydemping og et pent og solid etui. De er lette og behagelige å ha på og enkle å kontrollere med touchpanelet på siden. Freebuds Studio gjør kanskje ikke så veldig mye best av alle, men de er likevel en attraktiv totalpakke - og i alle fall til denne prisen.

Les testen av Huawei Freebuds Studio her. To gode alternativer som innimellom også treffer innenfor prisgrensa her er Sonys WH-H910N og Jabra Elite 85h.

1500 til 2500 kroner

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Sennheiser er kjent for god lyd, og Momentum-proppene er deres mest påkostede true wireless-propper. De er kanskje også de best-låtende trådløse øreproppene blant vanlige forbrukerpropper. Siden lansering har også prisen kommet ned fra rundt 3.000 til 2.000 kroner.

De spiller fabelaktig fint, med et detaljnivå som få andre kan matche, masse luft og et solid bassfundament. Inntrykket er likevel at Momentum TW2 er utpreget nøytrale og «Sennheiserske» i fremtoningen, som gir et veldig troverdig og balansert inntrykk.

Du får også aktiv støydemping, men den er kanskje ikke like imponerende som på andre ørepropper i denne prisklassen. Du kjøper altså disse hovedsaklig for lydkvaliteten, men komforten er god og de sitter godt på plass i ørene - tross at de ikke har vinger. Syv timers batteritid på en lading er også bra, og du kan i tillegg hente ut et par-tre ekstra ladinger i etuiet.

Apples AirPods Pro er selvfølgelig også et godt alternativ i denne prisklassen, med bedre støydemping, men svakere lydkvalitet.

Les testen av Sennheiser Momentum True Wireless 2 her.

Sony WH-1000XM3

Sonys flaggskip fra forrige generasjon er fortsatt et svært godt par hodetelefoner, og til det som i skrivende stund er akkurat under 2300 kroner er de fortsatt hodetelefonene vi ville valgt om du leter i denne prisklassen. De er naturlig nok ikke like gode som etterfølgeren 1000XM4, men forskjellene er ikke voldsomt store og du sparer rundt en tredel av prisen.

1000XM3 har først og fremst svært god støydemping, inkludert smarte funksjoner som at du kan legge hånda på den ene øreklokka for å gå inn i midlertidig omgivelsesmodus og kjapt høre en beskjed eller annonsering. Lyden er basstung, engasjerende og morsom å lytte til, komforten er høy og batteritiden svært solid.

Sammenliknet med 1000XM4 mister du i hovedsak litt lydkvalitet, litt støydemping og evnen til å koble til flere enheter på en gang. Vil du ha det nyeste og beste er det selvfølgelig mulig det er verdt det, men du velger ikke feil om du velger 1000XM3 heller.

Les testen av Sony WH-1000XM3 her. Et annet godt alternativ hvor du også sparer noen hundrelapper er Jabra Elite 85h.

2500 til 4000 kroner

Sony WF-1000XM4

Sony WH-1000XM4

Vi kommer selvfølgelig heller ikke unna Sonys flaggskip blant store hodetelefoner her. Sammenliknet med 1000XM3 har Sony skarpet opp diskanten og strammet opp bassgjengivelsen noe i 1000XM4, og begge deler gjør at helhetsinntrykket blir bedre.

Støydempingen var allerede knallgod i 1000XM3, men XM4 forbedrer den marginalt. På fly gjelder det i hovedsak den mest høyfrekvente motorstøyen, men de er også noe bedre til å dempe vekk stemmer og andre «ujevne» lyder rundt deg. Samtidig må det sies at Apples AirPods Max er enda litt hvassere på denne fronten, så Sony har fått en skarp konkurrent igjen etter at Bose har vært litt fraværende de siste par årene.

Nytt versus 1000XM3 er også støtte for multipoint bluetooth, med andre ord at du kan være tilkoblet både en mobil og en PC samtidig. Det største minuset er fortsatt at samtalekvaliteten i støyete omgivelser er svak, men utover det er det veldig lite å klage på med 1000XM4.

