Kan være supersmart for familien

Slik velger du riktig ladehub.

Torstein Norum Bugge 17 Okt 2020 14:00

Akk, det er jammen mange ting i et hus som skal lades hver dag! Vi lever i en tid der vi har flust av teknologiske hjelpemidler på alle bauger og kanter, men disse tingene må jo fôres med strøm i hytt og pine for å fungere – og om man er mange i husholdningen blir jo problemet bare større. På et tidspunkt er man jo rett og slett tom for stikkontakter å plugge ladere inn i.

Heldigvis er det mange kloke hoder der ute som har tenkt ut løsninger på nettopp dette problemet. I denne guiden skal vi gå gjennom kjøpetips og ting du burde tenke på om du er på jakt etter ladehuber, både i små eller store utgaver.

Du kan kjøpe en myriade av ulike ladehuber fra både internasjonale og norske nettsider. Her fra Ebay. Skjermdump/Ebay

De fleste ladehuber følger den samme oppskriften: du plugger én kabel inn i en vanlig stikkontakt, og i den andre enden er det en stor kloss med et knippe USB-porter på.

Der stopper også likhetene. Det finnes en myriade av ulike konfigurasjoner og ikke minst ulike typer USB-porter, og det kan ha veldig mye å si for både hastighet og kompatibilitet med alle husholdningens ulike dingser.

Så, hva burde du se etter, egentlig?

1. Hva slags USB-porter er det?

Denne laderen har både USB-A og USB Type-C-innganger. Men ikke alle har lik effekt. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det første du burde tenke på er hvilke USB-standarder du trenger. Her er det mange fallgruver å gå i. Eksempelvis kan både USB-A-porter og USB Type-C-porter ha vidt ulike effektnivåer, selv om inngangene ser kliss like ut. Dette er bare noen av tingene du burde ha i mente:

Effekt – Ulike USB-porter har ulik mengde strøm de kan dytte ut, gjerne angitt med «Watt», eller «W» og et tall foran. Står det «20W» på en utgang kan du regne med at den er en hurtigladeutgang. De fleste «vanlige» USB-porter har til sammenligning kun 2,4W eller 5W effekt, og dette er hastigheten du har ladet med om du har brukt veldig billige nødladere, for eksempel.

Standarder – Det er mange ulike standarder for lading der ute. Du har sikkert hørt om QuickCharge, som er ladestandarden mange Android-telefoner bruker. Mange Android-produsenter har også egne standarder, som OnePlus’ Warp Charge og Huaweis SuperCharge. Disse standardene krever gjerne egne ladere for å fungere optimalt, men kongen av alle standarder er PowerDelivery – eller «PD» i fortkortet form. PD støtter mer eller mindre rubbel og bit av elektronikk der ute, og kan lade alt fra MacBoooker til mobiltelefoner raskt.

Type plugg – Det er først og fremst to plugger du trenger å bry deg om: USB-A og USB Type-C. De fleste nye mobiler og laptoper kommer i dag med USB Type-C-ladere, så det kan være en god idé å fremtidssikre seg og kjøpe en ladehub med flere slike innganger. USB-A er også generelt tregere enn USB Type-C, og kan jo dessuten ikke plugges inn begge veier.

Mengde plugger – Dette burde være ganske selvforklarende men om du har syv personer under samme tak vil nok nepppe en hub med bare fire innganger holde. Ikke alle ladehuber kan holde full hastighet på alle inngangene om du har flere i bruk samtidig, og hvilke og hvor mange innganger dette gjelder varierer veldig. Så sjekk nøye for kjøp!

2. Hva slags type hub trenger jeg egentlig?

To vidt ulike ladehuber. Satechi/Ebay/montasje

Ladehuber kommer i alle mulige fasonger og konfigurasjoner, og det er vel verdt å tenke over hva slags type som passer deg best. Du får for eksempel ladehuber med kabler integrert, ladehuber som egentlig bare er veggplugger med ekstra utganger og huber som har stativ til å legge dingsene du lader på.

Prisen stiger som oftest destod mer avansert ladehuben er, og du burde definitivt tenke over hvordan du og familien kommer til å bruke den når hverdagen melder seg.

Stativ kan for eksempel høres flott ut, men har lite for seg dersom de som bruker huben faktisk vil bruke dingene sine mens de lader. Dette er jo ofte tilfelle, ikke minst hvis man spiller spill på mobilen, for eksempel.

Mange ladehuber har også kabler som gjør at de kan plasseres lenger vekk fra uttaket enn de ellers ville kunnet, og atter andre igjen kommer med stativ eller kan monteres på flater. Ja, også er det en del ladehuber som kombinerer trådløs lading og fysiske plugger så du får alt i ett.

Hovedpoenget her er uansett at om du først skal kjøpe en ladehub, så kan du like godt lete litt og finne en du virkelig liker – for utvalget er enormt.

3. Hvilke kabler trenger du?

Tøykledd vs. gummiert kabel. Førstnevnte har undertegnede brukt i over fem år. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skal du kjøpe ladehub, så kan du like godt også kjøpe kabler. For huben er stedfast og fungerer jo ikke uten kabler, så med mindre den har integrerte kabler ønsker du jo helst at den har et fast kabelsett som ikke raskes med rundt omkring.

