Alt du trenger å vite om den nye Fortnite-sesongen

Fortnite Primal er en helt fundamental overhaling av spillet.

Fortnite Season 6 – Primal har store endringer, også på kartet. Epic Games

Torstein Norum Bugge 19 Mar 2021 16:09

Fortnites sjette sesong i spillets andre kapittel ble lansert den 16. mars, med tittelen «Primal». I motsetning til de fleste sesonger brakte denne sesongen med seg svært store grunnleggende endringer til det populære spillet, ikke bare endringer på kartet og et par nye våpen her og der.

Blant de største endringene finner vi både et helt nytt system for å lage sine egne våpen på farta, et system for ressurser du kan finne på øya for å lage nevnte våpen og – merkelig nok – ville dyr du kan jakte på.

Det er også et helt nytt «Battle Pass», og nye utseender du kan skaffe deg gjennom «Fortnite Crew»-abonnementet. Blant disse er Lara Croft, heltinnen fra «Tomb Raider»-universet.

Samtidig er det selvsagt også store endringer på kartet og en haug nye våpen, så det skal vi også hoppe innom her. I denne guiden går vi gjennom alt det du trenger å vite om i den nye Fortnite-sesongen for å ha suksess på den stadig fargerike og dødelige øya.

Våpen – «Makeshift»-våpen, «Mechanical»–våpen og «Primal»-våpen

Makeshift-våpen er det du vanligvis finner. Skjermdump

Dette er den aller mest merkbare og desidert største endringen. Undertegnede har spilt en hel del Fortnite siden den nye sesongen ble lansert, og det er ingen underdrivelse å si at sesong 6 våpenmessig er noe helt annet enn sesong 5. Forskjellen oppleves som natt og dag, ikke minst når man lander inn på øya for første gang og forsøker desperat å finne gode våpen og andre verktøy for å overleve mot de 99 andre spillerne.

Hvorfor er det så annerledes? Fordi du nå ikke kan lande og forvente å finne et relativt brukbart våpen.

I det nye våpensystemet er nemlig brorparten av alle våpen du finner såkalte «Makeshift»-våpen, og de er ikke spesielt bra. Sammenlignet med selv de verste våpnene du før kunne finne når du landet på øya har Makeshift-våpen ekstremt små magasin, treg gjenopplasting av ammunisjon og er utstyrt med et skadepotensiale omtrent på linje med en revmatisk hamster.

Til gjengjeld kan de oppgraderes hvor som helst via karaktermenyen din, så lenge du har de riktige delene. Våpen er nå inndelt i to kategorier: «Mechanical» og «Primal». For å lage mekaniske våpen trenger du fire metalldeler som du kan få av å hugge løs på biler og enkelte andre metallobjekter, og for å lage primal-våpen trenger du beindeler som du får ved å jakte på dyr eller hugge løs på beinrester.

Primal-våpen ser slik ut. Mekaniske våpen er generelt sett de «gamle» våpnene vi allerede kjenner til. Epic Games.

Du kan også finne både mekaniske våpen og primal-våpen direkte på øya, men de er langt sjeldnere. Generelt sett blir mekaniske våpen til allerede kjente våpen (les: standardriflene, standardhaglene og standardmaskinpistolene fra sesong 5) og primal-våpen blir helt nye våpen. Felles for de aller fleste primal-våpen er at de skyter ekstremt fort, har veldig stor spredning og skader mye. Men de er lite presise og vanskelige å kontrollere.

I tillegg til dette er buer tilbake, og tar plassen til sniper-rifler, som nå er helt fjernet fra spillet. Buene kommer også i Makeshift-, Primal- og Mechanical-varianter, men har også enda et oppgraderingssteg.

Dersom du velger å oppgradere til primal-bue, vil du deretter kunne oppgradere videre til enten flamme- eller stinkbue, ved å skaffe til veie henholdsvis bensinkanner/ildfluer eller frosker/stinkfisker. Velger du heller å lage en mekanisk bue, kan du skaffe enten to sjokkbølge-granater eller seks vanlige granater for å lage henholdsvis en sjokkbue eller en eksplosiv bue.

