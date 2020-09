Tingene du bør prøve i iOS 14

Nå blir iPhonen din ny. Slik tilpasser du de nye menyene.

Finn Jarle Kvalheim 20 Sept 2020 09:24 Først publisert 17 Sept 2020 06:01

Nye iOS 14 er akkurat rullet ut. Det betyr at du trolig har våknet til ferske menyer på iPhonen din . Denne gangen er det store endringer på gang. Så hvordan bruker du widgetene og den nylig innførte applisten?

Endringene som nå er gjort på iPhone-menyene får i praksis iPhone til å minne en del om Android-telefoner i hvordan ting setter opp. Samtidig har Apple som vanlig gjort sin egen vri på det, så alt er ikke helt som før.

Dette er noen av de viktigste tingene du bør gjøre som fersk iOS 14-bruker.

1. Fjern menysidene du ikke trenger

Dagene der du var nødt til å ha appene du bruker én gang i skuddåret strødd rundtom på hjemmeskjermene dine er talte; nå kan du fjerne de minst nyttige ikonene helt fra hjemmeskjermene.

Appene blir liggende i appbiblioteket som er en egen «appskuff» som legger seg som en ekstra hjemmeskjerm lengst til høyre.

Siden det har vært vanlig å ha en liten «blindtarm» av rotete appsider i iOS-menyene er det greit å starte med sidene som er fulle av apper du aldri bruker. De kan nå fjernes i en håndvending.

Trykk og hold på en app, så ikonene begynner å eh, vrikke og vri seg på skjermen. Trykk på de små punktene som representerer hver enkelt appskjerm nederst. Da får du opp en oversikt over tilgjengelige hjemmeskjermer, og i den kan du deaktivere de som er fulle av apper du ikke bruker.

Du kan aktivere hjemmeskjermene igjen etterpå hvis du er uheldig og deaktiverer feil skjerm.

2. Rydd vekk de overflødige appene

Da var grovryddingen unnagjort. Men det kan hende du fortsatt har en rekke mindre brukte apper floket sammen med de du bruker mer.

Trykk og hold på en av appene, og velg «fjern» fra menyen som dukker opp. Det får det til å se litt ut som du er i ferd med å avinstallere appen. Men så fort du velger den får du mulighet til å velge om du vil ta bort appen helt, eller bare fjerne ikonet fra appmenyen - da havner den i appbiblioteket og mister bare litt synlighet i hjemmeskjermene dine.

Om det er en app du er i tvil om du bruker ofte nok, kan du berolige deg med at de er enkle å flytte tilbake på hjemmeskjermen igjen hvis du trenger. Appbiblioteket organiserer seg også slik at du ser de vanligste appene «øverst», slik at eventuelle tvilstilfeller fortsatt vil være lett tilgjengelige om de brukes ofte nok. Men apper du bruker veldig sjelden kan du søke opp enten fra biblioteket eller i det vanlige søkefeltet som dukker opp når du trekker ned fingrene på en av hjemmeskjermen.

3. Velg hvordan nye apper skal legges til

Som en bande som selger beskyttelsespenger hviler nok App Store-ikonet fortsatt i menyene dine.

– Du vil vel ikke at det skal bli rotete her igjen, vil du?

Ikonet titter utfordrende rundt på roen og de omstendelig valgte appene rundt seg.

For å velge hvor nye apper skal legges til og hvordan de skal oppføre seg må du en liten tur innom Innstillinger-menyen din, og linjen som heter «Hjem-skjerm».

Hvis du får et lite snev fnatt av å se konstante varslingsmerker på de ulike appene dine, kan du også skru av det for apper som ligger i appbiblioteket. Så slipper du i hvert fall å potensielt se på en side full av varslingsantallene om du ikke vil.

Som vanlig kan du også stille på dette individuelt per app fra listen over installerte apper nederst på instillingsmenyen. Det hadde vært nyttig med en innstilling som lot apper varsle til tross for at varslinger er av for appbiblioteket, men noe slikt har ikke kommet til. Så du må enten skru av varslinger for alt i biblioteket, eller skru av for hver enkelt app utenom den eller de få du vil beholde på.

4. Velg et utvalg widgeter

Trykk og hold på en app eller en ledig plass på en hjemmeskjerm. Når ikonene begynner å danse har du et +-tegn øverst til venstre på skjermen. Det kan du bruke til å legge til widgeter til på hjemskjermen din.

Foreløpig er det få andre enn Apple selv som har widgeter for iOS 14, men flere er på vei fra tredjeparts utviklere. Du kan velge mellom tre størrelser, små, middels og store.

