Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Guide Farsdag 2023 – Tips til farsdagsgaver

Våre anbefalte gaver til farsdagen

Kamera Montasje, Tek.no

Farsdagen nærmer seg med stormskritt, og det kan være lurt å gjøre seg klare for dagen hvor vi hedrer alle farsfigurer der ute!

Hvert år faller farsdagen på den andre søndagen i november, og i 2023 er det altså den 12. november.

Det er ikke nødvendigvis alle som feirer farsdag, og i hvert fall ikke med gaver, dingser eller pakker. For mange fedre er det tross alt mer enn godt nok å bare litt ekstra oppmerksomhet, en god kopp kaffe eller frokost på senga, eller en hyggelig middag med familien.

Men! Hvis du først skal kjøpe en gave, så kan det være gøy å gi noe litt mer spenstig enn et par sokker.

Vi i Tek.no-redaksjonen har slått hodene våre sammen og laget en liste over dingser vi har testet, eller rett og slett bare liker, som vi mener er gode gaver å gi på farsdagen!

Vi har forsøkt å holde prislappen nede, for dette er tross alt ikke dagen hvor noen bør forvente de aller største gavene.

Måneder med spill-lykke

Om far i huset allerede har en nyere Xbox og/eller en PC, kan et abonnement på Microsofts «Netflix for spill» være en god idé. Xbox Game Pass gir nemlig tilgang til et stort bibliotek av spill i alle kategorier, og en stor gulrot er også at alle spill fra Microsoft-eide utviklere blir tilgjengelig samme dag som de lanseres.

Dette er sannsynligvis den beste valutaen for pengene du får i spillmarkedet i dag, og er kanskje spesielt en ypperlig gave hvis far ikke har hatt så mye tid til å spille i det siste, og ikke vet nøyaktig hva han er ute etter.

Én måned koster 125 kroner, og Game Pass Ultimate gir deg muligheten til å spille med andre over nett, samt tilgang til et stort bibliotek med spilltitler, både på Xbox og PC.

Microsoft Xbox Game Pass Ultimate - 1 Months Card annonse Billigste hos Se alle priser 125 hos Elkjøp Sjekk nå

Microsoft Xbox Game Pass Ultimate 3 Months Card annonse Billigste hos Se alle priser 305 hos CoolShop Sjekk nå

Lys og glede på telttur: teltlykten som sørger for god stemning

Er ikke far typen som sitter inne, og heller insisterer på å dra ut i marka selv når det begynner å bli iskaldt der ute?

Da kan jo en skikkelig god teltlykt som skaper god stemning og dus belysning være passende! Billig er den også!

Denne lille, runde saken passer i enhver sekk, veier ikke noe særlig (108 gram) og avgir et fantastisk lys.

I utgangspunktet er det kun fire lysdioder som avgir Moji sitt lys. Men fordi fronten er frostet, spres lyset den avgir til hele lysflaten. Dermed får du et konsentrert lys som former seg rundt hele lykten og lyser opp like godt på hver side.

Ved å holde inne av/på-knappen kan du også enkelt dimme lyset, slik at du får akkurat den lysstyrken som passer deg. I tillegg har den strobelys, som fungerer som nødlys hvis dette skulle bli nødvendig.

Den holder også ut veldig lenge. Vi registrerte at den stod på i «over 24 timer», og kan med det enkelt bekrefte at den blir permanent installert på enhver telt- og hengekøyetur.

Les samletesten av teltlykter her »

Meget bra fjerne Sammenlign Black Diamond Moji Campinglykt annonse Billigste hos Se alle priser 229 hos Speider-Sport Sjekk nå Meget bra sitat I all sin enkelhet er dette vår foretrukne lykt Fordeler + Liten og nett, passer i enhver sekk

+ Enkel dimming av lyset

+ Avgir svært behagelig, varmt lys

+ Frostet front

+ Den enkle formen gjør at den står godt uansett

+ Har nødlys i form av blinkende lys Ting å tenke på — Kan ikke lades opp, bruker vanlige batterier

Nødlader: Kjekt å ha for alle

Stadig flere av dingsene våre går på batteri og kan lades opp, så en ganske «safe» gave kan være å helt enkelt kjøpe inn en nødlader.

