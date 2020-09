Støydemping inni støydemping

Garantert den dummeste saken du har lest i dag.

«Instruksjonene var uklare», som det heter. Men i tilfelle det var tvil; dette er ikke den beste måten å bruke hodetelefoner på. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 13 Sept 2020 15:00

Av alle merkelige idéer som kommer rekende i innboksen er kanskje dette den fjerde rareste det siste året; hva skjer hvis du har på deg støydempende ørepropper inni et fullstørrelses dempende sett hodetelefoner?

Relativt selvsikkert svarte jeg med en latterliggjørende e-post, og at jeg ikke hadde lyst til å påføre meg selv øresus manuelt. Jeg var brennsikker på at resultatet ville bli høye pipetoner og «feedback» gjennom de ulike mikrofonsystemene.

Kort og greit kan vi si det slik at jeg tok feil, og tipser hadde rett; det blir stille på innsiden av flere støydempende hodetelefoner. Veldig stille.

Men eksperimentet var ikke uten overraskelser.

Heldigvis hadde jeg rett i én antakelse; effekten av dette varierer etter hvilke hodetelefoner du bruker, og formodentlig hvilke metoder som brukes for å dempe støyen. Bli med videre, så skal vi se litt på hva som skjedde.

Et lite koldtbord av digg teknologi, som ikke nødvendigvis blir bedre sammen enn hver for seg. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Slik virker støydempende hodetelefoner

Måten hodetelefoner med aktiv støykansellering fungerer på, er ved å ha et antall mikrofoner på utsiden - noen har også mikrofoner på innsiden i tillegg.

Elementene, som regel omtalt som «drivere» for øreplugger, spiller av den samme lyden som yttermikrofonene tar opp, bare med speilvendte lydbølger. Såkalt motlyd. I de mest avanserte hodetelefonene justeres denne lyden ytterligere ved hjelp av mikrofoner på innsiden. Hodetelefonene vet tross alt hva de spiller av selv, så all lyd på innsiden som ikke er generert av hodetelefonene er i teorien støy som kan forsøkes fjernet.

Tanken er litt den samme som i tautrekking - to krefter motvirker hverandre, og motlyden demper eller kansellerer helt ut lyden utenfra. Hvor vellykket det er kommer an på hvor godt mikrofonsystemet er, hvor effektive og raske algoritmene som tar seg av motlydsberegningene er og til slutt hvor mye krefter det er i selve hodetelefonene.

Hvis bråket er fryktelig høyt og fryktelig uforutsigbart er det ofte vanskelig å få aktiv støydemping til å virke skikkelig mot det - en grad av forutsigbarhet er viktig, når det er avgjørende at motlyden treffer samtidig med den faktiske lyden som skal dempes.

Regnestykkene som lager de omvendte lydbølgene fungerer på litt ulike vis, og her ligger også mye av konkurransen omkring hvem som har den beste støydempingen på markedet.

Selv om det skrives mye om det i dag er faktisk støydempingen og dets prinsipper gamle og kjente. Bose og Sennheiser har dempet støy for sarte pilotører siden 1986. Sony meldte seg på med øreplugger, og kort tid senere hodetelefoner, i 1995.

Bose i kombinasjon med Sony-plugger dempet en del, men ga ikke noe grensesprengende inntrykk. De relativt kraftig utstikkende øreproppene hindret meg og i å få Beoplay H9 til å sitte skikkelig utenpå. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det kjedelige førsteinntrykket

Det opprinnelige spørsmålet var om dobbel støydemping ga bedre støydemping, eller om det ville være mindre effektivt - eventuelt at feedback eller slikt ville oppstå. Det tok i grunnen en god stund å få spesielt oppsiktsvekkende resultater i vår lite vitenskapelige testing.

Jeg plukket frem enhetene jeg hadde for hånden for miksing og matching.

Disse hodetelefonene ble brukt:

Sony WH-1000XM3

Bose QC35

B&O Beoplay H9

Og disse ørepluggene:

Apple AirPods Pro

Samsung Buds Live

Sony WF-1000XM3

Obs! Alle hodetelefonene i denne testen er etter hvert blitt erstattet av nyere modeller. De tre settene øreplugger er imidlertid fortsatt aktuelle.



