Slik tar du i bruk BankID-appen

... og slik unngår du å kløne det til for deg selv.

Fra september skal BankID på mobil fases ut og BankID-appen tar over. Noen har helt sikkert tatt den i bruk allerede, mens andre kanskje vegrer seg for at registreringen skal bli vanskelig og ta for lang tid.

Vi har derfor laget en enkel «1–2–3»-guide, som tar deg gjennom hele prosessen.

Det er i hovedsak en svært enkel og intuitiv prosess. Likevel presterte undertegnede å rote det hele til for seg selv. Men det hadde ingenting med selve appen å gjøre, og alt med BankID å gjøre. Samt en dose kløning og glemming, som resulterte i noen timer i telefonkø.

Så da er det bare rett og rimelig at journalistens egen inkompetanse deles med Tek-leserne, i tilfelle noen andre skulle gå i en lignende felle.

NB! For deg som er redd for at kodebrikken skal forsvinne, kan vi avkrefte det. Dette bekrefter kommunikasjonssjef for BankID, Hege Steinsland, overfor Tek.

– Kodebrikken vil bestå. Noen brukere er ikke så digitale, så derfor vil kodebrikken beholdes som et alternativ, skriver hun i en epost.

Steg 1: Last ned BankID-appen

Vi har sikkert alle gått på smellen å skulle laste ned en app, og så endt opp med å laste ned feil app. Derfor har vi lagt inn lenke til riktig app i Play Store (Android) og App Store (iPhone/iPad):

Steg 2: Logg inn med BankID og vent i en time

Etter noen mer eller mindre informative punkter du må trykke «kom i gang» og «fortsett» på, dukker «sjekk om din bank er klar» opp. Her kan du sjekke om din bank tilbyr app for BankID.

Helt til slutt får du opp «Hva er fødselsnummeret ditt?», hvor du naturlig nok taster inn fødselsnummeret ditt. Dernest får du opp «Logg inn med BankID».

Her velger du den innloggingen som passer deg best. Det er greit å vite at du også kan bruke BankID på mobil for å aktivere BankID-appen - slik undertegnede også gjorde. Hvis du har lyst til å bytte ut den nevnte kodebrikken med en digital løsning kan du også gjøre det. Det fungerer akkurat som en vanlig BankID-innlogging i nettbanken.

Vel gjennom får du beskjed om å «kom tilbake om litt for å fullføre aktiveringen» av sikkerhetsårsaker. Her må du altså vente en time før du kan gå videre. I tillegg til å kunne se tiden som gjenstår, får du samtidig opplyst at du kommer til å ha to timer på deg til å fullføre aktiveringen.

Det kan derfor være greit å tillate varslinger, slik at telefonen minner deg på å fullføre aktiveringen.

Steg 3: Fullfør aktiveringen av appen

Siste steg er å «logg[e] inn med BankID for å gjøre appen klar for bruk». Du har to timer på deg til å gjennomføre dette punktet, som er unnagjort på få sekunder.

Forutsetningen er at du har BankID aktivert i en av bankene dine fra før. Herfra trykker du fortsett, velger hvilken bank du vil ha koblet deg opp mot, og voila! Ferdig.

Steg 4: Teste om den funker (og innse at du har et BankID-problem)

Her kan det likevel gå galt. For undertegnede har kontoer i flere banker, og bare BankID i én av dem.

Dette er i utgangspunktet uproblematisk.

Først og fremst kan du finne ut hvilke banker du har aktivert BankID i ved å gå inn på BankID.no, og logge inn på «Min Side» øverst til høyre.

Hvis du ikke gjør det før du begynner prosessen med å aktivere BankID-appen så er heller ikke det så farlig, for du får opp alternativer for hvilken bank du ønsker å knytte appen til (se steg 3).

Men hvis du ikke registrerer at du faktisk har trykket på noe her, så trenger ikke dette bety krise og timelange telefonkøer. Det det derimot betyr er at du bør huske hvilket personlig passord du valgte til riktig banks aktiverte BankID. Og her oppstod vårt problem.

Når du skal logge inn med BankID-appen så velger du «logg inn med BankID» som alternativ. Dernest velger du «logg inn med BankID-app».

Her blir du bedt om et personlig passord.

Her er det jo en viss risiko for at du har glemt dette, slik undertegnede hadde - spesielt om du i flere år kun har brukt BankID på mobil og dermed ikke blitt spurt om dette personlige passordet jevnlig.