Som allround-par tror vi kanskje dette er hodetelefonene aller flest vil være fornøyd med.

Les testen av Sony WH-1000XM4 her.

4000 kroner og opp

Bang & Olufsen Beoplay HX

Bang & Olufsens fjerde versjon av topp-hodetelefonene sine har skiftet navn fra H9 til HX, men likhetene med de tidligere generasjonene er likevel tydelige. Du får fortsatt høy kvalitetsfølelse, påkostede materialer og ikke minst svært god lydkvalitet.

Det er veldig få andre som klarer å produsere et like stort og konsertaktig lydbilde som Bang & Olufsen gjør, og etter tre generasjoner som har spriket litt frem og tilbake i diskantgjengivelsen virker endelig B&O å ha funnet riktig nivå med HX. Resultatet er fabelaktig.

Støydempingen er også forbedret fra tidligere, men fortsatt klart bak både Apple, Sony og Bose. HX sliter også litt med vindsus, men har i alle fall endelig fått et ordentlig bæreetui - noe vi har etterlyst i årevis. Disse er nok først og fremst ment for deg som har ekstra fokus på lydkvalitet og design og kanskje ikke flyr rundt så mye.

Samtidig er det ikke til å komme unna at prisen på over 5000 kroner er stiv, men om du er beredt på å bla opp får du en lydkvalitet som føles som et privilegium å lytte til. Hvis lydkvaliteten er hovedkriteriet ville vi nok imidlertid også kastet et blikk på Shure Aonic 50, som koster omtrent det halve.

Les testen av Bang & Olufsen Beoplay HX her.

Apple AirPods Max

AirPods Max er noe så sjelden som et Apple-produkt som har opplevd et markant prisfall ganske kort tid etter lansering. Ved lansering kostet de nemlig nesten 7000 kroner, mens de nå vaker rundt 5500 kroner.

Hovedattraksjonen ved AirPods Max er nok den vanvittige støydempingen Apple har produsert. Hodetelefonene er de mest kompromissløse av alle på denne fronten, og det er intet mindre enn imponerende hvor mye støy AirPods Max klarer å fjerne. Lydkvaliteten er også utmerket, med en nesten fysisk bassgjengivelse som skiller Apple-hodetelefonene fra de fleste andre. Samtidig kunne vi nok ønsket oss en hakket skarpere diskant, men dette er i alle fall engasjerende og komfortabelt å høre på.

Komfort er likevel hovedinnvendingen mot AirPods Max. De veier inn på nesten 400 gram, som er 50 prosent mer enn for eksempel Sony WH-1000XM4. Det er mye å bære rundt på hodet, og vi opplevde dem konsekvent som vonde etter en tids bruk - spesielt med briller.

AirPods Max er nok i hovedsak ment for deg som allerede er i Apple-økosystemet, med rask tilkobling og multipoint-tilkobling mot andre Apple-enheter. Til 5500 kroner er de fortsatt svært kostbare, men i alle fall noe mer spiselige enn før.

Les testen av Apple AirPods Max her.

Bang & Olufsen Beoplay H95

Når man trodde danskene i Bang & Olufsen ikke kunne høyne lista for hvor påkostede hodetelefonene deres kunne være, så smalt de til med Beoplay H95. Hvis du liker det H9-serien tidligere har bydd på, vil du sannsynligvis like H95 enda bedre. Du får nemlig enda et hakk bedre lyd, et par hakk opp i støydemping, et påkostet bæreetui og ikke minst hodetelefoner som er sammenleggbare.

Prisen på 8750 kroner er selvfølgelig absurd, men om du allerede vurderer å punge ut over 5000 kroner for Bang & Olufsen-hodetelefoner kan det også hende du er villig til å legge på enda litt for å få det aller hvasseste de har å by på. H95 er nemlig så gode at de føles som et privilegium å få lytte til.

Samtidig: Forskjellen opp til H95 var større før HX kom på markedet.

Les testen av Bang & Olufsen Beoplay H95 her.