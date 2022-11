Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ti Singles' Day-tilbud vi ville vurdert

Kamera Montasje, Tek.no

Stein Jarle Olsen og Niklas Plikk

Black Week, Green Friday, Cyber Monday og nå også Singles’ Day - handelsstanden kaster seg over det de kan finne av muligheter til å dytte mer eller mindre gode tilbud på oss.

Singles’ Day er egentlig et kinesisk påfunn, nærmere bestemt fra direktøren av nettshoppings-mastodonten Alibaba, og har vokst til å bli en av de største handelsdagene i verden. Dagen er altså 11. november (11/11), og du kan sikkert tenke deg selv hvorfor akkurat denne datoen er valgt.

I Norge har foreløpig ikke Singles’ Day-tradisjonen fått det største fotfestet, noe vi også kan se på tilbudene fredag. De største nettbutikkene opererer stort sett alle med Singles’ Day-tilbud, men avslagene er ikke akkurat til å få hakeslepp av.

Vi har likevel gått gjennom tilbudslistene og plukket ut noen av våre favoritter - produkter som vi har testet med godt resultat og som du får til en spesielt god pris i dag.

Playstation 5 på lager

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Før vi kommer dit kan vi imidlertid nevne at Komplett.no lokker med en vare vi knapt har sett på lager helt siden lansering, og det er Playstation 5 - riktignok i en pakke med spillet God of War: Ragnarök.

I skrivende stund har de mer enn 50 stykker på lager, så det kan være en god anledning til å snappe opp en konsoll. Prisen på 6999 kroner er også omtrent som forventet gitt at prisen for kun konsoll vanligvis er 6290 kroner.

Les testen av Playstation 5 >>

Oppdatert: Disse forsvant dessverre svært raskt, og er ikke lenger tilgjengelig.

Kindle Paperwhite (2018): Billig forrigegenerasjons-Kindle

Forrigegenerasjons Kindle er fortsatt et godt lesebrett - til halve prisen av nyeste Paperwhite. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Amazon Kindle er for mange synonymt med ebokleser-kategorien, og Paperwhite-modellen er «standardversjonen» i Kindle-universet. Siste generasjon Kindle Paperwhite kom i 2021, men om du kan ta til takke med 2018-generasjonen kan du få en Kindle til en rimelig penge i dag.

Power selger nemlig Kindle Paperwhite i fargene grønn, lilla og blå til under tusenlappen i dag, som er under halv pris av hva nyeste Paperwhite koster. Og forskjellene på de to er faktisk ikke så veldig store. 2018-versjonen har litt mindre skjerm (6 mot 6,8 tommer), kun hvitt baklys (ikke varmhvitt) og mangler den moderne og fleksible USB-C-standarden for lading.

Du får likevel brukervennligheten til Kindle, brettet er vanntett med IPX8 og batteritiden er god, så 2018-Kindle kan være et godt alternativ om du vil ha et rimelig lesebrett. 979 kroner er også den laveste prisen vi noen gang har sett på dette produktet, men ulempen er at Power kun har brettet i butikk, ikke på nett, så det er nok snakk om å selge ut et restlager.

Les samletesten av lesebrett her >>

OnePlus Nord CE: Mest telefon for 1700 kroner

OnePlus Nord CE koster halvparten av hva den gjorde ved lansering. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus Nord slo ned som en liten bombe i mobilmarkedet i 2020, med toppmodellfølelse til langt lavere pris. Nord CE er oppfølgeren til den originale OnePlus Nord, og selv om den kanskje ikke imponerte oss i like stor grad ved lansering, er den nå å få til under halv pris av lanseringsprisen. Dermed blir saken også en helt annen.

Du får nemlig AMOLED-skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate, et kamera som tar helt greie bilder og en dag til halvannen dags brukstid på batteriet. Og i motsetning til veldig mange mobiler i dag får du også med hodetelefonkontakt, og ikke minst en rask lader i esken.

Ytelsen er kurant - spesielt i denne prisklassen - og OnePlus’ OxygenOS har mange smarte løsninger på toppen av standard Android. Du må imidlertid akseptere at telefonen ikke er vanntett og at oppdateringsperioden er litt i korteste laget med tanke på at dette er «fjorårets» modell. Likevel: Til 1690 kroner er det veldig vanskelig å peke på noe annet som gir like mye for pengene.

