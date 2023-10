Strømprisen skyter i været: Her er våre sparetips

Smart styring av varmen i huset kan være en god måte å spare mye penger. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Strømprisen har skutt i været flere steder i landet det siste døgnet.

På Østlandet var prisene nesten ni ganger høyere i dag, mandag, sammenlignet med gårsdagen.

I går var spotprisen 16,41 øre per kilowattime* på det høyeste på Østlandet, mens den i dag skal nå 144,47 øre*.

Nå er vi heldige som kan støtte oss en del på strømstøtteordningen som er innført, men likevel er det ting du kan spare inn litt forbruk på. Og alt monner i disse tider hvor renter og andre kostnader spiser godt av kontoen.

Dermed gjelder det å være bevisst på når man bruker strøm.

Prisen kan ofte variere mye igjennom et døgn. Så det kan lønne seg å utsette oppladingen av elbilen til gitte tider på døgnet.

*Prisene er hentet inn 8. og 9. oktober.

1: Sjekk strømavtalen din

En av tingene du kan ta tak i er hva slags strømavtale du har hos leverandøren din. Her finnes det en rekke muligheter for å sjekke om avtalen du har i dag gir deg den hyggeligste sluttregningen eller ikke.

På nett finnes det flere sider som tilbyr såkalte priskalkulatorer. En av disse er Forbrukerrådet. Du legger inn hvor mye strøm du bruker, og får opp en oversikt over hva det koster hos de ulike leverandørene.

Bare vær obs; les detaljene nøye. Noen av avtalene kan være begrenset til kortere perioder, hvor du vil betale langt mer når avtalen utløper. Så det gjelder å merke seg om / når avtalen du vurderer endrer seg.

Mange av strømselskapene har dessuten en app som kan vise deg prisen på strømmen fra time til time. Dermed kan du unngå å bruke for mye strøm i de dyreste periodene, som normalt vis er de tidene på døgnet hvor flest bruker strøm samtidig. Som før jobb, og når middagen skal lages.

2: Senk temperaturen når du kan

I en husstand går det mye strøm til oppvarming. Og det er også naturlig nok her du kan spare inn en del.

Varme inne vil man ha, og det er for mange et nødvendig onde. Men, når du eventuelt ikke er hjemme, eller sover, kan du spare deg for noen kroner med noen enkle tiltak.

Bruker du for eksempel en varmepumpe til å varme huset, kan denne stilles inn slik at den kan senke temperaturen på dagtid eller om natten. De mest avanserte kan gjøre dette via apper som du styrer på mobilen.

Et alternativ er å bruke selve boligen som et «varmebatteri», i hvert fall dersom den er godt isolert. I stedet for å ha lavere temperatur om natten, kan det faktisk være en idé å snarere dure på med varme rett før morgenens «strømprishopp», for deretter å la ovnene være skrudd av når prisene er som høyest.

Har du en litt eldre varmepumpe kan du fortsatt gjøre denne smart ved å kjøpe inn en liten dings.

Vi har testet slike fra både Netatmo og Sensibo, som begge kan hjelpe deg å få kontroll på varmepumpen via mobilen. I appen kan du da legge inn når du vil at temperaturen kan senkes noen grader. Eventuelt har for eksempel Sensibo Air også en sensor som kan merke om du er hjemme eller ikke.

En annen mulighet er om du bruker panelovner. Her finnes det etter hvert en rekke modeller som kan styres via det trådløse nettet i huset ditt.

På samme måte kan du altså justere ned temperaturen om natten og når du er på jobb. Noen få grader ned vil gjøre en synlig forskjell på strømregningen din.

3: Få hjelp med varmtvannet

Som regel brukes «dette koster det å dusje nå» som en målestokk når man skal gi et eksempel på hvor dyr strømmen er.

Og det er ikke uten grunn. Å varme opp vann krever mye energi, og varmtvannsberederen i huset ditt står ofte for en solid andel av kostnadene om det er mye bruk av varmt vann.

Her finnes det løsninger som kan være verdt å sjekke ut. Vi skrev blant annet om en ny løsning som Gudbrandsdalen Energi lanserte før jul i 2022. Denne dingsen monteres på utsiden av berederen, og vil optimalisere bruken slik at det går minst mulig strøm med til å varme opp vann.

Løsningen nevnt over er bare en av flere muligheter. Her kan det lønne seg å ta kontakt med din lokale forhandler for å sjekke mulighetene.

4: Lag mat billigere

En annen ting du kan være obs på er hvilken maskin du bruker på kjøkkenet til å lage mat.

Mange liker å bruke stekeovnen til å lage mat. Men har du en airfryer kan det være smart å heller ta i bruk denne på de dagene hvor strømprisen er på sitt verste.

Spesielt gjelder det om du bare skal varme opp mindre porsjoner. Våre tester viser nemlig at du for eksempel kan spare opptil 83 prosent strøm hvis du bruker airfryeren enn om du bare skal varme opp en frossen pizzabit.

Sjekk hele testen her: Hvor mye strøm sparer vi med en airfryer i stedet for ovnen?

5: Senk lysstyrken på TV-en og PC-en

En annen ting vi bruker mye tid på er å se på TV eller spille. Og har du en stor TV, og kanskje av litt eldre årgang, kan det være noe å spare på skru ned lysstyrken på denne.

Ofte står TV-en i standard-modus fra fabrikk, en modus som bruker ganske mye lys. Her kan det lønne seg å se om du har en annen modus som for eksempel Kino eller øko. I tillegg har mange TV-er en lyssensor som kan hjelpe deg å regulere lyset automatisk.

En annen ting er om du spiller. En PC er ikke nødvendigvis den verste strømtyven du har i huset, men likevel viste det seg at vi likevel kunne spare litt på å gjøre en del tiltak også her.

Belysning er også noe som hjelper til på totalen når regningen kommer. Har du for vane å la lyset stå på i rom du ikke er, bør du slå av disse. Trenger du hjelp til å huske dette, så finnes det smarte pærer med sensor som oppdager om du er i rommet eller ikke.

En annen ting er utelys. Har du en løsning som står på «døgnet» rundt, vil det være noe å hente på å installere en sensor som kutter lyset når det er lyst nok ute til at det ikke trenger å stå på.

Les også Så lite koster julelysene deg

