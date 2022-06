Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Stramt dingsebudsjett? Her er alle produktene vi mener gir «mest for pengene»

Niklas Plikk 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Vi gjennomfører hundrevis av produkttester i løpet av året her på Tek.no, og i svært mange av samletestene pleier vi å gi litt ekstra kudos til produktene som gir mest for pengene.

Dette er produktene som er knallgode og gir deg mye valuta for pengene, selv om de kanskje ikke er aller, aller best.

Likevel er det produkter vi trygt kan anbefale, og som samtidig sparer lommeboken din.

Her har vi samlet alle våre «Godt kjøp»-produkter fra det siste året. Merk at noen av dem har fått Anbefalt eller best i test-emblem, fordi de for eksempel vant en test hvor vi fokuserte på nettopp billige produkter.

Dette gjelder for eksempel den testvinnende billig-airfryeren fra Xiaomi, som både var best og billigst.

Lyd og bilde

Enten det er TV-er, høyttalere, hodetelefoner, ørepropper - vi har testet det! Alle testene finner du på testoversikten vår.

Ørepropper med støydemping

8 Meget bra 1MORE ComfoBuds Pro annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " God støydemping i en helt annen prisklasse enn vi er vant til " Fordeler Krysse av God støydemping med flere moduser

Krysse av God passform

Krysse av Seks til åtte timers batteritid, flere fulladinger i etuiet

Krysse av Kompakt etui, eget etuifutteral følger med på den svarte versjonen

Krysse av Nøytral, fin lyd

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Støydempingen er ikke aktiv som standard

Bytt Touchstyringen er i overkant sensitiv når du tar proppene ut av øret

Bytt Ustabil app-tilkobling

Bytt Kanskje litt forsiktig bassgjengivelse for enkelte

Bytt Ingen vannsikring

Bytt Ikke spesielt imponerende talekvalitet i støyende omgivelser

Gigantisk, midrange-TV

8 Meget bra TCL 75QLED850 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Masse TV for pengene, og du trenger ikke kjøpe lydanlegg attåt. " Fordeler Krysse av Skikkelig god lyd

Krysse av Sylskarpt og godt bilde på høyoppløst innhold

Krysse av Meget gode farger

Krysse av Fin fot Ting å tenke på Bytt Blør litt lys i hjørnene

Bytt Kunne vært bedre på lavoppløst innhold

Billig 65-tommer

7.5 Bra LG 65NANO75 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Billig og grei " Fordeler Krysse av Brukervennlig

Krysse av Pekefunksjon i fjernkontrolen

Krysse av Grei på skarphet og bevegelse

Krysse av Laveste pris i testen med god margin

Krysse av Lav inputlag Ting å tenke på Bytt Litt slapt på mørke detaljer

Bytt Middels lydkvalitet

Bytt Et stykke bak testvinneren på skarphet og bevegelse

Bytt Ikke like lyssterk som de beste

Trådløse hodetelefoner

8.5 Meget bra Jabra Elite 45h annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Et meget solid par hodetelefoner til under tusenlappen " Fordeler Krysse av Varm og behagelig lyd, egen hørselstest

Krysse av Lette og komfortable

Krysse av Voldsom batterilevetid, lader raskt

Krysse av God samtalekvalitet, støtter multipoint

Krysse av Enkle å kontrollere, egen taleassistentknapp

Krysse av God app Ting å tenke på Bytt Savner litt skarphet i diskant og øvre mellomtone

Bytt Ingen støtte for AAC eller Aptx

Bytt Ingen minijack-inngang

Bytt Ikke sammenleggbare

Vanntett bluetooth-høyttaler

8 Meget bra Sony SRS-XB33 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Rimelig og solid fra Sony " Fordeler Krysse av Dynamisk og velbalansert lyd

Krysse av God batteritid

Krysse av Kan lade andre enheter

Krysse av Lys som blinker i takt med musikken (kan skrus av)

Krysse av IP67-sertifisert

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Ikke veldig spennende design

Bytt Live-lydmodusen er ikke god

Bytt De eksponerte basselementene kan kanskje være utsatte for støt?

