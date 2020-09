3 raske tips for Windows og Mac

Slik holder du jobb og fritid adskilt på samme datamaskin.

Anders Brattensborg Smedsrud 6 Sept 2020 16:00

Etter Coronautbruddet i mars sitter fremdeles hundretusener av oss på hjemmekontor. Trolig skal vi fortsette med det i en eller annen form også den kommende tiden. Det å jobbe hjemmefra kan være utrolig fordelaktig for mange som slipper lang reisevei og åpne kontorlokaler det er umulig å konsentrere seg i. Mange rapporterer også at de jobber mer nå enn før krisen inntraff. Det er jo fint. Om det er tilsiktet. Om du synes det er vanskelig å avslutte, eller for den saks skyld påbegynne arbeid når du sitter ved den samme datamaskinen og pulten både for jobb og fritid, da er det verre.

Heldigvis trenger det ikke være vanskelig å sette opp effektive sperrer mellom jobb og fritidssysler, selv om begge av og til baserer seg på at du sitter foran den samme datamaskinen. Enten du bruker jobbmaskinen privat, eller privatmaskinen din til jobb.

Vi vil vise deg tre effektive måter å holde jobb og fritid adskilt på. To av dem kan alle komme raskt i gang med, mens den tredje krever at du har administratortilgang på maskinen du disponerer, noe ikke alle arbeidsgivere gir sin ansatte.

#1 – Lag virtuelle skrivebord

Virtuelle skrivebord lar deg organisere ulike arbeidsområder inne på samme brukerkonto og hoppe mellom dem på sekunder.

For eksempel kan du ha lynmeldingsklienten du bruker til å holde kontakten med kontoret, Excel og nettleseren åpen på et «Jobb»-skrivebord, mens de private prosjektene dine, underholdning og lignende legges på et «Privat»-skrivebord.

Denne løsningen er superrask, men har flere «svakheter». Uansett hvilket virtuelle skrivebord du er aktiv i kan du nemlig alltid se de samme filene og mappene i bakgrunnen. Varslinger fra programmer som er åpne på ett skrivebord kan også komme inn og forstyrre deg på et annet når som helst.

Derfor egner denne løsningen seg best til å raskt bytte mellom ulike prosjekter og arbeidsflyter heller enn å hindre sammenblanding av jobb og fritidssysler på maskinen. Løsningen kan med fordel kombineres sammen med neste tips på listen.

Her er vi i «Oppgavevisningen».

«Jobb»-skrivebordet.

«Fritid»-skrivebordet.

Slik bruker du virtuelle skrivebord i Windows 10:

Klikk på det lille «Oppgavevisning»-ikonet til høyre for søkefeltet ved siden av startknappen. I toppen av skjermen kan du nå legge til eller fjerne skrivebord. Klikk på navnene deres for å gi dem en bedre beskrivelse, som «Jobb» eller «Privat». Når skrivebordene er opprettet kan du dra programmer og vinduer mellom dem i oppgavevisningen med musen.

Du kan også bruker hurtigtaster:

Windows + Ctrl + D: Oppretter et nytt skrivebord og bytter til det.

Windows + Ctrl + F4: Lukker skrivebordet.

Windows + Ctrl + venstre/høyre piltast: Bytter mellom åpne skrivebord.

Fra Mission Control kan du lage nye eller slette arbeidsområder, samt dra programmer mellom dem.

Slik bruker du virtuelle skrivebord i MacOS:

I MacOS heter virtuelle skrivebord «arbeidsområder», og disse finner du under det Apple kaller «Mission Control». Hit kommer du på flere måter, litt avhengig av hvilken type Mac du bruker:

Dra opp med tre eller fire fingre på styreflaten, eller dobbelttrykk på overflaten til Magic Mouse med to fingre.

Åpne Mission Control-programmet, som er i Programmer-mappen.

Trykk på Mission Control-tasten (den med tre firkanter på) på Apple-tastaturet eller Touch Bar.

For å bytte mellom arbeidsområder gjør du en av følgende:

Dra mot venstre eller høyre med tre eller fire fingre på styreflaten, eller dra til venstre eller høyre med to fingre på Magic Mouse.

Trykk på Kontroll + venstre/høyre piltast.

