De beste håndholdte støvsugerne i ulike prisklasser

Fem anbefalinger fra oss.

En av våre anbefalinger kan både støvsuge og vaske. David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 8 Aug 2021 06:00

Det er mange produkter til hjemmet man fint kan klare seg uten, men en støvsuger er noe man må ha. Selvfølgelig, du kommer et godt stykke med en bøtte vann og en mopp, men alle som har forsøkt seg på kun å vaske uten å støvsuge først, vet at det fort blir mye smuler, hår og støv både på gulvet og i vaskevannet. I denne guiden har vi dessuten også inkludert en modell som kan både støvsuge og vaske på samme tid.

Men så blir naturligvis spørsmålet: Hvor mye er man villig til å betale? Det er store - nesten enorme, må vi kunne si - prisforskjeller på håndholdte støvsugere. Den rimeligste modellen i denne guiden ligger i skrivende stund på rundt 800 kr, mens den dyreste ligger på godt over 8000 kr - altså det tidobbelte.

Vi har her på Tek.no testet en rekke ulike modeller i forskjellige prisklasser de siste par årene. I våre tester har vi gått igjennom alt fra sugekapasitet til batteritid og ergonomi. Her kommer våre anbefalinger i ulike priskategorier.

Under 1000 kr: Få gode modeller, men én som skiller seg ut

Støvsugermodeller til under tusenlappen kan man trygt si er for den budsjettbevisste. Dette er støvsugere for deg som kanskje er student, nyetablert eller som rett og slett bare trenger en ekstra støvsuger til hytta.

Det er ikke flust av modeller i denne prisklassen, men vi har valgt ut en modell som - til tross for den svært overkommelige prisen - innfrir på en rekke områder.

ON Stick Vacuum 10

ON Stick Vacuum 10 gir deg veldig mye støvsuger for veldig lite penger. David Johansen Auby, Tek.no

Støvsugeren med det kryptiske navnet ON Stick Vacuum 10 er en støvsuger som eksklusivt selges i netthandelen NetOnNet.

Med en prislapp på rundt 800 kroner hadde vi ikke de helt store forventningene til denne modellene fra ON i forkant av testen. Men, utrolig nok, denne modellen innfridde til de grader. ON Stick Vacuum 10 er et kjempegodt alternativt om man trenger en enkel og god støvsuger som ikke sprenger budsjettet. Perfekt for deg som kjøper din første håndholdte støvsuger eller som har lyst til å bruke pengene dine på noe helt annet.

Vi var imponert over sugekraften, men opplevde kanskje ikke byggekvaliteten som den aller beste. Her er det billig plast som gjelder, men designet er det allikevel lite å si på.

Det som er bra:

God sugekapasitet

Veldig behagelig å bruke

Mye for pengene

Ting å tenke på:

Ikke den beste byggekvaliteten

Kun middels god batteritid

Ikke spesielt godt filter

Les hele testen av ON Stick Vacuum 10 her

annonse ON Stick Vacuum 10 Sjekk prisen

Mellom 3000–5000 kr: Mellomsjiktet byr på flere sterke modeller

Du tenker kanskje: Hvor er støvsugerne mellom 1000 og 3000 kroner? Sannheten er at det dessverre ikke er så mange gode modeller i denne prisklassen. Skal man ha noe mer enn en billig-variant må man faktisk en del opp i pris. Men da får man til gjengjeld mye støvsuger for pengene.

Oppsiden er at disse modellene på de aller fleste måter kan måle seg med toppmodellene både når det kommer til batteritid, ergonomi og funksjonalitet.

Vi har valgt ut to modeller til denne kategorien som på hver sin måte er svært gode kjøp.

Roborock Mace H6

Roborock Mace H6 er god på det aller meste og veldig behagelig i bruk. David Johansen Auby, Tek.no

Roborock Mace H6 er produsert av kinesiske Xiaomi og er en av få gode modeller i dette mellomsjiktet. I vår test fremhevet vi at støvsugeren er svært behagelig i bruk og at den er veldig lav i vekt, noe som gjør den utmerket til «håndholdt»-bruk, det vil si til støvsuging av sofa, møbler osv.

Ellers er modellen en svært god allrounder. Det vil si at den er god på det aller meste. Den kommer med eget motorisert munnstykke til bruk på de vanskelige områdene og ellers det meste du måtte ønske deg av utstyr.

PS: Roborock har også lansert Mace H7, som vi skal teste, men denne er litt forsinket til Norge på grunn av logistikkutfordringer som følge av coronapandemien. En gang i september, er i skrivende stund siste beskjed vi har fått.

Det som er bra:

Behagelig i bruk

Lav vekt

God allrounder

Godt filtersystem

Ting å tenke på:

Ikke den aller beste batteritiden på høy effekt

God, men ikke best sugekraft

Les hele testen av Roborock Mace H6 her

annonse Roborock Mace H6 Sjekk prisen

Philips SpeedPro Max

Vi er også nødt til å trekke frem Philips Speedpro Max XC8043. Den var i utgangspunktet med i vår samletest av håndholdte støvsugere , men har ikke fått en egen separat vurdering siden den er tilnærmet identisk med testvinner ( Philips SpeedPro Max Aqua ). Den eneste forskjellen er at denne ikke kommer med egen vaskemodus. Vi likte faktisk vaskemodusen, men om dette er nødvendig for alle er nok ikke like sikkert.

