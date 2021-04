Vi økte spillytelsen til Nvidia-kortet vårt helt gratis

Sjekk om du kan få til det samme med ditt RTX 30-kort her.

Vårt RTX 3090 fikk en solid ytelsesøkning med ReBAR aktivert. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 16 Apr 2021 18:00

Om du er så heldig å ha fått tak i et grafikkort fra Nvidias RTX 30-serie er det ikke sikkert enda bedre ytelse er det som står øverst på ønskelisten din. Som vi vet er disse kortene allerede råkraftige og kan gjerne drive tunge spill i både 1440p- og 4K-oppløsning.

Men, nå er det faktisk slik at Nvidia akkurat har gjort det mulig for mange av oss å låse opp enda mer krefter fra kortene våre. Og best av alt: det er helt gratis, og ganske enkelt.

Det stilles imidlertid noen krav til resten av systemet ditt, og om du oppfyller disse må du installere litt ny programvare. Litt lenger ned i saken viser vi deg hva du skal se etter og hvordan du går frem.

Kan gi deg tosifret prosent høyere ytelse

Midt i påskeferien fikk RTX 30-serien støtte for en funksjon med det noe kryptiske navnet «Resizable BAR», ofte forkortet «ReBAR».

ReBAR er en del av den såkalte PCI-standarden som styres av brikkesettet på hovedkortet ditt, men aktivert blir det mulig for prosessoren å hente og behandle langt mer av informasjonen som er lagret i grafikkortets videominne på samme tid. I praksis kan grafikkort med ReBAR-støtte «strømme» informasjon fra spill til prosessoren direkte, i det øyeblikket den trengs. Uten ReBAR kan prosessoren bare behandle noen hundre megabyte med data av gangen, og må heller foreta en rekke operasjoner etter hverandre, som tar mer tid.

Her har MSI forsøkt å illustrere hvordan informasjon flyttes mellom prosessor (CPU) og grafikkort (GPU) før og etter ReBAR er aktivert. MSI

ReBAR kommer som et svar på at AMD lanserte sine grafikkort i den konkurrerende RX 6000-serien med støtte for det samme i november i fjor. Da bare kalt «SAM» - Smart Access Memory.

For deg som eier et RTX 30-grafikkort er presset fra konkurrenten svært gode nyheter.

Da vi testet ReBAR i Assassins Creed Valhalla på undertegnedes spill-PC, så vi nemlig hele 21 prosent høyere ytelse enn før vi oppdaterte vårt RTX 3090-kort med funksjonen.

Realistisk sett vil ytelsesøkningen du ser etter å ha aktivert ReBAR variere betydelig. Kanskje responderer ikke et spill på ReBAR i det hele tatt, mens et annet plutselig får bare tre prosent eller kanskje 10 prosent høyere bildeflyt.

Det er uansett aldri fare for at ReBAR gir deg lavere ytelse. Det sørger Nvidias driver for. Denne aktiverer bare ReBAR-støtte i spill som Nvidia allerede har sjekket at ikke gir noen negative virkninger.

Disse spillene får allerede bedre ytelse

Nvidia har lagt ut en liste over de 17 spillene som støtter og drar nytte av ReBAR allerede i dag. Denne listen vil vokse med fremtidige driveroppdateringer, etter hvert som Nvidia får tid til å teste flere spill.

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Control

Cyberpunk 2077

Death Stranding

DIRT 5

F1 2020

Forza Horizon 4

Gears 5

Godfall

Hitman 2/3

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs Legion

Sjekk om du kan få bedre ytelse

Det første du må gjøre om du er interessert i den ekstra ytelsen er å undersøke om du i det hele tatt kan låse den opp med systemet ditt.

ReBAR setter nemlig noen krav til resten av maskinen din for å fungere:

For deg med AMD-basert system trenger du offisielt en prosessor fra Ryzen 5000-serien for å aktivere ReBar. Det spiller dog ingen rolle om denne prosessoren jobber mot et brikkesett fra AMDs 400- eller 500-serie.

For deg med Intel-basert system kan ReBAR offisielt aktiveres så lenge du har et brikkesett fra Intels forrige generasjon 400-brikkesett eller fra dagens 500-serie-brikkesett.

Alle Intels 10. generasjon Comet Lake-prosessorer fungerer med ReBAR, mens for 11. generasjon, kalt Rocket Lake, gjelder støtten modellene som begynner med i5, i7 og i9.

Det er likevel viktig å merke seg at dette bare er brikkesettene og prosessorene Nvidia offisielt har valgt å støtte.

Flere hovedkortprodusenter har fremdeles ikke alt på plass, mens enkelte faktisk har valgt å utvide støtten til tidligere generasjoner brikkesett og prosessorer uoffisielt. Vi testet eksempelvis ReBAR på et system med Intels Z370-baserte brikkesett og en 8. generasjons Intel Core i7-prosessor, med svært gode resultater.

