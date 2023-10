Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette tar jeg med meg på fisketur

Tek-Ole avslører hva slags utstyr han har med på båten og i skogen.

Gjeddefiske er gøy på denne tiden av året. Og denne ruggen på rett over 10 kilo er siste sett svømmende fra båten rett etter bildet ble tatt. Kamera Ole Henrik Johansen

Ole Henrik Johansen Publisert i går 05:00 Lagre

Selv om jeg til daglig jobber med å teste teknologi og dingser, og i så måte er å regne som en «teknologi-nerd», vil kanskje hobby-interessen min komme litt overraskende på.

Fiske er for meg en kjærkommen avveksling fra hverdagen.

Enten det er å sitte og høre på måkeskrik og bølgeskvulp i båten, eller nyte fuglekvitter og dis over vannet ved et skogstjern.

Når jeg er på fisketur liker jeg å ha med noen praktiske dingser. Noen få trenger batteri eller strøm, mens andre er så analoge som du får dem. Uansett er de med på å berike turen på ulike måter.

Og før vi går videre; ja, jeg er typen som liker å fiske, men ikke nødvendigvis spise fisk. Så for min del blir fisken sluppet tilbake i vannet så langt det lar seg gjøre. Skulle den har slukt såpass at den ikke vil tåle å slippes tilbake, vil folk rundt meg få gleden av å spise den.

Samtidig er jeg interessert i hva du pakker med deg på fisketur! Del gjerne i kommentarfeltet.

Båten er gammel og god. Men gjør nytten sin fult ut. Kamera Ole Henrik Johansen

Utstyret jeg tar med i båten

Jeg har en eldre Uttern skjærgårdsjeep på 18 fot som ofte brukes når jeg skal fiske. Og i en båt kan du rigge opp med det utroligste. Men for min del, er det blitt holdt ganske enkelt så langt.

Som oftest ender jeg opp i sjøen, eller i større ferskvann som Øyern, Vänern eller Mjøsa. Og da er det greit å ha en kartplotter/ekkolodd om bord.

Med kart og ekkolodd side om side kan du følge med på både bunnforhold og hva som finnes av fisk under båten. Kamera Ole Henrik Johansen

Her har jeg de siste par tre årene brukt en Lowrance Hook Reveal 7, som jeg kjøpte på tilbud rundt samme tid jeg skaffet meg båten. Her får du både kart og enkel ekkoloddfunksjon i ett, med en skjerm som er stor nok til at man kan ha kart og lodd ved siden av hverandre på skjermen uten at det blir for lite å se på. Den har de aller mest nødvendige funksjonene du trenger, som kart, ekkolodd i 2D og downscan.

Jeg vet mange har et variert forhold til ekkolodd. Og jeg kan være enig i at noe av det som gjør fiske spennende er å ikke alltid vite hvor fisken er. Men spesielt på sjøen og de største innlandsvannene skal du være ganske kjent for å ikke trenge litt hjelp.

Samtidig er det noe tilfredsstillende med å kunne finne for eksempel hvor byttefisken gjemmer seg, og ikke minst kombinere dette med hva kartet viser av formasjoner på bunnen. Når jeg for eksempel fisker etter gjedde, bruker jeg ekkoloddet mest til å finne hvor nettopp byttefisken står. Slik at jeg vet sånn noenlunde hvor dypt jeg må fiske. For gjedden er sjelden langt unna da.

Samtidig er det kjekt å vite hvor man eventuelt kan være i fare for å gå på grunn. I sjøen kan man fort bli overrasket, selv om de verste plassene er godt merket med staker. I ferskvann er du enda litt mer utsatt. Å ryke på skjær i Mjøsa eller Väneren når det har begynt å blåse opp er alt annet enn hyggelig.

En flytedrakt kan være gull verdt når gradestokken kryper ned og forbi null grader. Her er vi imidlertid litt mer heldige med været, selv om bildet ikke fanger opp en sur og kaldt vind. Kamera Ole Henrik Johansen

En annen ting jeg sverger ofte til i båt er en flytedrakt.

Spesielt når jeg fisker utover høsten, vinteren og starten av våren. Da er det sjeldent spesielt varmt, og slike dresser holder varmen ufattelig godt. Her bruker jeg en Regatta Active 911 som er veldig varm, samtidig som den flyter og ikke minst holder meg tørr om det kommer en regnskur underveis.

Og når vannet fryser på innsjøene, er dette en god dress å ha på seg når man skal ut og isfiske. I tillegg har man alltid ispiggene hengende rundt nakken og et ekstra sett skift på land om man skulle være uheldig.

Stangholdere er praktisk å ha. Kamera Ole Henrik Johansen

Noe jeg må ha i båten er stangholdere.

