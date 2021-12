45 harde julegaver vi anbefaler

Fra en femtilapp og opp til 3000 kroner.

Julen nærmer seg med stormskritt, og det er ikke alltid så lett å vite hva man skal putte under juletreet.

Vi tester haugevis av produkter her på Tek, så vi har i hvert fall en formening om hvilke produkter som er gode, og hvilke som gir mye verdi for pengene, som forhåpentligvis kan være en nyttig pekepinn når du er på julegaveshopping.

Det skal også sies at vi ikke tester så mange myke produkter, så selv om vi ikke nevner hjemmestrikkede raggsokker i listen vår nedenfor, synes vi fortsatt at det er en fin julegave også altså!

I år har vi også forsøkt å ikke anbefale så mange av de dyrere produktene vi har testet, for selv om nordmenn elsker å kjøpe dyre TV-er, mobiler og høyttalere, er det kanskje mer en gave til seg selv eller hele familien, og ikke noe du putter under juletreet.

Vi har sortert tipsene våre etter priskategorier, og begynner i den billigste enden.

En lekker liten nødlader

Stadig flere av dingsene våre går på batteri og kan lades opp, så en ganske «safe» julegave kan være å helt enkelt kjøpe inn en nødlader til din nære og kjære.

Nødladere kommer i alle mulige størrelser og kapasiteter, men er du ute etter en relativt kompakt sak, er det Dacota Platinum A10 du bør se etter. Vi har testet mange titalls nødladere, og det er denne som havnet helt på toppen av vår siste samletest.

Vi sjekker nemlig hvor mye strøm hver nødlader faktisk gir deg, for det har vi oppdaget varierer veldig fra produkt til produkt. Dacota Platinum A10 kommer godt ut på dette, og er samtidig både kompakt og lekker, støtter både Micro-USB og USB-C-lading, og støtter hurtiglading på flere porter.

Ulempen er prisen, 399 kroner er ikke direkt billig for en nødlader i dette segmentet, men du får det du betaler for. Vil du ha et billigere alternativ kan du sjekke ut hele testen:

8.5 Meget bra Dacota Platinum A10 sitat " Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt lader med høy kapasitet og alt du trenger. " Fordeler Krysse av Høy prosentytelse

Krysse av Veldig lekkert design

Krysse av Meget kompakt

Krysse av Både Micro-USB og USB Type-C-lading

Krysse av Hurtiglading på flere porter Ting å tenke på Bytt Dyr

Hvem liker vel ikke vafler?

Vafler, og naturligvis vaffeljern, har sin plass i hjemmet både for hverdager og høytider. Julen også – det finnes faktisk flere oppskrifter for litt «julete» vafler. Uansett kan et nytt vaffeljern være en god gave til den som liker å kose seg og/eller varte opp for andre.

Her på Tek.no har vi over noen år testet en rekke vaffeljern, og OBH Nordicas «flaggskip» Elite 6955 er et av dem vi har likt aller best – det kan levere vafler som er fine og fyldige samtidig som de er knasende sprø.

Men det er også mange andre gode vaffeljern på markedet, så sjekk ut vår samletest. Forresten, husk at det også finnes enkle vaffeljern, og vi har testet ut flere slike også.

8.5 Meget bra OBH Nordica Elite 6955 Fordeler Krysse av Steker jevnt, sprøtt og litt fyldig

Krysse av Rask steketakt Ting å tenke på Bytt Litt tungt

Bytt Ingen ferdigindikator

Aldri mist en dings igjen

Hvis enten du eller noen du kjenner har en tendens til å glemme og miste ting – enten det er nøklene du aldri får med deg ut av døren, eller passet du aldri finner før du skal ut på reise – kan en sporingsbrikke være den perfekte gaven. Ganske billig er den også!

Vi testet nylig Tile Pro, som vi virkelig hadde sansen for. Den treffer på de fleste punkter vi ser etter i en sporingsbrikke, nemlig rekkevidde, lyd, formfaktor og byttbart batteri. Den mangler såkalt UWB, som gjør at du kan få retningshjelp til å finne brikken når du er i nærheten, men dette er mer en «kjekt å ha»-funksjon, ikke noe du må ha.

Knallgod gave til de fleste, og selges også i pakker med flere hvis du tror personen trenger det.

8.5 Meget bra Tile Pro (2022) sitat " Tile Pro (2022) er den beste sporingsbrikken, men mangelen på UWB svir litt. " Fordeler Krysse av Meget god rekkevidde

Krysse av Høyere lyd enn forrige generasjon

Krysse av Ny og bedre formfaktor, spesielt for nøkkelknippe

Krysse av God appløsning

Krysse av Fukt- og støvmotstandig

Krysse av Byttbart batteri Ting å tenke på Bytt Har ikke UWB

Sporingsbrikken for Samsung-eiere

Hvis din heldige gavemottager elsker Samsung-mobilen sin, og du ikke tror den vil bli byttet ut med noe annet merke i nærmeste fremtid, er Samsungs sporingsbrikke SmartTag+ faktisk helt strålende. Vi har egentlig bare lovord om den, bortsett fra at den kun er for Samsung-mobiler.

I motsetning til Apples sporingsbrikke, som bare er for iPhoner, men er dårlig i tillegg.

Det store esset her, som ikke Tile Pro har, er UWB-sporing, som utnyttes på en utmerket måte.

I fare for å gjenta oss: Kjøp denne til en Samsung-frelst venn, eller kjøp Tile Pro til alle andre.

9 Imponerende Samsung Galaxy SmartTag+ sitat " Den beste sporingsbrikken på markedet - men kun for eiere av nye Samsung-mobiler. " Fordeler Krysse av Veldig god rekkevidde

Krysse av Klasseledende lydvolum

Krysse av Trenger ikke ekstrautstyr for festing

Krysse av Pent og rent design, både på brikke og i app

Krysse av UWB-sporingen er superbra

Krysse av Kameraintegrasjon med UWB er VELDIG nyttig Ting å tenke på Bytt Fungerer kun med Samsung-telefoner

Bytt Større og mer klumpete enn andre brikker

Liten, lett og billig spillmus

Det er mange ting i livet her som er en smakssak, og utforming på spillmus er én av disse. Steelseries Rival 3 er en ganske kompakt liten spillmus, så den vil ikke passe for de med store hender, eller for de som rett og slett foretrekker en stor spillmus.

Vi synes designet er både enkelt og godt, og vi digger programvaren som du kan styre musen via. Til en pris på bare 350 kroner skal du lete lenger etter en like god spillmus å kjøpe til en PC-gamer.