Du kan bare taste feil passord noen få ganger før BankID sperres, og det gjorde vi. Ikke noe problem, tenkte vi. Vi bare oppretter nytt passord i banken.

Deretter satt vi altfor lenge i telefonkø hos feil bank og fikk avkreftet at BankID var aktivert hos dem.

Vi burde sjekket BankID-appen først. Der stod det svart på hvitt at vi var tilknyttet en annen bank.

Vi ringte neste - og riktige - bank, hvorpå det etter hvert ordnet seg. For å si det enkelt, husk passordene dine. Og ikke minst hvilken bank du har aktivert BankID i.

Et steg som kan bli nødvendig: Hva gjør du hvis BankID-sertifikatet ditt er utløpt?

Selv om vi kunne avdekke et kan hende klønete BankID-system, så har vi nok ikke møtt på alle problemstillingene med BankID som man kan støte på.

Det er for eksempel forskjell på sertifikatene for BankID på mobil og BankID.

– Mange kan oppleve at de ikke får aktivert appen fordi de ikke har et aktivt BankID-sertifikat. Det er ett sertifikat knyttet til kodebrikken og et annet knyttet til BankID på mobil. For å komme i gang med BankID-appen trenger man et aktivt BankID-sertifikat knyttet til kodebrikken, skriver Kristin Estil Jacobsen i BankIDs markeds- og kommunikasjonsavdeling på epost til Tek.

– Mange trofaste BankID på mobil-brukere vil derfor oppleve at deres BankID-sertifikat har utløpt, dersom de ikke har brukt kodebrikken på lang tid.

Og dette trenger ikke være i samme bank engang, som vi ble smertelig klar over. For vår BankID på mobil var i utgangspunktet ikke knyttet til den samme banken som hadde det vanlige BankID-sertifikatet.

Dette kan du også sjekke på «Min side», øverst til høye på bankid.no.

Banker som støtter BankID-appen Askim & Spydeberg Sparebank

BN Bank

Cultura Bank

DNB (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Drangedal Sparebank

Eika-bankene - se oversikt

Etne Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Fana Sparebank

Flekkefjord Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Handelsbanken

Haugesund Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

KLP Banken

Landkreditt Bank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Lillesands Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Luster Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Nordea direct

OBOS-banken (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Sbanken (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

SEB

Selbu Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Sparebank 68° Nord

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest (tilbyr også aktivering med koder på sms og e-post)

Sparebanken Øst (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Spareskillingsbanken (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Stadsbygd Sparebank

Storebrand Bank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Søgne og Greipstad Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Tolga Os Sparebank

Voss Sparebank (tilbyr også aktivering med koder på SMS og e-post)

Ørland Sparebank

Aasen Sparebank (Kilde: BankID.no. Listen kan være utdatert om du leser denne saken lenge etter opprinnelig publisering) Mer +

Steg for senere bruk: Hvordan bruke BankID-appen til ID-sjekk

Nederst i appen har du for øvrig også et punkt kalt «Skal du gjøre en ID-sjekk?». Dette er en måte å slippe å fysisk møte opp for å legitimere hvem du er - for eksempel slik blant andre DNB har plaget mange kunder med i det siste.

Vi har ikke selv kunnet teste denne funksjonen, da den forutsetter at banken din initierer en identitetssjekk. Men heldigvis har BankID.no mye god informasjon ute.

Steg 1: Du mottar en QR-kode fra banken

Steg 2: Du finner frem passet ditt eller ID-kortet ditt

Steg 3: Ha QR-koden klart på PC-skjermen, trykk på «Scan QR-kode» og hold den hvite rammen opp mot koden slik at den passer inn.

Steg 4: Velg gyldig ID, du får alternativene pass eller ID-kort

Steg 5: Ta bilde av billedsiden i passet ditt

Steg 6: Les av passet elektronisk ved å legge mobilen oppå passet. Den plasseres på midten av passet.

Steg 7: Vent til avlesning er klar. Du vil få opp en blå hake når den er klar.

Steg 8: Skann ansiktet ditt. Du får en grønn bakgrunnsfarge når ansiktet ditt er i riktig posisjon.

Ferdig!

Saken ble oppdatert 07.07.22 kl 13.10 med presisering av at sertifikatene for BankID og BankID på mobil ikke er de samme. La også til liste over banker som støtter BankID-appen.