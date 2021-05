10 kjappe tips for de beste 17. mai-bildene

Alt du burde ha i bakhodet for å fotografere på nasjonaldagen.

Istock/20300328

Kjersti Stuestøl 17 Mai 2021 09:30 Først publisert 16 Mai 2013 18:00

Når bjørka har tatt på seg museørene, hvitveisen vender kronbladene mot sola og russen bråker natta gjennom, ja, da vet du at det nok en gang er duket for 17. mai. Skjønt, akkurat i år er det litt mindre russebråking på grunn av koronapandemien – men like fullt skal det feires. Og ikke minst også knipses bilder.

Du kan være en hardbarket, gammel jegermarsj-veteran eller være nybakt forelder med det ferskeste skuddet på familiestammen, men ett er sikkert: nasjonaldagen skal etter all sannsynlighet dokumenteres. Og om du har planer om å gjøre nettop dét, så er det et par ting du burde ha i bakhodet.

Her har vi samlet sammen ti enkle tips som vil gjøre bildene dine best mulig, og minnene ekstra gode å kikke tilbake på.

Denne saken republiseres med mindre endringer, til glede for nye lesere.

Tips nr. 1: Planlegg

Fare for spredte byger og en og annen gammel jegermarsj. Istock

Ha en oversikt over hva som skjer i løpet av dagen. Lag en mental plan over hvilke motiver du ønsker å få med deg, enten det er juniors første opptreden i skolekorpset eller det bunadskledde folkemylderet.

Tenk komposisjon allerede før du er ute i felten – hvor skal du stå for å få tatt bildene du ønsker? Hvor får du best overblikk over barnetoget? Ha også bakgrunnen i bakhodet: et vårgrønt jorde som bakgrunn gir et annet inntrykk enn den lokale bensinstasjonen.

Sørg også for å ha nok minnekort tilgjengelig, samt nyladede batterier. Ja, også kan det lønne seg å tenke på restriksjonene som kommer med pandemien. Kanskje er det på tide at telefoto-linsa eller toppmodelltelefonen med super-zoom endelig bør få skinne? Da trenger man jo ikke å bryte avstandsreglene for å få akkurat det bildet man ønsker seg.

Tips nr. 2: Gå tettere på

Fyll bilderuta med motivet ditt. Istock/000003644770

Den kjente krigsfotografen Robert Capa uttalte i sin tid at «dersom bildene dine ikke er gode nok er du ikke nærme nok».

Nå er vel 17. mai-feiring så langt fra krig man kan komme (og godt er det), men poenget er like gjeldende for all fotografering. 90 prosent av alle bilder som blir innlevert til diverse bildekritikktjenester, er tatt på for lang avstand. Eller der omkring.

Gå nærmere og fyll ruten med motivet! Kan du ikke gå nærmere motivet, så bruk zoomen - det er det den er der for. Ofte kan et utsnitt gi bedre bilder og fortelle vel så mye om motivet som et bilde med «alt». Også er jo fortsatt pandemihensynene nevnt i forrige tips fortsatt like gjeldende.

Tips nr. 3: Fang øyeblikkene

Barn, bunader og taler. Hva ville vel 17. mai vært uten dette? Istock

Det er gjerne bildene av mennesker vi setter aller størst pris på i ettertid. Følg menneskene rundt deg og sørg for at du er der når storesøster mister isen sin, farfar prøver å slukke flammene på grillen (vi lukker selvsagt ørene for meteorologer som melder om møkkavær på festdagen vår) og minsten slukner som et lys i vogna.

Prøv å ta bildet før motivet ditt merker at du har kameraet vendt mot dem for å få de naturligste situasjonsbildene.

Og kanskje aller viktigst: ha kameraet eller mobilen innenfor griperekkevidde. Mens du pakker ut alt du trenger fra den flotte (men akk så overfylte) kameravesken eller prøver febrilsk å fiske mobilen ut av en trang lomme, løper øyeblikket fra deg og du går glipp av bildene.

Vær en øyeblikksopportunist!

Tips nr. 4: Få med detaljene

Dette er dét det handler om for alle under (og mange over) 12 år – is, is og mer is. Istock

Bilder av mat, pynt og lignende er fint til å bryte opp en bildeserie og skape et mer helhetlig inntrykk av dagen. Prøv deg litt fram når du tar bilder av maten. Kanskje blir det finest å ta bilder av hver rett ovenfra, eller kanskje passer det bedre å få med litt av stemninga rundt bordet også?

Dersom noen av gjestene har fine detaljer i antrekket sitt kan dét også være fine motiver å få med seg. Det samme er fløyter og flagg i små barnehender og isen og ketsjupen som garantert blir klint utover både ansikt og antrekk.

Tips nr. 5: Vent og se

Ha kameraet klart til champagnefrokosten. Istock

Vær tålmodig. Tenk fremover, gjør deg klar, og vent på at det skal skje. Kanskje du får rammet inn motivet ditt av blafrende flagg om du venter noen sekunder. Kanskje sola gløtter frem fra skyene?

Forsøk å se for deg hva som kan gjøre bildet enda bedre enn du først så for deg, og vent på det spesielle lyset, skyen, skyggen eller personen.

Selv om du skal se etter øyeblikk, kan det også være verdt å være tålmodig for å fange akkurat dét øyeblikket som er best. Mange telefoner kan også automatisk ta bilder både før og etter selve hovedbildet du tar, eller knipse en serie bilder slik at du kan velge ut det beste - eller det hvor ingen blunket.

