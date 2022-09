10 spørsmål og svar om BankID-appen

Hva slags frist gikk egentlig ut 1. september?

Denne uken har BankID vært på alles lepper etter at utfasingen av BankID på mobil begynte på torsdag. Vi har skrevet om både hvordan du kommer i gang med BankID-appen, hvordan du gjør en ID-sjekk med BankID-appen, og om alle problemene som inntraff da en hel nasjon prøvde å laste ned og aktivere appen samtidig.

Likevel har vi fått flere spørsmål knyttet til BankID de siste dagene. Disse har vi like gjerne samlet i én artikkel.

Her er spørsmålene, og forhåpentligvis svarene, du har vært på jakt etter:

Hvordan fungerer BankID-appen?

Etter at du har satt opp og aktivert BankID-appen, vil det dukke opp et varsel på mobilen din hver gang du forsøker å legitimere deg med BankID.

Her bekrefter du at det faktisk er du som forsøker å logge inn i banken eller hvor det måtte være. Deretter må du skrive inn BankID-passordet ditt der du forsøker å logge inn.

Hva er forskjellen på BankID-appen og BankID på mobil?

Du har sikkert hørt begrepene BankID, BankID på mobil, og BankID-appen de siste dagene. Alle sammen handler i grunn om det samme: En digital legitimasjon. Men de fungerer litt ulikt i praksis.

BankID forbindes ofte med at du bruker en kodebrikke for å verifisere hvem du er, mens med BankID på mobil så trenger du bare mobilen din for å identifisere deg. Fram til nå har identiteten din vært knyttet til SIM-kortet i telefonen, og det er dette som er i ferd med å endre seg når BankID-appen tar over. Dermed går man også over fra å bruke en kort pinkode for å verifisere deg, til en personlig kode.

Mens BankID på mobil krevde sending av et par SMS-er frem og tilbake, som gjorde at Telenor-kunder måtte betale 50 øre per gang de brukte den, kommuniserer BankID-appen over vanlig dataforbindelse og eliminerer derfor denne kostnaden. Det åpner også for å bruke BankID sammen med eSIM.

Etter hvert vil BankID-appen også åpne for biometrisk innlogging på mobilen, slik at du ikke trenger BankID-passordet ditt.

Hvorfor bytter de?

BankID hevder at appen skal være mer stabil enn BankID på mobil, i tillegg til at den er mer brukervennlig, sikrere og raskere.

Appen gjør det også enklere for BankID å legge til nye funksjoner i fremtiden, i tillegg til at det er enklere å oppnå universell utforming enn med BankID på mobil-løsningen. Appen har dessuten flere bruksområder enn BankID på mobil.

Sist kan du bruke appen på din gamle telefon til å aktivere appen på ny telefon når du bytter.

Gikk fristen ut 1. september? Kan jeg ikke lenger bruke BankID på mobil?

Jo og nei. Du vil fortsatt kunne bruke BankID på mobil en god stund fremover om du allerede har en aktiv BankID på mobil. Det som skjedde 1. september var at BankID startet prosessen hvor de skal slutte å utstede ny BankID på mobil til kunder. Denne prosessen skal vare til november.

Et BankID på mobil-sertifikat varer vanligvis i to år, så du vil kunne bruke din eksisterende BankID på mobil helt til sertifikatet ditt utløper - så lenge du ikke bytter SIM-kort. Sertifikatet følger nemlig SIM-kortet ditt, så om du bytter SIM-kort får du ikke lenger brukt BankID på mobil.

Om du ikke har en aktiv BankID på mobil må du dermed enten bruke kodebrikke eller ta i bruk BankID-appen nå, du får ikke opprettet en ny BankID på mobil.

Kan alle bruke BankID-appen?

Nei. Noen banker bruker egne løsninger for å lage koder for BankID i stedet for BankID-appen, deriblant Nordea, Sparebank 1 og Danske Bank.

BankID har en oversikt over hvilke banker som støtter appen. Den finner du her.

Må jeg gjøre noe?

Hvis du har en aktiv BankID på mobil og ønsker å fortsette å bruke den, kan du gjøre det til sertifikatet ditt utløper.

Om du vil ta i bruk BankID-appen kan du følge oppskriften vi laget her. En god start kan være å sjekke om du har et aktivt vanlig BankID-sertifikat.

Det kan du gjøre på brukersidene dine hos BankID. Har du ikke et aktivt sertifikat (kodebrikke, kodekort, etc) kan du bestille et hos banken din.

Hvorfor får jeg ikke aktivert appen?

Mange har vært frustrerte over aktiveringsprosessen de siste dagene, skal man tro tilbakemeldingene appen har fått i Apples App Store og Google Play Store.

BankID forklarte torsdag overfor Tek at pågangen har vært så stor de siste dagene at det har oppstått kø i systemene deres.

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland oppfordret da brukere som slet med at appen hadde «låst seg» å vente et par dager før de aktiverer på nytt.

Kan jeg fortsatt bruke kodebrikken?

Ja!

– Kodebrikken vil bestå. Noen brukere er ikke så digitale, så derfor vil kodebrikken beholdes som et alternativ, har Steinsland i BankID tidligere sagt til Tek.

Må jeg alltid skrive inn passordet i nettbanken?

Inntil videre så må du det, ja. Hele konseptet med såkalt totrinnsverifisering er at du både skal ha noe du har (i dette tilfellet er det mobilen) og noe du kan eller er (BankID-passordet ditt).

BankID jobber imidlertid med å gjøre det mulig å erstatte det sistnevnte med en biometrisk sjekk, altså at du kan erstatte passordet med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk på telefoner som støtter dette.

Men:

– Ved signering av avtaler og situasjoner som krever ekstra sikkerhet må du fortsatt bruke personlig passord, har daglig leder Jan Bjerved i BankID tidligere sagt til NRK.