Illustrasjonsbilde fra en dagstur uten overnatting. Laila Horvei

Vilde M. Horvei 30 Juni 2021 17:46

For mange betyr sommer og sol overnattingsturer i skog og mark. En del pakker sekken med selvsikkerheten til Lars Monsen, mens andre ikke engang vet hvor man skal begynne.

Tek skal i tiden fremover teste en rekke kategorier innen sports- og friluftsutstyr, men tester tar tid å gjennomføre. Så for å unngå bomkjøp på grunn av en overivrig selger som mener du bare MÅ ha med deg alskens unødvendig dill, har vi laget en liste over ting som er praktisk på overnattingstur i sommer.

Ofte er det slik at man tar med seg noenlunde det samme utstyret om man skal på en kort eller lang tur, men at mengden mat og noe klær varierer. Å lage én liste som fungerer for alle typer turer er derfor nesten umulig, men listen vår gir en grei indikasjon på ting du må ha med, hva du bør ha med, og ting som kan gi turen det lille ekstra.

Listen er laget for en gjennomsnittlig helgeutflukt med overnatting i skog eller på fjell.

Du må ha med

En god sekk

Uavhengig av hvor langt du skal gå eller hvor lenge du skal være borte, må du ha en god sekk. Damer og menn har ulik anatomi og ulike hensyn å ta. Damesekkene har blant annet ulik utforming for hoftebelter og skulderstropper, samt kortere rygg.

Sekkstørrelse finner du ved å måle rygglengden din fra nederste del av nakken til rett over hoftekammen.

Hvor mange liter sekken må romme kommer an på hvor lenge du skal være borte, samt hvor lett du klarer å pakke. Erfaringsmessig er en sekk på mellom 40 og 60 liter passende for en helgetur ute i det fri.

Et klassisk eksempel på «skulle sette opp teltet, men denne vinden». Vilde M. Horvei, Tek.no

Telt, tarp eller hengekøye

Med mindre du vil sove under åpen himmel står det stort sett mellom telt, tarp eller hengekøye. Det klassiske teltet funker til alt, både til skogs og til fjells. Men skal du til fjells kan det være lurt å vurdere et firesesongers telt med tykkere duk og stødigere stenger som tåler litt vær.

Det kan være helt magisk å sove ute i det fri under en tarp, som er en vanntett duk med barduner som gir deg ly for regn og vind. Husk derimot at tarpen avhenger av festesteder og kan være en kranglefant i sterk vind, slik det ofte er på fjellet. Forøvrig deler myggen din glede over å sove ute, så ta med myggnetting.

Skal du sove i hengekøye trenger du både tarp og myggnetting. Ingenting er så kjipt og kaldt som at værvarselet som skrek «sol, sol, sol» glemte den ene dumme lokale regnbygen som skulle forbarme seg over akkurat deg. Hengekøyer avhenger også selvsagt av trær, og tregrensen, altså hvor høyt over havet trær kan leve, varierer fra område til område.

Mange har forelsket seg i hengekøyer, men husk myggnett og tarp når du drar ut. Bildet er fra innsiden av en hengekøye. Vilde M. Horvei, Tek.no

Sovepose

Soveposene fungerer ved å holde på luftvarmen fra kroppen din og isolere deg fra den kalde luften fra utsiden. Det er derfor viktig at posen er tjukk nok til å gjøre jobben.

I 2005 kom EN13537, en europeisk standard for å måle temperaturer i soveposer. De fleste store produsenter anvender temperaturgrensene angitt fra denne testen, som gjøres av et eksternt laboratorium.

De deles inn i «Komfort», «Nedre grense» og «Ekstrem» (det er noe variasjon i begrepene, men de deles i tre). «Komfort» beskriver den nedre grensen for komfort for en kvinne og «Nedre grense» for menn. «Ekstrem» er kun for nødssituasjoner og du må regne med å bli veldig kald og potensielt farlig nedkjølt.

Velg en sovepose med en lavere komfortverdi enn du forventer å trenge. Og ta hensyn til din egen kropps sovemønster. Noen trenger tynnere poser, andre er så kalde at de sover med ullundertøy i en vinterpose på sommerstid - jeg er en av disse.

For å komplisere valg av sovepose ytterligere kommer den i både dun og fiber. Dun er gjerne varmere og har lavere vekt, men til gjengjeld tåler den fukt dårligere enn fiber.

Liggeunderlag

Skal du sove på bakken i telt eller under tarp må du ha med et underlag som isolerer deg fra bakkekulden. Det kan også være praktisk i en hengekøye, men her har du også valget mellom liggeunderlag og underquilt, en slags isolerende dyne rundt hengekøyen som beskytter mot vind.