Nødladere kommer i alle mulige størrelser og kapasiteter, men er du ute etter en relativt kompakt sak, er det Dacota Platinum A10 du bør se etter. Vi har testet mange titalls nødladere, og det er denne som havnet helt på toppen av vår siste samletest.

Vi sjekker nemlig hvor mye strøm hver nødlader faktisk gir deg, for det har vi oppdaget varierer veldig fra produkt til produkt. Dacota Platinum A10 kommer godt ut på dette, og er samtidig både kompakt og lekker, støtter både Micro-USB og USB-C-lading, og støtter hurtiglading på flere porter.

Ulempen er prisen, 399 kroner er ikke direkte billig for en nødlader i dette segmentet, men du får det du betaler for. Vil du ha et billigere alternativ kan du sjekke ut hele testen:

Les samletesten av nødladere her »

Meget bra fjerne Sammenlign Dacota Platinum A10 Meget bra sitat Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt lader med høy kapasitet og alt du trenger. Fordeler + Høy prosentytelse

+ Veldig lekkert design

+ Meget kompakt

+ Både Micro-USB og USB Type-C-lading

+ Hurtiglading på flere porter Ting å tenke på — Dyr

Termokoppene vi elsker

Ingen termokopper kan gjøre alle jobbene, men Thermos JMY Vacuum Mug 0,35L kommer farlig nær. Den er like bra for den køkjørende bilistpappaen, løpe-til-bussen-mosjonistpappaen, og syklistpappaen som brygget en god kopp kaffe før han syklet hjemmefra fordi jobbkaffen smakker hærk. Den eneste ulempen er kanskje at den er for effektiv, for den kaffen blir jammen meg aldri kald.

Hvis du faktisk vil et temperaturen går litt nedover, er Stanleys Classic Trigger-Action Travel Mug 0.35L et nydelig alternativ. Den kom ikke best ut i temperaturmålingene, men den er en helt fantastisk pendlerkopp. For det er ingen (!) termokopper som er så god og enkel å drikke av som denne. Du trenger bare å trykke inn en knapp, så er jobben gjort. Den anbefales først og fremst til bilisten, buss-mosjonisten, tog-pendleren og vandreren, som drikker kaffen fort.

Med Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.3L får du også innmari mye termokopp for pengene. Den er slank og fin, behagelig å drikke av og koster innmari lite. Mindre enn alle andre termokopper vi har testet (og det begynner å bli en hel del).

Imponerende fjerne Sammenlign Thermos JMY Vacuum Mug 0.35L annonse Billigste hos Se alle priser 299 hos Fjellsport Sjekk nå Imponerende sitat Ingen termokopp holder bedre på varmen enn Thermos. Fordeler + Holder svært godt på varmen, lenge.

+ Enkelt design

+ God å holde i

+ Behagelig å drikke av Ting å tenke på — Noe klønete å åpne lokket.

Spillmus: Billig og god

Er far en PC-gamer? Det er mange ting i livet her som er en smakssak, og utforming på spillmus er én av disse. Steelseries Rival 3 er en ganske kompakt liten spillmus, så den vil ikke passe for de med store hender, eller for de som rett og slett foretrekker en stor spillmus.

Vi synes designet er både enkelt og godt, og vi digger programvaren som du kan styre musen via. Til en pris på rundt 400 kroner skal du lete lenger etter en like god spillmus å kjøpe til en PC-gamer.

Les samletesten av spillmus her »

Imponerende fjerne Sammenlign SteelSeries Rival 3 annonse Utvalgte butikker 417 hos Dustin Home Sjekk nå 499 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 406 hos Proshop.no Sjekk nå Imponerende sitat En bunnsolid mus til en lav prislapp? Ja takk! Fordeler + Enkelt og godt design

+ Lekker og subtil belysning

+ Veldig mye mus for pengene

+ Responsiv, gode knapper og sideknapper

+ Fantastisk programvare Ting å tenke på — Kroppen er liten; kanskje ikke den beste for store hender

— Ingen ekstra knapper utover de to sideknappene

best i test-headset

Der forrige generasjon pappa oftere mekka bil i garasjen eller stakk på fisketur, sitter den moderne fatteren gjerne og gamer litt om han har en time ledig.