9 Imponerende SteelSeries Rival 3 sitat " En bunnsolid mus til en lav prislapp? Ja takk! " Fordeler Krysse av Enkelt og godt design

Krysse av Lekker og subtil belysning

Krysse av Veldig mye mus for pengene

Krysse av Responsiv, gode knapper og sideknapper

Krysse av Fantastisk programvare Ting å tenke på Bytt Kroppen er liten; kanskje ikke den beste for store hender

Bytt Ingen ekstra knapper utover de to sideknappene

Oppladbare batterier og batterilader

«ehh, batterier som julegave?», tenker du kanskje, men la oss forklare! Dette trenger ikke å være en isolert gave, men noe du kan gi sammen med noe annet batteridrevet. Kanskje en liten RC-bil, eller en Xbox-håndkontroller? Sistnevnte er faktisk en strålende gave til både de med Xbox eller med PC.

Og da trenger man batterier, og da er det faktisk bedre att de er oppladbare enn éngangs. Det viste i hvert fall vår test av Ikeas oppladbare batterier, som viste at du både får mer brukstid ut av batteriet, samt at du «sparer» inn utgiftene etter 4–5 ladesykluser.

IKEA Ladda 2450 mAh AA sitat " Varer lenger enn Ikeas engangsbatterier. "

En skikkelig god termos

Thermos sin termos er enkel, standhaftig og holder lenge på varmen. Termosens helletut er en gave i seg selv når man sitter og hutrer og fryser og trenger noe varmt i k(r)oppen, fort. En enkel knapp og verden ble straks et varmere sted. Utmerket gave for frysekopper som liker å gå på tur. Eller bare folk som liker å gå på tur og vil ha en god termos.

9 Imponerende Thermos Light&Compact Vacuum Flask 1.0L sitat " Enkelt og greit, veldig god termos " Fordeler Krysse av Enkelt design som passer enkelt i enhver sekk

Krysse av God størrelse på koppen

Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Lav vekt

Krysse av Ikke spesielt dyr Ting å tenke på Bytt Ståltermos kan bli ubehagelig i kulde

Termosen med livstidsgaranti

Stanley er en klassiker på tur, og det er det mange grunner til. Ikke bare holder den godt på varmen, den kommer også med livstidsgaranti. Den skal, ifølge dem selv, også tåle rimelig hard behandling. Dette forblir utestet fra vår side, men selv med normal behandling er den en kjempegod termos. Den er en kjærkommen følgesvenn for dem som skal på tur, på jakt, eller bare vil ha en termos som kan vare dem livet ut.

9 Imponerende Stanley Adventure Bottle 1.0L sitat " Stanleys termoser holder koken, lenge. " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Har et godt ytre lag som er behagelig å holde i selv i kulde

Krysse av Grei størrelse og form Ting å tenke på Bytt Innsnevringen på toppen gjør at det kan bli klønete å få den opp av fullpakket sekk

Lettvekteren som ble eliteseriespiller

Hvorfor bruke masse penger på dyre termoser når du kan få en suveren termos til noen få kroner? Den er enkel i form og utmerket i bruk og holder like godt på varmen som Thermos og Stanley. Den er som Leicester City da de vant Premier League i 2016 – bunnlaget som banket topplagene og ingen skjønte helt hva som nettopp hadde skjedd. Sånn er Asaklitt. Helt utmerket.

8.5 Meget bra Asaklitt Vacuum Flask 1.0L sitat " Det billige alternativet leverer sterkt! " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Enkelt design som passer fint i sekken

Krysse av Grei helletut Ting å tenke på Bytt Ståltermoser kan bli ubehagelige når de er ekstra kald

Bytt Litt bred og lav kopp

Et billig, men testvinnende mekanisk tastatur for «gameren»

Da vi testet rimeligere tastaturer med bakgrunnsbelysning var det Deltaco som stakk av med seieren.

De mekaniske bryterne er gode både til skriving og spilling, tastene er individuelt belyst og tastaturet kommer med programvare til å styre det hele. Byggekvaliteten er svært solid og til prisen er dette så bra som det blir. Et supert «innstegstastatur» for den som er glad i gaming.

8.5 Meget bra Deltaco GAM-028 (Nordic) sitat " Solid belysning, solid byggekvalitet og mekaniske taster. Kjøp denne og en billig håndleddsstøtte. " Fordeler Krysse av Behagelig mekanisk tasteopplevelse

Krysse av Individuelt styrt belysning med intuitiv programvare

Krysse av Svært solid byggekvalitet

Krysse av Tekstilkledd kabel med kompakt USB-klump

Krysse av Fungerer godt til både spilling og skriving

Krysse av Veldig billig til mekaniske tastatur å være Ting å tenke på Bytt Noe metallisk gjenklang i mellomromstasten og Enter-tasten

Bytt Håndleddsstøtte må kjøpes separat

Bytt Ingen multimedieknapper

En superbehagelig kontroller for Xbox og PC

Vi skryter veldig av Microsofts Elite-håndkontroller lenger ned i julegavelisten, men også den «vanlige» Xbox-kontrolleren deres er veldig, veldig god.

Den koster dessuten under halvparten, noe som gjør den langt mer egnet som en gave.

Noe av luksusfølelsen mangler kanskje, men byggekvaliteten og alt det andre som er viktig for en håndkontroller er fortsatt veldig godt ivaretatt. Denne kontrolleren er nemlig både solid bygget, har overlegen ergonomi og veldig god kompatibilitet med mange ulike PC-spill (i tillegg til alle Xbox-spill).

OBS: Om den som får denne som gave ikke får til å bruke den med datamaskinen sin, trenger hen kanskje en slik trådløs adapter i tillegg.

Microsoft Xbox Series X Wireless Controller

Dingsen som holder myggen unna

Selv om myggen neppe er noen utfordring rundt juletider, så er dette likevel en flott gave å gi den som liker å være på tur i skog og mark når gradestokken tilsier at også myggen vil like seg utendørs. Denne lille enheten varmer enkelt opp en patron som holder myggen på god avstand i opptil 40 timer per refill. Du lader bare maskinen på samme måte som du lader mobilen din, og den er såpass liten og kompakt at du fint får plass til den i lommen din.

9.5 Imponerende Thermacell Radius sitat " Gir deg fri fra myggen i opp til 40 timer på en refill. " Fordeler Krysse av Jager mygg og knott som bare det!

Krysse av Meget enkel å bruke

Krysse av Oppladbar – og kan brukes mens den lader

Krysse av 40 timers bruk per refill (kun 12t følger med)

Krysse av 6 timers brukstid

Krysse av Prisen på refillen gir en kost på 10 kr per time du bruker

Krysse av Ganske kompakt og lett Ting å tenke på Bytt Litt dyr?

Bytt Bruker 5 timer på å lade seg opp

Den beste lommekniven / multiverktøyet til den turglade

Hvis du kjenner noen som elsker å dra på langtur kan det hende en lommekniv, eller et multiverktøy, er den perfekte gaven.

For når du går ut på langtur vil du gjerne pakke så lett som mulig, men det kan likevel være kjekt å ha ting som kniv, saks og andre ymse verktøy.

