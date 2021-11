Fem enkle tips for å komme i gang som streamer

Slik starter du karrieren som spillstrømmer.

Et ordentlig strømme- og spilloppsett er viktig for å komme i gang.

Spillstrømming har blitt stadig mer populært de siste årene, både for seere og strømmere selv.

Men hvordan kommer du egentlig i gang med spillstrømming, om du aldri har gjort det før? Er det noen jungeltips du burde ha i mente?

Selvsagt er det det, og heldigvis vet vi her i Tek om en god del tips du burde få med deg.

Så, la oss komme i gang – her er første tips til deg som vil starte med å strømme dine egne spill!

Tips nr. 1 – Undersøk markedet du vil hive deg inn i

Illustrasjonsbilde; Smallant er et eksempel på en spillstrømmer som har skaffet seg en nisje og funnet stor suksess. Om du velger med omhu kan du også få til det samme.

Det er stor forskjell på hva slags type spill man strømmer, spesielt hva gjelder publikum og normer. Strømmer du et spill som Apex: Legends eller Fortnite er det som regel helt andre «regler» og stiler som gjelder enn om du strømmer et spill som Super Mario Odyssey eller Animal Crossing.

Om du har en ambisjon om å bli en relativt stor strømmer kan det også være en fordel å følge trendene og se hva andre strømmere gjør. Mange endrer ofte hva de spiller ettersom hva som er «hot» akkurat nå.

Samtidig kan det være lett å drukne i massene av andre som også ønsker å strømme det samme, så på den andre siden kan det være en fordel å skille seg ut.

I begge tilfeller kan det uansett fort være lurt å undersøke markedet og hva andre strømmere gjør, før du velger din egen stil og ditt eget spill. Enkelte spill egner seg dessuten bedre til å strømme ditt eget ansikt samtidig som du strømmer spillet, mens atter andre igjen har mindre behov for dette.

Om du er skikkelig god i et spill eller en del av et spill kan du fort også lage deg din egen nisje basert på dette. De siste årene har det eksempelvis eksplodert med interesse for «speedrunning» av mange ulike spill, og gjerne også eldre spill. YouTube-kanaler som Karl Jobst og Smallant (og mange andre) har vokst stort på dette bare det siste året, både på YouTube og Twitch. Dette er også en god måte å komme seg ut av normene og skille seg ut i markedet.

Tips nr. 2 – Velg og sett deg inn i en strømmeprogramvare

Illustrasjonsbilde; OBS er programvaren undertegnede bruker for å strømme World of Warcraft til (online)venner.

Måten du strømmer på er grunnlaget for hele sulamitten, og du har et par valg på dette området:

Twitch Studio – Twitch sin egen strømmeprogramvare, spesielt laget for spillstrømmere som ønsker å komme i gang for første gang og integrert tett mot Twitch.

– Twitch sin egen strømmeprogramvare, spesielt laget for spillstrømmere som ønsker å komme i gang for første gang og integrert tett mot Twitch. OBS – En gratis og veldig mye brukt strømmeprogramvare med store muligheter. Låser deg ikke ned til én platform, men er ikke like moderne i designet eller enkel å bruke som andre platformer.

– En gratis og veldig mye brukt strømmeprogramvare med store muligheter. Låser deg ikke ned til én platform, men er ikke like moderne i designet eller enkel å bruke som andre platformer. StreamLabs OBS – En variant av OBS med et mer moderne design og mer avansert funksjonalitet. Lettere å bruke, men deler av pakkene du kan laste ned til platformen koster penger

Det finnes også andre alternativ, men dette er tre av de største platformene du kan benytte deg av. Bruk gjerne litt tid på å sette deg inn i hvordan du bruker de ulike funksjonene og test at strømmen oppfører seg som du ønsker før du hiver deg uti det.

Et hett tips er eksempelvis at du kan legge bilder eller innhold over chat-bokser inne i spill (slik som du kan se nede i venstre hjørne i OBS-bildet over), for å skjule konfidensielle samtaler. Et annet er at du kan legge til mange ulike lyd- og bildekilder og bytte/aktivere/deaktivere dem enkelt ettersom du trenger det, samt endre styrken på lydkildene individuelt.

Tips nr. 3 – Sørg for at du har god lyd

Et godt hodesett med god mikrofon kan være alt du trenger lydmessig.