Du kan legge til widgetene enkeltvis eller som en såkalt smartstabel, der den synlige widgeten vil veksle gjennom dagen. Legger du til Siri-forslagswidgeten i smartstabelen vil den bytte til den automatisk når den tror du for eksempel vil sende en melding, ringe noen eller gjøre noe annet med telefonen din som du vanligvis gjør på et gitt tidspunkt på dagen.

Gjennom måneder med bruk av beta-versjonen av iOS 14 kan jeg si såpass at den er skremmende presis hvis du har innarbeidede vaner.

Du kan fylle en hel hjemmeskjerm med bare widgeter, hvis du har lyst til å gå litt bananas . Men i motsetning til på Android-telefoner kan du ikke ha en widget midt på en ellers tom hjemmeskjerm. iOS liker ikke tomrom øverst - men det går helt fint at det er tomt under en widget.

5. Velg standard nettleser og e-postapp

Hvis du ikke utstår Safari, men elsker Chrome, kan du nå gjøre noe med det. Gå til applisten i innstillinger, og trykk på Chrome. En egen linje i menyen lar deg bytte fra Safari til Chrome. Interessant nok er det foreløpig ikke mulig å velge Firefox som standardnettleser.

Du kan og velge hvilken e-postleser du ønsker å bruke på samme måte - forutsatt at den du vil bytte til er oppdatert og støttet. Apple velger ut hvilke apper de slipper til for denne funksjonen, så ikke spill eller sosiale medier plutselig skal presentere seg som nettlesere og gnåle deg til å velge noe som ikke rent faktisk er en nettleser som standardapp.

Du som ønsker å velge en annen kameraapp enn Apples egen, Spotify fremfor Apple Music eller Google Maps fremfor Apple Maps vil bli skuffet. Foreløpig er det bare e-post og nettleser du kan velge standardapp for.

6. Ta en titt på nye CarPlay

CarPlay har fått en relativt beskjeden oppdatering - i hvert fall med det samme du kobler til. Men nytt i iOS 14 er mulighet til å velge bakgrunner for visningen, og i tillegg kommer det støtte for flere nye appkategorier. Nå kan apper som tilbyr parkering, lading eller matbestilling legges til i bilen, sammen med de tidligere appkategoriene som musikk, podcaster, kart og ringe- og meldingstjenester.

Denne oppdateringen vil bli mer spennende etter hvert, og kan definitivt endre måten elbileiere bruker CarPlay på. Etter hvert vil formodentlig også flere enn bare BMW aktivere støtten for CarKeys-funksjonen som lar deg åpne og starte bilen med telefonen som nøkkel. Det er ikke strengt tatt en CarPlay-funksjon, og heller ikke en funksjon som krever iOS 14 - en har vært med siden en av de senere iOS 13-utgavene. Men det er ventet at støtten for denne funksjonen vil øke - om enn i hovedsak med nye bilmodeller, så eldre modeller vil neppe få glede av funksjonen.

7. Gå på walkabout etter nye funksjoner

Prøv for eksempel å starte en app som bruker kameraet, eller å kopiere og lime inn tekst for å se de nye personvernfunksjonene. Så fort kameraet er aktivt vil en liten prikk lyse opp øverst på skjermen så du ikke skal kunne se rett på et aktivt kamera uten å vite om det. Limer du inn tekst vil du se en melding som forklarer deg hvor teksten er hentet fra og hvilken app du limte inn i. Det vet du sikkert selv så lenge det er du som gjør det, men denne funksjonen har allerede fersket flere apper i å forsyne seg fra utklippstavlen, så den er nyttig om du har apper som du er usikker på hva foretar seg.

Du kan også lime fast samtaler i meldinger-appen. Der vil du forresten også kunne tagge og bli tagget i gruppesamtaler. Å feste samtaler øverst på skjermen gjør du slik:

Klokkeappen har fått en ny måte å stille alarmer på, som strengt tatt irriterer undertegnede en anelse; nå setter du alarmer ved å taste inn klokkeslett. Vel, i hovedsak. Du kan dra klokkeslettet opp og ned med fingrene på skjermen, men det er et relativt lite felt du skal treffe for å gjøre det. At talltastaturet dukker opp nederst på skjermen når du skal redigere en alarm viser at Apple har mest lyst til at du skal trykke inn tallene. Her var den gamle løsningen mer effektiv, etter min mening, men dette er en smakssak.

En ekstra del av Apples personvernfokus i år er dessuten at Safari kan vise hvordan nettsteder sporer deg, og eventuelt blokkere nettsteder fra å holde oversikt over bevegelsene dine.