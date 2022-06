Store forskjeller for «Prismatch»

En aktør matcher bare prisen til én konkurrent, mens andre matcher «alle».

Anders Brattensborg Smedsrud 6 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Flere av de største elektronikkjedene i Norge tilbyr de de kaller «Prismatch» - altså en tjeneste hvor butikkene tilbyr seg å matche en konkurrents pris om de selger en identisk vare billigere.

I løpet av årene har imidlertid butikkene justert på hva tjenesten egentlig tilbyr, og flere har endret prismatch fra å gjelde «alt, når som helst», til å bare gjelde visse produktkategorier fra visse konkurrenter.

Som Power som bare vil matche prisene til Elkjøp, eller HiFi-klubben som bare vil matche prisene på TV-er og Sonos-anlegg mot utvalgte butikker.

Dette finner du ikke ut av før du har lest vilkårene, og det er det neppe så mange som gjør før varen endelig er kjøpt. Og da er det, skal det vise seg, allerede for sent i de fleste tilfeller. Alle butikkene, unntatt NetOnNet, krever nemlig at du ber om prismatch før du handler hos dem.

Ettersom ordningene er så ulike har vi samlet den viktigste informasjonen om de største butikkenes «prismatch».

Vi har funnet varianter av prismatchordning hos Elkjøp, Komplett, Power, NetOnNet og HiFi Klubben. Andre elektronikkbutikker vi har sjekket, som Multicom, ProShop, Elon og Dustin Home, tilbyr ikke prismatch.

OBS: Forbrukertilsynet er ikke så begeistret over prismatch. Ordningen gir ifølge dem butikkene færre incentiver til å sette ned prisene sine:

Elkjøp

Prismatcher: «alle norske konkurrenter»

«alle norske konkurrenter» Spesielle krav: varen må være lik og mulig å kjøpe. Gjelder ikke Elkjøp Marketplace. Fraktkostnader inkluderes ved nettkampanjer.

varen må være lik og mulig å kjøpe. Gjelder ikke Elkjøp Marketplace. Fraktkostnader inkluderes ved nettkampanjer. Må aktiveres: før bestilling

Elkjøp oppgir at de matcher prisen «mot alle norske konkurrenter», men spesifiserer ikke hvilke kjeder eller butikker dette gjelder. Da vi etterlyste en mer konkret liste fra selskapet fikk vi følgende kommentar fra kommunikasjonsrådgiver Stina Winther:

– Vi jobber ikke ut ifra en konkret liste over butikker i forbindelse med vår prismatch. Prismatch er en kundefordel som kan benyttes opp mot alle konkurrenter på det norske markedet, uavhengig av om det er en aktør i samme segment som oss, eller en skjønnhetssalong som selger de samme hårpleieproduktene som oss. Dukker det opp nye konkurrenter vil vi naturligvis også matche disse, så lenge produktet for øvrig oppfyller våre vilkår for tilgjengelighet og kjøpsmulighet.

For å bruke prismatch hos Elkjøp må du melde fra i butikken eller til kundeservice før du gjennomfører bestillingen din. Du må dokumentere at en annen norsk butikk selger det samme produktet billigere, og at det er tilgjengelig for kjøp. Elkjøp matcher ikke spesialtilbud som er begrenset til enkeltområder eller åpningstilbud, og det tilbys ikke prismatch for varer som er solgt gjennom Elkjøp Marketplace. Om du vil handle i en fysisk butikk og matche mot en konkurrents nettpris, vil deres fraktkostnader regnes med dersom de ikke også har varen tilgjengelig for samme pris i sine fysiske butikker.

Elkjøp krever at varen du vil prismatche er mulig å bestille hos konkurrenten. Pressesjef Jan Christian Thommesen presiserer også følgende til oss på e-post:

– Om varen er lik for kunden, så er den det for oss også. Det kreves dermed ikke identisk varenummer.

Det er i så fall gode nyheter, ettersom Elkjøp tidligere har nektet prismatch på identiske produkter med forskjellige varenummer:

NetOnNet

Prismatcher: « alle norske autoriserte elektronikkforhandlere»

alle norske autoriserte elektronikkforhandlere» Spesielle krav : varen må være identisk og mulig å kjøpe

: varen må være identisk og mulig å kjøpe Må aktiveres : etter bestilling

: etter bestilling Angrerett: 14 dager for nettbestillinger. Du betaler returkostnader

NetOnNet er mer konkrete enn Elkjøp på hvilke butikker de prismatcher mot. De lister blant annet opp Elkjøp, Power, Komplett, Elon, Tretti, Dustin, ProShop, WhiteAway, Skousen, Coop, XXL og Jernia som prismatchkandidater. Men du kan også kreve prismatch om du finner like produkter til salgs hos andre autoriserte forhandlere av elektronikk med tilhold i Norge.

For å bruke prismatch hos NetOnNet gjennomfører du bestillingen din som vanlig, før du kontakter kundeservice. Til dem opplyser du om ordrenummeret ditt, og legger ved dokumentasjon (bilde) av pris og tilgjengelighet fra butikken du vil prismatches mot. I butikk avklarer du prismatchen med en ansatt.