Liggeunderlag kommer i alle mulige former. Noen er matter man ruller eller bretter ut, andre er oppblåsbare. Hva som får deg til å ligge komfortabelt er individuelt, men finn noe som ikke veier altfor mye og husk å sjekke R-verdien. En omtrentlig beregning er at alt under R2 regnes til sommerbruk, R3-R5 er tresesongers og alt over er for de virkelige kalde periodene.

Er du som undertegnede og fryser bare et vindpust slår deg i ansiktet, velg et underlag med høy R-verdi året rundt.

Gassbrennere er helt suverene på sommerstid. Vilde M. Horvei, Tek.no

Kokesystemer

De ulike kokesystemene bruker ulik type fyring. De fleste har vært borti et stormkjøkken med spritbrenner og alt du måtte trenge av kjeler og panner. Men en enkel gassbrenner og noen mindre kokekar er vel så praktisk på kortere turer.

Gass er ekstremt effektivt og fungerer utmerket på sommeren. Brennerne er lette i vekt og enkle å sette opp. De behøver en viss temperatur for å brenne og fungerer derfor ikke bra i lave temperaturer, slik man gjerne får på vinterstid.

Multifuel-brennere, som navnet indikerer, brenner på både gass, bensin, parafin og flybrensel. De tåler vintertemperaturer godt og er blant de mest allsidige typene brennere.

Spritbrennerne brenner på rødsprit som er samlet i en kopp. De er relativt enkle å bruke, men temperaturen kan være vanskelig å justere.

Tallerkensett

Maten du tilbereder kan være greit å spise fra annet enn kasserollen den ble laget i. Det selges noen praktiske tallerkensett som også inkluderer bestikk.

Ullundertøy, sokker, hals eller skjerf

Kle deg alltid godt. Ullundertøy må du ha med på tur hele året. Natten er fort en kald affære og da hjelper det å ha ekstra ulltøy, samt en hals eller skjerf, og en lue.

Hodelykt, lommelykt

Å våkne midt på natten, krabbe ut av soveposen og i et øyeblikks forfjamselse ta venstreskoen på høyre fot og snuble over teltsnora fordi du er langt fra våken er én ting. Men å skulle finne et sted å gjøre sitt fornødne i tussmørket er en forbannelse. Ta med deg en lykt. Livet blir så mye bedre.

Skalljakke, regntøy

Regn og vind er ikke noen sak så lenge du har tilgjengelig en skalljakke eller annen regnjakke som holder unna det som er av vann. Hold deg tørr og varm. Kan selvsagt sløyfes om været tilsier det, men det er litt som paraplyen i Bergen - den dagen du lar være å ta den med, så blir det gjerne regn.

Kniv

En god gammel tollekniv kan brukes til så mangt, blant annet å kutte greiner til bålet. Men ikke skad naturen unødig.

Fyrstikker, lighter

Lurt til all form for fyring.

Toalett- og førstehjelpssaker

Ta alltid med førstehjelpssaker som plaster, bandasje, pyrisept og sportstape. Samt toalettsaker som tannkost, tannbørste, solkrem og toalettpapir (unngå å la toalettpapir bli igjen i skogen, samle det i en søppelsekk og ta det med deg).

Drikkepose eller drikkeflaske

Husk alltid å ta med en vannflaske til turen, uansett hvor langt du skal. Noen steder kan det være langt mellom vannforsyningene.

Kart og kompass

Mange går etter telefonens GPS, men går den tom for strøm eller du befinner deg i dekningsløst område er det gode gamle kartet og kompasset din beste venn.

Søppelposer

Ikke legg fra deg ting i naturen. Samle det sammen og ta det med hjem.

Vanntett pakkpose med en søppelpose til dopapir og en dospade. Vilde M. Horvei/ Tek.no

Andre ting du bør ha med

Tau (til å henge opp soveposen til lufting eller klærne som ble våte).

Dospade (alle må gjøre sitt fornødne iblant, men ikke la det være synlig for andre).

Nødlader (til å lade opp telefonen, som du uansett ikke bør bruke med mindre du må).

Vaskesåpe.

Kulltabletter for å rense vann når det er vanskelig å finne rent vann.

Myggspray.

Reparasjonsutstyr til telt, liggeunderlag og så videre.

Vanntette pakkeposer. Sørg for at tingene dine er tørre uansett vær. Fordel tingene dine i ulike poser (for eksempel en for klær, en for elektronikk, en for toalettsaker).

Gaffatape - tape litt rundt drikkeflasken så har du til å tape sammen ting som går i stykker.

Nødproviant for når blodsukkeret ryker og humøret er helt på bånn (dette kommer i tillegg til annen mat du har med).

Karabinkroker til å feste ting med. Bare heng noen på sekken.

Håndkle (lette turhåndklær er fine å ta med for å tørke både seg og andre ting).

Solbriller.

Gamasjer hvis du skal gå i høyt, og gjerne vått gress.

