Dette lærte vi av å teste superbillige og rådyre kaffetraktere

Smak henger ikke sammen med pris, og 8 andre tips.

Det siste året har vi testet 17 kaffetraktere i tre ulike priskategorier fra 200 kroner og helt opp til nesten 3500 kroner.

I prosessen har vi lært flere ting, både om traktere og kaffe. For eksempel at selv billige traktere kan lage god kaffe, at støynivået varierer mer enn vi hadde trodd og at bare noen takler brygging av små mengder.

Her går vi gjennom noen av lærdommene vi gjorde oss basert på testresultatene, og deler et par bonustips til hvordan du kan lage enda bedre kaffe, uansett hvilken trakter du har.

1: Budsjettraktere kan lage like god kaffe som toppmodellene

Det står mange toppmodeller på norske kjøkken. Slik blir det bare når vi er et av verdens rikeste og mest kaffedrikkende folk.

Og mange tenker nok at de bør legge ekstra penger i potten for å få en trakter som disker opp med kaffe etter alle kunstens bryggeregler. Kanskje fordi de har smakt dårlig kaffe fra en elendig trakter på jobben, og vil skåne seg fra samme opplevelse hjemme.

I løpet av våre tester av kaffetraktere, i prisklasser fra 200 kroner og helt opp til nesten 3500 kroner, har vi imidlertid funnet ut at pris og smak ikke nødvendigvis går hånd i hånd.

Det er sant at de aller rimeligste trakterne ikke er noe å trakte etter, dog. De klarer ikke fremheve profilen til kaffen du kjøper, og introduserer gjerne bitterhet eller andre smaker vi ikke vil ha.

Men, allerede når du kikker i prisklasen 500 til 1000 kroner finnes traktere som lager like god kaffe som tre-fire ganger så dyre toppmodeller!

Faktisk skal du ikke høyere opp enn 600 kroner før du kan sikre deg en Melitta Excellent 5.0, som brygger like god kaffe som en Moccamaster til 3000 kroner.

I prisklassen 500 til 1000 kroner fikk dessuten Melittaen selskap av to andre modeller som laget god kaffe og var gode å bruke: den testvinnende OBH Nordica Blooming til en tusenlapp, og Russell Hobbs Elegance til 800 kroner.

Det eneste du skal passe på om du shopper etter traktere i disse litt lavere prisklassene, er at kvaliteten varierer veldig. Kikker du kun på toppmodellene, er stort sett de fleste svært gode.

Her er det altså ekstra viktig å lese tester eller andres vurderinger før du kjøper, men til gjengjeld kan du gjøre et aldri så lite kupp.

Melitta Excellent 5.0 annonse 599,- Sjekk nå 599,- Sjekk nå

2: ECBC-logoen kan stoles på

Om du er på kaffetrakter-shopping går det ikke lang tid før du legger merke til at flere er utstyrt med en logo fra ECBC, det europeiske kaffebryggesenteret som faktisk holder til i Oslo. Dette er alltid en trygghet ettersom merket garanterer at trakteren brygger med korrekt temperatur og på riktig tid.

Denne logoen betyr at en trakter oppfyller bransjekrav til både tid og temperatur under brygging.

Det er naturlig nok veldig viktig for smaken ettersom for store avvik på bryggetid kan gi enten bitter eller sur kaffe. Feil temperatur kan på sin side føre til at smaksprofilen og karakteristikken til kaffen du har kjøpt, og som du kan lese på posen, ikke kommer frem som den skal.

Vær imidlertid obs på at det er flere elementer ECBC ikke tester, og at langt fra alle traktere på markedet gjennomgår en sertifisering fra dem i utgangspunktet. Det koster nemlig penger for produsenten, og ikke alle produsenter prioriterer dette, noe som er en av grunnene til at vi i Tek gjør våre egne vurderinger av tid og temperatur. Slik kan vi også oppdage gode traktere som av ulike grunner ikke har en ECBC-logo.

Om du ser Tek-logoen på en trakter betyr det dessuten at den har imponert oss på andre områder enn bare smak. Som på brukervennlighet, støynivå, design eller funksjoner.

OBH Nordica Blooming er testvinner blant våre budsjettraktere. Den lager super kaffe, er godt bygget og er enkel i bruk.

OBH Nordica Blooming annonse 990,- Sjekk nå 990,- Sjekk nå

3: Design er mer enn utseende

På grunn av størrelsen og hvor ofte den er i bruk, blir kaffetrakteren automatisk fast inventar på manges kjøkkenbenk. Da er det jo greit om den også tar seg godt ut, og her har vi gode nyheter. Stilige og velbygde kaffetraktere får du nemlig tak i for under 1000 kroner.

Noen gode, billige traktere med super byggekvalitet og pent design vi vil trekke frem er blant annet OBH Nordica Blooming og Russell Hobbs Elegance. Blant toppmodellene kommer du heller ikke unna Wilfas «Svart Performance» og «Svart Precision», samt Moccamasters KBGC982AO.