Etter å ha testet litt kan vi konkludere med at både stinkbuen og den eksplosive buen er veldig nyttige, mens flammebuen kun situasjonelt er god siden det kun er treverk som brenner og fiendene dine raskt bytter til murstein eller metall om de blir utsatt for flammer. Sjokkbuen virker per nå å være nokså ubrukelig, både fordi sjokkeffekten er veldig svak og ettersom den har null effekt på det fiendene dine bygger.

Til sist er et viktig moment at våpen også oppgraderes i kvalitet hver gang du oppgraderer våpentypen. Det betyr at en grå Makeshift-rifle alltid vil ha et mindre potensiale kvalitetsmessig enn en blå Makeshift-rifle, ettersom førstnevnte kun vil bli en grønn rifle om den oppgraderes mens den blå vil bli en lilla rifle (eksempelvis en scar). Kostnaden ved å oppgradere en grå og en blå rifle er den samme, og systemet virker i så måte litt ubalansert ettersom kostnaden ved å oppgradere den grå varianten er veldig høy – relativt sett.

Obs: Det finnes også enkelte vennlige NPC-er rundt på øya du kan snakke med for å oppgradere våpnene dine direkte med gull, blant annet i Craggy Cliffs.

Ville dyr – Tem dem eller drep dem for ressurser

Ulvene er farlige når du har lite utstyr! Skjermdump

Den neste virkelig store endringen er at du nå vil støte på både vennlige og fiendtlige dyr rundt omkring på øya. De to mest åpenbare dyrene er villsvin og ulver. Sistnevnte vil angripe deg i grupper, og kan være farlige dersom du ikke har godt utstyr eller mye materialer enda. Førstnevnte er av den vennlige typen, og får selskap av både høner og frosker.

Alle dyr kan drepes for å få kjøtt og beinmaterialer. Beinene kan brukes til å lage primal-våpen, mens kjøttet kan spises for å få tilbake liv. Kjøttet kan imidlertid også gis til ulver for å temme dem, men slik spillet fungerer akkurat nå er det lite vits i ettersom ulvene ikke hjelper deg noe særlig. De følger lydig etter deg, men angriper sjelden fiender og har ikke mye å stille opp med mot byggematerialer. Så per nå er de mest en underholdende og litt farlig del av miljøet øya tilbyr deg tidlig i en omgang.

Villsvin, høner og ulver. Epic Games

Høner er derimot veldig nyttige, både fordi kjøttet deres kan gi deg liv men også fordi de lar deg sveve lange avstander. Kombinerer du en høne med en sjokkbølge-granat, kan du fly veldig langt. Det høres kanskje ikke spesielt praktisk ut, men når du løper fra stormen eller har lite byggematerialer kan det være veldig nyttig for å oppnå mer mobilitet.

Frosker er på sin side nokså ufarlige, og er der mest av alt for å gi materialer til å lage stinkbuer. Det er også verdt å nevne at du nå kan fiske opp blekkspruter («Cuddle Fish») fra vannet, som du kan bruke mot fiender:

Disse vil hoppe mot fiendene og eksplodere og skade dem. Det er på ingen måte veldig praktisk, men det åpner opp for mye moro om du greier å få dem til å feste seg på fiendene dine. Som du kan se i klippet over er det også veldig mulig å lage feller med disse blekksprutene, så om du liker å lage «memes» er potensialet i sesong seks stort!

Endringer på kartet

Colossal Crops er ett av de nye, store stedene. Skjermdump

Som alltid har utvikler Epic Games oppdatert øya der Fortnite foregår, og kartet har nå en rekke nye såkalte «PoI»-er («Points of Interest») du kan lande på. I denne omgang er endringene sentrert rundt en stor stjerneformasjon med oransje miljøer som spres ut fra midten av kartet. Hver «stjernespiss» avsluttes med en steinpillar, og i midten finnes en gigantisk pillar kalt «The Spire».