Programmer og vinduer kan dras mellom ulike arbeidsområder med musen mens du har Mission Control aktiv. Merk at du ikke kan gi arbeidsområdene navn, som på Windows.

#2 – Bruk profiler i nettleseren

Se etter et lite profilbilde eller et silhuett-ikon øverst til høyre i nettleseren din for å opprette eller bytte mellom ulike profiler.

Du er ikke alene om du ikke var klar over at du kan lage ulike profiler i nettleseren. Men nå er du det, så ta dem i bruk!

Profiler er supernyttige fordi de lar deg holde bokmerker, historikk, nettlesertillegg og autofullfør-funksjoner du trenger i jobbsammenheng adskilt fra surfing på fritiden og omvendt.

Profiler kan være spesielt nyttig om du har ulike kontoer for jobb og privat hos de samme tjenestene, som Gmail (og Googles kontorpakke) eller skylagringstjenester med mer. Ved å holde innloggingsdetaljer adskilt med profiler slipper du konstant inn- og utlogging på tjenestene.

Det er heller ikke noe i veien for å ha to nettleservinduer som er logget inn på hver sin profil oppe samtidig. Eller eksempelvis på hvert sitt virtuelle skrivebord.

Profiler støttes blant annet av nettlesere som Chrome, Edge, Firefox og Vivaldi. Safari, som mange Mac-brukere benytter seg av, støtter dem ikke. Mac-brukere kan dermed skille jobb- og fritidsbruk enten ved å benytte to ulike nettlesere, eller gå over til å bruke en med profilstøtte.

I alle nettlesere som støtter profiler finner du funksjonen oppe i høyre hjørne - se etter et profilbilde eller et ikon med bilde av en silhuett. Herfra kan du opprette nye profiler, gi dem navn og bytte mellom dem.

#3 – Lag ulike brukerkontoer

En egen brukerkonto krever at du har administratortilgang til maskinen du bruker, men har den fordelen at du får et skuddsikkert skott mellom arbeid og fritidsbruk.

Når du logger på jobbkontoen din vil du nemlig ikke kunne blande private filer med jobbdokumenter, ettersom disse ikke vises for deg lenger. I alle fall ikke på skrivebordet, i «Dokumenter»-mappen og andre steder du ofte besøker. Du får heller ikke tilgang til spill og programmer som er installert på privat-kontoen din, og alle bokmerker og favorittnettsteder du er logget inn på i nettleseren på den andre kontoen eksisterer heller ikke her.

Samtidig er det fremdeles lett å skifte mellom kontoene for jobb og fritid når ud har behov for det. DU må ikke stenge ned og lagre alt du holder på med, eller logge ut. Både Windows 10 og MacOS støtter raskt bytte av kontoer, enten fra oppgavelinjen på MacOS, eller fra startmenyen på Windows.

Lag ny konto i Windows 10.

Brukerkontoer i Windows 10:

For å opprette en ny brukerkonto åpner du startmenyen, velger det lille tannhjulet og klikker på «Kontoer». Under valget «Famile og andre brukere» kan du trykke på «Legg til andre på denne PCen».

Her ønsker Microsoft intenst at du skal opprette en Microsoft-konto før du kommer videre, men bare fortell dem at du «ikke har denne personens påloggingsinformasjon», så vil de gi deg muligheten til å opprette en bruker uten Microsoft-konto i neste skjermbilde.

Gi kontoen et beskrivende navn og et passord. Heretter vil du kunne velge konto du logger på med etter oppstart av maskinen, eller bytte mellom dem fra startmenyen.

Lag ny konto i MacOS.

Brukerkontoer i MacOS:

Å opprette en brukerkonto i MacOS er enkelre enn i Windows, og du trenger ikke lyve for noen for å få det til!

Bare naviger til «Systemvalg» fra eplemenyen øverst i venstre hjørne av skrivebordet, og velg «Brukere og grupper».

Klikk på hengelåsen i det neste skjermbildet for å oppgi passordet til kontoen din. Når det er gjort oppretter du ny konto fra det lille «+»-symbolet i listen over brukere. Om du vil ha mulighet til å installere programmer bør vu opprette en «Administrator»-konto.