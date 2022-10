Guide Hva vet TikTok om meg?

Syv spørsmål og svar om TikTok: – Har skutt gullfuglen

Ingvild Vik Lagre Lagre artikkel

I USA og Australia pågår debatten fortsatt for fullt om hvorvidt TikTok bør bannlyses, mens India allerede har et forbud. Hva er det som gjør favoritt-appen til generasjon Z så kontroversiell?

Daglig bruker omtrent halvparten av norske 18–29-åringer TikTok, viser tall fra Ipsos. Samtidig blir appen mye kritisert, delvis fordi selskapet bak er kinesisk. I USA har myndighetene jobbet i to år for å prøve å bannlyse den.

– De siste «rundene» i den kampen har vært oppfordringer til Google og Apple om å ta TikTok ut av appbutikkene sine, som kanskje mer er en utilgjengeliggjøring enn et forbud, sier Tek.no-journalist Finn Jarle Kvalheim.

Det betyr ikke at appen blir helt utilgjengelig for alle. Android-brukere kan fortsatt laste ned appen på andre måter, men for iPhone-brukere vil den i praksis bli utilgjengelig, forklarer Kvalheim.

Vi har snakket med fire teknologieksperter som svarer på syv spørsmål om TikTok-kontroversene.

TikTok-ekspertene: Gaute Wangen: F ørsteamanuensis ved NTNU og teknologileder i Diri AS, som driver med risikostyring av cybersikkerhet og er knyttet til NTNU.

ørsteamanuensis ved NTNU og teknologileder i Diri AS, som driver med risikostyring av cybersikkerhet og er knyttet til NTNU. Silvija Seres: Matematiker og tek-investor. Har blant annet forsket på algoritmer i Oxford, jobbet med utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley og med tjenesteutvikling i Microsoft. Seres står også bak teknologibloggen «Lørn.tech».

Matematiker og tek-investor. Har blant annet forsket på algoritmer i Oxford, jobbet med utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley og med tjenesteutvikling i Microsoft. Seres står også bak teknologibloggen «Lørn.tech». Cathrine Vånge Singstad: Partner med ansvar for it-sikkerhet og personvern i Otte, som driver med teknologirådgivning. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker, som er en kombinert grad i IT og jus.

Partner med ansvar for it-sikkerhet og personvern i Otte, som driver med teknologirådgivning. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker, som er en kombinert grad i IT og jus. Finn Jarle Kvalheim: Journalist i Tek.no. Han har jobbet med teknologijournalistikk siden 2009. Mer +

1. Hvorfor får TikTok så mye kritikk?

– Det er fordi de samler kjempemye data om brukerne sine, sier Gaute Wangen.

Fordi TikTok vet så mye om deg, fungerer også algoritmene effektivt for å få deg til å bruke tid i appen – og på den måten få mer tid til å eksponere deg for reklame.

– TikTok har kanskje skutt gullfuglen når det kommer til å holde på brukernes oppmerksomhet. De er absolutt de beste på dette, sier Wangen.

Silvija Seres sier at mange ikke forstår hvordan informasjonen de legger igjen i sosiale medier kan brukes i etterkant.

– Den er et salgbart produkt. Den selges videre på data-børser, slik at annonsører og tjenesteleverandører kan drive med rettet reklame og salg mot brukerne.

Les også TikTok-utfordring har skapt en tyveribølge

En annen grunn til at appen får kritikk, handler om hvilket innhold den serverer brukerne, forklarer Finn Jarle Kvalheim.

– TikTok-utfordringer som er farlige har flere ganger fått oppmerksomhet, sier Kvalheim.

Tidligere i år døde 12 år gamle Archie Battersbee i London, etter skader han trolig fikk som følge av en TikTok-challenge som går ut på å kvele seg selv til du svimer av.

Cathrine Vånge Singstad trekker frem at appen er så avhengighetsskapende som en grunn til at den kritiseres.

– Algoritmene er lagt opp så oppmerksomheten trigges med tilpasset innhold. Innholdet kan også bli som et slags ekkokammer, der du får mer og mer av det de lærer du har interesse for, sier hun.

Dette blir spesielt problematisk hvis det er snakk om negativt eller skadelig innhold eller tematikk.

– Det er også mange eksempler på at TikTok benyttes til å spre falske nyheter, desinformasjon og negativ påvirkning, eksempelvis Andrew Tate som nå er stengt ute fra blant annet TikTok, sier Singstad.

