Alt du trenger å vite om Wi-Fi 7

Verdt å vente på?

TP-Link Archer GE800 ser ut som noe Darth Vader og hans kumpaner kunne flydd rundt i. Men det er altså en kommende Wi-Fi 7-ruter. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Akkurat nå som vi begynner å komme i rute med den nye trådløse standarden Wi-Fi 6 og 6E kommer det selvfølgelig nyheter om at det er noe nytt og enda mer spennende på vei.

Og det kommer ikke som noen gigantisk overraskelse at nyvinningen vil bli hetende Wi-Fi 7. Denne måten å navngi Wi-Fi-standarder på kom for alvor først med den nåværende generasjonen Wi-Fi 6, og har strengt tatt vært et smart trekk av Wi-Fi Alliance – organisasjonen som passer på at de forskjellige aktørene i bransjen ikke også jobber mot helt forskjellige standarder.

Større maskenettverk, som Deco fra TP-Link, vil også dra nytte av Wi-Fi 7. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Wi-Fi 7 er selvfølgelig en forenklet betegnelse, og kikker vi bak får vi vite at standarden egentlig har et mer nerdete navn i form av IEEE 802.11be. Den bygger også på alle de gamle standardene IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax – der ax altså er den nåværende Wi-Fi 6 – slik at nye og gamle enheter fremdeles skal fungere om hverandre.

Men de som vil utnytte Wi-Fi 7 til det fulle vil nødvendigvis behøve både en ny ruter og andre enheter med ny maskinvare innabords.

Dobbel båndbredde og bedre datapakker

Kamera Intel

I likhet med de tidligere generasjonene av Wi-Fi lover den nye standarden at vi skal få høyere hastigheter med flere dingser samtidig. Den har til og med fått noen «kjælebokstaver» i tillegg til Wi-Fi 7-navnet, nemlig EHT – Extremely High Throughput.

Dette kommer av at Wi-Fi 7 i enda større grad vil benytte seg av mulighetene i 6 GHz-frekvensbåndet som ble åpnet med Wi-Fi 6E. Altså i tillegg til 2,4 GHz og 5 GHz som vi kjenner så godt til fra før.

Wi-Fi 7 gjør dette ganske enkelt ved å doble båndbredden på kanalene som benyttes mellom enhetene. Per i dag er vi begrenset til 160 MHz – med Wi-Fi 7 får vi 320 MHz å styre med på 6 GHz-båndet. Og i tillegg til å doble den mulige mengden med data som kan sendes og mottas, blir også dataene i seg selv pakket mer effektivt.

Så der vi i dag typisk får en total overføringskapasitet på 2,4 Gbps med dagens trådløse standarder, skal vi kunne regne med opptil 5,8 Gbps med Wi-Fi 7 – som er 2,4 ganger raskere.

En overføring som nå tar ett minutt, vil med andre ord ta rundt 25 sekunder med den nye standarden ifølge Intel, og skal i teorien dessuten være kjapt nok til å strømme 8K-innhold av god kvalitet.

Mindre forsinkelser og bedre deling

Kamera Intel

Foruten flytte mer data på kortere tid vil Wi-Fi 7 også kunne fokusere på en kvaliteten på den trådløse forbindelsen ved å koble seg til en enhet via flere frekvensbånd samtidig.

Kjent som MLO (eller Multi-Link Operation), er dette en teknikk som hjelpe på hastigheten når det er mye konkurrerende trådløs trafikk, eller det kan fokusere på å dytte identiske data over flere frekvensbånd samtidig – noe som kan være et stort poeng for datastrømmer som ikke tåler forsinkelser eller små opphold.

Asus ROG Rapture GT-BE98 er en kommende Wi-Fi 7-ruter. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Foruten dette vil enheter med den nye standarden i større grad kunne dele på de trådløse ressursene. I stedet for at hele kanalen blir utilgjengelig ved en høyhastighetsoverføring, vil Wi-Fi 7 tillate at noe av båndbredden også kan tas i bruk av andre enheter.

Et Wi-Fi 7-nettverk med mange tilkoblede enheter vil altså være mer effektivt enn med dagens trådløse teknologi.

Ikke ferdig, men snart på vei likevel

Som typisk for Wi-Fi er både bransjen og produsentene utålmodige etter å få tatt i bruk den nye standarden. Så selv om Wi-Fi 7-spesifikasjonene i seg selv ikke er helt fastsatt ennå, og trolig ikke vil bli spikret før til neste år, er det likevel en rekke Wi-Fi 7-produkter på vei.

Flere av TP-Links kommende Archer-rutere med Wi-Fi 7 har fått en ganske utradisjonell design. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Tanken her er at eventuelt småplukk som innebærer forandringer i den midlertidige spesifikasjonen vil kunne fikses med en fastvare- eller programvareoppdatering. Derfor har også flere produsenter allerede vist fram tilnærmet ferdige Wi-Fi 7-rutere.

At akkurat denne bransjen er tidlig på ballen er ikke noe ukjent fenomen, og vi forventer derfor snart å se «Wi-Fi 7-klare» rutere i butikkhyllene. Men å få dette på plass i slikt som nye mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og andre enheter med Wi-Fi vil nok drøye enda litt.