For å hjelpe han å koble mer av, eller eventuelt sørge for at han ikke forstyrrer resten av huset, er et godt headset løsningen. Med det er det også lett å snakke med folk han spiller med.

Uten at prisen skal bli veldig høy anbefaler vi to kablede headset. Begge har super lyd og er veldig komfortable å ha på, men skiller seg ut ved å være henholdsvis åpen og lukket. Åpne headset har puter som puster bedre, men slipper gjennom litt lyd begge veier. Lukkede headset har passiv demping som passer godt om han gamer i samme rom som andre i familien, men gir litt klamme ører til gjengjeld.

Det åpne headsettet vi anbefaler er Razer BlackShark V2 SE, mens det lukkede er HyperX Cloud Alpha S.

Headsettene fungerer med både konsoller og PC.

Imponerende fjerne Sammenlign HyperX Cloud Alpha S annonse Utvalgte butikker 1895 hos Elkjøp Sjekk nå 1895 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1159 hos avXperten Sjekk nå Imponerende sitat Et balansert gamingheadset med super lyd, god komfort og mange funksjoner. Fordeler + Lager et overbevisende "3D-lydbilde" i spill

+ Engasjerende lyd med justerbar bass

+ God mikrofon med rå støyfiltrering

+ Komfortable å ha på

+ Veksle mellom skinn- og stoffputer

+ Svært høy byggekvalitet og stilig design

+ Programvare med mange tilpasningsmuligheter

+ Sidetone

+ Spill/stemme-mikser

+ Enklest betjening i testen Ting å tenke på — "Mangler" equalizer

— Vanskelig å skifte puter

Imponerende fjerne Sammenlign Razer BlackShark V2 SE annonse Utvalgte butikker 1449 hos Dustin Home Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1289 hos MaxGaming.no Sjekk nå Imponerende sitat Testens mest komfortable headset med super lyd. Fordeler + Lager et godt lydbilde i spill

+ Balansert lyd - supre til musikk

+ Anstendig mic

+ Lette og veldig komfortable

+ Stilig design og solid bygget

+ Programvare med mange justeringsmuligheter

+ Sidetone Ting å tenke på — Støyfiltreringen er litt ustabil

— Ingen chat/spill-mikser

Nybrygget kaffe på tur

Når du er på tur er det ofte begrenset hva du har plass til å bære med deg i sekken. Men ingen tur uten kaffe, og om du heller vil ha den helt fersk enn fra en termos er det lite som slår GSIs Collapsible Java Drip.

Med en liten flikk med hånden forvandles denne plastdisken til en kjegleformet kaffebrygger som lager kaffe på «V60»-måten. Bare sett den over en kopp, legg oppi et standard papirfilter, fyll den med kaffe og hell over vann du har varmet på en primus eller lignende.

Bryggeren kan fint lage større mengder kaffe enn bare én kopp av gangen, og vi liker at den kommer med et lokk som hjelper til med å holde temperaturen oppe i bryggeprosessen, samt lettere å pakke den ned i sekken igjen før den har tørket helt uten å risikere søl.

Imponerende fjerne Sammenlign GSI Collapsible Java Drip annonse Billigste hos Se alle priser 233 hos Speider-Sport Sjekk nå Imponerende sitat Laget best filterkaffe i testen og fungerer for små og store mengder kaffe. Fordeler + Svært enkel å bruke

+ Lav vekt

+ Praktisk pakkform

+ Kan brygge flere kopper kaffe

+ Lett å rengjøre Ting å tenke på — Krever at du har med papirfilter

Luksusvarianten av turkaffe

Mange mener kokekaffe er den ultimate turkaffen. Etter å ha satt GSIs Glacier Perculator i sving over primusen er vi langt på vei enig.

Bare fyll den med vann, legge kaffe i det øverste kammeret og «glem» den over primusen til det begynner å koke. Så starter du klokka og løfter den av når det har putret i fire-fem-seks minutter, ettersom hvor sterk du vil ha kaffen din.