I vår samletest var det Sog Powerpint som kom aller best ut, hvor vi synes 16 av de totalt 18 verktøyene den byr på leverte godt. Merk dog at selve kniven, som kanskje er essensielt for noen, ikke er det aller beste, men «alt» annet er topp.

8 Meget bra SOG PowerPint sitat " Verktøyet for deg som vil være klar for så mange utfordringer som mulig " Fordeler Krysse av Kraftig og sterk i forhold til størrelsen

Krysse av Mange verktøy og funksjoner Ting å tenke på Bytt Lite ergonomisk

Bytt Lite knivblad, ikke egnet for turbruk

En skikkelig billig håndholdt støvsuger vi faktisk likte

Det er ikke mange robotøvsugere eller håndholdte støvsugere på denne listen (Les: ingen), og det er ikke fordi de ikke er gode, men fordi de er så dyre. Unntaket er On Stick Vacuum, som vi testet i sommer, rett og slett fordi prisen var så overraskende lav. Den koster under 800 kroner, så da måtte vi jo bare sjekke om den faktisk var noe tess.

Og jo, det var den faktisk! Både kraftig og brukervennlig, med LED-lys og alt! Den oser ikke akkurat kvalitet, og den er ingen vinner på dyrehår, men den koster også en tiendedel av noen av de aller dyreste modellene. Så her får du rett og slett mye for pengene, og det kan være en perfekt gave til studenten med litt for mye støv i hybelen.

8 Meget bra ON Stick Vacuum 10 sitat " En rimelig, god og brukervennlig støvsuger. " Fordeler Krysse av Svært god brukervennlighet

Krysse av Svært god sugeevne

Krysse av Brukbar batteritid

Krysse av Følger med rull til hardt underlag

Krysse av Billig: veldig mye for pengene

Krysse av Har LED-lys

Krysse av Lett i vekt Ting å tenke på Bytt Ikke spesielt god på dyrehår

Bytt Batteri kan ikke lades separat

Bytt Medium god byggekvalitet

En rimelig kaffetrakter for den som brygger litt av gangen

I samletesten vår av kaffetraktere under 1000 kroner var det umulig å ikke merke seg denne fra Melitta. Få traktere lager så god kaffe for en så billig penge. Den trakter inntil 1,25 liter, men ekstra godt likte vi modusen som lar deg brygge bare en til to kopper av gangen samtidig som aroma og smak blir perfekt.

Kjenner du noen som sjelden lager mer enn en halvliter av gangen vil denne oppgradere kaffeopplevelsen til mottageren med minst to hakk.

Vi anbefaler den hvite modellen, som er mindre utsatt for støv og riper.

8.5 Meget bra Melitta Excellent 5.0 sitat " Har full kontroll på små og store brygg, raskt og enkelt. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Støyer svært lite

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Nyttig funksjon for enkeltkopper

Krysse av Pen design

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Middelmådig byggekvalitet

Bytt Blank plast tåler mindre og krever stadig rengjøring

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Den beste rimelige kaffetrakteren

Trakteren fra Melitta over har et lite overtak når det kommer til å brygge små mengder god kaffe. Men, er du på jakt etter en gave til noen som trakter litt større mengder av gangen vil OBH Nordicas Blooming være midt i blinken.

Den vant samletesten vår av rimelige kaffetraktere, blant annet fordi den laget testens beste litersbrygg. Hemmeligheten ligger i at maskinen emulerer håndbryggmetoden når den trakter, noe som får frem mer sødme og fylde i kaffen enn mange andre automatiske traktere.

Trakteren er dessuten godt bygget, er lett å bruke og ser veldig bra ut på kjøkkenbenken.

9 Imponerende OBH Nordica Blooming sitat " Lager knallgod kaffe med «håndbrygg-metoden», ser stilig ut og er enkel i bruk. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Støyer lite

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Nyttig «blooming»-funksjon

Krysse av God byggekvalitet, stilig design

Krysse av Lett å holde ren

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Blooming-funksjonen fungerer bare over 5 dl

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Mini-spillkonsoll for nostalgikere

Bare navnet Nintendo kan være nok til å frembringe et smil hos både gamle og unge med en interesse for dataspill, og selv om «Game & Watch» strengt tatt har røtter tilbake til 80-tallet, passer det lille formatet også til dagens yngre generasjoner. Og akkurat som i «gamle dager», kan en slik liten konsoll være en glimrende julegave til den rette personen.

Med G & W: The Legend of Zelda har Nintendo pakket de tidligste Zelda-titlene inn i et portabelt og klassisk skall. Dette er i stor grad vellykket, og konsollen kan derfor fungere både som nostalgi for gamle spillere og en introduksjon til Zelda-serien for nye. Men altså, dette er fremdeles gammel moro, og konsollen har kun de fire spilltitlene som følger med.

PS. Et (rimeligere) alternativ er fjorårets G & W-konsoll med Super Mario Bros.

7.5 Bra Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda Fordeler Krysse av Riktig form og størrelse for G&W-nostalgien

Krysse av Justerbar skjermlysstyrke og volum

Krysse av Interaktiv klokkeskjerm og timer

Krysse av «Støtte» (i kartong) medfølger

Krysse av Pausefunksjon

Krysse av Zelda og Link Ting å tenke på Bytt Kun fire spill

Bytt Litt liten skjerm for to av spillene

Gode og rimelige spillmus

Litt lenger opp i saken her har vi allerede nevnt én spillmus til omtrent 350 kroner, men går du litt opp i pris får du spillmusen som kom seirende ut i vår samletest: Xtrfy M4 RGB.

Den er ekstremt lett (69 gram!), og er ekstremt responsiv og god i bruk. Den er også særdeles enkel i form av det ikke er noen medfølgende programvare – alt styres direkte på musen. Det inkluderer ting som polling rate og DPI. Vi synes faktisk det var litt forfriskende å styre med enda et program på PC-en for å kontrollere dette.

Akkurat som Steelseries-musen vi nevnte tidligere er dette en ganske liten spillmus, så den er ikke for de med kjempestore hender. Den er også kun for høyrehendte. Men har du en mellomstor/liten hånd, og er høyrehendt, er dette en spillmus som trolig faller i smak.

Hvis du har litt større hender anbefaler vi Logitech G403 Hero i stedet.