Jeg har sans for å dorge etter fisk, selv om jeg ofte også stopper for å fiske på det som står rett under båten. Men når jeg dorger blir det ofte med to til tre stenger samtidig. Og da er det kjekt å kunne sette disse godt fast på hver sin side av båten eller i propellstrømmen bak båten. Her valgte jeg Rapala Sportsman, som hittil har holdt godt til prisen du betaler. De er nemlig ikke for avskrekkende dyre, og har tålt blant annet at gjedder over 10 kg har gått på i 2–3 knops fart.

Her ser du motoren vi testet foran på båten. Dog var det litt bedre temperatur på tidspunktet bildet ble tatt enn hva som er tilfelle nå. Kamera Ole Henrik Johansen

Utover høsten fisker jeg også en del med flue i sjøen. Og her har en baugmotor blitt en solid og god kamerat å ha med seg.

Vi testet en modell fra Biltema, og denne er en god start om du ikke har et spenstig budsjett, eller vil prøve deg frem om du trenger konseptet eller ei.

Ofte når jeg fisker med flue, er det etter ørret i sjøen. Og da blir det til at jeg fisker inn mot land, eller langsmed dropp hvor fisken kan stå. Da er det hendig å kunne gjøre småjusteringer mens man står foran i båten, uten å måtte starte hovedmotoren.

Som du sikkert skjønner så er det mange ulike fiskemetoder jeg liker fra båt. Men det er likevel et par stenger som alltid er med.

Jeg sverger til litt kortere spinnstenger på rundt 7 til 8 fot i båt, kombinert med en god baitcast-snelle. Dette er en kombinasjon som gjør det enkelt å slippe ut under dorging, men som likevel kan ha nok «rygg» til å hanskes med større fisk når man har dagen.

Samtidig har jeg stenger for litt ulikt fiske. Jeg har en Shimano Zodias 2,18m H 14-42g som jeg bruker mye i ferskvann.

Denne er fin om jeg vil stoppe og droppfiske litt etter abbor, gjørs, asp eller lignende. Stangen har en meget følsom tupp, mens den likevel har nok rygg til å hanskes med større fisk. Den koster også en god del, men har til gjengjeld gitt mange timer med fiskeglede.

Til dorging etter større fisk, som gjedde, laks eller ørret, pleier jeg å ha en stang med litt mer kastevekt. Men likevel omtrent samme lengden. Da kan jeg for eksempel sveive inn tyngre woblere mens båten fortsatt kjører.

Her har jeg brukt en stang fra Daiwa som ikke lenger er i salg, så vidt jeg kan se. Men denne Daiwa Prorex S Bait 8'0'' 120g virker å være i samme gate. Dette er en stang som ikke er så alle verst i pris, og har vist seg å tåle godt med bruk.

Denne stangen har jeg også brukt til å fiske med shad etter gjedde. Her kan fort kastevekten bikke 100 gram, og da er det fint å kunne rappe til litt uten å være bekymret for om utstyret er for tungt.

Baitcastsnelle er noe jeg har brukt mye de siste par årene. Spesielt en slik som denne, hvor DC-teknologien til Shimano hjelper deg holder styr på rulla når du kaster ut så du unngår en heftig salat av sene om du ikke følger godt med. Kamera Ole Henrik Johansen

Så er det sneller.

Her har jeg som nevnt landet på såkalte baitcast-sneller. I alle fall når jeg bruker spinnstenger, noe jeg ofte gjør i båt. Disse snellene er kompakte, men likevel rommer de nok sene til å ha litt å gå på om ruggen skulle bite på.

Men de krever litt tilvenning å bruke i starten. Her kan du også få litt hjelp av teknologi i form av Shimano sine DC-sneller. Disse inneholder teknologi som hjelper deg å bremse spolen under utkast, noe som ofte er synderen om du får en skikkelig «salat».

Her er for eksempel Shimano SLX DC 71 HG en god kandidat, om du vil ha litt hjelp med å kaste.

I skog og mark

En trekkingsykkel kan ta deg ganske så langt inn i skogen om ikke terrenget blir alt for krevende. Kamera Ole Henrik Johansen

Når jeg lar båten stå hjemme, er det til fordel for å komme seg ut i skogen. Aller helst litt unna folk, altså gjør det ingenting om det er et stykke å gå eller sykle.

Da er en elsykkel utrolig deilig å ha for hånd. Da kan du sykle innover skogsbilveier og stier – og kose deg med omgivelsene, fordi sykkelen hjelper deg å forsere bakker og andre hindre som ellers ville krevd full oppmerksomhet og energi.

Siden vi er så heldige å teste en del elsykler, så er det ofte en tilgjengelig når jeg skal på tur. I alle fall på væren og sommeren, som er perioden vi tester som mest. Skal du virkelig sykle så «langt det går» inn til skogsvannene, vil en fulldemper være det beste alternativet. Men det er utrolig hvor langt du kommer med en trekkingsykkel. Skulle jeg kjøpt en elsykkel som også skulle kunne brukes til pendling og så videre, ville jeg nok valgt en trekkingmodell med litt kraftig motor og litt mønster i dekkene. Som en av disse modellene fra årets under 40 000 kroners test.