Perkulator-kaffe blir fyldigere og mer «teksturert» enn om du filtrerer kaffen med papirfilter, og minner mye om kokekaffe fra kjele.

Designet i 100 prosent rustfritt stål gjør denne ekstremt enkel å rengjøre. Ofte blir den helt ren av en dukkert i elva.

Den kan brukes både på vanlige brennere, over bål og på induksjonstopp, og er en super gave til den kaffeglade pappaen du vet er på turer der det fortsatt er litt plass igjen i sekken til «luksus».

Les mer om turvennlige kaffebryggere i testen vår »

Meget bra fjerne Sammenlign GSI Glacier Perculator annonse Billigste hos Se alle priser 499 hos Skitt Fiske Sjekk nå Meget bra sitat God kaffe som lager seg selv. Fordeler + Enkel å bruke

+ Kommer i flere størrelser

+ Gjennomsiktig håndtak gir innblikk i kokeaktiviteten

+ Lett å rengjøre

+ Fungerer på primus, bål og induksjontopp Ting å tenke på — For stor og uhamslig for noen turer

— Uten papirfilter får du i deg kaffeoljer

God kaffekvern

En kaffekvern gjør det mulig å eksperimentere med mange forskjellige kaffesorter, og sikrer at aromaen i kaffebønnene holder seg helt frem til bruk.

Vår store test av kaffekverner viste at Wilfa Svart Aroma, også kalt CGWS-130B av en eller annen grunn, gir best verdi for pengene og et svært godt resultat.

Om «fatter» lager mye traktekaffe, eller bruker bryggemetoder som Aeropress og V60, gjør den en tilnærmet like god jobb som mye dyrere kverner.

Byggekvaliteten er solid, slik en gave bør være, og designet såpass tøft at den gjør seg fremme på kjøkkenbenken. Kvernen er relativt støysvak, ekstremt rask og sliter ikke like mye med statisk malt kaffe som andre.

Selv kaffenerden i redaksjonen ville blitt superfornøyd med denne.

Meget bra fjerne Sammenlign Wilfa Svart Aroma (CGWS-130B) Meget bra sitat Det beste kjøpet for deg som ikke skal male espresso. Fordeler + Svært god på maling for ulike filter-brygg

+ God byggekvalitet

+ Relativt lavt støynivå

+ Kverner lynraskt

+ Antistatisk skuff

+ Kabeloppbevaring under enheten

+ Stilig design Ting å tenke på — Takler ikke espresso-maling

— Oppsamlingskuff til venstre er lite plasseffektiv

— Markeringene for malegrad er i beste fall veiledende

— Timerfunksjonen er kronglete å være presis med

Oppladbare batterier og batterilader

«Ehh, batterier som julegave?», tenker du kanskje, men la oss forklare! For det første er det jo praktisk - kanskje til og med enda mer praktisk enn paret med sokker som far kanskje hadde forventet.

Men det trenger jo heller ikke å være en isolert gave, men noe du kan gi sammen med noe annet batteridrevet. Kanskje en liten RC-bil, eller en Xbox-håndkontroller? Sistnevnte er faktisk en strålende gave til både de med Xbox eller med PC.

Og da trenger man batterier, og da er det faktisk bedre at de er oppladbare enn éngangs. Det tydet i hvert fall vår test av oppladbare batterier på, som viste at du både får mer brukstid ut av batteriet, samt at du «sparer» inn utgiftene etter 4–5 ladesykluser.

Ikeas Ladda-batterier kom best ut av testen fordi de er svært rimelige og har ganske god kapasitet.

Les testen av oppladbare batterier her »

fjerne Ikea Ladda (2450 mAh) sitat Varer lenger enn Ikeas engangsbatterier.

Termos: Den beste og varmeste

Thermos sin termos er enkel, standhaftig og holder lenge på varmen. Termosens helletut er en gave i seg selv når man sitter og hutrer og fryser og trenger noe varmt i k(r)oppen, fort. En enkel knapp og verden ble straks et varmere sted. Utmerket gave for frysekopper som liker å gå på tur. Eller bare fedre som liker å gå på tur og vil ha en god termos.