9.5 Imponerende Xtrfy M4 RGB sitat " Xtrfy gjør det aller meste riktig med M4; dette er den ultimate musa for FPS-spill. " Fordeler Krysse av Superlett og responsiv, fantastisk for FPS-spill

Krysse av Ergonomisk og god i bruk

Krysse av Lett og tilpassbar tøyledning

Krysse av Enkel å sett opp; ingen programvare

Krysse av Solid belysning og gode knapper Ting å tenke på Bytt Null programvare gir færre muligheter

8.5 Meget bra Logitech G403 Hero sitat " G403 Hero er et knallbra alternativ om du liker litt større mus og knapper, og vil ha en superpresis sensor. " Fordeler Krysse av Knallbra sporing og responsivitet

Krysse av Store og lette sideknapper

Krysse av God tilbakemelding i knappene

Krysse av God ergonomi og størrelse

Krysse av Tilpassbar RGB-belysning

Krysse av Super programvare Ting å tenke på Bytt Ser litt billigere ut enn de to andre Logitech-musene

Den beste blenderen under 1000 kroner

Kjenner du noen som elsker å lage smoothie om sommeren? Du trenger ikke en svindyr blender for å lage en god smoothie, noe vi kunne bevise i vår samletest av blendere.

Den beste blenderen under 1000-lappen ble Wilfas Xplode Vitamin BL1B-P1200, som klarte å lage en jevn og god smoothie og knuse is uten problemer. Den mangler litt mer avanserte funksjoner som muligheten til å «pulse» spinnene, men til denne prisen får du mye for pengene. Sjekk også lenger ned på listen for testvinneren, som er litt mer avansert.

8 Meget bra Wilfa Xplode Vitamin BL1B-P1200 sitat " En svært god blender med beholder i vanlig glass. Egner seg best til smoothie. " Fordeler Krysse av Svært god kvalitet på smoothie

Krysse av God til å knuse is

Krysse av Flere programmer

Krysse av Gradvis hastighetsjustering

Krysse av 5-års garanti på motordel Ting å tenke på Bytt Ikke pulse-funksjon

Bytt Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

En solid og enkel kaffekvern

Denne er til kaffenerden eller koffeinvraket i familien.

Alle vet at kaffe blir bedre når den kvernes like før bruk. Men en kaffekvern åpner også for at man kan prøve mange flere typer kaffe som bare selges som hele bønner.

Det finnes mange kaffekverner, men en av de beste er Wilfas «Svart Aroma», eller CGWS-130B, som noen også har turt å kalle den.

Den kverner veldig jevnt og takler alt fra kokemalt kaffe til aeropress. Den er både pen å se på, rask og veldig enkel å bruke.

Sammenlignet med den litt rimeligere sølvfargede broren (som kverner like bra) har den ikke problemer med at kaffepartiklene blir statiske etter kverning. Det gjør hele prosessen mer fornøyelig.

8.5 Meget bra Wilfa CGWS-130B sitat " Det beste kjøpet for deg som ikke skal male espresso. " Fordeler Krysse av Svært god på maling for ulike filter-brygg

Krysse av God byggekvalitet

Krysse av Relativt lavt støynivå

Krysse av Kverner lynraskt

Krysse av Antistatisk skuff

Krysse av Kabeloppbevaring under enheten

Krysse av Stilig design Ting å tenke på Bytt Takler ikke espresso-maling

Bytt Oppsamlingskuff til venstre er lite plasseffektiv

Bytt Markeringene for malegrad er i beste fall veiledende

Bytt Timerfunksjonen er kronglete å være presis med

En kaffedings til den som har alt

Det er ikke alltid enkelt å kjøpe store eller må elektriske apparater som julegaver. Enten er de for dyre, eller så har mottageren dem fra før.

Her har vi funnet frem til en liten dings vi tror de færrest har, eller engang vet eksisterer.

Den heter Wacaco Nanopresso, og er noe så merkverdig som en portabel og manuell espressomaker. Den er absolutt ikke for alle. Men den leverte akkurat så bra resultat i vår test at vi tror den kan gjøre en kaffenerds reise, hytteopphold eller skogtur to knepp artigere.

Bare mat denne med espressomalt kaffe og varmt vann, pump det du hæler i 30 sekunder og vips, du har en espresso med «crema» og full pakke uansett hvor du er.

Tips: Nanopressoen må forvarmes med varmt vann for et godt resultat. Du kan også kjøpe til en adapter som lar mottageren bruke små kaffekapsler, som de fra Nespresso.

Wacaco Nanopresso sitat " Gir deg god espresso uansett hvor du er. " Fordeler Krysse av Lager god espresso med fin crema

Krysse av Solid bygget

Krysse av Kompakt og praktisk design

Krysse av Stilig utseende

Krysse av Lett å komme i gang med

Krysse av Kommer med etui Ting å tenke på Bytt Bør absolutt forvarmes

Bytt Uten kapsel-adapteren blir rengjøring mer tidkrevende

Bytt Krever en del kraft for å pumpe

Wacaco Nanopresso NS Adapter sitat " Kapsel-kaffe er superpraktisk på reise " Fordeler Krysse av Kapsler er superpraktisk på reise

Krysse av «Null» rengjøring

Krysse av Rimelig

Mye liggeunderlag for pengene

Enten det er for en frysepinne som skal på sommertur, eller du trenger et liggeunderlag som kan kombineres sammen med et gummiunderlag, for å spe på isolasjonsevnen i lavere temperaturer, så er dette et godt underlag. Den er komfortabel å ligge på og har en antiskli-overflate som også forhindrer for mye knitring. Du får rett og slett ganske mye for pengene.

8.5 Meget bra Sydvang Austfjell Insulated Air Mat (195cm) sitat " Dette liggeunderlaget gir veldig mye for pengene. " Fordeler Krysse av Behagelig antiskli-materiale på ytterlaget

Krysse av Veldig komfortabelt å ligge på

Krysse av Høy R-verdi Ting å tenke på Bytt Koster en del (normalpris 899 kroner)

Bytt Høy vekt

En Rubiks Kube som lærer deg alt du trenger

Dette er gaven til enten personen som har «alt», eller til kompisen din som aldri klarer å sitte stille uten å fikle med noe. For dette er ikke en hvilken som helst Rubiks Kube, dette er en kube som faktisk lærer deg å løse den mystiske gåten med milliarder av ulike mulige trekk.

Vi kan skrive under på at den fungerer, for testeren vår kan faktisk fortsatt løse en Rubiks Kube nå, to år etter testen ble gjennomført, og selv uten den medfølgende appen er det en ekstremt god kube å løse. God vekt, veldig «glatte» og fine rotasjoner og generelt et lekkert design.

7 Bra GoCube Edge sitat " Morsomt og lærerikt leketøy til personen som har alt " Fordeler Krysse av Utrolig smidig og god i bruk

Krysse av Kjekt med lys hvis du vil løse den i mørke omgivelser

Krysse av Apptilkoblingen fungerer godt, og gjør det lettere å lære

Krysse av Vi lærte faktisk å løse en Rubiks kube!