Bytt Ikke like gøy å lytte til som JBL Charge 5

Data og mobil

Produktkategorier vi tester ofte, men hvor vi sjeldent deler ut «Godt kjøp»-emblemet. Sjekk ut alle testene på testoversikten vår.

Den billigste iPhonen

8.5 Meget bra Apple iPhone SE 5G 128GB 2022 (3rd generation) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Veldig mye for pengene, til tross for sine mangler " Fordeler Krysse av Lynrask ytelse

Krysse av Oppdatert programvare og moderne iOS-funksjoner

Krysse av Relativt lav pris

Krysse av Tar gode bilder (i godt lys)

Krysse av Vannsikret

Krysse av Støtter trådløs lading

Krysse av Støtter hurtiglading

Krysse av Kompakt størrelse

Krysse av 5G Ting å tenke på Bytt Lav oppløsning på skjermen

Bytt Treg oppdatering på skjermen

Bytt Sliter kraftig med nattbilder

Bytt Bare ett kamera

Bytt Ingen medfølgende lader

Lesebrett

8 Meget bra Kobo Libra H20 N873 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Kobo Libra H20 er et lesebrett med en relativt høy pris, men der man får mye for pengene. " Fordeler Krysse av Suveren ergonomi

Krysse av Godt bokutvalg

Krysse av Behagelig lys (hvit, varmt og adaptivt lys)

Krysse av Svært god brukervennlighet

Krysse av Har "håndtak" for bedre grep

Krysse av Vanntett med IPX8-godkjenning (trykkvanntett)

Krysse av Ingen forsinkelse når man blar Ting å tenke på Bytt Ikke støtte for trådløs overføring

Bytt Ikke den beste tilgangen på ordbok, nettsøk og oversettelse

Bytt Oppøyet ramme rundt skjerm

Toppmobil

8.5 Meget bra Xiaomi 12 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Xiaomi 12 er en prisgunstig toppmodell med fokus på det viktigste. " Fordeler Krysse av Svært rask lading (67W)

Krysse av Støtte for rask trådløs lading (50W)

Krysse av Flott hovedkamera

Krysse av Lynraske menyer

Krysse av Flere funksjoner vi sjelden ser

Krysse av IR-fjernkontroll

Krysse av Greit med lagringsplass og RAM (256/8 GB)

Krysse av Relativt prisgunstig for ytelsen Ting å tenke på Bytt Ikke vanntett

Bytt Lyd i stereohøyttalere kunne vært bedre

Bytt Zoom og ultravidvinkel er bare sånn passe

Ruter

8 Meget bra Xiaomi Mi Router AX3200 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En liten ytelsesbombe til prisen " Fordeler Krysse av God ytelse på 5 GHz

Krysse av Svært god dekning på 2,4 GHz

Krysse av Enkelt oppsett, brukervennlig app

Krysse av Støtter mesh-nettverk med andre Xiaomi-rutere

Krysse av Ingen funksjoner er gjemt bak betalingsmur

Krysse av Lav pris Ting å tenke på Bytt Noe begrenset 5 GHz-dekning

Bytt Ingen ordentlig funksjon for foreldrekontroll

Bytt Kun tre ethernet-porter, ingen raskere enn 1 Gbit/sek

Bytt Kanskje ikke den peneste boksen å ha i stua

Bytt Ingen USB

Sport og fritid

Vår nyeste produktkategori, med haugevis av mange gode kupp.

Stor termokopp

8.5 Meget bra Asaklitt Insulated Travel Tumbler 0.6L annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Gode funksjoner og sterke temperaturmålinger til en billig penge. " Fordeler Krysse av Holder svært godt på varmen, lenge.