Med unntak av trakteren fra Russell Hobbs, som er svært blank, er overflaten deres utformet for å skjule fettmerker, støvkorn og mikroriper som kan oppstå i det daglige. Dermed krever de mindre vedlikehold for å se pene ut. Et tips kan også være den hvite modellen av Melittas Excellence 5.0, ettersom den vil skjule daglige bruksmerker bedre enn den blanke svarte modellen vi testet.

Men, design handler om så mye mer enn utseende. Om du ikke sjekker hvordan trakteren er i bruk før du kjøper kan du få en lei opplevelsen av den uansett hvor god kaffe den lager.

Blant det viktigste å undersøke er om trakteren passer inn i kjøkkenmiljøet ditt. Har du for eksempel overskap? Da bør du styre unna traktere som er høye eller som må fylles med vann/kaffepulver fra toppen. Spesielt om de har hengslede lokk som trenger klaring i høyden for å åpnes.

Under testen av superbillige traktere oppdaget vi faktisk også at modellen fra Clas Ohlson hadde en filterkurv som vender ut mot veggen bak seg. Dermed må du flytte hele trakteren hver gang den skal tømmes eller fylles med kaffe. Snakk om elendig design.

Det er jo frustrerende å stadig måtte flytte trakteren rundt på benken under bruk, men noen av de gode trakterne som glir lettest inn på alle kjøkken – også de med overskap – er Wilfas Svart Performance og Svart Precision. Disse har nemlig både avtakbar vanntank og filterholder. Slik kan selve trakteren stå på samme sted og aldri flyttes når du bruker dem.

Testvinneren vår, Wilfa Svart Performance, er utformet for å være lett å bruke uansett miljø, er godt bygget og har avtakbar vanntank samt filterholder.

Wilfa Svart Performance annonse 1 989,- Sjekk nå 1 990,- Sjekk nå

4: Selv toppmodellene kan være skikkelige bråkebøtter

Det er enorm forskjell på støynivå mellom kaffetraktere. Noen piper høyt ved start og slutt, noen freser og hveser under hele prosessen, noen slurper grådig etter vann, mens andre så vidt er mulig å høre.

Lister du deg inn på kjøkkenet for å sette på kaffen om morgenen mens andre sover, eller liker å holde en samtale gående mens kaffen blir klar, må du styre langt unna begge de superbillige trakterne fra Biltema og Clas Ohlson, samt budsjettraktere som Bosch Styline. Wilfas Svart Precision-trakter er også en virkelig bråkebøtte blant toppmodellene, og for mange kan selv den nyere Svart Performance som vi kåret til best i test gjøre litt for mye av seg med kraftig hvesing i starten.

De desidert mest støysvake, og ellers gode trakterne vi har testet, er begge fra Moccamaster og ligger i premiumsegmentet fra vel 2000 kroner til over 3000 kroner. Den veldig svake klukkingen de bidrar med gir nesten en ro i seg selv, mener vi!

I tillegg vil vi fremheve budsjettrakterne Melitta Excellent 5.0 og OBH Nordica Blooming som også er støysvake.

Technivorm Moccamaster KBGC982 AO er, sammen med lillebroren sin, en av de to desidert roligste trakterne i alle testene våre.

Moccamaster KBGC982 AO annonse 3 199,- Sjekk nå 3 495,- Sjekk nå

5: Bare noen traktere lager én god kopp

De fleste traktere er laget for å brygge minst 0,5 til 1,25 liter av gangen. Du kan fylle dem med mindre vann og drikke det som kommer ut, men bryggeprosessen er ofte optimalisert for større forhold slik at du ender opp med underekstrahert, tynn kaffe. Det skjer fordi trakteren pøser på med vann altfor raskt, og kontakttiden med kaffepulveret i tur blir for kort.

En del traktere har en egen funksjon for trakting av mindre mengder. Disse fungerer ulikt fra modell til modell, og mens noen fungerer overraskende godt kan andre faktisk gjøre kaffen dårligere.

I alle våre tester av kaffetraktere utførte vi en egen smakstest av én kopp for å avsløre dette.

Generelt bør du se etter traktere som gjør en av to grep for best mulig kopp:

Lar deg regulere gjennomstrømmingshastigheten på vannet ned fra bryggekurven. Som testvinneren Wilfa Svart Performance eller Svart Precision lar deg gjøre.

eller lar deg gjøre. Lar deg endre selve traktetiden basert på vannmengde.

Sistnevnte er det aller beste ettersom bryggekurven ikke blir overfylt med for mye vann, og to testvinnere som gir deg kontroll på dette er rimelige Melitta Excellent 5 og dyrere Sage Precision Brewer. På førstnevnte aktiverer du enkelt funksjonen med en egen bryter, mens Sage Precision Brewer gir deg mulighet til å tilpasse parametere som hvor rask vannet skal tilsettes, blomstringsfase og temperatur gjennom en egen innstillingsmeny. Begge lager supre enkeltkopper med kaffe som var blant de absolutt beste i testene våre.