Les testen av OnePlus Nord CE >>

Oppdatert: Dette tilbudet forsvant visst raskt, og er ikke lenger tilgjengelig.

Motorola Moto G200: «Alt» for 3000 kroner

Motorola Moto G200. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Har du enda litt mer penger å bruke på mobil er nok dette kanskje det beste tilbudet du finner på Singles Day i år. Da vi testet Motorola Moto G200 kalte vi den et mobilkupp for under 5000 kroner, og klinket til med 9,5/10.

Den har «alt» du kan be om fra en mobil i dette prissjiktet - ytelse på linje med toppmodellene, lynrask skjerm og lader, vanntetthet og et godt kamera. Det eneste store aberet er skjermen, som godt kunne vært litt mer lyssterk. Nå som prisen har stupt til rekordlave 2990 kroner er det vanskelig å komme på et mobilkjøp som gir deg mer for pengene.

Les testen av Motorola Moto G200 >>

Jabra Elite 85h: Habile allround-hodetelefoner

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jabras Elite 85h-hodetelefoner har fått et par år på baken, men er fortsatt blant hodetelefon-parene vi vil anbefale til deg som er på jakt etter et godt allround-par.

Elite 85h utmerker seg kanskje ikke med den beste støydempingen, den aller beste lyden eller det kuleste designet, men gjør det jevnt over bra på alle områder og er dessuten blant de aller beste hodetelefonene på samtalekvalitet - selv i støyete omgivelser.

De har kurant støydemping, god lyd og god batteritid, i tillegg til en god app som lar deg justere de fleste innstillinger etter eget ønske.

Det må sies at disse har kostet mindre ved en del tidligere anledninger, men med tanke på «alt» har blitt dyrere det siste året, så er absolutt ikke 1690 kroner en dårlig pris.

Les testen av Jabra Elite 85h >>

Roborock S7 MaxV Plus: Super robotstøvsuger

Roborocks S7 MaxV er kanskje den heftigste robotstøvsugeren på markedet. Klarer du deg uten den heftigste dockingstasjonen får du den nå til en litt ekstra god pris. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Roborocks robotstøvsugere er de beste på markedet, og med S7-serien har de virkelig hevet seg over konkurrentene. Akkurat denne konfigurasjonen - S7 MaxV-støvsugeren kombinert med dokkingstasjonen til S7+ - har vi ikke testet sammen, men vi har testet hver av dem for seg, og vet at begge fungerer utmerket.

S7 MaxV er robotstøvsugeren som har gjort det best på våre rengjøringstester - både på gulv, tepper og på flekker - og med kamera i front er du sikret at den ikke spiser opp løse gjenstander på gulvet. Vi har også sansen for dokkingstasjonen som fungerer helt uten støvsugerpose, noe som sparer deg for penger i lengden.

Drøye 9000 kroner er ikke akkurat et vilt tilbud, men er du på utkikk etter en robotstøvsuger er det vanskelig å finne noe bedre enn dette.

Les samletesten av robotstøvsugere her >>

Dreame Z10 Pro: Mye for pengene-favoritten

Dreame Z10 Pro. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Denne robotstøvsugeren ble raskt vår «mest for pengene»-favoritt, og blitt anbefalt til både nære og kjære hver gang de spør om «en god robotstøvsuger som ikke koster skjorta». Her får du mer eller mindre alt du trenger for bare drøye 4000 kroner.

Med dokkingstasjon tømmer den støvkammeret selv hver gang den returnerer hjem, den aktiverer ekstra kraftig sugekraft når den kommer til teppene dine og kommer fint over store terskler. Kamera på framsiden har den også, for å unngå løse kabler og sko. Rengjøringsresultatene er gode, men ikke forvent deg særlig gode vaskeresultater. Skal du ha det må du rett og slett litt opp i pris.

Men til støvsuging holder Z10 Pro i massevis.

Les samletesten av robotstøvsugere her >>

MySoda Ruby: Premium-kullsyremaskin

MySoda Ruby. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Klart, du kan få en kullsyremaskin som gjør jobben til 300–400 kroner, men om du vil ha en litt mer påkostet «maskin» som bedre tåler å stå fremme på kjøkkenbenken, kan denne fra MySoda være et godt alternativ.