Tips nr. 6: Vær obs på lyset

Så dramatisk kan rett lys være. Istock

Fotografi uten lys er umulig, men likevel er det mange fotoentusiaster som aldri ofrer lyset en tanke. Det kan endre seg plutselig fra dørgende kjedelig til nervepirrende spennende, og selv de meste intetsigende motiver kan bli fascinerende i det rette lyset.

Lys har ikke bare styrke, det har også karakter. Bløtt lys er lys som kommer fra en stor lyskilde, mens hardt lys kommer fra en liten lyskilde. Begge kan være like kraftige, men resultatet blir likevel vidt forskjellig. Mange tror portrettene deres blir best i skarpt sollys, men dette er nesten aldri tilfelle.

Det harde lyset fra solen skaper stygge skygger i motivets ansikt, og resultatet blir ikke bra. Det bløte lyset på en overskyet dag er mye bedre til portretter, så kanskje den pessimistiske værmeldingen er en god ting?

Er det sol ute og du må ta et portrett der og da, finn en skyggefull flekk ett eller annet sted, bak en bygning eller under et stort tre - uten baklys.

Tips nr. 7: Tenk symmetri i gruppebildene

Knips de unge håpefulle før de setter ny is- og pølsespiserekord. Istock/000024360798

Skal du fotografere grupper, prøv å gradvis bygge dem opp av mindre grupper på tre eller fem. Unngå partall. Oddetall er visuelt sett langt mer dynamiske. Forsøk å komponere gruppen etter det gylne snitt, akkurat som et enkeltbilde kunne vært komponert på samme vis.

Ikke vær redd for å få familie eller venner til å posere på noen oppstilte bilder. I ettertid kan det være fint å ha bilder hvor alle er samlet og i finstasen, selv om bildene er mindre naturlige.

Prøv gjerne å finne en litt nøytral bakgrunn, som du kan bruke på alle portrettene. En vegg er fint til slikt. Og om det er plass stiller du dem opp et stykke fra veggen, slik at bildene får enn myk bokeh (uskarp bakgrunn) og du slipper å se bakgrunnens tekstur. Selv med mobiltelefoner vil slik bokeh ofte gjengis naturlig idag, og du kan selvfølgelig alltids også ty til portrettmodusen.

Hvis det er familiens minste du skal fotografere, sørg for å gjøre dette før dere setter i gang med festlighetene. For de aller fleste småfolk handler 17. mai om å spise seg stappmett på is og pølser, og slike aktiviteter kan fort gå ut over pentøyet.

Tips nr. 8: Bruk raw-opptak

Med raw-filer har man i større grad mulighet til å endre på bildene i etterkant. Istock

Hvis kameraet ditt støtter opptak i RAW-format, så skader det ikke å bruke det. Da kan du nemlig i stor grad endre hvitbalanse og eksponering i etterkant - noe som kan være en stor fordel når du tar bilder under utfordrende lysforhold. Bilder som i JPG-format er helt håpløse kan fort gjøres brukbare om du har RAW-utgaven og programvare til å fikse på bildene i etterkant.

RAW-filer tar imidlertid mer plass enn JPG-filer, så dersom du vanligvis ikke tar bilder i RAW bør du sjekke om minnekortene dine har plass nok til å la deg knipse løs hele dagen.

De fleste kameraprodusenter legger ved egen programvare for fremkalling av RAW-filer, om du ikke allerede har programvare som Adobe Lightroom eller lignende.

Det er også veldig mange mobiltelefoner som i dag kan ta bilder i RAW-format, så sjekk gjerne før du knipser løs med en slik også.

Tips nr. 9: Bruk blitsen i motlys og sidelys

Skyggene i ansiktet til jenta kunne vært myknet opp hvis fotografen hadde brukt blits. Istock

Igjen, vi forventer selvsagt knallsol og forsmak på sommeren på Norges bursdag, noe annet ville vært ufint. Og når du skal fotografere motiver i motlys eller sidelys, lønner det seg å bruke blitsen.

Blitsen vil lyse opp skyggepartiene og mykne opp de harde kontrastene mellom lyst og mørkt, og kan innebære forskjellen mellom et ugjenkjennelig motiv og akkurat det stemningsbildet du var ute etter.

Det beste er selvsagt å unngå motlys fullstendig (planlegging, planlegging, planlegging), men i tilfelle rottefelle er blitsen ikke så dum å ha. Så kan du også oppnå mye av den samme effekten med RAW-redigering.

Tips nr. 10: Ta mange bilder

Ikke vær redd for å ta mange bilder, du kan plukke ut favorittene senere. Istock

Knips i vei. Du burde ha med deg mer enn nok minnekort og/eller fri lagringsplass på telefonen, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å stange i det digitale bildetaket. Ta heller 100 bilder for mye enn ett for lite, du kan slette bomskuddene i etterkant. Et godt øyeblikk kommer ikke tilbake.

Ta også gjerne flere bilder av samme motiv hvor du tester ut ulike vinkler, utsnitt og lignende. Da er sannsynligheten større for at du får akkurat det bildet du så for deg da du trykket inn utløseren.

Så gjenstår det bare å gratulere hele Norge med dagen. God fotografisk feiring!

Har du noen gode tips til fotografering på nasjonaldagen? Del dem med oss i kommentarfeltet nedenfor!