Les samletesten av termoser her »

Imponerende fjerne Sammenlign Thermos Light&Compact Vacuum Flask 1.0L annonse Utvalgte butikker 384 hos Bakeren & Kokken Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 219 hos MKnorth Sjekk nå Imponerende sitat Enkelt og greit, veldig god termos Fordeler + Enkelt design som passer enkelt i enhver sekk

+ God størrelse på koppen

+ Holder godt på varmen over tid

+ Lav vekt

+ Ikke spesielt dyr Ting å tenke på — Ståltermos kan bli ubehagelig i kulde

Termosen med livstidsgaranti

Stanley er en klassiker på tur, og det er det mange grunner til. Ikke bare holder den godt på varmen, den kommer også med livstidsgaranti. Den skal, ifølge dem selv, også tåle rimelig hard behandling. Dette forblir utestet fra vår side, men selv med normal behandling er den en kjempegod termos. Den er en kjærkommen følgesvenn for dem som skal på tur, på jakt, eller bare vil ha en termos som kan vare dem livet ut.

Les samletesten av termoser her »

Imponerende fjerne Sammenlign Stanley Adventure Bottle 1.0L Imponerende sitat Stanleys termoser holder koken, lenge. Fordeler + Holder godt på varmen over tid

+ Har et godt ytre lag som er behagelig å holde i selv i kulde

+ Grei størrelse og form

+ Kommer med livstidsgaranti Ting å tenke på — Innsnevringen på toppen gjør at det kan bli klønete å få den opp av fullpakket sekk

Dingsen som gir deg full strøm-oversikt

Tibber Pulse er en flott gave til enhver overkontrollerende far, alternativt til den som ønsker å gjøre sport av å få strømregningen så liten som mulig. Selve enheten putter du i sikringsskapet, og Tibbers app forteller deg hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og hvor mye du har brukt i dag – eller denne uken.

Produktet er kjekt for å finne «strømtyver», eller bare forsikre seg om at forbruket ligger på et fornuftig nivå. I tillegg kan appen sende deg varsel dersom Tibber skulle registrere uvanlig høyt strømforbruk, overbelastning eller lignende.

Har man et abonnement hos Tibber, får man også vite den nøyaktige kostnaden for strømmen, men et abonnement hos Tibber er ikke påkrevd for å få mye glede av produktet. Flere strømleverandører har for øvrig kommet på banen med lignende produkter, men disse er gjerne bundet til deres tjenester.

Obs: Tek.no er heleid av VG, som igjen er en del av Schibsted-konsernet. Schibsted har også en eierandel i Tibber. Vi testet Pulse lenge før Schibsted kjøpte seg opp i selskapet.

Bra fjerne Sammenlign Tibber Pulse Bra sitat En kjekk sak som forteller nøyaktig hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og mer til, om du er Tibber-kunde. Fordeler + Gir deg strømforbruket i nær sanntid

+ Fin app med smarthusaspirasjoner

+ Fungerer sammen med en del andre smarte enheter Ting å tenke på — Krever Tibber-abonnement for best utnyttelse

— Krever tilgang til internett

— Krever Wi-Fi-signaler til sikringsskapet

En superbehagelig spillkontroller

Enten man spiller på PC, direkte på TV-en, på mobilen eller på en spillkonsoll, er det viktig å ha en god spillkontroller. Og av de «vanlige» spillkontrollerne er det Microsofts Xbox-kontroller vi liker aller mest.

Den er solid bygget, har overlegen ergonomi og veldig god kompatibilitet med mange ulike PC-spill, hvis det er fars foretrukne plattform. Den fungerer naturligvis også med Xboxen (Duh!), men også med mobilen din, eller en Apple TV, hvis det er sånn du foretrekker å spille.

OBS: Om den som får denne som gave ikke får til å bruke den med datamaskinen sin, trenger han kanskje en slik trådløs adapter i tillegg.

Les testen vår av Xbox Series X-kontrolleren her »

Smart dings for Switch-spilling

En Nintendo Switch er moro for liten og stor, men voksne hender sliter ofte med de små kontrollspakene dens.

