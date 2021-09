Slik deler du lett bilder fra iPhone

Gå inn i fotogalleriet ditt, og trykk på «Markere» øverst. Da blir det veldig lett å plukke ut en liten haug bilder, akkurat som på PC eller Mac med mus.

Å dele bilder fra iPhone kan fortone seg knotete. I hvert fall om du ikke skal bruke sosiale medier som kutter i kvaliteten for hver gang bildet lastes opp. Kanskje bruker du fortsatt kabel og PC hvis du skal dele familiebildet til venner og kjente i full kvalitet. Kanskje har du tatt skrittet over på skytjenester så som Dropbox.

Apples egen skytjeneste, iCloud, har en genial liten funksjon som gjør at du helt slipper å forholde deg til både kabler og andre tjenester.

iCloud ligger for de fleste litt mer i bakgrunnen og er nok mer en «backuptjeneste» for mobilen og innstillingene dine enn et deleverktøy for folk flest. Det hender seg at iCloud selv foreslår fotoalbum som kan deles med venner og familie, men tjenesten er ikke fullt så tydelig på at du faktisk kan dele hva du vil.

Velg bilder ved å trykke, holde og så sveipe nedover bildegalleriet ditt.

Slik markerer du bildene

I fotoappen er det en egen knapp som har påskriften «Marker» - du finner den omtrent øverst til høyre i bildet når du blar gjennom biblioteket ditt. Du må være i visningen som viser dager eller alle bildene for at knappen skal være synlig.

Trykker du på marker-knappen kan du enten tappe på hvert enkelt bilde du vil velge, eller trykke og holde mens du sveiper fingeren nedover i fotooversikten. Du kan for eksempel sveipe langt om du vil sende mange bilder, og deretter bla deg oppover for å velge vekk bildene som ikke skal med.

Del bildene ved å bruke deleknappen nederst til venstre.

Deretter sender du med iCloud

I den sedvanlige deleknappen der de fleste nok går for å dele med sin favorittapp er det mange flere valg. Har du en trådløs printer i nettverket kan du skrive ut direkte i mange tilfeller. Men du kan også bla et par hakk ned fra toppen av deleskjermen for å komme til knappen «Kopier iCloud-lenke».

Bla litt ned i alternativene for å finne «Kopier iCloud-lenke».

Da tas rubb og stubb med. Råfilene blir med og det samme blir eventuelle videofiler i strømmen. En gøyal ting er at også «live view»-videoene blir med. Det er videoene du spoler i når du kan endre bildeøyeblikk etter at du har knipset. Disse småsnuttene kan ganske ofte vise seg å inneholde blinkskudd av morsomme situasjoner som deretter kan redigeres inn i større videosnutter.

Kort sagt gjør denne funksjonen det som mange tradisjonen tro har brukt kabelen til å tømme iPhonen sin for.

Deretter kan du sende bildene til familie eller kolleger eller hvem ellers du måtte ønske å glede med en hel haug foto i full kvalitet.

Så hvis du plutselig skal sende 10–15–20 bilder til en venn eller en kollega fra mobilen, er dette den desidert enkleste måten å gjøre det på!