Et eksempel på at det ikke er godt nok å bare tilby en funksjon for brygging av enkeltkopper er Brauns Multiserve. Enkeltkopp-funksjonen dens bruker nemlig altfor lang tid, noe som resulterte i en skikkelig bitter, overekstrahert kopp.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Melitta Excellent 5.0 lager veldig gode enkeltkopper. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Sage The Precision Brewer kan programmeres for å lage supre enkeltkopper. Åpne fullskjerm

6: De raske er også de beste

Det er veldig stor forskjell på tidsbruk blant trakterne på markedet. Og hva er vel mer irriterende enn å sitte å vente på at kaffe skal bli klar?

De tregeste trakterne i testene våre brukte faktisk vel 10 minutter eller mer på å brygge en liter (dårlig) kaffe, mens de beste tryllet frem gode litersbrygg på så lite som 5,5 til 7,5 minutter. Overordnet laget de tregere trakterne overekstrahert, bitter kaffe, mens de raskeste laget den mest balanserte og beste kaffen.

De raskeste, og ellers gode trakterne vi har testet, er som følger:

Sage Precision Brewer: 5,5 minutter

Wilfa Svart Performance: under 6 minutter

Moccamaster KBGC982AO: 6 minutter

OBH Nordica Blooming: 7 minutter

Grafen nedenfor viser hvor rask Sage Precision Brewer er til å trakte en liter kaffe. Trakteren er den raskeste i noen av testene våre. Du kan også se hvordan den raskt når en temperatur på mellom de anbefalte 92 og 96 gradene under brygging.

Sage Precision Brewer annonse 2 390,- Sjekk nå 2 390,- Sjekk nå

7: Noen traktere kan gis «timerfunksjon» etter kjøp

Enkelte traktere gir deg mulighet til tidsforskyvet brygging. Det kan være veldig praktisk om du vil ha kaffen klar når du står opp, men da må du samtidig vite at funksjonen er lett å sette i gang. Det er heldigvis tilfellet både på budsjett-trakteren Russell Hobbs Elegance og premiummodellen Sage Precision Brewer.

Noen traktere vi testet var dessverre så kompliserte å programmere at vi ikke klarte å sette dem opp uten manualen. Som Braun Multiserve, Braun KF7020 og Smeg DCF02.

Husk forresten at traktere som startes med en fysisk bryter du vipper over, som alle Moccamastere, enkelt kan utstyres med timerfunksjon etter kjøp. Bare invester i en smartplugg som du kan styre via mobilen!

Det er greit å sjekke om valget står mellom to traktere der den ene har timerfunksjon bygget inn og den andre ikke.

PS: Trakteren fra OBH Nordica, «Blooming», kan ikke brukes med smartplugg ettersom bryteren dens går tilbake til startposisjonen etter at du har skjøvet på den.

Disse smartpluggene fra Deltaco likte vi godt da vi testet dem. Begge kan gjøre enkelte «dumme» kaffetraktere med på-bryter i stand til å ha kaffen klar til du står opp.

Tips: Ikke fyll vann med kaffekolben

Bruk aldri kaffekolben til å fylle vanntanken. Det er noe mange gjør fordi det er raskt og enkelt, men gjør du det vil kaffeoljer fra kolben raskt overføres til tanken og hele trakterens bryggesystem. Du vil måtte rense trakteren oftere, og vanntanken vil få en gulaktig hinne som skjemmer utseendet og er umulig å fjerne igjen.

Sånn sett er traktere med avtagbar vanntank helt geniale fordi det blir så mye lettere for deg å unngå trangen til å ta snarveier ved å bruke kolben når du har dårlig tid.

Gode traktere med avtagbar vanntank er Wilfas Svart Presisjon og Svart Performance, samt Ilou Premium.

Tips: God kaffe er essensielt

Selv ikke den beste kaffetrakter kan forvandle det som i utgangspunktet er dårlig kaffe til noe velsmakende. Trakteren styrer tross alt «bare» kontakttid og vanntemperatur.

Vil du ha skikkelig god kaffe er det derfor essensielt at du kjøper bra råvarer, være seg ferdigmalt kaffe eller hele bønner som trakteren din kan hjelpe deg med å hente så mye godt ut av som mulig.

Hele bønner holder imidlertid på de gode aromaene mye lenger enn ferdig malt kaffe, så med mindre du går gjennom en hel pose på noen dager etter åpning kan mange bedre kaffeopplevelsen sin ved å investere i en kaffekvern.

Da kan du jo male bare det du trenger for hver kopp. Ikke minst kan en kaffekvern gi deg tilgang til veldig mange flere typer kaffe enn hva som selges på den lokale matbutikken.

Vi har testet 10 kaffekverner i ulike priskategorier, og et av de aller beste kjøpene koster faktisk under tusenlappen. Testen finner du under:

Noen av kaffekvernene vi har testet.