Krysse av Enkelt design

Krysse av Koster ikke allverdens

Krysse av God å drikke av Ting å tenke på Bytt Noe klønete å åpne lokket.

Turhengekøye

8.5 Meget bra Hennessy Expedition Asym Zip Hengekøye annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En fryd å ligge i. Masse plass. " Fordeler Krysse av God plass

Krysse av Komplett pakke

Krysse av God tarp og vanntett materiale

Krysse av Ligger stabilt

Krysse av Myggnett holdes godt unna ansiktet Ting å tenke på Bytt Ingen hurtigklips for oppheng - må knytes

Bytt Uvanlig form vanskeliggjør tilbehørsvalg

Bytt Begrenset personlengde og vekt

Bytt Teltplugger til barduner ikke med

Billig fiskesett

8 Meget bra Biltema 40-491 Fiskesett Karbonfiber 210 cm annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Fisketuren blir bra med en meget god stang og en helt ok snelle. " Fordeler Krysse av Blant testens letteste stenger

Krysse av Finfin å kaste med

Krysse av Helt ok snelle å sveive og kjøre fisk med

Krysse av Aluspole er holdbart

Krysse av Pent designet stang

Krysse av Futteral som dekker stang og snelle er med Ting å tenke på Bytt Litt stor snellestørrelse for stangen

Bytt Litt sparsom mengde snøre påspolet

Bytt Ikke korkgrep

Hybrid-elsykkel

8 Meget bra Haibike SDURO Trekking 7.0 2021 (Electric) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Haibike fortsetter å levere sikre kjøp. " Fordeler Krysse av Solid konstruksjon

Krysse av Høy førervekt

Krysse av Testens nest sterkeste motor

Krysse av Kraftig kjørelys

Krysse av Stor tydelig skjerm, m. appstøtte

Krysse av Lock out (låsing demper)

Krysse av Påkostet bremsesystem Ting å tenke på Bytt Mindre raffinert motorstyring enn de beste

Bytt Føles tyngre enn resten

Sykkellykt

7 Bra Birk Spot 1000 lumen annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Enkel lykt med sterkt nok lys til helt eller delvis opplyste veier " Fordeler Krysse av Enkel montering

Krysse av Grei lysstyrke for helt til delvis opplyste veier

Krysse av Av/på-knapp som lyser

Krysse av Viser tydelig batteritid Ting å tenke på Bytt Ikke fullt så god i mørke områder

Hus og hjem

Rengjøringsdingser, kjøkkenutstyr og dingser til uteplassen - vi har testet mye rart.

«High-end» robotstøvsuger

8.5 Meget bra Roborock S6 MaxV annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Fortsatt en fantastisk god robotstøvsuger " Fordeler Krysse av Detekterer og unngår små ting på gulvet raskt og effektivt

Krysse av Knallgod navigering som du kan følge med på i sanntid

Krysse av Gode rengjøringsresultater

Krysse av Innholdsrik app

Krysse av Mopp med elektronisk vannstyring

Krysse av Har falt mye i pris siden i fjor Ting å tenke på Bytt Fungerer ikke med den nye Roborock-dokkingstasjonen

Bytt Har ikke samme gode moppeegenskaper som S7

Billig airfryer

9 Imponerende Xiaomi Mi Airfryer annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En kjempegod og allsidig airfryer med testens desidert beste brukervennlighet " Fordeler Krysse av Fantastisk brukervennlighet

Krysse av Stort spenn i varmenivå (40-200 grader)

Krysse av Har alarmfunksjon

Krysse av Flott design

Krysse av Egner seg til å tine eller tørke med

Krysse av Rimelig

Krysse av Støtte for app Ting å tenke på Bytt Litt liten

Bytt Ikke avtakbar frityrkurv

Håndholdt støvsuger

8 Meget bra Roborock Mace H6 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En jevnt over god støvsuger til en svært behagelig pris " Fordeler Krysse av Svært god pris