På alle disse stedene kan du finne veldig mye bein, så om du liker primal-våpen vil det gå betydelig raskere å oppgradere til slike på disse stedene. Dette er alle de nye, navngitte landingsstedene du har å velge mellom:

Colossal Crops – En stor gård med helt ny arkitektur, mange bygninger og svært mye våpen og ressurser.

The Spire – Den aller største, nye PoI-en, med stor variasjon i høyde og svært mye ny interessant arkitektur. Vær forberedt på svært mange fiender, både spillere og datagenererte.

Boney Burbs – En landsby i samme format som The Spire og Collossal Crops. Mellomstort landingssted.

Både på de navngitte stedene og i de andre oransje områdene kan du nå også ofte finne såkalte «Bunker Chests», som har unik loot du ikke finner i andre kister eller på bakken. Kistene ser helt annerledes ut enn andre kister på kartet, gir alltid våpen av enten lilla eller gull-kvalitet og er det eneste stedet du kan få en bazooka i denne sesongen.

Det nye kartet har en rekke nye steder å lande. Epic Games

Spire Guardians – Nye bosser med unik loot

Her lander vi inn på ett av tårnene i en av spissene, og du kan se gigantiske «The Spire» i bakgrunnen. Skjermdump

Det er som nevnt et gigantisk tårn i midten av kartet (det heter «The Spire», tross alt), samt seks andre mindre tårn – ett i hver stjernespiss. Hvert av disse tårnene har sin egen lille landsby, og også en boss. Disse bossene dropper unik loot, eksempelvis super-hagler eller super-rifler, og de er nokså vanskelige å nedkjempe. De har veldig mye skjold, skader mye og beveger seg raskt.

Hver enkelt boss vil også premiere deg med en lysende krystallkule når de dør, og om du bærer med deg denne kula til midten av kartet og plasserer den ett av de lysende hullene vil du få ett av de desidert beste verktøyene sesongen har å by på: superboost-støvler. Eller som Fortnite kaller dem: «Spire Jumpboots».

Disse støvlene lar deg hoppe tre ganger på rad i lufta, og til slutt også utløse fallskjermen så du kan fly bortover kartet. Dette er en veldig kraftig form for mobilitet, og absolutt verdt å skaffe seg om du klarer det.

Det er nemlig ikke spesielt enkelt å få disse støvlene, for mens du bærer en lyskule kan du ikke hverken bruke våpen eller bygge for å forsvare deg. Til gjenjeld beveger du deg raskere og kan gli gjennom lufta, som hjelper noe med å tilbakelegge den relativt lange avstanden mellom stjernespisstårnene og «The Spire».

Forkledninger – «Props» er tilbake

«Raz» kan gjøre om deg eller lagkameratene dine til «props». Her har kompisen min blitt omgjort til et poststativ. Skjermdump

Til sist er det verdt å nevne at du nå kan forkle deg som ulike gjenstander som finnes naturlig i Fortnite. Det fantest en god stund en såkalt «Prop»-modus i spillet, der du kjempet mot andre spillere ved å gjøre deg selv om til såkalte «props», altså «døde» gjenstander. Målet i den modusen var å finne de gjemte spillerne.

Nå kan du simpelthen snakke med datagenererte personer i spillet, som du kan få en slik forkledning av ved å betale en liten sum gull. Én slik person finnes blant annet i Colossal Crops.

Forkledningen er veldig nyttig ettersom den er helt lik gjenstandene som allerede finnes i spillet, uten noen avslørende detaljer. Tidligere varianter av forkledning, som snømenn og busker, har alltid hatt eksempelvis føtter stikkende ut når du har beveget deg, og generelt sett ikke vært veldig nyttige som forkledning. Denne nye prop-funksjonaliteten er både nyttig og veldig underholdende – bare husk på at forkledningen forsvinner så fort du bygger eller trekker våpen!