Dette har Microsoft fjernet fra Windows 11

Slik flytter du likevel oppgavelinjen dit du vil.

Ved siden av å være mye penere, gir Windows 11 de fleste en bedre brukeropplevelse enn forgjengeren. Det var i alle fall vår konklusjon etter å ha testkjørt nykommeren i fjor sommer.

Likevel var det litt å ta tak i. Det så vi blant annet på hvor mange som ville lese hvordan de kunne flytte startmenyen tilbake til venstre hjørne, heller enn å venne seg til den midtsentrerte versjonen Microsoft nå vil du skal omfavne etter 30 år på samme sted.

Men på en god annenplass fant vi at den nye oppgavelinjen heller ikke falt i smak hos alle.

I Windows 11 sitter den som limt til bunnen av skjermen, mens du tidligere kunne plassere den oppe, nede, til venstre eller høyre.

Denne nye og merkelige begrensningen har ført til klager over mindre fleksibilitet og dårligere utnyttelse av skjermarealet når folk jobber.

Slike problemer kan gjøre det mindre aktuelt å oppgradere Windows, og om du føler deg truffet har du to valg.

Fortsette å bruke Windows 10 og håpe Microsoft skal hente tilbake muligheten til å flytte oppgavelinjen på et senere tidspunkt.

Følge guiden vår og hente tilbake den fleksible Windows 10-oppgavelinjen i Windows 11 i dag.

Med tanke på hvor trege Microsoft er til å gjøre endringer i Windows, vet vi hva vi ville valgt! Særlig ettersom alt som skal til er et lite program og et minutt med jobb.

Slik at oppgavelinjen går fra å se ut som dette:

Slik ser den standard Windows 11-oppgavelinjen ut.

Til å se ut som et av disse alternativene med topp- eller venstrestilling:

Forrige Neste Tek.no Her er oppgavelinjen fra Windows 10 hentet tilbake, og toppstilt. Tek.no Her er oppgavelinjen fra Windows 10 hentet tilbake, og venstrestilt. Høyrestilling er også mulig. Åpne fullskjerm

Slik flytter du oppgavelinjen

Alt du trenger å gjøre for å få tilbake fleksibiliteten til oppgavelinjen er å laste ned og kjøre det lille programmet Explorer Patcher.

Det finner du litt ned på denne siden, som «ep_setup.exe».

(Kjøring av program fra tredjeparter skjer på eget ansvar.)

Etter at du kjører programmet vil skjermen din blinke og brukergrensesnittet i Windows fryse et øyeblikk. Når det kommer tilbake kan du høyreklikke på oppgavelinjen og velge «Egenskaper» for å åpne Explorer Patchers innstillinger.

Her gjør du tre valg:

1. Endre «Taskbar style» fra Windows 11 til Windows 10.

2. Endre «Primary taskbar location on screen» til der du vil plassere oppgavelinjen, altså enten «top», «left» eller «right».

3. Klikke på «Restart File Explorer».

Når Windows-brukergrensesnittet laster inn igjen vil oppgavelinjen ha flyttet seg fra bunnen av skjermen!

Grunnen til at du også må hente tilbake Windows 10-designet på oppgavelinjen skyldes at Windows 11-designet ikke støtter høyre- eller venstrestilling, og heller ikke klarer å skille grupperte vinduer fra hverandre. Du får altså ikke åpnet alle vinduene du har åpne dersom du holder fast på Windows 11-designet.

Bonustips: slå av gruppering

I Windows 11 har Microsoft også tvunget gjennom en annen endring for oppgavelinjen: gruppering av vinduer.

Gruppering er det som gjør at alle nettleser- eller utforskervinduene dine samles bak ett ikon på oppgavelinjen, som du så må flyte over med musen for å finne tilbake til.

Dette grepet gir både bedre plass og mindre «støy», men kan også redusere effektiviteten for deg som ofte veksler mellom mange åpne vinduer og prosjekter.

For å øke produktiviteten kan du derfor prøve å avgruppere vinduene igjen. Det er ikke mulig som standard i Windows 11, men fra innstillingene til Explorer Patcher kan du endre «Combine taskbar icons on primary taskbar» fra «Always combine» til «Never combine» for å komme rundt dette.

Åpne fullskjerm «Always combine» «Never Combine»