Krysse av Kan være gøy med spill i appen og globale topplister Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Sporingen fungerer ikke alltid. Klønete hvis man må stille inn på nytt

Bytt Savner mer opplæring i appen etter de første stegene er gjennomført

Den enkleste måten å få piggdekk på sykkelen

Norske ReTyre overrasket oss positivt med sin løsning for å legge på piggdekk på sykkelen din. Her har du allerede et basishjul som fungerer godt som sommerdekk, og når vinteren kommer kan du bare legge et nytt lag med dekk utenpå ved hjelp av glidelås. Det gjør at du sparer mye tid på å legge om etter vær og føre, og dekkene viser seg å ha gode egenskaper på vinterføre. I øyeblikket får du en bundlepakke med både basishjul og pigg-overtrekk til under tusenlappen. Passer alle som liker å sykle året rundt.

8.5 Meget bra reTyre Winter Traveler Skin sitat " En genialt enkel måte å sko om sykkelen din på " Fordeler Krysse av Rask og enkel måte å legge om til vinterdekk på

Krysse av Godt mønster som passer godt til det meste av vanlig vinterføre

Krysse av Lette å rulle sammen og legge vekk etter bruk

Krysse av Ikke noe dyrere enn vanlige piggdekk, gitt at du har base-dekket.

Krysse av Godt egnet til elsykler Ting å tenke på Bytt Lite pigg i enkelte situasjoner. Da er Ice Racer et bedre alternativ

Bytt Gir en del rullemotstand

Bytt Litt usikker levetid vs. vanlige dekk

Den beste sykkellykten for pendlere

Dette er en sykkellykt med mye lys og batteritid og er en utmerket sykkellykt for pendlere. Den er kjempeenkel å montere av og på, og er smart nok til å justere ned lysstyrken fra sterkeste selv slik at batteriet holder lenger.

Avgir den da dårlig lys over lang tid? Niks, den holder en rimelig bra lysstyrke ganske lenge før den takker for seg. Den er kanskje ikke den billigste lykten, men vi stoler på den. Og det har alt å si når du pendler til jobb tidlig om morgenen.

8.5 Meget bra Lezyne Macro Drive 1300XXL sitat " Sterkt lys, enkel montering og generelt en robust sykkellykt " Fordeler Krysse av Enkel å montere

Krysse av Lyser sterkt og bredt

Krysse av Har lang batteritid

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Koster en del

Genial dings alle bør ha i bilen

Nok en «dings til personen som har alt», men denne er faktisk ganske smart! Det er en liten dings du kan ha i bilen som både kan måle trykket i dekkene, samt fylle til ønsket trykk.

Det er lekende lett. Du skrur rett og slett tuten på ventilen på dekket, og i displayet vil du se hva slags trykk du har nå. Deretter trykker du deg til trykket du ønsker, og et sekund senere begynner den å pumpe luft inn i dekket. Noen minutter senere har dekket akkurat det trykket du ønsker.

Det hele lades opp via en medfølgende ladekabel usb-kabel, slik at du også kan holde den ladet opp via bilen.

Vårt eneste virkelig trekk er at den bruker litt lang tid på å fylle opp dekket, men det er i hvert fall raskere (og enklere) enn å måtte kjøre til nærmeste bensinstasjon for å gjøre det samme.

9.5 Imponerende Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor/Pump sitat " Genial dings å ha i bakhånd " Fordeler Krysse av Svært enkel å bruke

Krysse av Gir presise trykkmålinger

Krysse av Pen og kompakt - tar ikke opp plass

Krysse av Fyller til riktig trykk, hverken mer eller mindre

Krysse av Ikke nødvendig med app Ting å tenke på Bytt Kunne jobbet raskere

Bytt Ikke så genial hvis den er tom for strøm

Liten og hendig høytrykksspyler

Vi gjennomførte en stor test av rimeligere høytrykksspylere tidligere i år, og her var det AVA P40 som ble den kåret til den beste modellen.

Dette er en hendig og lett spyler som du enkelt kan ta med deg, og som har krefter nok til å vaske bil og andre lettere oppgaver. Kombiner spyleren med en velfungerende skumkanon, og du har en topp løsning når bilen skal gjøres ren. Med andre ord en ding som passer alle som liker å ha en ren bil.

9 Imponerende AVA GO P40 sitat " En meget kompakt og hendig spyler " Fordeler Krysse av Kompakt og hendig format

Krysse av Praktisk lanseløsning

Krysse av Justerbar dyse

Krysse av Relativt lav støy

Krysse av God rekkevidde

Krysse av Skumkanon Ting å tenke på Bytt Ikke den som gir aller mest vann

Dingsen som sparer strøm for deg

Har du noen du kjenner som har en varmepumpe, er sjansen stor for at de vil sette pris på denne enheten fra Sensibo. Dette er en smart dings som gjør at du enkelt kan sette opp forbruket og styret varmepumpen din via en app på mobilen. Og på den måten kan du enkelt sette opp ting som nattsenkning og andre justeringer som bidrar til at du kan redusere strømforbruket ditt når du ikke er hjemme eller sover.

8.5 Meget bra Sensibo Air sitat " En enkel måte å gjøre varmepumpa smart på. " Fordeler Krysse av Enkel måte å gjøre varmepumpen din smart på

Krysse av Enkel å installere

Krysse av Enkel og ryddig app

Krysse av Kan legges til andre apper som for eksempel Tibber

Krysse av Nøyaktig og velfungerende sensor

Krysse av Du kan spare penger på strøm Ting å tenke på Bytt Dyr å kjøpe inn

Bytt Sentralen må ha fri sikt til varmepumpen

De beste trådløse øreproppene til trening

Det finnes uhorvelig mange ørepropper på markedet, og mange vil fungere godt til å trene med. Men det er spesielt Jaybird Vista 2 som er de aller øreproppene til trening, rett og slett fordi de sitter dønn stabilt i øret – hele tiden.

Kjenner du noen som elsker å løpe, sykle eller bevege mye på seg, og trenger musikk mens de holder på, er dette et veldig solid kjøp.

8 Meget bra Jaybird Vista 2 sitat " Jaybirds nye er gode til allroundbruk, utmerkede til trening " Fordeler Krysse av Engasjerende lyd

Krysse av Sitter svært godt på plass

Krysse av Mange kontrollmuligheter

Krysse av Aktiv støydemping

Krysse av Kompakt etui

Krysse av Rimelig god batteritid

Krysse av Omgivelsesmodusen har svært god vindfiltrering Ting å tenke på Bytt Kanskje ikke like raffinert lyd som de aller beste

Bytt Mister en sjelden gang tilkoblingen

Bytt Vinge og propp henger fast i hverandre; ikke veldig fleksibelt

Bytt Støydempingen veldig følsom for vind

Bytt Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Den beste blenderen under 1500 kroner

Som vi nevnte lenger opp i listen – en blender kan være en knallgod gave å gi bort til en som elsker smoothies eller drinker hvor man trenger knust is. I vår samletest av blendere under 1500 kroner var det Wilfa Xplode Vital BBLSP-1800 som aller best ut, rett og slett fordi den leverte den aller, aller beste smoothien av samtlige modeller.