Vi har ikke gitt noen egen karakter på denne, men kan skrive under på at det er den samme fantastiske modellen med de samme gode egenskapene som Aqua-varianten, bare til en litt rimeligere pris og da uten vaskemodus.

Det som er bra:

Like god som testvinner, men uten vaskemodus

Veldig behagelig i bruk

Suveren batteritid

Veldig god på dyrehår

Ting å tenke på:

God, men ikke best på sugekraft

Hovedmunnstykket kunne vært enda bedre utformet

Les hele testen av Philips Speedpro Max Aqua her

annonse Philips SpeedPro Max XC8043 Sjekk prisen

Over 6000 kr: De dyre, men svært så gode modellene

Dette er kategorien for deg som vil ha det aller beste, og som er villig til å betale for det. Vi har valgt ut to modeller i denne kategorien som på hver sin måte er glimrende støvsugere.

Dette er modeller for deg som er opptatt av å få det støvfritt - og da mener vi støv helt ned på mikronivå. Det som kanskje skiller disse modellene fra de litt rimeligere er evnen til å suge opp partikler mindre enn det øyet kan se. Perfekt hvis du er astmatiker eller har såkalt «støv på hjernen». Evnen til å suge opp bitesmå partikler gjenspeiles også i filtersystemene som gjerne består av grovere filter og vaskbart HEPA-filter.

Philips Speedpro Max Aqua

Philips SpeedPro Max Aqua vant vår test av håndholdte støvsuger-modeller. David Johansen Auby, Tek.no

Philips Speedpro Max Aqua fikk en score på 9 av 10 mulige poeng i vår samletest av håndholdte modeller , og sikret med det topplasseringen i testen. Dette er på mange måter en komplett støvsuger. Den er utrolig behagelig i bruk og den er overlegen på å komme til lavt under sofa, seng eller andre lave møbler.

Modellen har dessuten en suveren batteritid, med hele 26 minutter på maks effekt. Til sammenligning ligger modellene til Dyson ofte på rundt 10–15 minutter på høy effekt.

Vi er klar over at vaskemodus for mange høres merkelig ut, men vi elsket det og brukte det flere ganger til blant annet rengjøring på baderom. Det er virkelig deilig å slippe å ta frem vaskebøtte og på den måten slå to fluer i en smekk. Så har du en leilighet med mye parkett eller et større bad, så er dette en sikker vinner.

Det som er bra:

Har egen vaskemodus

Veldig god batteritid, spesielt på høy effekt

Behagelig i bruk

God på dyrehår

Ting å tenke på:

God, men ikke best på sugekraft

Hovedmunnstykket kunne vært enda bedre utformet

Les hele testen av Philips Speedpro Max Aqua her

annonse Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8149 Sjekk prisen

Dyson V11 Absolute

Dyson V11 er en utrolig god støvsuger, men ikke uten sine feil og mangler. David Johansen Auby, Tek.no

Forskjellen på de billigste og de dyreste håndholdte støvsugerne koker ned til bruksområde og til batteritid. Har du husdyr? Hvor stor er leiligheten din? Har du kanskje hus?

Dyson V11 Absolute er på de fleste måter en utrolig god støvsuger som kan brukes til det meste. Allikevel hadde vi noen innvendinger i vår test, så her gjelder det å lese godt før du eventuelt punger ut med nesten ti lapper for en støvsuger.

Først, det som er bra. Dyson V11 har en helt vanvittig god sugeevne. I våre tester av støvsugere pleier vi alltid å støvsuge 100 gram ris på et teppe for å se hvor mange gram støvsugeren klarer å suge opp. Dette er ikke noen vitenskapelig test, men gir allikevel en god indikasjon på modellens sugeevne. Dyson V11 sugde opp mer eller mindre all risen - på laveste effekt.

Å teste støvsuging av mikropartikler er vanskelig, men filtersystemene på Dyson V11 er svært gode. Her får du avtakbart HEPA-filter som kan skylles for hånd. Det er ikke unikt, men allikevel verdt å nevne.

Vi må allikevel advare litt. I våre tester av Dyson har vi vært irritert på noen enkelte små detaljer. For det første må man på en Dyson alltid holde inne knappen for å støvsuge. Det høres kanskje ikke så ille ut, men etter en halvtime blir man litt lei. Vi opplever også at munnstykket nesten er for fleksibelt. Noen vil nok elske dette, mens andre vil oppleve det som litt ustabilt. Uansett, Dyson V11 suger som få andre støvsugere.

PS: Modellen vi testet er V11 Absolute Extra Pro Gold, som blant annet kommer med et ekstra batteri og et gulvstående stativ til oppbevaring. Om du klarer deg uten disse tingene kan du barbere vekk cirka 2000 kroner av prisen. Modellen heter da V11 Absolute Extra.

Det som er bra:

Enestående sugeevne

En rekke munnstykker til alle behov

To batterier gir svært lang driftstid

Ting å tenke på:

Ikke lys

Må holde inne knappen mens man støvsuger

Nesten for fleksibelt munnstykke

Les hele testen av Dyson V11 Absolute Extra Pro Gold her

annonse Dyson V11 Absolute Extra Sjekk prisen