For at fatter skal orke å spille Mario Kart med poden litt lenger av gangen, gjelder det å gjøre det mer komfortabelt.

Og med 8Bitdos lille «Adapter 2» blir det svært rimelig. Denne saken lar deg nemlig bruke en hvilken som helst Xbox- eller PlayStation-kontroller til Switch. Eller til PC, for den saks skyld.

Imponerende fjerne Sammenlign 8Bitdo Wireless USB Adapter 2 annonse Utvalgte butikker 199 hos Kjell & Company Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 189 hos MaxGaming.no Sjekk nå Imponerende sitat Lar deg bruke Xbox- og Playstation-kontrolleren din på Switch. Fordeler + Svært rimelig

+ Støtter alle Xbox- og Playstation-kontroller Ting å tenke på — Kronglete å sette opp

— Støtter ikke vekking av konsoll fra dvale

Et fint deksel til iPhonen

Apples nye iPhoner er fine i seg selv, men mange foretrekker likevel å dekke dem til med deksler. Og kanskje spesielt mødre og fedre, for de vet at sjansen for uhell øker eksponentielt med barn i hus. Apples nye deksler til iPhone har imidlertid vært ganske skuffende, både fordi de er dyre og virker å slites veldig fort.

Kanskje er det også derfor vi har hørt fra blant annet britiske Mujjo at deres salg av skinndeksler til iPhone har skutt i været etter Apples avgjørelse å kutte ut skinn.

Det finnes naturligvis mange gode alternativer der ute, enten man er ute etter noe med plass til kredittkort eller ei, men vi har i hvert fall god erfaring med produktene fra Mujjo, og for eksempel Nomad.

Her er et par eksempler:

Mujjo Full Leather Case (Apple iPhone 15 Pro) Brun annonse Billigste hos Se alle priser 719 hos inCover.no Sjekk nå

Nomad Modern Horween Leather Case (Apple iPhone 15 Pro) Svart annonse Billigste hos Se alle priser 709 hos iPhonehuset Sjekk nå

Et av høstens to storspill

Enten far liker å game selv, eller sammen med barna, har det akkurat dukket opp to strålende spill på markedet.

Spider-Man 2 og Super Mario Bros Wonder har fått generelt fantastisk respons fra både spillere og anmeldere siden de ble sluppet den 20. oktober. De byr naturligvis på ganske ulik spillopplevelse, og du trenger enten en PlayStation 5 eller en Nintendo Switch for å spille dem.

Selv om i hvert fall én redaksjonsmedlem i Tek.no har kost seg glugg med Spider-Man 2 den siste tiden, er det kanskje Super Mario Bros Wonder som passer best for familien, hvis det er tenkt som en felles aktivitet. Spillet har nemlig utmerket støtte for flere spillere, hvor ikke alle trenger å være jevngode heller. Takket være litt finurlig spillmekanikk kan for eksempel far i huset spille som Yoshi, og frakte barna på ryggen gjennom vanskelige deler av spillet.

Vi kan i hvert fall trygt anbefale begge spillene for både fedre og tilskuere:

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

En ekstra ladeplate (trådløs lader)

Å bøye seg for å fiske opp ladekabelen fra gulvet blir bare verre med alderen, og trådløs lading er uansett veldig praktisk. I disse dager er det heller ikke kun mobiltelefoner som støtter dette – det er for eksempel flere smartklokker, trådløse høyttalere og ørepropper som også kan lades ved å bare plassere dem på en slik plate.

En av ulempene med stadig flere dingser som kan lades slik er at at familielykken fort kan knuses av krangel om bruksrett. Derfor mener vi at en ekstra ladeplate – gjerne med løfte om prioritert tilgang – kan være en fornuftig gave til pappa.

En slik sak trenger heller ikke koste all verden. Du kan få slike til under hundrelappen så lenge du allerede har en USB-ledning og egnet strømadapter i hus.

Det må vi si er en liten pris å betale for en fornøyd far i huset.

Ikea Livboj 59 hos Ikea Sjekk nå