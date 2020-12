Slik bruker du emoji-tegn på PC-en

Det er ikke bare mobilen som har eget smilefjes-tastatur.

Montasje: Tek.no

Niklas Plikk, Vegar Jansen 2 Des 2020 14:13 Først publisert 25 Okt 2015 13:00

Artikkelen ble opprinnelig publisert i 2015, oppdatert desember 2020.

Det holder ikke lenger å skrive setninger med vanlige tegn, slik som kommaer, punktum og utropstegn. Dagens moderne samfunn krever at vi bruker smilefjes for å kommunisere hva slags følelse vi legger bak ordene vi skriver, bare for å være helt sikker på at vi ikke blir misforstått. :-)

Noen tar det helt ut:

Kjærestepar kommuniserte kun med emojier i en måned »



Men smilefjes bestående av kolon, bindestrek og en parantes er bare såå 2000 – nå bruker vi emojier. De små tegnene finnes i hundrevis av varianter, enten som smilende ansikter, ikoner formet som hus, biler og båter, eller drøssevis av forskjellige ikoner. Emojier blir imidlertid stort sett bare brukt på mobilplattformer ved hjelp av egne emoji-tastaturer. Men visste du at det finnes lignende emoji-tastaturer innebygd i operativsystemet ditt?

For Mac-brukere ligger smilefjesene bare en tastekombinasjon unna, mens PC-brukere er nødt til å trykke på et par knapper før tastaturet kommer ut av skjulestedet sitt.

Slik gjør du det

Emoji for Mac-brukere:

Så fort du har musepekeren i et tekstfelt, for eksempel i e-post-programmet ditt, trenger du bare å trykke på følgende tastekombinasjon:

Ctrl + Command ⌘ + mellomromstast

Et lite vindu med hundrevis av emojier vil dukke opp umiddelbart. Du kan navigere deg rundt i vinduet med musepekeren, eller ved å bruke piltastene på tastaturet. Trykk på tab-knappen for å navigere til neste fane.

Du kan også søke opp etter enkelte smilefjes, hvis du faktisk kjenner navnene til dem.

Noen emojier finnes i flere varianter, som du får frem ved å trykke og holde musepekeren over dem. Dette gjelder stort sett ansikt- eller menneske-emojier, som lar deg velge hud- og hårfarge .

Emoji for Windows-brukere:

Du kan også få frem et emoji-tastatur om du bruker Windows, i hvert fall så lenge du ikke sitter på en eldre utgave av operativsystemet. Windows 10 har imidlertid et hendig lite emoji-tastatur som du kan få frem på et par forskjellige måter.

Den ene måten er gjemt bort i operativsystemets berøringstastatur – som ikke må forveksles med skjermtastatur.

Berøringstastaturet får du fram ved å klikke på det lille tastaturikonet i høyre hjørne på skjermen din:

Trykk det lille tastaturikonet for å få opp skjermtastaturet.

Og vips får du opp en skjermtastatur. Trykk på smilefjes-ikonet ved siden av mellomromstasten, og du vil få opp en drøss av emojier du kan berike teksten din med.

Yay, smilefjes!

Hvis du ikke finner det lille tastaturikonet på menylinjen, er det en enkel jobb å få det opp. Bare høyreklikk på menylinjen, og huk av for berøringstastatur.

Men vent, det finnes nå også en enda enklere måte å få fram emojier på i Windows 10.

Når du taster noe inn i et tekstfelt, hold ganske enkelt Windows-tasten på tastaturet inne, og trykk så på punktum.

Nå skal du ha fått opp et lite «Emojipanel», som også kan søkes i. I tillegg til alskens emojier kan du også bruke panelet til å sette inn kaomojier (japanske emojier – ╰(*°▽°*)╯) og symboler som ℃,™,© eller lignende.

Hvis du vil gå virkelig hardt til verks, kan du forøvrig gjøre som YouTuberen Tom Scott. Han satte sammen 14 tastaturer til et gigantisk, hjemmesnekret emoji-tastatur du neppe har sett maken til. Takk til Aleksander for tips om dette!