Beholderen er også laget i et spesielt materiale som skal tåle ekstra høye temperaturer, for eksempel hvis du vil blende sammen en suppe, og har en god og gradvis hastighetsjustering. Heller ikke denne har pulse-funksjon, men i vår test var det aldri noe vi savnet.

9 Imponerende Wilfa Xplode Vital BBLSP-1800 sitat " En svært god blender som leverer på de fleste punkter. " Fordeler Krysse av Svært god kvalitet på smoothie

Krysse av Veldig god til å knuse is

Krysse av Flere programmer

Krysse av Smart lokk

Krysse av 5-års garanti på motordel

Krysse av Tåler godt varme ingredienser

Krysse av Gradvis hastighetsjustering Ting å tenke på Bytt Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

Bytt Ikke ekstrautstyr

Bytt Ikke pulse-funksjon

Den beste gaven til partneren hvis du snorker som et uvær

Dette er et skikkelig enten/eller-produkt. For noen vil det være de best brukte 1800 kronene de i livet, mens for andre er det totalt bortkastede penger.

Snorker du selv kan det være den hyggeligste gaven du kan gi til partneren din, som må høre på bråket ditt hver eneste natt. Disse pluggene er nemlig så små at man fint kan sove med dem, også hvis man sover på siden med øret inn mot puten, uten at det butter imot.

Man hører ikke på musikk i dem, bare «hvitt støy», i ulike varianter. Man kan også bruke dem for å våkne opp ved at den spiller av en lun og hyggelig alarmtone for å vekke deg.

Vi synes de fungerte godt, men synes de er ganske dyre med tanke på hvor lite de faktisk gjør. Men de er også ganske unike på markedet, og hvis de faktisk redder nattesøvnen til noen så er det verdt ganske mye.

7.5 Bra Bose Sleepbuds II Fordeler Krysse av Relativt gode til å maskere støy

Krysse av Godt utvalg lyder

Krysse av Pent etui med kraftige magneter

Krysse av Stort sett behagelige å ha på

Krysse av Smarte LED-dioder som forteller om status Ting å tenke på Bytt Fortsatt litt for store og harde til å være uproblematiske i alle liggeposisjoner

Bytt Svakere batteritid enn forgjengeren

Bytt Ganske kostbare for hva de gjør

En god høyttaler og en pen lampe, i ett

Vi synes Sonos lager gode høyttalere, om enn litt for dyre. Derfor har vi ikke overraskende også hatt sansen for samarbeidet deres med Ikea, hvor du får tilnærmet den samme lydkvaliteten og sømløse oppsettet via Sonos-appen, men til en enda hyggeligere pris.

I år oppgraderte Ikea lampehøyttaleren sin, og satte til og med ned prisen med et par hundrelapper. Nytt i år er blant annet at du har litt mer kontroll over hvordan fot og lampeskjerm skal se ut, slik at du får noe som er enklere å plassere i hjemmet.

Her har du altså en knallgod gave til både noen som kan sette pris på et fint møbel, men også god lyd.

8.5 Meget bra Ikea Symfonisk lampefot med trådløs høyttaler sitat " Fabelaktig lyd for enda mindre penger enn før " Fordeler Krysse av Veldig god lyd til både pris og størrelse

Krysse av Multirom gjennom både Sonos-systemet og Airplay 2

Krysse av Spotify Connect

Krysse av Flere lampeskjerm-alternativer enn før

Krysse av E27-sokkel gir flere muligheter enn E14

Krysse av TruePlay-kalibrering gir romtilpasset lyd

Krysse av Kan settes opp i stereo og også brukes som surroundhøyttalere til en Sonos-lydplanke Ting å tenke på Bytt TruePlay kun på iOS og iPadOS, og i skrivende stund ikke tilgjengelig på verken nyeste iPhone eller iPad

Bytt Ingen mikrofon = ingen taleassistent

Bytt Ingen dimmer for lampa

Bytt Fortsatt litt polariserende design?

Markedets beste håndkontroller for PC og Xbox

Microsofts Elite-kontroller feier alle andre håndkontrollere av banen, enten du skal bruke den til Xbox eller PC.

Særlig er byggekvaliteten fenomenal, med solid plast, et gummiert grep og metall i konstruksjonen og flere bevegelige deler. Kontrolleren er også ergonomisk utformet og veldig god å holde.

Kontrolleren har dessuten et hav av justeringsmuligheter og ekstrafunksjoner for å gi deg det lille ekstra i spill. Du får for eksempel fire ekstra knapper på baksiden som speiler A-, B-, X- og Y-knappene foran, du kan ta av styrespakene for å justere motstanden, bytte dem med andre varianter for annerledes grep og du kan lagre innstillinger i tre ulike profiler i skyen.

Prisen er stiv, så denne er nok bare aktuell for den som har vært snill hele året.

10 Fantastisk Microsoft Xbox Elite Series 2 sitat " Rådyr, men råbra. Kvalitet og detaljfokus på alle områder. " Fordeler Krysse av Kompatibel med mange spill

Krysse av Kan tilpasses på svært mange måter, fysisk og digitalt

Krysse av Solid byggekvalitet

Krysse av Svært god ergonomi

Krysse av Stilig design

Krysse av Lang batteritid og USB-C-lading

Krysse av Etui med lader og utskiftbare knapper medfølger

Krysse av Styrespakene gir godt grep Ting å tenke på Bytt Dyrest i testen

Kaffekoppen som aldri blir kald

Kaffeelsker? Personen som har alt? Eller kanskje til personen som alltid glemmer å drikke kaffen sin og sitter igjen med noe kaldt skvip?

Dette er gaven du er ute etter! Det står høyt på listen over «ting man egentlig ikke trenger», men også høyt opp på misunnelseslisten hos andre når de ser den i bruk.

Ember-koppen kan bare én ting, men den gjør det til gjengjeld svært godt. Den holder drikken din varm. Og til nøyaktig den temperaturen du selv har satt. Temperaturen kan du justere hver gang du bruker den, eller bare sette den til én standardtemperatur, som trolig er det de fleste vil gjøre.

Fatet den leveres med fungerer som dokkingstasjon og lader, og koppen er god og passe tung å holde i. Den må imidlertid vaskes for hånd, og vi synes hele greia er ganske dyr, men som gave kan den være ganske perfekt.

Vi testet versjon én av koppen, og nå har det visst kommet ut en ny versjon, men vi kan ikke tenke oss at forskjellene er så store.

Ember Ceramic Mug Fordeler Krysse av Fin å holde i

Krysse av Ser ut som en vanlig kopp i keramikk

Krysse av Holder jevnt temperatur

Krysse av Merker alltid når det er tomt for drikke

Krysse av Enkel og velfungerende app

Krysse av God batteritid Ting å tenke på Bytt Koster mye for «bare» en kopp

Bytt Noen skrivefeil i appen

Bytt Drikken er nesten alltid litt varmere enn oppgitt

Bytt Kan ikke vaskes i vaskemaskin

Spilltastatur for den kresne gameren

Enhver «gamer» i familien vil kjenne at det er noe spesielt med dette tastaturet om de får det i gave.

Hemmeligheten bak den gode skrive- og spillopplevelsen ligger i de såkalte OmniPoint-bryterne dets, som er magnetiske. Det gjør dem utrolig jevne og lette, og gjør det i tillegg mulig å justere aktueringspunktet for hver individuelle tast i hele ti ulike nivåer. Slik kan tastene være så responsive som ønskelig, noe som er relativt sjeldent og kommer særlig til nytte for den som holder på med e-sport eller kompetitiv spilling.

Selve byggekvaliteten er helt på topp, det har skikkelig god RGB-belysning og mange funksjoner.

PS: i skrivende stund er Apex Pro på tilbud og priset omtrent som lillebroren Apex 7. Om tilbudet forsvinner vil vi påpeke at også Apex 7 er et veldig bra og funksjonelt tastatur med de fleste av egenskapene til Pro-modellen, bare minus de unike magnetiske bryterne.

9 Imponerende SteelSeries Apex Pro sitat " Lynraskt og lekkert spilltastatur med unike tilpasningsdyktige brytere. " Fordeler Krysse av Unike brytere med tilpasset aktuering

Krysse av Høy byggekvalitet og stilig design

Krysse av Smart og behagelig håndleddstøtte

Krysse av USB-port og kabelgate i tastaturet

Krysse av Ekstremt støysvake og raske brytere

Krysse av Funksjonsrik og brukervennlig programvare

Krysse av Kompakt for formfaktoren Ting å tenke på Bytt Uklar nytte av OLED-skjermen

Bytt Litt knotete multifunksjonsknapp

8 Meget bra SteelSeries Apex 7 sitat " Elegant spilltastatur med masse funksjonalitet og gode raske taster. " Fordeler Krysse av Høy byggekvalitet og stilig design

Krysse av Smart og behagelig håndleddstøtte

Krysse av Kompakt for formfaktoren

Krysse av USB-port og kabelgate i tastaturet

Krysse av Raske brytere

Krysse av Funksjonsrik og brukervennlig programvare

Krysse av «Mye for pengene» Ting å tenke på Bytt Uklar nytte av OLED-skjermen

Bytt Litt knotete multifunksjonsknapp

Bytt Støyer mer enn Apex Pro

En knallgod trakter til kaffeelskeren

I samletesten vår av premium kaffetraktere var det Wilfas Svart Performance som gikk til topps.

Det er greit å klargjøre at denne ikke nødvendigvis lager kaffe som smaker bedre enn de beste rimelige trakterne som vi også har testet. Men, så er det noe med både byggekvaliteten, designet og brukervennligheten til denne som vi tror mange vil sette pris på. Særlig om kaffetrakteren er mye i bruk eller stort sett står fremme på benken.

Kaffen blir god, men spesielt godt liker vi at trakteren gir deg mulighet til å regulere hvor raskt vannet renner gjennom kaffen. Da kan du til en viss grad tilpasse brygget til en halvliter eller en liter.

I tillegg er vanntanken avtagbar, som er utrolig praktisk i tillegg til at det reduserer sjansen for at eieren faller for fristelsen å fylle den med vann fra kaffekolben, med gamle kaffeoljer i seg.

Pumpen sikrer at trakteren alltid brygger med bare ferskt vann, og ikke gammelt som har ligget i systemet siden forrige gang.

Trakteren er også veldig plasseringsvennlig, og gir god tilgang til alle deler selv på en full kjøkkenbenk.

9 Imponerende Wilfa Svart Performance sitat " Tar seg godt ut på benken mens den lager god kaffe rask og enkelt. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur fra start

Krysse av Rask

Krysse av Svært brukervennlig med hjelpetekster og avtakbar vanntank

Krysse av God kontroll på vanngjennomstrømming

Krysse av Høy byggekvalitet og moderne, funksjonelt design

Krysse av Svært enkel å rengjøre

Krysse av Plasseringsvennlig og kompakt

Krysse av God serveringskanne som tømmes helt Ting å tenke på Bytt Lager noe støy, særlig i starten

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Den beste smarte lysstripen

Hvis du kjenner noen som vil friske opp hjemmet litt med noen ekstra lys, gjerne av den smarte typen, så har vi et par forslag til deg.

Hvis du bare er ute etter en smart lyspære er det ganske enkelt, som vi konkluderer i vår samletest av smarte lyspærer. Velg Philips Hue-pære for det beste, eller Ikeas lyspærer for å spare litt penger.

Men er du ute etter lysstriper kompliseres valget litt, for her er det mye å velge mellom. Men vi synes faktisk Philips’ utendørs lysstriper er blant det beste du får, også innendørs, rett og slett fordi gummidekslet de bruker for å kapsle inn lysstripen er så bra. For ikke bare gjør det lysstripen vanntett, men lysdiffusjonen, altså spredningen av lyset, blir så bra at det faktisk ser ut som en stripe av lys, ikke bare mange lys på rekke og rad. Dermed står du langt friere til å plassere det der du vil.

Aberet er imidlertid at lysstripen ikke kan kuttes, i tilfelle de satte lengdene passer helt.

Hvis det er viktig, eller hvis du kan plassere lysstripen slik at man ikke ser direkte på den, kan du gå for noe enklere og billigere.

9 Imponerende Philips Hue Lightstrip Outdoor sitat " Superlekkert lys og bedre vanntetting enn noen av de andre produktene " Fordeler Krysse av Gir faktisk en stripe med lys, og ikke mange små-LED-lys

Krysse av Enkelt å montere

Krysse av Ekstremt enkel apptilkobling

Krysse av Veldig godt sikret mot vann og smuss (IP67)

Krysse av Kraftig og godt lys med gode justeringsmuligheter Ting å tenke på Bytt Kan ikke kuttes eller forlenges

Bytt Kan ikke endre fargene på ulike soner av lysstripen

Bytt Høy pris

Beste trådløse hodetelefonene for «de fleste»

Disse danske hodetelefonene har vi skrevet om i årevis nå, og de har ikke blitt noe dårligere med årene. Prisen har også gått gradvis nedover, så de fremstår nesten bare som bedre kjøp hver gang vi skriver om dem.

Som gave er de en «safe bet», rett og slett fordi de er gode på det aller meste. God lyd, god støydemping, veldig god støydemping og veldig god samtalekvalitet. Og uten at det koster skjorten, altså. Ingen bør bli misfornøyde hvis de finner disse under juletreet i år.

