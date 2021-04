Kjøpe laptop? Her er våre beste bruktanbefalinger

Du kan få mye laptop for pengene på bruktmarkedet.

Det finnes mange brukte laptoper der ute. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Torstein Norum Bugge 17 Apr 2021 13:00

Det er mange ting man kan klare seg uten, men i vår digitaliserte hverdag er det mange ting som fort blir vanskelig om man ikke har en skikkelig datamaskin. For de fleste er dette i dag ikke en stor og tung kloss som står i hjørnet (les: stasjonær maskin), men heller en lett og praktisk form for bærbar maskin. Eller laptop, om du vil.

Akkurat som vi nylig pekte på i vår guide til brukte mobiltelefoner , er også datamaskiner påvirket av stigende elektronikkpriser. Både koronapandemi, nye teknologier og handelskrig kan forklare noe av stigningen, men produsentene tar seg også rett og slett bedre betalt for nye datamaskiner. Og da er det forbrukerne som sitter igjen med regningen.

Uansett bør man her som med mobiltelefoner stille seg spørsmålet: trenger jeg egentlig ny laptop? Eller kan jeg kjøpe en brukt laptop som gjør samme nytta?

Om du vurderer det siste, så er denne guiden her for å hjelpe deg.

Vi har trålet gjennom bruktmarkedet, i hovedsak Finn.no, med klare kriterier.

(For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.)

Dette bør du se etter

Alle laptopene vi anbefaler å se etter er valgt ut etter, i tillegg til pris, følgende egenskaper:

Tilgjengelighet – det må være god tilgang på den gitte laptopen i bruktmarkedet

Relevans – det må være en rimelig moderne, oppdatert og rask laptop

Attraktivitet – det må være en laptop de aller fleste kunne ønsket å ha (les: en tidligere toppmodell)

I motsetning til hos mobiler er de færrreste laptoper i salg i mange år, ettersom produsentene tar de gamle modellene ut av salg raskt når de oppdaterer porteføljen sin. For å gi et bilde på hvor stor prisnedgang det har vært mellom ny og brukt maskin, vil vi derfor heller oppgi prisen da vi testet maskinene opprinnelig, heller enn Prisjakt.

Et lite forbehold vi vil anmerke her er at brukte laptoper gjerne kan ha slitte batterier, så forhør deg gjerne med selgeren om dette før et eventuelt kjøp. Windows har innebygget batterihelsesjekker, og du kan også be om å få kjørt stresstester på maskinen for å sjekke at den fungerer som lovet. Les guiden under for enda flere gode tips ved bruktkjøp:

Forbehold – ikke kjøp brukt MacBook

Vi vil også legge inn et nokså stort forbehold til her: vi anbefaler IKKE å kjøpe noen av Apples maskiner laget fra 2016 til og med 2020 brukt, både i denne testen og på generelt basis. Grunnen er todelt. Først og fremst er maskinene jevnt over priset høyt relativt til nymarkedet, og for det andre har samtlige modeller med det såkalte «butterfly»-tastaturet hatt store problemer med taster som går i stykker eller på andre måter ikke fungerer som de skal. Tastaturet fikk også jevnt over strykkarakter både hos oss og andre anmeldere.

Apple måtte til slutt både beklage, utvide garantien på maskinene med disse tastaturene og til slutt forkaste hele teknologien til fordel for en helt annen type tast i midten av 2020.

Summen av alt dette gjør at vi fraråder deg å kjøpe brukte MacBooker i 2021, ettersom de da enten er laget i tidsperioden der du vil støte på disse problemmodellene, eller er for gamle til å være særlig relevante for deg som skal bruke maskinen til noe mer enn tekstbehandling og Netflix.

PS: Prisene for bruktlaptopene er for enheter i plettfri tilstand og oppover.

Godt bruktlaptop-kjøp – Huawei Matebook X

Huawei Matebook X var en av de første maskinene med syltynn ramme på markedet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

TEST: Huawei Matebook X

Originalpris: 13.000 kroner

Bruktpris: 4.500 kroner

Huawei kastet seg for noen år siden hodestups ut i laptopmarkedet, og landet med et brak. Ikke fordi det gikk dårlig, men heller fordi de leverte eksepsjonelt mye maskin for pengene – og den potensielt eneste skikkelige MacBook-konkurrenten. Matebook X var et råskinn i sin tid, og selv i dag vil den ikke stå tilbake for mange årsnye maskiner hverken på ytelse eller design.

Skjermen er blikkfanget, med 1440p-oppløsning og syltynne rammer rundt. Hele maskinen er også veldig slank og lett, men har samtidig en syvendegenerasjons Intel-prosessor på innsiden. Således burde den duge til det meste du hiver etter den også i 2021.

Det skal sies at de fleste av disse ble solgt med kun 256 GB lagring og 8 GB minne, så om du driver med tung video- eller bilderedigering kan det nok hende du burde seg andre steder. Men for de fleste er dette stadig en knallmaskin.

Nyprisen var på 13.000 kroner, men har siden falt betraktelig. Vi fant flunkende fine modeller helt ned i 4.500 kroner, og da snakker vi mye maskin for pengene. Legg også merke til at det finnes andre Matebook-modeller uten «X»-betegnelsen, og de kan også være verdt å kikke etter. Men da får du også litt andre spesifikasjoner.

Felles for alle er skyhøy byggekvalitet, lekkert design, gode skjermer og trivelige tastaturer. MacBook, egentlig – bare for Windows.

