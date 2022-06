Slik lagde vi vår egen Raspberry Pi-fotoboks for fest

Ved hjelp av Raspberry Pi 2, diverse komponenter og litt programmering blir festbildene aldri mer glemt.

Øyvind Nydal Dahl 8 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Introduksjon

Skulle du ønske at du hadde tatt flere bilder på forrige 17. mai-fest? I ettertid er det iallefall ofte at vi tenker at vi skulle ha tatt flere bilder fra en spesiell anledning – men når festen er i full gang er det ofte enklest å bare fokusere på å snakke med gjestene og ha det gøy.

Dette problemet skal vi løse idag. Vi skal nemlig lage en digital fotoboks som tar bilder, og automatisk laster dem opp på en mappe på Dropbox-en vår. Dropbox er en tjeneste for å lagre filer på nett, og enkelt synkronisere med filer på datamaskinen din.

For å få til dette skal vi sette opp et kamera med en utløserknapp, som gjestene kan trykke på for å ta bilde av seg selv. Deretter blir bildet automatisk lastet opp til en mappe på Dropbox-en vår. Dette er et prosjekt som passer perfekt for den lille datamaskinen Raspberry Pi.

For å lage dette prosjektet skal vi bruke disse komponentene:

Raspberry Pi 2

Kameramodul

Trykknapp

WiFi-dongle

Skjerm, tastatur og mus for å konfigurere Raspberry Pi

Raspberry Pi 2, en liten datamaskin på størrelse med et bankkort. Foto: Raspberry Pi

Og det er hovedsaklig tre oppgaver som står foran oss. Det vi skal gjøre er å:

Installere et operativsystem med kamerastøtte på Raspberry Pi Installere program for å laste opp bilder på Dropbox Koble til en utløserknapp, som tar et bilde og laster opp på Dropbox

Oppsett av kamera

Det første vi skal gjøre er å starte med en ny installasjon av operativsystemet Raspbian. Dette er et operativsystem basert på Linux-varianten Debian, som er spesielt tilpasset for Raspberry Pi. For å installere Raspbian, laster vi først ned en såkalt «image»-fil som inneholder hele operativsystemet. Deretter kopierer vi dette over til et minnekort. Det er litt forskjellige måter å gjøre dette på, avhengig av om du bruker Windows, Mac eller Linux – men de er alle godt forklart her.

Kamera tilkoblet «camera»-porten. Foto: Øyvind N. Dahl

Få kamera til å fungere

Kameraet vi skal bruke kan monteres inn i et kamerahus for å beskytte det og gjøre det enklere å montere. Det har en enkel, flat kabel som kobles direkte inn i CSI (Camera Serial Interface)-kontakten til Raspberry Pi. Noe som er verdt å merke seg er at kabelen passer også perfekt inn i display-kontakten – en feil som er lett å gjøre, og som vi kastet bort et par timer på.

Raspberry Pi Kamera. Foto: Vegar Jansen, Hardware.no

Videre kobler vi opp Raspberry Pi 2 med strøm, tastatur, mus, skjerm og WiFi-dongle – og setter på strømmen.

Ved første oppstart kommer vi direkte til en konfigurasjonsmeny. Her velger vi «Enable Camera» for å aktivere kameraet. I tillegg velger vi «Expand Filesystem» slik at vi får mulighet til å benytte hele størrelsen til minnekortet. Vi lagrer konfigurasjonene og gjør en omstart av systemet.

Når systemet startet opp igjen, blir vi spurt om passord og brukernavn. Vi logger på med brukernavnet «pi» og passordet «raspberry» – som er standard brukernavn og passord for Raspbian.

Det er på tide å teste om kameraet fungerer. For å gjøre dette kan vi bruke et program som heter «raspistill». Dette programmet tar et stillbildet med kameraet og lagrer på minnekortet. Vi kjører følgende kommando for å ta et bilde og lagre det med filnavnet «test.jpg»:

$ raspistill -o test.jpg

Programmet viser et bilde av hva kameraet ser på skjermen, og etter et par sekunder tas bildet. Vi kan konkludere med at kameraet fungerer.

Opplasting av bilder

Det neste vi skal gjøre er å sette opp WiFi, slik at vi kan koble opp Raspberry Pi på Internett. Dette trenger vi både for å installere programmer, men også for å kunne laste opp bildene som blir tatt med fotoboksen når den er ferdig.

