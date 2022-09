Enkelt Windows-triks alle med stor skjerm bør kunne

Windows-tast + piltast = sant.

En kollega av Tek.no-redaksjonen fikk en ny, stor og buet skjerm på pulten sin denne uken. Endelig hadde han fått en stor nok skjerm til å kunne flotte seg med flere vinduer oppe samtidig.

Men det var likevel ikke så enkelt. For selv om du kobler til en stor skjerm så forstår ikke Windows at du helst ikke vil ha vinduer maksimert opp i gigantstørrelse når du åpner dem opp.

Så da kom spørsmålet:

– Er det noen måte å fortelle de nye, buede skjermene at man ønsker en form for standard inndeling på skjermen når man har flere vinduer åpne? Jeg er sikkert dust, men jeg må åpne og lukke fullskjermvisning og justere hver gang jeg trenger to visninger ved siden av hverandre.

I tilfelle vår kollega ikke er den eneste som har opplevd samme problem, er dette de tre løsningene vi ga ham:

1: Ta tak i vinduet og dra det til siden

Klikk og hold med musepekeren på tittellinjen på vinduet du vil flytte, og dra den deretter ut til venstre eller høyre side av skjermen. Slipp når du ser «skyggen» av vinduet endre seg til halvparten av skjermstørrelsen.

Obs: I visse programmer, spesielt i nettlesere som Chrome og Edge som bruker tittellinjen til å vise faner, må du trykke ut til siden på tittellinjen for å «få tak» i vinduet.

Gjør samme prosedyre med enda et vindu og dra den til motsatt side av det første vinduet. Du vil nå kunne dra i midtlinjen mellom de to vinduene og finjustere størrelsen på begge vinduene.

2: Bruk tastatursnarveien: Windowstast + piltast

Hold inne Windows-tasten og bruk piltast venstre/høyre for å flytte vinduet til siden du ønsker.

Trykk flere ganger for å bytte mellom venstre/midten/høyre

Trykk piltast venstre og deretter opp/ned, for å bare bruke en fjerdedel av skjermen

Trykk piltast opp for å få vinduet i fullskjerm

Trykk piltast ned for å minimere vinduet

3. Har du Mac? Last ned en app

Selv om MacOS har en innebygd, halvdårlig løsning på samme problem (hold musepekeren over den grønne knappen på vinduet og velg side), bør du heller laste ned en tredjeparts-app.

Vi har brukt Cinch en god stund og det fungerer relativt bra. Det er ikke like funksjonsrikt som Windows’ innebygde vindusstyring, men det er i hvert fall en solid oppgradering fra det Apple har laget selv. Problemet er bare at det koster en liten slant. 6 dollar skal de ha.

(4.) Bonus-trikset som faktisk svarer på spørsmålet

Hvis du har kommet hit og tenkt «jammen, de har jo egentlig ikke svart på spørsmålet!», så har du helt rett. For det er mange måter du enkelt kan justere størrelsen på vinduer og «snappe» dem til siden, men å sette en størrelse og plassering som «standard», slik at de alltid dukker opp på samme sted når du åpner dem, er ikke like enkelt.

I noen tilfeller vil faktisk programmer åpne seg i samme størrelse som de sist ble avsluttet, men det virker litt tilfeldig når det skjer. For å være sikker må du laste ned et Microsoft-tillegg kalt PowerToys, som er myntet på såkalte «super users». Altså de som er over middels interessert i å fikle med innstillinger for å få det akkurat slik man vil ha det.

Funksjonen du skal se etter heter FancyZones. Denne lar deg sette opp ulike soner på skjermen. Deretter kan du bestemme hvilke programmer som skal åpnes i de ulike sonene.

Microsoft har en gjennomgang av FancyZones på sine nettsider, for deg som vil prøve ut dette. Men for de aller fleste vil nok Windowstast + piltaster være mer enn nok.