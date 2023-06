Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

10 sommertilbud vi liker

Prisnivået på mye har økt - men det er noen lyspunkter.

Kamera Montasje, Vilde M. horvei, Tek.no

Solen skinner, varmen steiker og feriepengene er for mange på konto. Men den lommeboken strekker ikke lenger like langt, for absolutt alt har gått opp i pris.

Når butikkene nå kjører «sommertilbud», så vi det derfor som vår plikt å faktisk sjekke om tilbudene er gode i det hele tatt, samt synliggjøre hvilke tilbud som faktisk er gode.

I jungelen av middelmådige tilbud, har vi faktisk klart å finne noen gode, samt noen som er gode etter forholdene - altså, alt er blitt dyrere, men det hjelper at ting ikke koster mer enn det må.

1. Samsung Jet 90 Multi

Samsung Jet 90 Multi er en robust og enkel støvsuger. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Dette er blant sommerens aller beste tilbud, og det er også et kjærkomment et, all den tid støvet blir ekstra synlig i sollyset.

Selv om støvsugeren i sin tid fikk trekk for at batteriet kun varer i 45 minutter - det er ok, men ikke stort mer enn det - lot vi oss imponere av sugekraften. I testen vår klarte den hente opp 98 av 100 gram riskorn vi hadde sølt utover teppet, hvilket var en delt bestenotering med en annen støvsuger i testen.

Samsung Jet VS90 kommer også med en turbobørste for å støvsuge tepper eller sofa med mye dyrehår. Denne er god, men ikke fantastisk. Likevel setter vi faktisk pris på at den tar mesteparten, selv om den sliter litt med de vanskeligste hårene.

2. Jabra Elite 5

Øreproppene du kan like, men kanskje ikke elske. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jabras Elite 5 er et godt eksempel på et produkt som bør kunne fungere for de aller fleste.

Du får ikke alle de imponerende funksjonene fra en del av de betydelig dyrere konkurrentene, men du får rimelig god lydkvalitet, en helt ålreit støydemping, god passform og ikke minst vanntetting.

Det må for øvrig nevnes at også lillebror Elite 4 er på tilbud i disse dager, nærmere bestemt til 790 kroner. Du går ikke glipp av allverden med den, men Elite 5 kan blant annet skilte med multipoint-støtte, og den har et par ekstra mikrofoner til samtaler.

3. Wilfa Classic Tall

En rimelig og god kaffetrakter finner du i Wilfa Classic Tall. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette tilbudet går i kategorien «egentlig ikke spesielt billig», for den koster i praksis det som har vært «normalpris» før verdensøkonomien ble snudd på hodet. Men den er i alle fall satt ned nok til at du ikke betaler for mye for den, og det kan være nok det i disse økonomisk usikre tidene.

Trakteren er plasseringsvennlig, har presise oppmålinger av vannmengde og en glasskaraffel det er lett å helle av og rengjøre. Den har et matt uttrykk, hvilket gjør at fingeravtrykk og smuss ikke er like synlige.

Den får derimot trekk for at den «sklir» på kjøkkenbenken. Den har rett og slett ikke gode nok gummiknotter på beina, faktisk er det to av bena som er ren plast. Det krever også to hender for å løsne bryggekurven etter bruk, for metallringen den hviler på holder ganske hardt tilbake.

Men kaffen smaker godt, og er brygget med riktig temperatur, så om dette er hovedkriteriet er denne trakteren absolutt å anbefale.

4. MSR WhisperLite Universal

MSR WhisperLite Universal er en utrolig robust brenner. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette er også et tilbud som egentlig ikke er noe kjempetilbud. Det er likevel det rimeligste denne har vært i 2023, selv om den helt klart har vært billigere tidligere på tidligere tidspunkt - den hadde en normalpris på 1500 kroner før pandemien, og 1700 kroner i 2021.

Men, den er jo tross alt hakket rimeligere enn den var for to år siden. Og per dagens situasjon er ikke det noe man bør kimse av.

Dette er kanskje ikke brenneren du kjøper for å bruke i sommer. Det er heller brenneren du kjøper mens du venter på vinteren, for denne brenner også på bensin, hvilket er tipptopp på vinterstid. Nå tenker man kanskje minst mulig på vinter når solen steiker og svetten renner, men når den først kommer blir du glad du var forberedt.

For denne brenneren er neimen ikke dum, altså. Konstruksjonen fremstår såpass stabil at vi forventer at den holder i generasjoner, kasseroller står godt, og den har kun én ventil å forholde seg til. Det er digg, for det er nok styr å pumpe opp trykk i flasken om ikke man også skal sjonglere et par ventiler for å få tent opp greiene riktig.

5. Samsung Galaxy S22

For å sitere vår egen test: «Samsung Galaxy S22 Ultra er enorm på alle måter». Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er et ganske godt tilbud. Vi ser at den prismessig hadde en dropp til 7500 kroner i april i år, men utover det er prisen dalende.

