Guide Smart oppvarming

De beste løsningene for rimelig og smart oppvarming av hjemmet

Du trenger ikke gå vinteren i møte med kalde rom og høye strømregninger.

Helt siden vi nordboere for alvor begynte å bore etter sort gull i Nordsjøen på tampen av 60-tallet har Norge blitt et stadig triveligere sted å bo. Levestandarden har økt, og levealderen med den – og vi har én av verdens sterkeste økonomier sett mot innbyggertallet. Velkjent for de fleste.

Noe nordmenn derimot har visst i flere tusen år, er at den langstrakte landflekken vår kan bli skikkelig bikkjekald om vinteren. Følgelig har vi et stort behov for oppvarming, og for mange betyr det i dag tilsvarende skyhøye strømregninger.

Det finnes mange måter å takle dette problemet på, som for eksempel den klassiske «skru ned varmen og ta på deg en genser». Her hos Tek har vi naturligvis større tro på teknologiske løsninger enn slike gammeldagse tiltak. Nettopp derfor skal vi her kjapt guide deg gjennom de beste og vanligste alternativene for automatisering av oppvarmingen i hjemmet – som kan spare deg både tid, penger og frosne føtter!

Hvorfor automatisering? Hva er fordelene?

Da undertegnedes forhenværende romkamerater ble forelagt idéen om å automatisere kollektivet var det ikke manko på hevede øyenbryn. «Unødvendig», «komplisert» og «stress» var blant argumentene som falt på stengrunn da artikkelforfatteren uansett gikk hen og ubønnhørlig automatiserte hele sulamitten.

Litt senere hadde pipen fått en annen lyd – grunnet fordelene med et slikt system. I vårt tilfelle var det elektriske panelovner som stod for varmen. Et slikt system har flere åpenbare utfordringer, og fremst av alle er behovet for å både ha det varmt og samtidig ha ovnene av når man ikke er hjemme/sover.

Som regel får du bare til én av to, og resultatet er enten stygge strømregninger eller Sibir-kulde når du står opp eller kommer hjem – ingen av delene ønskelig.

I et automatisert hjem kan du sørge for at ovnene automatisk skrur seg av og på til rett tid slik at det alltid er varmt når du trenger det, og minimalt med strømforbruk når ingen er tilstede. Ja, også slipper du å manuelt skru ovnene av og på hele tida!

1. Lavterskelløsningen – Smarte strømplugger

Felles for alle løsningene vi presenterer her at de er systemer som krever at du skyter inn en eller annen teknologisk del i varmesystemet ditt, og kobler det opp til Wi-Fi. Ofte vil det da også følge med både app og annen programvare, samt en eller annen form for manuell kontroll ved selve innretningen.

Alt dette er i alle fall felles for alle de smarte strømpluggene vi har testet, og i sum kan vi konkludere med at dette er en veldig funksjonell og ikke minst svært enkel og grei løsning.

En smart strømplugg er akkurat dét det høres ut som: det er et strømuttak som plugges mellom eksempelvis en panelovn og veggen, og så kobles til nettet. Dette skjer nesten alltid gjennom en egen app, med varierende grader av sømløshet.

I nevnte app får man nær sagt alltid tilgang til å både skru ovnene av og på, og – ikke minst – programmere inn timeplaner for av- og innslag av strøm. Eksempelvis har undertegnede siden i høst hatt fast innslag av varme fra 09:00 til 09:25, for å ha varme i rommet når det er tid for å stå opp. Deretter er ovnen av frem til 15:30, hvorpå den skrur seg på igjen og varmer opp rommet igjen frem til rundt midnatt:

Trikset her er å sørge for at varmen er på noe før man faktisk skal oppholde seg i rommet. Og så er det klart at om du noen dager kommer hjem senere enn rundt 4 (i vårt eksempel her), så er det bare å utsette innslaget de dagene eller eventuelt aktivere/deaktivere manuelt.

Om du har ulike rutiner på ulike dager kan selvsagt dette også programmeres inn. Eksempelvis kunne det nok vært en idé for undertegnede å lage en egen rutine for helgene, siden man da sjeldnere er ute av huset på dagtid, men kanskje heller mot kvelden.

Slik kan en ovn gjøres smart.

Og om dere skulle være flere i husstanden med ulike rutiner, så er det null problem å dele på tilgangen så lenge alle laster ned appen. Det er heller ingen begrensning på hvor mange enheter som kan legges til, og de kan selvsagt brukes til andre ting enn oppvarming; kaffetrakteren til undertegnede lager eksempelvis automatisk kaffe hver morgen!

Så skal det nevnes at dette ikke fungerer for alle ovner; de må ha vanlig veggplugg. Det er også en fordel om ovnene har egen temperaturmåler, ettersom de da selv vil regulere hvor varmt rommet blir. En del plugger vil også kunne måle nøyaktig strømforbruk over tid, og dermed også kunne identifisere om du burde justere av- og innslag for å spare bedre.