Godt bruktlaptop-kjøp – Asus Zenbook Pure 14

Asus Zenbook Pure 14 vant i sin tid vår samletest. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

TEST: Asus Zenbook Pure 14

Originalpris: 9.500 kroner

Bruktpris: 3.800 kroner

«Asus ZenBook UX430UN er studentens drømmemaskin» var konklusjonen da den ble testet hos oss høsten 2018, og da bør det være duket for god laptop. Så er da også Zenbook Pure 14 nærmest kompromissløs med tanke hva den kunne levere for – i sin tid – under 10.000 kroner.

Maskinen er bygget hovedsakelig i metall, og er lett og tynn. Samtidig er innmaten alt annet enn lett, og kommer sågar med dedikert grafikk fra Nvidia i form av en MX150-brikke. Så langt vi kan se er dette nokså vanlig også på bruktmarkedet, men dobbeltsjekk gjerne med selger før kjøp ettersom ikke alle Zenbook-er kommer med dette.

Dette vil gjøre maskinen langt bedre til både spilling og videoredigering, for å nevne noe, samt gjøre den raskere i bruk generelt fordi prosessoren får hjelp med tyngre grafikkoppgaver.

Batteritiden kunne vi heller ikke utsette noe på, gitt at den har holdt seg til du kjøper maskinen brukt, altså. Maskinen har også biometrisk pålogging med fingeravtrykk, og en lyssterk og fargerik skjerm som også er matt slik at du ikke får gjenskinn fra sola og vinduer. Et supert bruktkjøp!

Godt bruktlaptop-kjøp – Dell XPS 13

Dell XPS 13 var også en av de første med syltynn ramme rundt skjermen. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

TEST: Dell XPS 13

Originalpris: 12.500 kroner

Bruktpris: 4.900 kroner

Dell var ett av de aller første selskapene til å utstyre maskinene sine med de «futuristiske» skjermene vi nå er blitt nokså vante til. Syltynn ramme var i sin tid noe som fikk mang en teknologientusiast til å måpe, og XPS-modellene var mestere på dette området. Skjermen i modellen vi har funnet her har også 4K-oppløsning, og det gjør den ekstremt skarp og god selv i 2021. Så er det skjerm du ser etter, er dette et veldig god alternativ. Modellene med full HD-skjerm kan imidlertid skilte med bedre batteritid, så der får du eventuelt vurdere selv hva som er viktigst.

Pekeplaten på XPS 13 er også en av de bedre på markedet, og om du blir lei av den kan du også peke rett på skjermen – den har touch-støtte. Det er heller ikke bare på skjermfronten Dell imponerte med XPS 13, for høyttalerne gir også en rund og god stereoopplevelse.

Prosessoren og resten av innmaten var i sin tid sterk, og bør holde seg god også i 2021. Det er verdt å bite seg merke i at XPS 13 har kommet i nye drakter i flere år etter modellen vi fant, så om du vil betale litt mer finner du også mer oppdaterte modeller på bruktmarkedet. Dette er en av maskinene det virker å være enklest å kjøpe brukt, så at den var populær er det mye som tyder på.

Det kanskje største aberet med Dells maskin er at den ikke har noen USB Type-C-inngang i 2021, men så var det også ganske uvanlig for ikke mange år siden på latoper. Men det er likevel en knallgod laptop for prisen, om du kan komme rundt dette.

Godt bruktlaptop-kjøp – Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop kommer med alcantara på overflaten, og ser således veldig lekker og uvanlig ut. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

TEST: Microsoft Surface Laptop

Originalpris: 14.000 kroner

Bruktpris: 4.500 kroner

Microsofts første ordentlige laptop var noe helt spesielt. Ikke bare fordi det var den aller første, men fordi Microsoft tok flere uvanlige grep med maskinen. Først og fremst var toppen dekket av alcantara-stoff, noe de var først og så langt også helt alene om å bruke i en laptop. Dette er stoffet du vanligvis finner i en del påkostet bilinteriør, for eksempel.

Resultatet er uansett en varm og myk følelse når du bruker tastaturet, og mange likte det. Designmessig ser det jo også ganske kult ut. Ellers dro maskinen mye slektskap til Apples MacBook-er, rent utseendemessig. Det vil si mye aluminium, rene linjer og en blank skjerm med heldekkende glass og sorte rammer.

Skjermen på Microsoft Surface Laptop er skarp og fargerik, og en av de beste i sin tid. 3:2-formatet er også mer praktisk for produktivitet enn det lavere 16:9-formatet laptoper flest bruker.

Rett over skjermen finner du dessuten Windows Hello-biometri, for innlogging via fjeset. Det kanskje merkeligste med Surface Laptop var at den kom uten USB Type-C, og i stedet kunne by på USB-porter, minijack og en Mini-Displayport. Dette ble senere oppdatert, så finner du Surface Laptoper av nyere dato kan det hende de har det.

Legg også merke til at de ble levert med Windows 10 S, som man kunne oppgradere fra til vanlig Windows 10 gratis. Om det ikke har blitt gjort koster dette 500 kroner å gjøre, så hør gjerne med selger om han eller hun har gjort dette. 10 S vil begrense deg til apper fra Windows Store, som jo er litt upraktisk.

Totalt sett var Microsofts første laptop imidlertid et stort steg videre for Windows-maskiner, både byggekvalitets-, økosystem- og designmessig. Og til bruktprisene vi fant er det absolutt verdt å vurdere.

Har du funnet noen laptopkupp vi burde tatt med? Kom gjerne med egne forslag i kommentarfeltet!