Slik låser du opp flere FPS

Å aktivere ReBAR krever flere steg:

Oppdatere hovedkortets BIOS

Oppdatere grafikkortdriveren

Oppdatere RTX 30-kortet ditt med ny VBIOS

Sjekke at ReBAR fungerer

1) Oppdatere hovedkortets BIOS

For å finne ut om du kan aktivere ReBAR må du sjekke support-nettsidene til dem som har laget hovedkortet ditt. Være seg Asus, ASRock, Colorful, Evga, Gigabyte eller MSI.

Uten en oppdatert BIOS-fil fra disse kommer du nemlig ikke særlig langt.

Lurer du på hvilket hovedkort du skal jakte oppdatert BIOS for kan du finne det ut ved å trykke på «Windows»-tasten på tastaturet, skrive inn «systeminfo» og trykke enter. Så kan du se hovedkortet ditt under «Hovedkortprodukt». Det er viktig at du bare installerer ny BIOS beregnet for akkurat dette hovedkortet.

Hvis du aldri har oppdatert BIOS tidligere kan det være lurt å få hjelp til dette, eller du kan få noen tips i denne YouTube-videoen , som tar for seg BIOS-oppdatering for de mest populære hovedkortene.

Om du har funnet ut at hovedkortprodusenten din har lagt ut en BIOS-oppdatering med støtte for ReBAR, er det bare å laste ned denne og oppdatere BIOS som normalt.

Når det er gjort må du gå tilbake inn i BIOS for å aktivere ReBAR.

Akkurat hvor du finner innstillingen som slår på ReBAR kan variere, og det samme gjelder akkurat hva funksjonen kalles. Bare let litt i menyene. På vårt MSI-hovedkort fant vi en innstilling kalt «Re-Size BAR Support» under «Settings», «Advanced» og «PCI Subsystem» Settings».

I tillegg skal du se etter en innstilling i nærheten som har et navn som ligner «Above 4G Decoding», og aktivere dette.

Deretter kan du lagre og restarte.

Her ser du begge de to innstillingene du må aktivere i BIOS etter at den er oppdatert.

2) Oppdatere grafikkortdriver

Vel tilbake i Windows tar du veien til GeForce Experience og laster ned den siste driveren fra Nvidia. Kun drivere sluppet etter 30. mars støtter nemlig ReBAR.

3) Oppdater fastvaren på RTX 30-kortet ditt

Ettersom ReBAR er noe Nvidia ikke hadde klart i tide til lanseringen av de fleste kortene i RTX 30-serien, krever de fleste av dem også en oppdatering av fastvaren, eller BIOS, for å kunne dra nytte av teknologien. Unntaket er RTX 3060, som rakk å få ReBAR-støtten aktivert før det forlot fabrikkene i februar.

Akkurat som for hovedkortprodusentene er det ikke alle grafikkortprodusenter som har vært like raske til å legge ut oppdateringer for alle sine kort.

Bruk likevel listen under for å finne grafikkortet ditt og sjekke om selskapet som har produsert det er klare med en ReBAR-oppdatering til det. Det er viktig at du ikke installerer en oppdatering for et EVGA-kort på et kort fra MSI, eller omvent.

Nvidia - for alle Founders Edition-kort.

EVGA - hent oppdateringen via Evga Precition X1-verktøyet.

Gigabyte

ASUS - finn grafikkortet ditt, velg «Support», fanen «Driver & Utility» og BIOS & Firmvare.

MSI - hent oppdatering via MSI Dragon Center eller MSI Live Update.

Palit - velg grafikkort og last ned «Resizable BAR BIOS» under «Tools».

Gainward - velg grafikkort og last ned «Resizable BAR BIOS» under «Tools».

Colorful

Inno3D - Bruker samme verktøy som for Nvidias Founders Edition.

Zotac

Galaxy

PNY

Restart Windows når oppdateringen er gjennomført.

Her bruker vi Nvidias oppdateringsverktøy for å legge inn en VBIOS med ReBAR-støtte på vårt RTX 3090 Founders Edition-kort. Mange av de øvrige produsentenes verktøy ligner på dette.

4) Sjekk at ReBAR fungerer

Da skal alt allerede være klart, men for å sjekke at ReBAR virkelig er aktivert på maskinen din kan du ta deg en tur innom Nvidia-kontrollpanelet som du finner en snarvei til om du høyreklikker på skrivebordet.

Herfra åpner du «Systeminformasjon» nederst i venster hjørne, og kontrollerer at «Størrelsesjusterbar BAR» er listet med et «Ja» i listen til høyre.

Her i Nvidias kontrollpanel ser vi at ReBAR er aktivert.

Da er det bare å fortsette spillingen. Forhåpentligvis med enda litt høyere bildeflyt i favorittspillet ditt!