VG Forklarer: Andrew Tate

2. Hva vet TikTok om meg?

– Hva du skriver, hva du sier, hva du gjør foran kamera, hvor du er, hva dine venner gjør, din psykologi ut fra måten du taster og klikker liker, og mye mer, sier Seres, og legger til:

– Appen vet masse fra direkte informasjon, og mye mer fra indirekte informasjon du deler.

Les også Ny TikTok-funksjon: Kan filtrere bort det du ikke vil se

– Først og fremst vet TikTok hva du liker – for hele appen er basert på å servere deg nettopp det. Videoer du ser flere ganger, videoer du trykker hjerte på, videoer du kommenterer – eller skapere du følger. Alt det mater den kunnskapen, sier Kvalheim.

I tillegg kan appen spore det som kalles «annonse-ID-en» på telefonen din, forteller han.

– Den kan fortelle TikTok om dine preferanser utenfor appen. Alle enheter har en slik ID, og den brukes til å «anonymt» målrette annonser etter brukerens handlinger og interesser. Så er det en stadig pågående diskusjon hvor anonym slik sporing egentlig er, sier han.

Wangen peker på at appen også kan spore bevegelsene dine så lenge den er aktiv på telefonen din.

– Det er fort gjort å tenke at det ikke er så sensitiv info, men det er det. Hvor du befinner deg i løpet av en dag kan avsløre mye om deg, og er ikke noe man nødvendigvis bør ta så lett på.

3. Hva kan de bruke informasjonen til?

– Til å forme dine fremtidige valg, svarer Seres.

Kvalheim sier at den først og fremst brukes til å målrette reklame.

– Utover det er det egentlig fantasien, etikken og lovverket et selskap opererer i som setter grenser for hva denne typen informasjon kan brukes til, sier han.

Wangen er enig i at hovedformålet er målrettet annonsering, men trekker også frem etterretningsaspektet.

Gaute Wangen er førsteamanuensis ved NTNU og teknologileder i Diri AS

– Sikkerhetsmyndighetene advarer mot dette. Appen har også etterretningsinformasjon om det norske samfunn, som for eksempel om nettverkene til folk i maktposisjoner. Dette er brikker som kan brukes i puslespillet senere, sier han, og legger til:

– Det er vanskelig å forutse alle måter dette kan misbrukes, men det er et potensial for det.

Singstad sier at informasjonen også brukes til å tilpasse innholdet, slik at du bruker TikTok enda mer.

– Det er det som gjør den ekstra avhengighetsskapende. Innholdet tilpasses basert på din bruk, så den «lærer deg å kjenne».

Les også TikTok prøver ut nye sikkerhetsverktøy

4. Hvordan skiller det seg fra andre apper?

Seres, Singstad og Wangen mener at måten TikTok bruker informasjon om deg ikke skiller seg fra hvordan andre sosiale medier gjør dette.

– Men den samler mer informasjon fordi den ikke er så strengt regulert ennå, sier Wangen.

Fordi TikTok fortsatt er relativt nytt, har ikke appens metoder for å hente data blitt gjennomgått like nøye ennå som for eksempel Facebook.

Kvalheim peker på at TikTok skiller seg ut ved at appen gir deg det den har lært at du vil ha som førsteprioritet – og at den er ganske god på dette. Det står i motsetning til tradisjonelle sosiale medier som gir deg ting du følger eller innhold fra folk du kjenner.

Finn Jarle Kvalheim er journalist i Tek.no. Han har jobbet med teknologijournalistikk siden 2009 - blant annet med å teste mobiltelefoner.

– TikToks «for deg»-side er nær utelukkende forslag til ting den tror du vil like, uavhengig av om du følger skaperne eller ikke. Selv om det har kommet et element av dette i for eksempel Instagram i det siste, er utgangspunktet at du får innhold fra de du følger, sier han.

5. Har de en kobling til kinesiske myndigheter?

TikTok eies av det kinesiske selskapet Bytedance, og selskapet holder til i Beijing. Dette er deler av grunnen til at appen er så kontroversiell. I flere land har det har oppstått en diskusjon om hvorvidt den bør bannlyses. India har allerede gjort dette, mens det fortsatt diskuteres i USA og Australia.

– TikTok er kinesisk tjeneste, og landets lovverk åpner for at kinesiske myndigheter kan få tilgang til data som alle kinesiske firmaer lagrer. Dette gjelder ikke kun Kina, alle land har lover som gir myndigheter tilgang til data etter visse kriterier, sier Singstad.