Å konfigurere WiFi kan gjøres manuelt ved hjelp av kommandolinjen, eller det kan gjøres via et grafisk brukergrensesnitt. Vi gjorde det via kommandolinjen – noe som gikk overraskende lett. Alt vi trengte å gjøre var å legge til 4 linjer tekst i filen /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf med navn og passord på det trådløse nettverket vi ville koble til.

WiFi-konfigurasjon. Foto: Øyvind N. Dahl

Etterpå måtte vi starte WiFi-grensesnittet på nytt for å få den til å koble til, ved hjelp av følgende kommandoer:

$ sudo ifdown wlan0

$ sudo ifup wlan0

Detaljerte instruksjoner for hvordan du setter opp WiFi på Raspberry Pi finner du her.

Nedlasting av Dropbox-Uploader

Med fungerende WiFi, kan vi koble oss på Internett med Raspberry Pi – og det neste vi skal gjøre er å installere et program for å laste opp filer på Dropbox. Det finnes ingen Dropbox-versjon for Raspberry Pi, derfor skal vi istedet installere programmet Dropbox-Uploader. Dette er et program som snakker med programmeringsgrensesnittet til Dropbox, og på denne måten kan laste opp filer til Dropbox.

Først laster vi ned siste versjon av programmet ved å kjøre kommandoen:

$ git clone https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader/

Denne kommandoen laster ned programmet og legger det i mappen «Dropbox-Uploader». Deretter trenger vi å gjøre programmet kjørbart. Dette gjør du ved å legge til rettigheten «executable» til filen. Å forandre rettigheter til en fil i Linux, gjøres ved å kjøre programmet «chmod»:

$ chmod +x dropbox_uploader.sh

I parameteren «+x» betyr pluss-tegnet at dette skal legges til de andre rettighetene, og «x» betyr at det er rettigheten «executable» som skal legges til. Når dette er gjort, trenger vi å kjøre programmet for å gjøre en førstegangskonfigurasjon, og koble opp programmet til Dropbox-en vår.

Konfigurasjon av Dropbox-Uploader

Dropbox-Uploader konfigurert. Foto: Øyvind N. Dahl

For å konfigurere Dropbox-Uploader, trenger vi å logge inn på Dropbox-kontoen og opprette en ny app for Dropbox-Uploader. Derfor skal vi starte det grafiske brukergrensesnittet i Raspbian før vi fortsetter. På denne måten kan vi enkelt kopiere og lime inn de lange kodene som kreves for å sammenkoble Dropbox-Uploader med Dropbox. For å starte opp det grafiske brukergrensesnittet skriver vi:

$ startx

Denne kommandoen gjør at vi får opp et skjermbilde som er lettere å kjenne seg igjen i, med et skrivebord med ikon, og en menylinje. Vi starter opp kommandolinjeprogrammet for å konfigurere Dropbox-Uploader, og taster inn følgende kommando:

$ Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh

Vi får beskjed om å logge inn på www.dropbox.com og opprette en ny app – for deretter å lime inn diverse koder. Her er det bare å følge instruksjonene på skjermen. Etter å ha fulgt instruksjonene får vi beskjed om at sammenkoblingen var vellykket.

For å teste om det fungerer, kjører vi følgende kommando for å laste opp bildet test.jpg som vi lagde med raspistill:

$ Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload test.jpg test.jpg

Programmet fullfører og forteller oss at det har lastet opp filen. Noen sekunder senere dukker det opp en beskjed på en annen PC hvor vi har installert Dropbox, om at filen «test.jpg» har blitt lagt til i vår Dropbox. Suksess!

Utløserknapp og resultat

Det neste vi må få på plass er en utløserknapp vi kan trykke på for å ta bildet og laste det opp til Dropbox. Vi kobler til en enkel trykknapp, hvor den ene pinnen er koblet til pinne 3, og den andre er koblet til en jord-pinne på Raspberry Pi 2's GPIO-pinner. Knappen fungerer på den måten at når den trykkes ned, så kobles de to pinnene sammen. Når den ikke trykkes ned, så er det ikke kontakt mellom de to pinnene.

