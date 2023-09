Spar tusenvis på disse grepene

Vi har funnet gratisalternativer til tjenester som Netflix og Spotify.

Mange av oss abonnerer på ulike tjenester. Det finnes ofte gratis alternativer til dem. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Vet du egentlig hva du betaler for, spurte kollega Finn Jarle for noen uker siden. Da hadde han nok gått gjennom kontoutskriften sin og fått noen aha-opplevelser.

Noe han nok har til felles med mange andre. Jeg håper du fulgte oppfordringen om å sjekke kontoutskriften din også. Men da sitter du kanskje med ekstra cash på konto, men lite å finne på?

Slik skal det ikke være. Her kommer tips til gratis strømmetjenester og apper!

Serier og TV: Pluto TV

Kamera Skjermdump

Pluto TV, som ble lansert i fjor, er en helt gratis strømmetjeneste. I en medieverden hvor det er lett å bruke mange hundre kroner i måneden for å ha underholdning å glane på, er det alltids kjekt med alternativer.

Mot å se reklame, omtrent 2x5 minutter per time, får du muligheten til velge fritt i en programkatalog med over 70 kanaler. Da med innhold som spenner fra sport til Luksusfellen, hytteoppussing, Frasier, South Park og Star Trek. Flere serier fra katalogen til SkyShowtime finnes her.

Prøv Pluto TV.

Tjenesten har også app for Smart TV-er.

PS: Husk at NRK TV også har et enormt arkiv. Det er fylt med mer enn statskanalens egne produksjoner, som innkjøpte serier og dokumentarer.

Musikkstrømming: Onebas

Kamera Skjermdump

Norske OneBas er noe så unikt som en «søketjeneste for musikk» (deres ord). Tjenesten eier ingen rettigheter og strømmer ikke musikk fra egen katalog, men katalogiserer heller musikk som er fritt tilgjengelig fra over 40 åpne kilder. Inkludert fra Youtube.

Det at artister, album og låter presenteres som hos strømmetjenester, starter å spille nesten like raskt og kan nytes helt uten reklame, bidrar til at OneBas likevel fremstår som en Spotify og Apple Music-konkurrent. Bare gratis!

Musikkutvalget er ikke like stort, men det kan ikke være så langt unna heller.

Det du gir slipp på er muligheten til å lytte via mobilen med skjermen av, samt nedlasting av musikk. Også lydkvaliteten kan variere, men er etter vår oppfatning stort sett god.

Prøv OneBas her.

Kontorpakke: Google eller LibreOffice

Kamera Skjermdump

Microsoft Office, eller Office 365 som det vel heter nå, er foretrukket av en del bedrifter. Men det er få grunner til at du og jeg skal betale dyrt for et abonnement.

Jakter du etter gratis alternativer til Word, Excel eller PowerPoint, trenger du ikke se lenger enn til Google. De har sine kontorapper Docs, Sheets og Slides. Alle gratis tilgjengelig gjennom en hvilken som helst nettleser.

Prøv Googles kontorpakke.

Om du foretrekker en app som kjører på maskinen din og ikke krever innlogging er LibreOffice et godt alternativ. Dette er en oppdatert og mer moderne versjon av OpenOffice som du kanskje har hørt om, og tilbyr også tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy.

Last ned LibreOffice.

PS: om du har en Mac har du allerede deres kontorpakke, med Pages, Numbers og Keynote installert. Appene kan også brukes i nettleseren, gjennom iCloud.com

Bildebehandling: Photopea

Kamera Skjermdump

Photopea er i praksis «Photoshop i skyen». Og mens sistnevnte koster tusenvis i året, er denne nettappen helt gratis.

Beskjær og roter bilder, klipp ut, marker, legg på tekst, slett forstyrrende elementer automagisk, juster farger og mye mer.

Du kan laste opp filer fra enheten din eller skylagring, jobbe på flere bilder samtidig, og til og med i ulike lag og med masker.

De som har brukt Photoshop vil straks kjenne seg igjen, og vi liker særlig at så mange av de samme verktøyene er på plass og brukes på samme måte. Selv høyreklikkmenyene er som snytt ut av nesen på «storebroren fra en annen moder».

De mer avanserte funksjonene kan bruke litt tid, men for deg som ikke har helt spesielle behov vil Photopea trolig være mer enn godt nok. Tjenesten kan brukes uten å opprette konto eller legge inn betalingsinformasjon, men du vil få se reklame på deler av skjermen.

Prøv Photopea.

Alternativ: Gimp er en gratis app for Windows som er raskere og minst mer avansert, men kan være vanskeligere å bruke.

