Guide Varmepumper

Alt du trenger å vite om varmepumper

Planlegging, innkjøp, montering og smartstyring.

Sommervarmen er i ferd med å ebbe ut for denne gang, og høsten står for dør. Det betyr et økt behov for å tilføre varme til huset, og da er varmepumper blant det aller beste du kan ha.

Både med tanke på effektiv oppvarming og for å holde temperaturen behagelig innendørs, men også for å holde strømbruken nede. Sistnevnte er kanskje minst like viktig med de nåværende skyhøye strømprisene, som neppe vil gå nedover i vinter.

Les også Terrassevarmere 2021 : Test av terrassevarmere: Disse forlenger utesesongen i begge ender

Inndelen kommer i flere ulike former og farger. Her har du en fra Toshiba.

Dette bør du gjøre før du kjøper varmepumpe

Om du ikke allerede har en varmepumpe, er det et par ting du bør tenkte litt over.

Plasseringen av varmepumpen varierer etter hvordan huset er konstruert innvendig. Som oftest lønner det seg å plassere inne-enheten til en luftpumpe slik at den klarer å spre varmen best mulig. Det er nemlig denne som fordeler varmluften rundt i huset, og er det fysiske hindre i veien må du ta det med i vurderingen om hvor du skal plassere enheten.

Husk at det også følger med en utedel. Og her er du tjent med å tenke over et par ting. Der den skal stå bør du ha litt luft mellom underlaget og pumpen. For på kalde vinterdager vil det komme en del kondens i røret til ytterdelen, og dette fryser som regel til en isklump under pumpen. Har du da for lite plass, kan du i verste fall risikere at isen presser seg opp i ytterdelen og ødelegger den.

Som oftest lønner det seg å få gjort en befaring av et firma som driver med varmepumper, slik at du kan komme med forslag til best mulig plassering. Men det er likevel smart å ha gjort seg opp noen tanker før du får en befaring.

Les også Sensibo Air : Denne gjør varmepumpen din smartere

Om utedelen får sitt eget hus. Her har vi et eksempel på noe som er hjemmesnekret.

Samtidig er det alltid greit å lage eller kjøpe et eget «hus» til utedelen slik at den står skjermet mot vær og vind. Det gjør at du sparer lagre og andre deler for unødvendig slitasje, og pumpen din ender opp med å holde lenger. Er du fingernem kan du lage dette av kapp og materialer du har liggende, mens det finnes også ferdigbygde hus å få kjøpt.

Innedelen finnes også som gulvmodell. Her ser vi et eksempel fra Mitsubishi

Skal du kjøpe en varmepumpe er det mange modeller å velge blant. Og typer. Du får for eksempel flere ulike innendørs-enheter som både kan stå oppunder taket, men også nede ved gulvet. Og ikke minst kan du få disse i flere farger og fasonger. Ta deg litt tid til å finne en enhet som passer inn i hjemmet.

Likevel er det kanskje enda viktigere å se på hvor kraftig pumpen er. Og ikke minst hvor god virkningsgrad du har når kuldegradene kryper godt under null. Ofte vil billigere varmepumper slite med å gi mer varme enn de bruker strøm når det er minusgrader ute, mens dyrere maskiner ofte takler dette langt bedre. Hvor gode de er sier ofte varmefaktoren (COP) noe om. Den gir nemlig en indikasjon på hvor mye varme pumpen tilfører i forhold til hvor mye strøm den trekker. Et høyere tall vil gi en pumpe som er billigere i drift når det er kaldt, men er som regel dyrere å kjøpe.

Merk at produsentene også ofte oppgir årsvarmefaktoren (SCOP). Dette er en varmefaktor-måling hvor du får vite hvor godt varmepumpen varmer igjennom et helt år under gitte forutsetninger.

Å installere en varmepumpe krever egnet kompetanse.

Montering

Når du har bestemt deg for type pumpe og plassering, har du ikke lov å gjøre monteringen selv uten videre. Det kreves nemlig et eget kurs for å montere varmepumper, et F-gass-kurs. Her ender du trolig opp med å få en godkjent montør til å ta jobben.

Prisen for å få en varmepumpe montert kan variere. En rask kikk på nett viser at rundt 5000 kroner er en ganske vanlig pris å måtte betale. Men igjen er det selvsagt greit å sondere tilbudene i området du bor, og eventuelt be om et tilbud. Spesielt om du kjøper varmepumpen på samme sted.

En rask skisse av hvordan et varmepumpesystem fungerer.