Det finnes veldig mye å velge i på kabelfronten, og her er et par kjappe tips:

Lengde – Kabelen som fulgte med mobiltelefonen din er som regel på rundt en halv meter, og rekker følgelig ikke spesielt langt. Sjansen for at du på et eller annet tidspunkt har forsøkt å lade fra sofaen eller fra en stol og måttet sitte i forkrøplet posisjon fordi kabelen var for kort er nok ganske stor. Derfor: se etter kabler med litt mer lengde på, om dette er bruksområdet. Dersom du kjøper en hub med stativ på, og altså skal ha ting liggende stasjonært, kan du gå andre veien og kjøpe korte kabler for å unngå kabelsalat.

Holdbarhet – Kabler kan variere vilt på holdbarhetsfronten. Robuste kabler kan spare deg for både hodebry og brannfare. Generelt sett vil vi anbefale å se etter kabler som har solid og lang gummiering i hver ende, slik at du ikke får tretthetsbrudd nær kontaktene. Tøykledde kabler er også lettere å skille fra hverandre og har generelt bedre holdbarhet over tid enn gummikabler, og som en ekstra bonus er de også lettere å surre sammen.

Spesifikasjon – Ulike kabler har ulik kapasitet for strømoverføring og dataoverføring. Skal du kun lade er det siste nokså irrelevant, og du trenger følgelig ikke betale ekstra for en kabel som har rask dataoverføring i så fall. Generelt sett er USB Type-C-kabler alltid bedre for rask lading, spesielt om du har USB Type-C i begge ender. Dette er også påkrevd for at PD-lading skal fungere.

Hvor kan jeg finne ladehuber?

Det finnes ladehuber på det norske markedet, men utvalget er gjerne skrint og prisene høye. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, når du nå har fått vite litt mer om ulike ting å passe på med slike ladehuber – hvor skal du egentlig kjøpe dem? Her er det noen ulike veier du kan gå. Det første – og mest åpenbare – alternativet er selvsagt norske elektronikkforhandlere. Disse har et knippe ladehuber å velge mellom, men på generelt basis vil vi si at du da både betaler mer og får mindre igjen for pengene dine.

Enkelte nettsider har spesialisert seg mer på denne type dingser, og generelt sett vil vi påstå at du får både større og bedre utvalg om du ser på mer nisjeorienterte butikker enn de store kjedene. Her er to eksempler på ladehuber fra innenlandsmarkedet vi ville vurdert om vi skulle kjøpe i dag (Merk: ingen av disse har vært til test – dette er kun eksempler):

Hvorfor denne huben – Her får du et stativ som kan holde mange enheter på én og samme tid, i tillegg til en plate for trådløs lading på enden. Hastighetene er tålelige, og én inngang har QuickCharge-støtte. Prisen er også relativt lav gitt at dette er det norske markedet. Merk at du imidlertid ikke får PD-støtte, og at hastigheten på ladingen jevnt over er ganske mye lavere enn på alternativer du finner internasjonalt.

Hvorfor denne huben – Dette er en veldig enkel men også veldig funksjonell ladehub som gir mange utganger for en lav pris –inkludert en USB Type-C-inngang. Ingen av inngangene er voldomst raske, men så er dette også et ganske enkelt produkt. På det norske markedet er dette et av de bedre alternativene i sin kategori.

Men det stedet vi oppriktig mener at du faktisk burde lete etter slikt som dette er på det internasjonale markedet, eksempelvis på Ebay eller lignende. Det er her undertegnede har kjøpt ladehuber tidligere og både utvalg og pris er mye bedre. Bare pass på at du kjøper elektronikk som faktisk har de sikkerhetsstandardene og sertifiseringene de burde ha for å brukes i det europeiske markedet. Kabler er også lett å kjøpe internasjonalt, og igjen – utvalget er mye bedre. Dog, du kan måtte vente noe lenger på levering, så litt mer tålmodighet vil ofte kreves. En myte det er greit å avlive først som sist er at det er utrygt å kjøpe fra Ebay. Undertegnede har flere ganger både fått penger tilbake og splitter nytt produkt om det har vært noe å utsette på det som leveres; man må kun være ute innen rimelig tid og kontakte Ebay og selgeren dersom man opplever uregelmessigheter eller feil ved produktet. Bruk Ebays innebyggede kanaler og garantier er vårt beste råd.

Her er to eksempler på ladehuber fra Ebay vi ville vurdert om vi skulle kjøpe i dag (Merk: ingen av disse har vært til test – dette er kun eksempler):

Eksempel på en veggmontert hub vi ville vurdert. Ebay/skjermdump

Hvorfor denne huben – Dette er en relativt moderne og kompakt hub som har høy kapasitet effektmessig og ikke minst både PD-lading og QuickCharge innebygget. Dermed vil du kunne lade både mange enheter og lade alle raskt. PD-ladingen via USB Type-C-porten muliggjør også lading av eksempelvis MacBooker, Nintendo Switch og en lang rekke ulike Windows-laptoper. Ja, også hurtiglading av iPhone. Prisen? Lav.

Lenke: 48W 4 Multi-Port PD/QuickCharge 3.0 »

Eksempel på en fjernmontert hub vi ville vurdert. Ebay/skjermdump

Hvorfor denne huben – Denne huben har kraftig kapasitet og både PD-lading og QuickCharge. Byggematerialene virker også å være solide, og designet tiltalende. Du kan sette dingsene som lader i et stativ på toppen, og inngangene er tydelig merket. Prisen er også lav sett i lys av det du får her.

Lenke: 60W 4-Ports USB Charger Station »