Merk at NetOnNet krever at varen du vil prismatche er identisk. Den må dermed ha samme varenummer i begge butikkene. Varen må også være mulig å bestille.

Dersom NetOnNet finner ut at du ikke kvalifiserer for Prismatch, men varen allerede er på vei til deg i posten, er det greit å tipse om at du har rett til å returnere varen på angrerett innen 14 dager fra mottak. Du må imidlertid betale returen selv, og enkelte vilkår for angreretten gjelder.

Komplett

Prismatcher: Elkjøp, Power, NetOnNet, HiFi Klubben, Apple.no, Samsung.no

Spesielle krav: varen må være identisk og mulig å kjøpe. Gjelder ikke tilbudsvarer eller varer fra tredjepartsaktører som selger via Komplett

Må aktiveres: før bestilling

Komplett er klare på hvilke butikker de matcher pris mot: I praksis alle andre aktørene på markedet som også tilbyr prismatch, i tillegg til Apple og Samsungs nettbutikker.

Det er verdt å merke seg at prismatchen bare gjelder for varer som selges av Komplett selv, og ikke tredjeparter via Kompletts nettsider. I tillegg reserverer Komplett seg mot prismatch om du kjøper varer med deres avbetalingsløsning Flex, og de opplyser til oss at de ikke matcher tilbudspriser av noe slag. Kun konkurrenters «ordinærpris».

Som så mange andre kreves det at du hoster opp dokumentasjon på pris og tilgjengelighet for varen du vil prismatche. Varen må også være identisk og altså ha samme varenummer.

Prismatch må avklares før du handler. Enten via e-post, chat eller på telefon. Om prismatchen godkjennes legges den rabatterte varen til i handlekurven din av Komplett, så det er en god idé å logge inn før du kontakter butikken.

Power

Prismatcher: Elkjøp

Elkjøp Spesielle krav: varen må være identisk og mulig å kjøpe. Evt. fraktkostnader inkluderes.

varen må være identisk og mulig å kjøpe. Evt. fraktkostnader inkluderes. Må aktiveres: før bestilling

Power kaller sin prismatch for «prisløfte», og mens det fungerer som hos de fleste andre har det én stor begrensning: Prisløftet gjelder nemlig bare mot produkter fra erkerivalen Elkjøp. Ingen andre butikker eller kjeder.

Vi har spurt Power hvorfor, men har ikke mottatt noe svar fra selskapet. Vi spurte også hvorfor de ser det nødvendig å gi deg mulighet til å prismatche varer fra Elkjøp når de allerede har sin prisrobot som sjekker rivalens priser hvert 15. minutt.

Power tar forbehold om at de ikke matcher priser hos Elkjøp som krever medlemskap, er et køtilbud eller varer merket med «begrenset antall» og lignende. De prismatcher også kun én stykk av en vare, så du kan ikke kjøpe to eller flere av gangen via ordningen.

Prismatchen må godkjennes av Power før kjøpet. Enten fysisk i butikk eller via kundeservice på nett. Du må bevise pris og tilgjengelighet for den identiske varen du vil prismatche mot med en link til Elkjøps nettbutikk.

Om du handler i en fysisk butikk, og Elkjøp har varen rimeligere kun på nett, må du regne med at Power legger til fraktkostnad før de avgjør om en prismatch blir aktuelt.

HiFi Klubben

Prismatcher: Varierer mellom produktkategorier

Varierer mellom produktkategorier Spesielle krav: varen må være identisk. Gjelder kun Sonos-system og TV-er.

varen må være identisk. Gjelder kun Sonos-system og TV-er. Må aktiveres: før bestilling

HiFi Klubben tilbyr også prismatch, men i en mer begrenset utgave enn de større elektronikkjedene.

Om du skal handle TV matcher de prisene på identiske varer fra Elkjøp, Power, NetOnNet og Komplett om disse også er tilgjengelig for bestilling der.

For Sonos-produkter matcher HiFi Klubben prisene i Sonos’ nettbutikk samt hos Elkjøp og Komplett.

HiFi Klubben tilbyr ikke prismatch for øvrige varekategorier.

For å bruke prismatch for TV og Sonos-system må det avklares med butikken før du handler. Enten ved å besøke dem i butikk eller via kundeservice. Du må belage deg på å dokumentere pris og tilgjengelighet hos konkurrenten, og du kan ikke kreve prismatch mot varer som er på tilbud i et geografisk avgrenset område.

PS: Dersom HiFi Klubben selv setter ned prisen på en vare kort tid etter at du har handlet hos dem tilbyr de seg å refundere prisforskjellen. Her er fristene 30 dager for TV og 60 dager for alle andre produkter. Det kan altså lønne seg å følge med på prisene også etter at du har handlet.

Husk at dersom prisen på et produkt du har kjøpt faller mellom tiden da du kjøpte produktet og du har tatt det i bruk, kan benytte angrerett eller eventuelt åpent kjøp dersom butikken tilbyr dette. Da kan du returnere varen for en liten kostnad og kjøpe den på nytt for en kanskje mye lavere pris.

Komplett skiller seg fra de andre butikkene ved at de som hevedregel tar kostnaden for returfrakt når du bruker angrerett.