Og for å si det med vår testjournalists ord, som i alle tilfeller synes dette var en kjempebra telefon: «Samsung Galaxy S22 Ultra er enorm på alle måter». Det er mye kamera, mye telefon, mye batteri, og attpåtil en digital penn. Det er rett og slett mye telefon for pengene.»

Nå skal det som sant sies at vi testet 256GB-versjonen, mens det nå er snakk om 128 GB på tilbud. Dermed vil lagring klart være lavere, men med en telefon som kan skilte med fantastisk skjermkvalitet, gode kameravalg, er vanntett og kommer med et hav av gode funksjoner, så er den fortsatt et godt valg hvis man først skal koste på seg en dyr telefon.

Denne hårføneren fra OBH Nordica er enkel å pakke sammen. Kamera Åsa Hedvig Aaberge, Tek.no

1717 kroner er ikke et dumt tilbud, selv om det ikke er så innmari langt unna normalprisen på 1890 kroner, som den kostet i en lang periode fra august 2022 - februar 2023. Og den kostet mindre på Black Week i fjor, så man får vurdere om man skal ta sjansen og vente til da, eller om 1700 spenn er et godt nok tilbud.

Dette er i alle fall en hårføner for deg som har behov for en kraftig føner som kan pakkes enkelt sammen (håndtaket kan i praksis klappes sammen). Den kommer også med et mykt diffuser-munnstykke som skal gi håret ekstra volum. Men dette fungerer best på dem med kort hår.

7. Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8349 Trådløs

Philips SpeedPro Max Aqua 8000 kommer med ekstra stort vaskemunnstykke. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Denne støvsugeren har en normalpris på 6000 kroner, og blir stort sett droppet til 5000 kroner når det er tilbud. Dette er med andre ord et helt normalt tilbud for denne støvsugeren.

Den kombinerte gulvvaskeren og støvsugeren til Philips er ikke like god som sin forgjenger. Men den er absolutt ikke et dårlig alternativ. Den har lav vekt, er behagelig i bruk, har god sugekraft, kommer med god batteritid og med et display som forteller deg hvor lang du faktisk har igjen før den takker for seg.

Dessuten er den veldig god på å suge opp dyrehår, hvilket vil være en megabonus for mange.

8. Lundhags T-Skate NNN BC

Lundhags turskøyter. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Disse turskøytene har helt klart vært billigere. På sitt mest rimelige gikk den på tilbud for 1234 kroner. Men det var tilbake i 2020, da folk knapt visste hva turskøyter var. Dermed bør man ikke forvente at dens normalpris skal ligge så lavt som den har gjort, ei heller at tilbudene skal ligge der det lå.

1624 kroner for et par skøyter som er såpass gode som Lundhags er, kort fortalt, et godt tilbud. Spesielt med tanke på den svake kronen.

Men så er kanskje ikke turskøyter det du tenker mest på nå som det er sommer, men du kan takke oss når vinteren kommer tilbake, og prisene på turskøyter skyter oppover igjen.

9. Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 til venstre og Pixel 7 Pro til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er faktisk et knalltilbud. Google Pixel 7 Pro har stort sett enten kostet 9490 kroner, eller 7990 kroner. Det er med andre ord ingenting som tilsier at den skal komme til å koste mindre helt med det samme.

Da Pixel endelig kom til Norge, og vi fikk testet telefonen, var det lite annet enn hurrarop å spore i redaksjonen. Det er rett og slett en knallgod telefon. Den har den beste brukeropplevelsen, flerfoldige gode kamerafunksjoner og et stort batteri.

Den har kanskje ikke den lengste batteritiden likevel, og kan ikke slå Samsungs zoom, men den fremstår som en ekstremt komplett telefon.

10. Ankarsrum Assistent Original AKM6230

Ankarsrum Assistent er en knallgod kjøkkenmaskin. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Det er ikke kvaliteten på kjøkkenmaskinen det står på, for dette er vår testvinner. Men tilbudet er ikke et tilbud, det er knapt under det som har vært normalprisen siden 2021 (ca. 6980 kroner). At prisene har gått kraftig opp er helt klart en grunn for den labre rabatten, men Ankarsrum virker å ha lagt seg på et slags Apple-konsept hvor prisene sjelden går ned nevneverdig.

Men maskinens kvalitet er det lite å si noe på. Det krever kanskje litt forkunnskaper for å bruke denne, og den kommer ut ting som lys, LED-display eller masse ekstrautstyr. Men man får liksom alt man virkelig trenger. Den er best på gjærbakst, den er kjemperask på krempisking - uten å søle - og det fremstår helt tydelig at det har vært en baktanke bak den litt rare utformingen til selve maskinen.

16. juni 2023, 17:56