Ingen liker å høre på knitring, støy og sprakete stemmer over lang tid, så om du faktisk ønsker å sende din egen stemme ut over eteren bør du sørge for å ha et godt lydoppsett før du setter i gang.

Derfor bør du skaffe deg en god mikrofon, enten via et hodesett eller via en ekstern mikrofon, og sjekke at lyden ikke ødelegges av tastaturklapring, vibrasjoner i bordet eller pusting. Kjør gjerne noen test-strømmer kun til deg selv for å teste ulike oppsett før du sette i gang med strømming for fullt.

På samme måte er det viktig å sørge for at spill-lyden din høres bra ut, og at den er godt balansert mot lyden av stemmen din. Dette kan du gjøre via strømmeprogramvaren din, men også via programvare laget spesielt for lydbehandling. Mange produsenter av mikrofoner og hodesett leverer også sin egen programvare der du kan tilpasse lyden direkte.

Uansett er det viktig at publikummet ditt gledes over det de hører, og ikke irriteres. Slikt får du ikke jevnlige seere av.

Tips nr. 4 – Sett opp et kamera for ansiktet ditt

En telefon koblet til datamaskinen din via programvare kan fungere flott som et billig og enkelt webkamera.

Det er ikke til å komme utenom at det å vise ansiktet ditt på strømmen din er viktig for mange seere; det gir mulighet til å både se og vise reaksjoner, og lar deg enklere kommunisere med seerne dine.

Du kan bruke vanlige webkamera eller laptopkamera til dette, men de fleste strømmere setter opp et dedikert kamera for formålet. Og om de er skikkelig seriøse dreier det seg da ofte om en speilrefleks eller lignende som er koblet direkte til datamaskinen.

Bildet nede i venstre hjørne er sendt via mobiltelefonen over, og brukes når undertegnedes bror strømmer Rocket League.

Et hett tips fra undertegnede er imidlertid at du også kan bruke en gammel mobiltelefon, som du fester på toppen av skjermen din. I bildet over er telefonen enkelt og greit gaffateipet til skjemens bakside, og hviler på toppen. Dette har faktisk – tro det eller ei – fungert godt i flere måneder nå for undertegnedes bror (som du kan se eksempel på i bildet). Du kan se flere eksempler på kvaliteten på kameraet på kanalen hans på Twitch.

Det er mange måter å koble telefonen til datamaskinen på, og det er enklere via en Android-telefon enn med en iPhone. Et eksempel på en programvare som fungerer – og som er gratis – er DroidCam. Du laster enkelt og greit ned klienten på både telefon og datamaskin, og kobler dem opp via Wi-Fi. Og – vips! – så har du et fullt ut fungerende webkamera.

Tips nr. 5 – Lag en «community» på Discord

Eksempel på automatiserte strømmevarsler sendt til seerne av FlyingGerms strøm.

Til sist har vi et hett – men også litt skummelt – tips: du bør lage deg ditt eget nettsamfunn. Nei, du skal ikke finne opp det neste Facebook, men de aller fleste større og mellomstore strømmere har sin egen Discord-server der de kan snakke med følgerne sine, legge ut oppdateringer til strømmen sin og planlegge fremtidige visninger.

Det gir også en bredere plattform for seerne dine til å komme med tilbakemeldinger og interagere med deg, og vil således hjelpe deg stort med å bygge ut kanalen din.

Både i Discord og på Twitch kan du dessuten integrere såkalte «bots» direkte inn i både strømmen og serveren din, som tar seg av ulike oppgaver for deg. Om du setter opp en bot som «NightBot» på Twitch kan seerne dine eksempelvis skrive kommandoer som !rules om de vil se reglene for strømmen din, dersom du har konfigurert den for dette. Mulighetene er uendelige, og «boten» er fullstendig programmerbar.

Det samme gjelder altså på Discord, der du kan sette opp ulike roboter til å automatisk lage et innlegg og sende notifikasjoner til medlemmene av serveren når du starter å strømme.

Det er også en lang, lang, lang liste med andre ting du kan bruke en Discord-server til, og om du allerede følger andre strømmere er sjansen stor for at du har andre servere du kan bli medlem av og få inspirasjon.

Lykke til!

Vil du være med å påvirke hva slags guide vi skriver neste gang? Gi oss input under!