Den er bygget i aluminium, fåes i et stort antall farger og det følger med både en stor og en liten flaske i esken. Maskinen oppleves som robust, det er enkelt å bytte kullsyrepatron og den støtter alle standard 425-grams-patroner, som for eksempel fra Aga eller Sodastream.

Denne koster i dag 1199 kroner, ned fra 1500 kroner til vanlig. Om du ikke bryr deg allverden om aluminiumskroppen, får du for øvrig også lillebror MySoda Woody på tilbud til 419 kroner - riktignok bare med én vannflaske i esken.

Les samletesten av kullsyremaskiner her >>

Philips Sonicare 4500: Testvinner-tannbørste

Philips Sonicare 4500 Protective Clean. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Sist vi oppdaterte vår test av rimelige elektriske tannbørster (under 1000 kroner) var det denne modellen fra Philips som stakk av med seieren.

Vi fremhevet først og fremst pussekraften, som er utmerket, men også støynivå og batteritid hjalp Philips til å ta seieren - selv om det oppleves litt snaut at det bare følger med ett børstehode i esken. Børstehoder til elektriske tannbørster er som kjent ikke billige.

Vanlig pris for Sonicare 4500 har vært cirka mellom 850 og 950 kroner, mens du i dag får den til 699 kroner.

Les samletesten av elektriske tannbørster her >>

iPad Mini: Liten iPad med mye lagring

Apples minste iPad er på tilbud denne uken. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Minste-iPaden fikk Apples moderne iPad-design allerede i fjor, med det litt mer firkantige uttrykket med tynnere skjermrammer og rette kanter. Den har USB-C-kontakt, Apples sedvanlige superytelse i form av A15 Bionic-brikken og støtter i motsetning til den nyligste iPad-oppdateringen Apple Pencil 2.

Kort fortalt: Det er en liten iPad med alt det innebærer - inkludert mange års oppdateringer og sannsynligvis ytelse nok til å fungere godt i tilsvarende mange år. Hos Netonnet får du nå 256 GB-versjonen til 6490 kroner, som er en ganske betydelig rabatt fra vanlig pris på 9000 kroner fra Apple og 7800 kroner hos rimeligste konkurrent.

Du må riktignok klare deg uten 5G-støtte og også være oppmerksom på at produktet ikke faktisk er fysisk på lager hos Netonnet i skrivende stund. Om den skulle være aktuell som julegave burde du dermed forsikre deg om at den dukker opp i tide.

Les testen av iPad Mini her >>

Dyson V10: Super stangstøvsuger

Dyson V10. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Dysons støvsugere er sjelden spesielt billige, men selskapets produkter har den fordel at de gjerne beholdes på markedet lenge etter at det lanseres nye versjoner - til en betydelig lavere pris. V10 er i praksis tre generasjoner gammel, men yter fortsatt meget godt, konkluderte vi da vi nylig testet stangstøvsugere til under 5000 kroner.

Absolute-versjonen kommer stort sett med alt det Dyson tilbyr av munnstykker, og den utmerker seg spesielt på tepper, hår og møbler - selv om vi kåret modellen fra Philips til testvinner. Dyson insisterer imidlertid fortsatt på at man må holde inne knappen konstant når man støvsuger, og den har ikke lys, slik en del andre støvsugere har.

Dyson V10 Absolute koster 4499 kroner denne uken, en femhundrelapp ned fra vanlig pris.

PS1: Dysons eldre støvsugere er nylig oppdatert i en «Generation 2022», som i hovedsak innebærer at de kommer med et nytt børstehode for tepper og harde overflater. «Motorbar»-munnstykket har en ny konstruksjon som skal sørge for at hår ikke setter seg fast i rullen mens du støvsuger. 2022-versjonen kommer også med en adapter for å komme til på lave steder som under sofaer og liknende.

PS2: Også Dyson V8 er på tilbud i disse dager, med Motorhead-varianten til 2790 kroner. Også det er en god støvsuger, men du går glipp av noe sugekraft, rundt 20 minutter med batteritid og får ikke Motorbar-munnstykket - som kun er en del av Absolute-versjonen i Generation 2022.