Nå trenger vi å detektere at knappen blir trykt på Raspberry Pi. Vi undersøker litt rundt omkring på nettet og finner ut at en enkel måte å få til dette på er å lage et Python-script. Vi lager en enkel test ved å ta utgangspunkt i koden vi finner på denne siden:

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(3, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) #Sørger for at pinnen holdes høy når knappen ikke er trykket

while True:

if(GPIO.input(3) == 0): #Sjekker om input er 0, fordi pinnen blir koblet til jord når den trykkes ned

print("Knappetrykk detektert")

GPIO.cleanup()

Siden det å få tilgang til pinnene som utløserknappen er koblet til krever administratorrettigheter, så må vi kjøre Python-scriptet med «sudo» foran:

$ sudo python button-test.py

Tilkobling av knapp. Foto: Øyvind N. Dahl

Lage Python-script for utløserknappen

Nå trenger vi å utvide koden til å gjøre noe når knappen blir trykket. Spesifikt vil vi kjøre kommandoen for å ta bilde, og deretter kommandoen for å laste opp bildet til Dropbox. En annen ting vi må tenke på, er å sørge for at ingen bilder får det samme filnavnet. For å gjøre dette på en enkel måte, velger vi å legge til en timestamp på slutten av filnavnet.

Vi endrer koden slik at vi får ønsket funksjonalitet:

import RPi.GPIO as GPIO

import time

import os

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(3, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)

while True:

if(GPIO.input(3) == 0):

tidsstempel = int(time.time())

filnavn = "bilde_" + str(tidsstempel) + ".jpg"

os.system("raspistill -o " + filnavn)

os.system("/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh -f /home/pi/.dropbox_uploader upload " + filnavn + " " + filnavn)

GPIO.cleanup()

I første versjon av Python-scriptet, prøvde vi først å kjøre dropbox_uploader.sh på sammen måte som tidligere – uten å angi konfigurasjonsfil. Problemet med dette var at Dropbox-Uploader ikke oppdaget den konfigurasjonsfilen vi laget i starten. Dette kan være fordi den sjekker et annet sted når Python-scriptet blir kjørt med kommandoen «sudo» foran. Derfor spesifiserte hvilken konfigurasjonsfil som skulle brukes ved hjelp av følgende parametere, slik at det ikke skulle være noen tvil:

-f /home/pi/.dropbox_uploader

Starte Python-script automatisk ved oppstart

Det siste vi må gjøre, er å få Python-scriptet vårt til å starte opp når Raspberry Pi starter opp. Dette kan vi gjøre ved å legge inn kommandoen for å kjøre scriptet i filen «/etc/rc.local» – noe vi lærte ved å lese på denne siden. For å få lov til å redigere denne filen, må vi bruke kommandoen «sudo» for å få administrasjonsrettigheter. Så på kommandolinjen, skriver vi:

$ sudo nano /etc/rc.local

I bunnen av denne filen – men over den siste linjen «exit 0» – skriver vi:

python /home/pi/run.py

Vi lagrer ved å trykke «Ctrl-X», deretter «Y», og til slutt bekrefter vi filnavnet ved å trykke «Enter»-tasten. Når vi gjør en omstart av Raspberry Pi, kan vi se at Python-scriptet vårt starter automatisk etter noen sekunder. Når vi trykker på utløserknappen, tas et bilde som deretter blir lastet opp på Dropbox automatisk.

Raspberry Pi med kamera og utløserknapp. Foto: Øyvind N. Dahl

Da er det bare å plassere kameraet sammen med en forklarende tekst på veggen – et sted hvor gjestene lett kan se det. For å gjøre det ennå mer morsomt – og oppfordre gjestene dine til å ta bilder – kan du for eksempel sette opp et nettbrett til å vise en bildekarusell av alle bildene i fotoboksmappen. Kanskje dukker det opp et bilde av bestemor med «duckface»?

Det er mye moro man kan lage med en Raspberry Pi. Visste du for eksempel at Raspberry Pi kan være et supert mediesenter (Ekstra)?

Les også Raspberry Pi har endelig fått et offisielt kabinett

Les også Slik lager du en kraftig lyskaster til fotografering og film

Les også Raspberry Pi 2 er lansert

Les også Vi har lekt med Raspberry Pis kameramodul