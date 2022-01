Slik sletter du de «uslettbare» Windows-appene

Windows 11 har et nytt, hemmelig våpen for å rydde opp.

Her sees noen av Microsofts standardapper for Windows 11. De fleste kan fjernes, på den ene eller andre måten.

Windows 11 er en forbedring over forgjengeren på mange områder, men fremdeles leveres det med en haug standardapper flere av oss aldri kommer til å bruke.

Disse kludrer til startmenyen, tar lagringsplass og trenger ofte oppdatering gjennom Microsoft Store, noe som stjeler båndbredde og ressurser fra maskinen. Ekstra irriterende er det dessuten om noen av standardappene havner i klinsj med alternativer du selv installerer, som når videoer heller åpnes i Microsofts «Film og TV»-app enn VLC eller MediaPlayer Classic.

Kanskje bruker du også Google Meet enn Microsoft Teams for videomøter på jobben, og hva skal du da med sistnevnte? Med tjenester som Yr.no her i Norge er det dessuten kanskje ikke så interessant at Windows stadig henter værdata til egen vær-app via sin MSN-tjeneste.

For mange kan det derfor være både praktisk og ønskelig å rydde opp i antallet apper.

Men dessverre er det slik at Windows 11 bare lar deg fjerne en del av dem på den enkle «standardmåten» via innstillingermenyen. Andre apper krever, av helt uforståelige grunner, at du kjenner til et lite triks for å få kastet dem ut.

Her viser vi deg hvordan du sletter appene Microsoft egentlig ikke vil du skal fjerne fra Windows 11. Vi tar først for oss appene som er lette å fjerne, før vi tar for oss de «vanskelige».

Husk at alle appene du måtte finne på å avinstallere, og som er listet opp i denne guiden, enkelt kan hentes ned igjen via Microsoft Store hvis du trenger dem igjen i fremtiden. Du finner den app-butikken på startmenyen.

Appene som er lette å fjerne

De fleste standardapper i Windows 11 kan heldigvis fjernes rett fra innstillingermenyen.

Alle appene i listen nedenfor kan fjernes rett fra innstillingermenyen. Den kommer du til ved å høyreklikke på startmenyen og velge «Apper og funksjoner».

E-post

Film og TV

Groove Musikk

Kalender

Kalkulator

Klistrelapper

Microsoft News

Microsoft Solitaire Collection

Microsoft Teams

Microsoft To-Do

Mixed Reality Portal

Notisblokk

Office

One Drive

Paint

Taleopptak

Tilbakemeldingshub

Tips

Utklippsverktøy

Vær

Windows Terminal

Xbox

Xbox Console Companion

Se etter disse også

OBS: Om du har oppgradert til Windows 11 fra Windows 10 kan også følgende apper være mulig å fjerne fra innstillinger-menyen:

Visningsprogram for 3D

OneNote for Windows 10

Paint 3D

Skype

Microsoft får i tillegg betalt av enkelte selskaper for å inkludere deres apper i Windows, noe som er grunnen til at du kanskje også finner apper som:

Disney+

Clipchamp

Prime Video

Tiktok

Instagram

Facebook

Alle kan avinstalleres ved å høyreklikke på ikonene deres rett i startmenyen.

Fjern appene uten avinstalleringsmulighet

Ikke alle standardapper kan avinstalleres fra innstillinger, og det er jo lett å tenke at de da er helt umulige å bli kvitt.

Men, i Windows 11 har faktisk Microsoft gitt deg flere muligheter til å slette flere av sine innebygde apper enn tidligere. Du må bare grave deg litt dypere ned i en mer «skjult» Windows-nyhet som kalles pakkebehandleren.

Og det er jo for å vise deg denne «hemmeligheten» vi har skrevet denne guiden!

Pakkebehandleren minner nok enkelte om «DOS» fra 80-tallet. Og ja, det er helt riktig et tekstbasert program som bare nås gjennom den såkalte «Terminalen».

Fra den kan du utføre tekstbaserte kommandoer Windows ikke støtter gjennom sitt mer moderne grafiske grensesnitt. Som å avinstallere en haug innebygde Windows-apper det til nå har vært nesten umulig å bli kvitt. Som:

«Din mobil»

«Windows Kart»

«Cortana»

«Få hjelp»

«Microsoft Bilder»

«Windows Clock»

«Windows Kamera»

«Xbox Game Bar»

«Microsoft.Edge»

Sistnevnte fjerner Windows’ standardnettleser. Husk at det ikke er så lurt å fjerne denne dersom du ikke allerede har lastet ned et alternativ!

Standardappen «Din mobil» kan ikke avinstalleres fra startmenyen eller innstillingermenyen. Fra Terminalen hiver vi imidlertid ut både den og andre Microsoft-apper med «winget»-kommandoen.

For å fjerne noen av disse appene gjør du følgende:

Høyreklikk på startmenyen og velg «Terminal». Skriv «winget list» (uten klammer) og trykk Enter. Godkjenn brukervilkårene for appen ved å trykke «Y» og så Enter. Finn en app fra listen som dukker opp og du vil fjerne fra Windows 11.

I vårt eksempel, som du kan se i bildet ovenfor, sletter vi først «Windows Kart», og deretter appen «Din Mobil». Det gjør vi med følgende to kommandoer:

winget uninstall "Windows Kart"

winget uninstall "Din mobil"

Husk «Enter-tast» mellom hver kommando og anførselstegn rundt appnavn!

Hvilke apper fjernet du, og vil du anbefale et godt alternativ? Tips gjerne andre Windows 11-brukere i kommentarfeltet under saken!