Cathrine Vånge Singstad er partner med ansvar for it-sikkerhet og personvern i Otte.

Kvalheim understreker at ingen har klart å konkretisere helt hvilke koblinger TikTok eventuelt har til kinesiske myndigheter.

– Det har vært mange påstander om datalekkasjer til Kina, og intern bruk av data om amerikanske brukere hos Bytedance selv. Men noe skikkelig «tatt på fersken»-øyeblikk har det så langt ikke vært, og det er stadig veldig usikkert i hva slags grad, om noen, dette er en risikabel tjeneste.

Også Wangen er usikker på koblingen.

– Men at kinesisk etterretning har et sugerør ned i datastrømmen som kommer fra TikTok må vi nok anta.

Han peker på at tidligere avsløringer også har vist at NSA i USA har hatt tilgang til datastrømmer fra sosiale medier.

– Dette er en gullgruve for etterretningen, så at de prøver å få tak i det, og har gjort det, må vi bare anta.

6. Hva har det å si for meg?

– Du bør tenke gjennom alt du skriver, og enda viktigere: Alt du leser, sier Seres.

Singstad mener at det kommer an på hvem du er, og at det er en vurdering hver enkelt må ta selv.

Vanlige folk ikke trenger å bekymre seg nevneverdig, så lenge de er bevisste på hva appen faktisk kan vite og hvordan dette kan misbrukes, mener Wangen.

– Bruk vanlig nettvett. Det er en god tanke å ha å se for seg hvordan det du poster vil stå seg om noen år.

Tannlege reagerer på TikTok-trend: – Veldig synd

– Du bør ha i bakhodet at internasjonale tjenester har et bosted, og kanskje forholder seg mest til et annet lovverk enn du er vant til, sier Kvalheim.

Det kan bety ulike ting for ulike folk, mener han.

– Kan hende bør en statsminister være mer forsiktig med hvilke tjenester den har på telefonen sin enn du og jeg. Men det kan være greit å tenke på hva du deler med tjenestene på telefonen din uansett.

Se dokumentar med VG+: «I Am Gen Z»

7. Hva kan jeg gjøre for å begrense hva appen vet om meg?

Seres påpeker at det finnes apper som lar deg kommunisere anonymt, som Signal, men at problemet er at vi er blitt for avhengige av apper som TikTok.

– Men det viktigste er å passe på hva du skriver og sier i digitale kanaler, for det har alltid potensialet å bli lagret for evig, og huske at vi har alle blitt «gjennomsiktige» digitalt – om ikke direkte, så indirekte via våre venner og familie, sier hun, og legger til:

– Husk å ha et godt fotfeste i den fysiske verden, for virkeligheten er det beste og eneste sikre sannhetsfilteret vi har.

Silvija Seres er matematiker og tek-investor.

Singstad forteller at det går an å bruke appen uten å ha en brukerkonto, men at man da ikke kan laste opp eget innhold etter følge andre.

Andre tips er å ha privat konto, slå av kommentarfelt og mulighet for direktemeldinger, og så slå av målrettet reklame i innstillingene.

Les også Avis: TikTok sporet brukere ulovlig

Kvalheim sier at det går an å la være å gi tillatelser, for eksempel til å laste opp kontaktlisten din. Isteden kan du søke opp kontakter manuelt. Med iPhone kan du også nekte tilgang til å spore deg via annonse-ID-en på telefonen.

– Du kan også prøve å bruke appen noe mer målrettet anonymt. Det er mulig å styre algoritmen sin til en viss grad. Unngår du å «rendyrke den» til bare noen få konsepter og tema som du liker, fremstår du kanskje noe mer ullen for menneskene som driver tjenesten, skulle de ha bruk for kunnskap om deg.

Et generelt tips er å gi så få tillatelser og så lite info som mulig.

– Og du bør gjøre en vurdering på om du i det hele tatt trenger tjenesten. Vær obs på at de fleste av oss har informasjon som kan brukes til noe – enten det er til enkle ID-tyverier som kan være plagsomme, eller informasjon du har gjennom arbeidsplassen din.

Når du først har lastet ned en sånn app, har du gitt fra deg kontrollen, mener Wangen.

– Da vil den samle inn data, og vi må oppføre oss deretter.

Han mener likevel at vanlig nettvett holder for de aller fleste TikTok-brukere.