Sonys øreplugger inni Bose-hodetelefonene var det første som ble testet. Det var relativt tyst, men med lyd spilt av i det ytre headsettet, Bosene, slapp mye av lyden gjennom. Det føltes mest som når man hører på naboen ha fest gjennom veggen. Det føltes mer som om Sony-pluggene satt i veien for lyden enn å faktisk dempe den aktivt.

Etter noe justering ble det enda litt stillere, og stødempingen føltes som om den var med. Hva dette skyldtes er jeg ikke sikker på - kanskje de ytre mikrofonene ikke likte å få musikk pumpet direkte inn og ble overbelastet? De skal jo ellers tåle ganske høyt trykk nettopp i bråkete situasjoner som på fly.

Ved bytte vekk fra musikk til hvit støy av ulike typer ble opplevelsen av å være i sin egen kokong enda sterkere. Sonyene dempet mye av flystøyen fra Spotify i de ytre hodetelefonene, og begge gjorde en respektabel jobb på bråket utenfra - i så stor grad at jeg måtte virkelig hamre på tastaturet og dunke litt i veggene for å høre noe gjennom de to hodetelefonene.

Resultatet ble ikke ulikt i stort annet enn grad da jeg prøvde Samsungs Buds Live og Beoplay H9. Begge deler merkes som svakere på støydempingsdisiplinen enn Sony og Bose.

Men noe ganske annet skjedde da jeg tok på med Apples AirPods Pro sammen med Sonys fullstørrelse hodetelefoner, WH-1000XM3.

AirPods inni, Sony-hodetelefoner utenpå. Støyen sperres fullstendig ute, og bråket fra hodetelefonene får ørene til å flagre uten at jeg hører noenting. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Øreflagrende stillhet

Jeg er en nordlending av utradisjonelle dimensjoner. Jeg har ører og hender på størrelse med middagstallerkener. Jeg ble aldri født på med ski på beina, muligens fordi beina mine er på størrelse med ski. Men jeg har trange øreganger, og AirPods Pro og Sonys øreplugger er blant de som passer noenlunde bra i ørene mine, mens det for andre øreplugger er høyst variabelt om de vil sitte fast.

Da jeg satte i AirPods Pro spilte jeg først av litt musikk mens jeg koblet til Sony-hodetelefonene. Som vanlig, og praktisk for denne testinga, byttet mobilen og Spotify automagisk «utgang» til de sist tilkoblede hodetelefonene. Dermed forsvant musikken fra AirPodsene, mens den flyttet seg til de store hodetelefonene. Merkelig nok hørte jeg det meste - igjen hørtes det aller mest ut som mekanisk demping.

Helt til eplepluggene plutselig og åpenbart fikk veigrep i kakafonien de var omgitt av.

Volumet på lyden rundt ble skrudd gradvis ned. Det var som å høre på noen vri sakte på volumknappen på et stereoanlegg, bortsett fra at hvis jeg tok ut en AirPod, var det like bråkete utenfor.

Dempingen fra AirPods er tydeligvis helt spektakulær på musikk avspilt direkte fra et annet sett hodetelefoner. Jeg kunne skru volumet helt til topps uten å høre annet enn antydninger til stemmen fra musikken utenfor.

Det hele samtidig med at Dumbo-ørene mine vaiet under lydtrykket fra hodetelefonene.

annonse Sony WH-1000XM3 Sjekk prisen

Noen betimelige spørsmål

– Hvilke praktiske konsekvenser har det å vite dette?

– Absolutt ingen. Hvis du er nysgjerrig slipper du eventuelt å prøve selv.

– Vil alle kombinasjoner av øreplugger og hodetelefoner fungere likt?

– Muligens ikke.

– Bør jeg kjøpe plugger og hodetelefoner til samtidig bruk?

– Nope! Kjøp begge deler om du trenger ulike formfaktorer til ulike tidspunkt. Hvis du vil ha både puter rundt ørene og propp inni ørene bør du vurdere Nuraphone-hodetelefoner , som er bygget opp slik fra bånn.

– Hvor mye tid har du brukt til å finne ut av dette?

– Ingen kommentar.