Krysse av Laveste vekt i testen

Krysse av Behagelig i bruk

Krysse av God sugekraft

Krysse av God allrounder Ting å tenke på Bytt Ikke best på dyrehår

Bytt Ikke best sugekraft

Bytt Kort batteritid på maks kraft

Blender

8 Meget bra Wilfa Xplode Vitamin BL1B-P1200 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En svært god blender med beholder i vanlig glass. Egner seg best til smoothie. " Fordeler Krysse av Svært god kvalitet på smoothie

Krysse av God til å knuse is

Krysse av Flere programmer

Krysse av Gradvis hastighetsjustering

Krysse av 5-års garanti på motordel Ting å tenke på Bytt Ikke pulse-funksjon

Bytt Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

Pizzaovn

7.5 Bra Flying Culinary Circus Pizza Chef annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En positiv overraskelse " Fordeler Krysse av Billig

Krysse av Kan bli skikkelig varm, selv om det tar litt ekstra tid

Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Lett

Krysse av Gassvrider på siden, i stedet for bak Ting å tenke på Bytt Litt treg oppvarming

Bytt Ingen temperaturmåler på utsiden

Bytt Litt liten stein (og plass inne i ovnen)

Billig kaffemaskin

8.5 Meget bra Melitta Excellent 5.0 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Har full kontroll på små og store brygg, raskt og enkelt. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Støyer svært lite

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Nyttig funksjon for enkeltkopper

Krysse av Pen design

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Middelmådig byggekvalitet

Bytt Blank plast tåler mindre og krever stadig rengjøring

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Kullsyremaskin

7.5 Bra SodaStream Jet 1012101776 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Ser og føles billig ut, men fungerer fint til det den skal " Fordeler Krysse av Fungerer fint til det den skal

Krysse av Billig

Krysse av Enkel installasjon av kullsyrepatron Ting å tenke på Bytt Stor, grå og ikke den peneste i testen.

Bytt Noe svak kullsyre-spray

Bytt Kun mulig å bruke Sodastream sine patroner

Bytt Billig materialbruk

Luftrenser

9 Imponerende Smartmi Air Purifier P1 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Nærmest lydløs, smart og effektiv luftrenser. Pen er den også! " Fordeler Krysse av Relativt kompakt og pent design

Krysse av Renset luften effektivt, både på maks effekt og rolig nivå

Krysse av Nesten helt lydløs på Auto

Krysse av Smart app

Krysse av Smarthjemstøtte (HomeKit)

Krysse av Billig

Krysse av Relativt billig filterbytte

Krysse av Informativt display på toppen Ting å tenke på Bytt Filter med kull-lag følger ikke med, men kan kjøpes separat

Liten gassgrill

8 Meget bra Clas Ohlson portabel gassgrill annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Ukomplisert, billig og enkel å lykkes med. Mye for pengene! " Fordeler Krysse av Testens letteste og kompakt størrelse

Krysse av Svært rimelig

Krysse av Gassboksen låses på plass

Krysse av Nok varme

Krysse av Bæreveske inkludert

Krysse av Stor grilleflate som er greit festet Ting å tenke på Bytt Lett og litt raklete konstruksjon

Bytt Ikke like mye krefter som testens to beste

Bytt Sårbar for vind

Kraftig drill

8.5 Meget bra Metabo BS 18 LTX BL I (2x5.5Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Størst batteri i testen

Krysse av Meget godt lys

Krysse av Svært god stoppbeskyttelse

Krysse av Praktisk plassering av momentjustering

Krysse av Knall å holde

Krysse av Svært tydelig batteriindikator Ting å tenke på Bytt Testens tyngste

Bytt Knotete batteri å ta av

Vaffeljern

8.5 Meget bra OBH Nordica Elite 6955 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Steker jevnt, sprøtt og litt fyldig

Krysse av Rask steketakt Ting å tenke på Bytt Litt tungt

Bytt Ingen ferdigindikator