Om alt over høres ut som noe du kunne tenke deg, og du samtidig har kompatible ovner, så er smarte strømplugger en relativt billig og enkel investering. Ja, det vil neppe ta veldig langt tid før investeringen betaler seg selv gjennom lavere strømregninger.

2. Den gjennomførte løsningen – Smarte panelovner

Strømplugger er vel og og bra, men har sine begrensninger. Det er en løsning som krever at du har korrekt type ovn, de har ofte ikke så veldig mange ekstrafunksjoner og er gjerne store og klumpete. Ja, de fleste vil nok dekke over minst ett uttak du ellers kunne brukt til noe annet.

Om du ønsker en litt mer dedikert og gjennomført løsning, ber vi deg derfor se over mot smarte panelovner. Dette er kort og godt som en smartplugg bygget inn i en ovn, og resultatet vil unektelig bli renere, penere og ikke minst mindre brysomt for andre plugger i området.

En del ovner har fysiske kontroller medfølgende.

Mens mange smarte panelovner fungerer mer eller mindre som med smartpluggene vi nettopp gikk gjennom, har også noen mer avanserte tilkoblingsmuligheter med egne «hubs» som tar seg av kommunikasjonen.

På generelt grunnlag kan vi si at desto mer avansert du ønsker ovnen din, desto mer må du punge ut – spesielt om du ønsker et hub-system. Samtidig kan du også se det slik at om du uansett skulle kjøpe flere eller nye panelovner, så får du jo to for én med en panelovn kontra strømplugg og ovn separat.

Med på kjøpet får du også ofte mange mer avanserte funksjoner, som innebygget temperaturmåler og barnesikring. En del vil også ha manuelle knapper som kan brukes til å kommandere ovnene kjapt om man ikke orker å dra opp appen hver gang.

Du vil ofte også få mer avanserte overstyringsmuligheter i appen, som midlertidige av- og innslag med nedtelling slik at du enklere kan tilpasse en gitt dags uforutsette hendelser.

Kort og godt: om du vil en mer helhetlig og hakket mer profesjonell løsning enn noen enkle strømplugger, så er dette veien å gå. Bare regn med at du må legge et par tusenlapper på bordet for å få det som du vil.

3. Den dedikerte løsningen – Smarttermostat med økosystem

Et smartsystem vi har testet.

Mens de to løsningene over først og fremst løser ett problem, oppvarming, er denne kategorien for deg som både vil ha automatisert og smart oppvarming, og muligheter for å utvide senere med flere funksjoner. Her snakker vi om et dedikert og velutviklet økosystem for smartstyring av hjemmet, men med utgangspunkt i smarttermostater for artikkelens hensyn.

Her kommer du nesten ikke unna å ha en sentral «hub» som kontrollerer enhetene i nettverket, og kostnadene vil følgelig også bli en god del høyere. Samtidig vil også funksjonaliteten utvides kraftig, spesielt fordi slike systemer gjerne kan integrere både lysstyring, bevegelsessensorer og – eksempelvis – automatisk blending av vinduer. Bare for å nevne noe.

En slik sentral «hub» er ofte nødvendig.

Ett av de mest kjente systemene lages av det Google-eide selskapet Nest, som med sin termostat har en av de beste løsningene på markedet. Dessverre selges ikke løsningen her til lands, men alternativer finnes det definitivt.

Mange av disse alternativene har bokser som kobles direkte til ruteren din, som så kommuniserer med de andre enhetene over proprietære kommunikasjonsprotokoller. Dette er det både fordeler og ulemper med, men det er nok liten tvil om at slike systemer er mer robuste og stabile i bruk. De åpner også for langt mer finstyring av enhetene, også i form av fysiske brytere.

Med bevegelsessensorer kan man også sørge for at ovner, lys og annet reguleres rett og slett basert på om det oppholder seg personer i et gitt rom. Dette er bare ett av mange eksempler på muligheter slike mer avanserte systemer gir deg.

Du får for øvrig selvfølgelig smarte strømplugger i slike systemer også, og siden disse ikke selv trenger noen logikk ombord er de gjerne svært kompakte. Dermed skjemmer de ikke omgivelsene i noen særlig grad, og tar ikke opp plassen til tilstøtende kontakter.

Ulempen med et slikt system? Vel, det blir garantert dyrere enn de vi tidligere nevnte, og om du kun ønsker å styre oppvarmingen av hjemmet på en enkel måte er nok dette litt i overkant. Du kan nemlig med høy sannsynlighet garantere at dette blir mer komplisert å sette opp også. Med andre ord: du betaler i tid og penger for et mer avansert og fleksibelt system.