Og selv om båtfiske også har sin helt egen sjarm, er det likevel noe helt spesielt med å komme seg inn i skogen og finne seg et lite tjern man kan rigge seg til ved – men fuglene står for bakgrunnsmusikken.

En fiskevekt er alltid kjekt å ha. Her har vi fått en Asp som fikk svømme videre noen sekunder senere. Normalt henger jeg ikke fisken etter vekten, for her har jeg bare festet den for å ta bildet av begge deler. Det er jo sånn at slike fisker må foreviges skal noen andre enn deg selv tro på at du fikk en slik fisk. Kamera Ole Henrik Johansen

En ting jeg alltid har i sekken, eller i båten for den saks skyld, er en digital vekt. Selv om jeg prøver å sette ut alt jeg får av fisk så godt det lar seg gjøre, så er man likevel opptatt av vekten. Som oftest bruker jeg da en håv som fisken legges i, så veier jeg både den og fisken før jeg trekker fra vekten på selve fisken. Selv om jeg neppe kommer til å sette noen norgesrekorder, er det likevel en fin kamp med seg selv om å øke personlig beste om ikke annet.

Fluefiske med tørrfluer er noe som har gitt meg mye glede de siste par årene. Kamera Ole Henrik Johansen

Som oftest blir disse turene på slutten av våren og i starten av sommeren. For samtidig som den innpåslitne myggen begynner å melde sin ankomst, er det samtidig et sikkert tegn på at fluestangen kan svinge seg.

Jeg skal ikke påstå å være noe ekspert på fluefiske, langt ifra, men jeg liker godt utfordringen og spenningen som følger med denne type fiske. Det å ta seg tid til å kikke litt der du skal fiske hva fisken eventuelt har på menyen av fluer og insekter, slik at du kan knyte på noe som vil friste. Og det er tørrfluer det går i for min del. Det er noe å visuelt se fisken ta fluen du har satt på.

Av stenger har jeg prøvd en del, men den faste turkameraten de siste årene har vært en Guideline Stoked Single Hand i klasse 5 og 9 fot lengde. En enkel og grei stang å kaste med, og som er praktisk å ha med seg siden den kommer i et praktisk lite rør og kan deles opp i mange deler. Sammen med stangen bruker jeg en snelle fra samme produsent, Guideline Favo, som ikke er så aller verst i pris.

Denne haspelstanga er med meg omtrent uansett hva jeg fisker. Og det er mer moro, og krevende, å ta fisk såpass lett utstyr. Kamera Ole Henrik Johansen

Å fiske i skogen kan gjøres på mange måter. Flue er en av dem, en annen er med sluk eller spinner. Om det er en dag med litt god vind fra sør, så liker jeg å bruke spinner eller sluk.

Da har jeg kjøpt meg en stang fra Westin, nærmere bestemt en Westin W4 med kastevekt på 3 til 15 gram. Stangen er 8 fot, og er foredelt slik at jeg igjen får en liten beholder som enkelt kan legges i sekken. Sammen med stangen har jeg valgt å bruke en Shimano Vanford 2500-snelle. Igjen en dyr snelle, men også ekstremt lett og fint i bruk.

Dette er den dyreste stangkombinasjonen jeg eier, men den er også utrolig god å bruke. Og jeg liker å bruke denne selv på litt tyngre fiskearter. Det er noe helt eget å kjøre fiske på litt lettere utstyr, hvor du ikke bare kan «taue» fisken inn. Så stort sett bruker jeg denne stangen så lenge jeg står fra land. Så denne er med på alt som forgår av fiske, annet enn tyngre fiske fra båt.

Men, jeg liker å slappe av med litt meitefiske også. Og mens jeg venter på at duppen skal bryte vannflaten med fisk på kroken, så kan det bli intenst med mygg rundt omkring.

Myggjager kan være kjekt om du ikke liker myggens klagesang rundt ørene. Kamera Ole Henrik Johansen

Da er en myggjager kjekt. Og Thermacell Radius er en utrolig enkel og effektiv måte å «rydde» myggen vekk fra området du har satt deg ned. Her trenger jeg bare passe på at enheten er ladet, og at det er nok guffe igjen på beholderen til at den kan holde myggen unna.

Denne setter jeg som regel bare i nærheten av der jeg sitter, og blåser det litt så setter den den i retningen det blåser fra. Nå skal det sies at myggen ikke er like innpåsliten når det blåser, men ved litt trekk er det greit å passe på.

Sånn, da har du fått vite litt om hva jeg bruker når jeg drar på fisketurer. Har du forslag til annet utstyr jeg burde prøve, eller som du liker veldig godt? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor!