Fem måter å våkne litt bedre på

En eneste smart lyspære kan være nok til å få en litt roligere start på dagen.

I store deler av Norge kan det bli skikkelig mørkt i visse tider på året. I disse dager er det spesielt tydelig. På noen få uker har vi gått fra å stå opp etter og med solen til nå å stirre inn i svarte natta når vekkerklokka ringer.

For å overbevise kroppen om at det er likevel er greit å stå opp før fuglene fiser, bruker vi det vi har av lys og lamper. Da slipper vi å famle rundt i mørket også. Men det er ikke særlig behagelig å våkne til lyspærer på full intensitet.

I en del år har derfor noen lampeprodusenter snekret sammen produkter som skal gi oss en mer «naturlig» måte å våkne på. Såkalte oppvåkningslys prøver nemlig å simulere en soloppgang ved å begynne med en svak glød – for deretter å gradvis gå over til sterkere lys.

Visse forståsegpåere mener at det kan være bedre å våkne av lys enn en vanlig lydalarm. Det skal vi ikke mene så veldig mye om, men vi kan være enig i at det ofte er mer behagelig å våkne gradvis sammen med lys som blir sterkere etter hvert.

Noen ganger trenger vi faktisk ikke alarmklokka i det hele tatt, bare lyset i seg selv kan være nok.

Mange smartlys har innebygde løsninger

Oppvåkningslys trenger ikke koste all verden – de rimeligste modellene får du fra noen få hundrelapper. I den andre enden av skalaen kan du bla opp flere tusen kroner for mer lyssterke modeller som også kan ha sensorer som overvåker søvnmønsteret ditt.

Men dersom du allerede har en smart lyspære eller et system som kan styre belysningen, kan det godt være at du allerede har det som trengs for bedre morgener.

Mange slike lyspærer styres nemlig av apper som har en eller annen form for scene som kan tidsinnstilles, eller en type automatisering som kan settes slik at lyset slår seg på og blir gradvis sterkere.

I denne artikkelen skal vi ta en kjapp kikk på fem løsninger for å sette opp et slikt oppvåkningsregime basert på smartlys fra forskjellige produsenter. Dette er langt fra alt som er på markedet, men det vil gi et inntrykk av som er mulig å få til.

Ikeas «opp og hopp»

Du trenger minst: Ikea Trådfri Gateway og en kompatibel lyspære.

Dette er ikke den mest sofistikerte løsningen, men Ikeas smarthjemsystem Trådfri har en tidsurfunksjon kalt «Opp og hopp». Dette tidsuret er spesielt ettersom det kan sette på lys, stikkontakter, rullegardiner og høyttalere til en gitt tid, men akkurat lysene og smarte stikkontakter blir kjørt i gang en halvtime for tidlig.

Lysenes intensitet vil da gradvis øke over de neste 30 minuttene, før kanskje rullegardinen går opp. Hadde du kvelden i forveien for eksempel gjort klar kaffetrakteren og koblet denne til Ikeas smarte stikkontakt/strømplugg, ville du også blitt møtt med duften av nytraktet kaffe når du subbet inn på kjøkkenet.

Det finnes trolig verre måter å starte dagen på.

Philips Hues «vekking med lys»

Du trenger minst: En Philips Hue-pære med Bluetooth. Alternativt en Hue Bridge pluss en kompatibel smartpære.

Jo, Philips Hue kan fremdeles være nokså kostbart, men nyere Hue-pærer har fordelen av at du ikke nødvendigvis trenger å kjøpe en Hue Bridge (kontrollhub) i tillegg.

For Hues egen Bluetooth-app lar deg ikke bare styre en håndfull lys, men lar deg også sette opp en rutine for vekking om det skulle være ønskelig.

Det er også mulig å sette opp tilsvarende uttoning for innsovning, om du føler behovet for noe slikt i tillegg.

Fordelen med Hue fremfor en del andre løsninger er at vi også kan velge inn- eller uttoningsvarighet. For Bluetooth-appen kan vi velge mellom 10, 20 og 30 minutter, mens vi med Hue Bridge kan velge mellom 5 og 60 minutter i intervaller à fem minutter.

WiZ’ kalenderevent og «Wake-up»-scene

Du trenger minst: En lyspære fra WiZ.

Dette er det enkle og ganske rimelige wifi-alternativet for deg som bare skal ha noe som fungerer. I appen har vi en kalender-/tidsurfunksjon hvor vi kan sette opp hendelser for bestemte rom, og i den lange lista over lysmodi å velge mellom finner vi to som er tidsbestemte scener: «Wake-up» og «Bedtime».

For vekking vil vi naturligvis benytte oss av førstnevnte, og her vil lyset ganske enkelt komme på til innstilt «vekketid» – om enn med ganske lav styrke. Så vil det bruke tretti minutter til å bli gradvis lysere.

Dersom du setter opp vekking med fargepærer, vil lyset for øvrig starte med et ganske rosa skjær og gradvis gå over til et mer intenst og kaldere lys.

Nanoleafs «Vibrant Sunrise»

Du trenger minst: Noen smarte lyspaneler fra Nanoleaf.

Nanoleafs lyspaneler har mange bruksområder. Ikke bare kan de lage god stemning på gutte- eller jenterommet, men de kan også muligens hjelpe til med å få de håpefulle opp av senga. Eller deg selv, om du har sans for slik lyssetting.

Her skal vi ganske enkelt promotere en scene kalt «Vibrant Sunrise», som du kan laste ned gratis via Nanoleaf-appen. Deretter kan vi ganske enkelt bruke kalender-/tidsurfunksjonen for å sette opp denne scenen til å kjøre i sånn passe tid før vekkerklokka skal sette i gang.

Scenen i seg selv er ikke så komplisert – den starter bare med med mørke og duse blåfarger som gradvis går over til rødt, oransje, gult og til slutt hvitt lys. Hele moroa tar ikke mer enn en syv til åtte minutters tid og kan i tillegg kombineres med en gradvis økning av lysintensiteten om ønskelig.

Siden Nanoleaf tillater at en hvilken som helst scene eller lysinnstilling kan øke intensiteten over et egendefinert tidsrom, kan egentlig hva som helst av scener brukes til vekking. Men vi setter ekstra pris på denne «soloppgangen».

Nanoleaf har også en kjekk innsovningsscene kalt «Sleep Time», der det hele går den andre veien.

Google Homes «behagelig vekking»

Du trenger minst: Google Nest Mini eller annen Home-enhet, samt lys-enheter knyttet opp mot Google Home. Alternativt en Google Nest Hub.

Googles smarthjemsystem Home og tilhørende stemmeassistent har med tiden fått en fremtredende rolle i kåken til undertegnede. Å trykke på knapper og programmere scener er greit, men av og til er det bare så mye enklere å si det man ønsker gjort.

Med mulighet for fjernstyring av så å si alle lysene i heimen, var derfor gleden stor når vi oppdaget et par veldig kjekke kommandoer som fungerer med alle smartlys, smarte brytere og smarte stikkontakter klassifisert som «lys» i Google Home-appen.

Dette er kommandoer som sørger for å øke eller senke lysstyrken i gitte rom eller for gitte lys over en tidsperiode på 30 minutter. Det krever selvsagt at lyskilden kan dimmes.

Uheldigvis fungerer ikke funksjonen akkurat slik den burde. Å bare be Google om å sette på behagelig vekking får den til å begynne å øke styrken på lysene i rommet helt umiddelbart. Løsningen vi fant var å si «sett på behagelig vekking klokken kvart på syv» eller når du enn ønsker at Google skal starte oppdimmingen.

Men dette styrer altså bare lys. For vekkerlyd må du sette en vanlig alarm i tillegg, for eksempel til klokken syv – du vil jo helst at lyset skal vekke deg aller først.

Funksjonen kan for øvrig brukes til mer enn vekking, og det er flere kommandoer som kan brukes. «Wake the lights» og «sleep the lights» vil gradvis øke eller senke lysstyrken i et gitt rom.

Mer om dette finner vi på Googles hjelpesider, men informasjonen er åpenbart ikke helt oppdatert.

Med Google Nest Hub er det enkelt å sette opp behagelig vekking ved hjelp av lys som en daglig rutine.

Dersom du skulle ha en Google Nest Hub, har du enda flere muligheter. Ved hjelp av berøringsskjermen kan du både sette opp slik vekking som en gjentagende greie – for eksempel for alle ukedager – og du kan velge nøyaktig hvilke lys som skal slå seg på. Det gjelder for hele huset.

Alternativt kan du velge å la hubens skjerm ta seg av det å lyse opp tilværelsen. Men da bør du ha den stående ganske nærme, for eksempel på nattbordet.

I tillegg står du nokså fritt til å velge når lyset skal skru seg på, da fra fem til tretti minutter før alarmen.

Selve egenskapen som å fungere som vekkerlys ligger for øvrig i både første og andre generasjon Nest Hub. Men søvnsporing finner vi kun i sistnevnte.