Kort: Slik fungerer en varmepumpe

En varmepumpe består av flere deler i et lukket system. Ute står det en fordamper, og det er her prosessen med å skape varme starter. Hemmeligheten ligger i kokepunktet til væsken som er i det lukkede systemet.

Inne i utedelen er det lavt trykk slik at kokepunktet ligger rett under det som er temperaturen ute. Dermed blir vesken varmet opp av omgivelsene, og vil etter hvert gå over fra væske- til gassform.

Når væsken har gått over til gass sendes denne til en kompressor som presser gassen sammen slik at den blir varmere på grunn av det økte trykket. Etter å ha vært gjennom kompressoren holder gassen nå en temperatur på rundt 40–50 grader og et kokepunkt på rundt 25 grader.

Neste stopp for gassen er kondensatoren, enheten som sitter inne i stuen din. Gassen er varm når den ankommer hit, og gir omgivelsene varme i og med at innetemperaturen er langt lavere. Etter hvert blir gassen kaldere, og på et tidspunkt vil den gå tilbake til væskeform igjen.

Da sendes væsken videre til en ventil som senker trykket i systemet slik at kokepunktet på nytt blir noen få grader under utetemperaturen. Væsken går tilbake til ute-delen og prosedyren kan starte på nytt igjen. Merk at endringene i temperaturen også skaper en del kondens. Derfor vil du oppleve at det er et eget dreneringsrør hvor det normalt vil dryppe litt vann.

Les også Sea Doo Fish Pro : Denne vannscooteren kan du fiske fra

Sensibo er en produsent som leverer enkel styring av varmepumper.

Slik kan du spare litt penger i vinter

Det er ingen hemmelighet at oppvarming er en vesentlig del av strømforbruket ditt om vinteren. Gitt at du fyrer med for eksempel en varmepumpe. Men likevel er varmepumpe en ganske økonomisk måte å få varme i huset på når du først bruker strøm.

Og nå som spotprisen er relativt høy, finnes det enkle grep som kan hjelpe deg å begrense størrelsen på regningen noe.

Mange varmepumper har nemlig egne moduser og timere du kan justere slik at for eksempel pumpen senker temperaturen om natten eller dagtid om du ikke er hjemme. Men ofte må du inn i brukerhåndboken og knote litt før det fungerer skikkelig.

På kontrollen din kan du ofte programmere senking av temperaturen når du ikke er hjemme eller sover.

En annen måte er å kjøpe dingser som gjør denne jobben for deg, og som lar deg styre varmepumpen via mobilen.

En av disse kommer fra Sensibo, og heter Sensibo Air. Her får du en pakke med en sender som kobles til strøm, samt en føler som i tillegg kan sjekke om du faktisk er hjemme eller ei. Alt styres via en egen app, og har du for eksempel strømleverandører som Tibber eller Fjordkraft, kan du legge til denne appen som en del av deres app også. Det finne med denne løsningen er at en kan styre et bredt spekter av varmepumper, også de av eldre årgang.

Det finnes også en løsning der du som Verisure-kunde kan legge til varmepumper fra Panasonic til alarm-appen, og på den måten styre den derfra. Denne løsningen koster 1340 kroner.

Merk at det ikke alltid er en god idé å skru av varmen på natta, bare for å spare på strømregningen. Strømmen koster ofte mindre på natten, så det er ikke slik at du alltid vil vinne på å skru ned varmen når du sover. Spesielt siden temperaturen kanskje faller såpass i hele huset, at du må varme ekstra mye når du våkner. Da er strømmen tross alt også dyrere.

Sensibo Air annonse Sjekk prisen

Filtrene må holdes rene skal varmepumpen yte på sitt beste.

Vedlikehold

Varmepumper krever relativt lite vedlikehold. Men noe må du likevel passe på.

Og det viktigste for deg som forbruker å rense av støvfiltrene som sitter i innedelen av pumpen. Her kan du lukke opp fronten på enheten og finner du filtrene rett på innsiden. Om disse tetter seg vil du raskt merke at pumpen ikke yter like godt som når disse er rene.

Utenom det lønner det seg ofte å få en servicemann til å ta en gjennomgang av pumpen din med jevne mellomrom.

Spesielt om du bruker varmepumpen som aircondition på sommeren. For det sitter et oppsamlingsbrett i innedelen der kondens samles opp og sendes ut. Og når dreneringshullet i dette brettet tetter seg, vil vannet kunne renne over brettet og gi en uønsket overraskelse inne i stedet.