9 Imponerende Jabra Elite 85h Fordeler Krysse av Nøytral, fyldig, detaljert og luftig lyd

Krysse av Meget god støydemping

Krysse av Fantastisk samtalekvalitet, selv i bråkete omgivelser

Krysse av Komfortable å ha på

Krysse av Enorm batterilevetid Ting å tenke på Bytt Ikke helt like ekstrem demping som hos Sony

Bytt Ingen justering av nivå på støydempingen, kun av/på

Bytt Ingen av/på-knapp kan være irriterende

Bytt Kun middels rekkevidde

Bytt Sliter med å være tilkoblet to enheter samtidig

Den soleklart beste bluetoothhøyttaleren

Vi liker å tenke på bluetoothhøyttalere som sommerprodukter, fordi du er så fine å ha med på en tur i parken, på terrassen eller stranden. Men en bærbar høyttaler kan du ha med året rundt, og kan passe ypperlig under juletreet også!

Vil du gi bort det beste på markedet ville vi gått for JBL Charge 5, som virkelig imponerte oss i vår samletest i sommer. Høy og GOD lyd, lang batteritid og den tåler både vann og støv.

9 Imponerende JBL Charge 5 sitat " JBLs Charge 5 er rett og slett en utmerket bluetooth-høyttaler " Fordeler Krysse av Både bass, diskant og mellomtone i massevis.

Krysse av Spiller høyt.

Krysse av God batteritid, nødladerfunksjon

Krysse av IP67-rating: Tåler å bli senket i vann

Krysse av Fortsatt relativt kompakt Ting å tenke på Bytt Noe skarp diskant ved høyt volum

Bytt Ikke 360-graders lyd

Bytt De eksponerte basselementene kan kanskje være utsatte for støt?

Luksushengekøyen du aldri vil bytte ut

Hvis du vil investere i god søvn i skauen er Amok øverst på vår liste. Du ligger flatt ut fremfor buet, den kommer med eget tilpasset myggnett og har flust av lommer til alt du måtte trenge å ta med opp i køyen.

Minuset er at den må ha med et ekstra liggeunderlag, som ikke følger med når du kjøper køyen. Derfor er dette mest en julegave til en du virkelig, virkelig er glad i. Og som du vet vil sette pris på en påkostet luksushengekøye i skogen.

9 Imponerende Amok Draumr 5.0 sitat " En hengekøye i sin egen liga " Fordeler Krysse av Ligg flatt og på tvers

Krysse av Kan heises som hengestol

Krysse av Masse oppbevaring i køya

Krysse av Smart løst myggnett på god avstand fra liggeplass

Krysse av Lett å henge opp med instrukser på stroppene

Krysse av Tarpen som hører til dekker best av de testede

Krysse av God utsikt til alt rundt Ting å tenke på Bytt Svært dyr som komplett pakke

Bytt Krever oppblåsbart liggeunderlag

Bytt Krever litt tilvenning å legge seg i

Bytt Vekt og pakkstørrelse

Den beste terrassevarmeren

Akkurat nå er det så iskaldt de fleste stedene i Norge at du neppe vil sitte ute på terrassen, men når vi nærmer oss våren igjen kan du starte ekstra tidlig med en slik stående på uteområdet ditt.

Vi testet en rekke terrassevarmere denne høsten, og det var Mill-modellene som kom best ut. Mye varme, lydløse og holdbare, i form av at du kan bytte varmerørene selv. Det er en stor fordel i lengden, for dette er en langtidsinvestering.

En fin gave som kan skape litt kos og hygge for hele familien, både i år og mange år fremover.

9 Imponerende Mill CB2000FLOOR sitat " En nærmest komplett kortbølgevarmer " Fordeler Krysse av Gir mye varme

Krysse av Tåler godt vind og vær

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Man kan bytte varmerør selv

Krysse av Ikke behov for trege sikringer Ting å tenke på Bytt Middels sterkt lys

Den klassiske «kaffemesteren»

Selv om en konkurrent vant testen vår av premium kaffetraktere kommer vi ikke utenom å anbefale den klassiske Moccamasteren som allerede står på så mange norske kjøkken.

Den har litt færre tilpasningsmuligheter enn Wilfas Svart Performance, og ingen avtagbar vanntank, men mange kan sette pris på at vannmengden regulerer seg helt automatisk og at trakterprosessen er velkjent her.

Moccamaster er også kjent som en svært driftsstikker maskin, med lett tilgang på reservedeler om noe skulle ryke.

Den lager selvsagt veldig god kaffe, og blant det vi likte best var det ekstremt lave støynivået.

Passer for den som vi ha god kaffe på en så enkel og gjenkjennbar måte som mulig.

8.5 Meget bra Moccamaster KBGC982 AO sitat " Brygger god kaffe helt etter boka og i fullstendig stillhet. " Fordeler Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Brukervennlig med automatisk styring av vanngjennomstrømming

Krysse av Solid byggekvalitet og stilig design med mange fargevalg

Krysse av Veldig støysvak

Krysse av Kan få timerfunksjon med smartplugg

Krysse av God serveringskanne Ting å tenke på Bytt Fastmontert vanntank

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Litt kronglete håndtering av filterholder

Fantastiske trådløse hodetelefoner

Vi satte prisgrensen på julegavetipsene vår på akkurat 3000 kroner, og Sonys strålende hodetelefoner WH-1000XM4 kommer akkurat inn under grensen.

Sony har nå i årevis levert fantastisk gode støydempende hodetelefoner, og var de første til å gi Bose skikkelig konkurranse på dette markedet. Nå skal det sies at Bose har tatt revansj i form av Bose QC-45, som vi faktisk synes har litt bedre støydemping enn Sonys, men de koster også mer.

Men tilbake til Sonys hodetelefoner: De låter stort og fyldig, byr på fantastisk støydemping og god batteritid, og har en autopausefunksjon når du tar dem av hodet som faktisk fungerer. Talekvaliteten er også forbedret fra forgjengeren, selv om de ikke akkurat er markedsledende på dette feltet. Nevnte Jabra Elite 85H er faktisk bedre på dette, selv om de bare koster halvparten.

9.5 Imponerende Sony WH-1000XM4 sitat " Det begynner å bli vanskelig å finne ting å utsette på Sonys flaggskip-serie " Fordeler Krysse av Markedsledende støydemping

Krysse av Engasjerende, fyldig lyd

Krysse av Høy komfort

Krysse av God batteritid, rask lading

Krysse av Autopause som fungerer godt

Krysse av Bedre samtalekvalitet enn tidligere

Krysse av Speak-to-chat og Quick attention er nyttige funksjoner

Krysse av Multipoint bluetooth Ting å tenke på Bytt Mangler fortsatt litt åpenhet i lyden versus de beste

Bytt Ingen Aptx-støtte

Bytt Kun middels samtalekvalitet

Bytt Multipoint kan ikke brukes sammen med LDAC

God jul!