Videoredigering: DaVinci Resolve

Kamera Skjermdump

Adobe Premiere eller Apples Final Cut er funksjonsrike, men dyre apper for videoredigering. Kanskje slipper du ikke unna å bruke disse om du er proff og trenger de mest avanserte funksjonene, men DaVinci Resolve er en app vi ikke kommer unna å nevne.

Til å være gratis tilbyr programmet enorme muligheter, og det eneste negative vi kan si er at det kan være litt overveldende å komme i gang med. Heldigvis er løsningen på ting du lurer på oftest et lite nettsøk unna.

Prøv DaVinci Resolve.

Alternativ: For lettere videobehandling er Clipchamp allerede installert med Windows 11-maskiner, og Mac-eiere finner iMovie i sin appoversikt.

Passordhåndtering: Bitwarden eller Norton

Kamera Skjermdump

Hva var nå det passordet igjen? Lastpass, Dashlane og 1password er alle populære tjenester som skal hjelp deg med å holde mylderet av stadig mer komplekse passord sikre og forenkle påloggingen til ulike nettsider.

Disse koster imidlertid penger hver måned, eller kommer med såpass store begrensninger for gratisversjonen at de fleste føler seg tvunget til å betale på et tidspunkt.

Inn som reddende engler kommer Bitwarden og - hold deg fast - Norton Password Manager.

Uansett, både Bitwarden og Norton Password Manager er gode tjenester som tilbyr alle de viktigste mulighetene en passordhåndterer bør ha helt gratis. Du kan oppgradere til et betalt abonnement, men da er du en mer kravstor bruker.

Tjenestene har aldri blitt hacket og lar deg lagre så mange passord du vil fra så mange ulike enheter du vil.

Prøv Bitwarden.

Prøv Norton Password Manager.

Alternativ: KeePass er gratis og tilbyr mange funksjoner, men er mindre intuitiv i bruk, er laget for Windows og kan ikke utveksle passord med andre enheter.

VPN: Opera-nettleseren

Kamera Skjermdump

VPN-løsninger, som kan gi deg mer anonymitet på nett eller tilgang til tjenester som egentlig ikke er åpent for oss i Norge, er noe flere benytter seg av. Men de fleste krever abonnement.

Nettleseren Opera har nylig fått VPN bygget inn, og basisløsningen deres er helt gratis å bruke, så mye du vil.

Begrensningen er at VPN-en bare fungerer for nettsider og tjenester du besøker via nettleseren. Du kan også kun velge mellom servere fra tre generelle lokasjoner, så dersom du har behov for å utgi deg for å befinne deg i et spesifikt område er ikke dette noe for deg.

For alle som bare ønsker seg litt bedre personvern mens de surfer på nett, kan imidlertid løsningen være verdt å teste ut.

Prøv Opera-nettleseren.

Spill: mange ER gratis!

Kamera 343 Industries

I dag får du mest for pengene dersom du abonnerer på enten Playstation Plus eller særlig Xbox Game Pass.

Det er ikke gratis, og vil neppe bli det. Men, det kan være mulig å fire litt på kostnaden allikevel. Visste du egentlig at Microsoft har tre Game Pass-abonnement?

De snakker mest om Ultimate, som har best utvalg og lar deg spille mot andre via nett, men selvsagt koster mest.

Men, dersom du bare har PC eller bare konsoll, og ikke spiller mot andre over nett, kan du spare nesten 30 prosent på å velge «Game Pass for PC» eller «Game Pass for console» til 99 kroner per måned i stedet.

Det finnes også en del gode spill for PC og konsoll som er helt gratis. Du har nok hørt om flere av dem allerede, men vi lister opp noen i tilfelle:

Apex Legends

Call of Duty Warzone 2

Counter Strike: Global Offensive

Dauntless

Destiny 2

Dota 2

Fall Guys

Fortnite

Genshin Impact

Guild Wars 2

Halo Infinite (multiplayer-delen)

Heartstone

League of Legends

Lost Ark

Overwatch 2

Path of Exile

PUBG Battlegrounds

Rocket League

Team Fortress 2

The Sims 4

Valorant

Warframe

World of Tanks

Husk også at du får minst ett spill hver uke om du har en konto hos Epic Games Store. Dersom du har takket ja til gratisspillene helt siden selskapet begynte å gi dem bort for noen år siden bør du har en rimelig voksen katalog nå, og Epic har planer om å fortsette praksisen. Chop chop!

Har du gode tips til nyttige gratisapper- eller tjenester som vi ikke nevnte? Del dem gjerne med andre lesere i kommentarfeltet!

Publisert 6. september 2023, 15:41

Mer om StrømmetjenesteOnebasVPNPhotoshopVideoredigeringMusikkstrømmingAbonnementOperaSpillBildebehandlingPersonvern