Slik blir du kvitt plagsomme varsler i nettleseren

«Alle» vil sende deg beskjeder. Det er utmattende!

Varslingsforespørsler kommer i mange former og er en kilde til irritasjon hos mange.

Mange er vant til å pepres av varslinger på mobilen. Der bryter apper stadig inn for å fortelle om «likes» og andres poster på sosiale medier, mer eller mindre viktige nyhetshendelser eller for å minne om at du ikke har strukket på beina den siste timen.

Det kan være forstyrrende i lengden, og dessverre må vi konstatere at flommen av varslinger har spredd seg fra mobilen og over til datamaskinen og nettleseren de siste årene.

Du skal ikke surfe lenge på nett før du kommer over sider som vil ha deg til å slå på varsler slik at du får et pling og en beskjed hver gang nytt innhold er klart.

Dette kommer i tillegg til boksene som forteller at det er kult med cookies, eller vil ha deg til å gi bort e-posten din.

Bare det å takke «nei» til alle disse varslingsforespørslene kan jo gjøre en dreven nettsurfer helt matt, og undertegnede tar ofte raskeste veien vekk fra nettsteder når en slik forespørsel dukker opp.

Heller det enn å måtte si nei eller krysse bort den store boksen som har lagt seg over alt innholdet man egentlig kom for. Og det for ørtende gang.

Disse varslene kan jo klikkes bort hver gang, men det er mye bedre om de aldri dukker opp. Her viser vi hvordan du får til det.

Slik slår du av i nettleseren din

Selv om varslinger kan være ønsket fra noen, forteller en uhøytidelig spørreundersøkelse i Tek-redaksjonen at disse pop up-ene i hovedsak kan ryke og reise.

Det er dermed på tide å avsløre veien ut av maset.

De fleste nettlesere har nemlig en enkel måte å slå av alle forespørsler om varsler på. Slik at du aldri igjen blir plaget med denne popup-en.

Mens du alltid finner valget i innstillinger-menyen er fremgangsmåten ulik fra nettleser til nettleser. Her ser du hvordan du slår av varslinger for de fire mest populære nettleserne på markedet:

Google Chrome:

Lim inn adressen under i adressefeltet for å komme til riktig innstilling:

chrome://settings/content/notifications

Kryss av i boksen «ikke la nettsteder sende varsler».

Mozilla Firefox:

Lim inn adressen under i adressefeltet for å komme til riktig innstilling:

about:preferences#privacy

Rull ned til «Tillatelser» og klikk deg inn på innstilling-knappen rett overfor «Varsler». I vinduet som popper opp huker du av i den nederste boksen «Blokkere nye forespørsler...» og lagrer.

Microsoft Edge:

Lim inn adressen under i adressefeltet for å komme til riktig innstilling:

edge://settings/content/notifications

Her slår du av bryteren for «Spør før sending», slik at den går fra blå til sort.

Apple Safari:

Åpne «Valg» fra Safari-menyen. (Hurtigtast «Command + ,»).

Velg «Nettsteder» og så «Varslinger», og huk vekk markeringen i boksen som tillater at nettsider kan spørre om å sende deg varslinger.