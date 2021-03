Disse bruktmobilene gir mest for pengene akkurat nå

Prisene for nye mobiltelefoner har eksplodert – så hva med en brukt en?

Du får mye fint på bruktmarkedet, som disse. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 13 Mar 2021 14:00

Forrige gang vi skrev en bruktmobiltest var for nesten to år siden, og da startet vi med følgende påstand: «De siste årene har mobiltelefonprisene regelrett eksplodert i toppmodellsjiktet.»

Hadde vi visst at prisene skulle stige enda mer de kommende årene ville vi kanskje ha vært noe mer konservative, men utviklingen lar seg ikke benekte. Der store nyhetsmedier som CNN for tre år siden advarte om å «... ikke besvime av telefoner til 10.000 kroner ...» er vi i dag godt over i det dobbelte i det raffeste toppmodellsjiktet – og det er definitivt ikke bare inflasjon som har skylda.

Mobilprodusentene tar seg rett og slett bedre betalt for nye telefoner, og det er forbrukerne som sitter igjen med regningen. Så må det selvsagt legges til at prisene er godt hjulpet av en elektronikkindustri som har fått hard medfart under koronapandemien, spesielt med tanke på tilgjengelighet på deler.

Uansett bør man stille seg spørsmålet: trenger jeg egentlig ny telefon? Eller kan jeg kjøpe en brukt mobil som gjør samme nytta?

Om du vurderer det siste, så er denne guiden her for å hjelpe deg.

Vi har trålet gjennom bruktmarkedet, i hovedsak Finn.no, med klare kriterier.

Alle telefonene vi anbefaler å se etter er valgt ut etter, i tillegg til pris, følgende egenskaper:

Tilgjengelighet – det må være god tilgang på den gitte mobilen i bruktmarkedet

Relevans – det må være en relativt ny, oppdatert og moderne mobil

Attraktivitet – det må være en mobil de aller fleste kunne ønsket å ha (les: en tidligere toppmodell)

Dette betyr selvsagt også at de fleste modellene fortsatt er i salg, ettersom de fleste toppmodeller aktivt selges i to-tre år før butikkene slutter å lagerføre dem. I samme periode synker de imidlertid drastisk i pris, og derfor vil du også se lenker til Prisjakt.no slik at du ser prisforskjellen mellom ny og brukt nå.

Et lite forbehold vi vil anmerke her er at brukte mobiler gjerne kan ha slitte batterier, så forhør deg gjerne med selgeren om dette før et eventuelt kjøp. På mange modeller er det heller ikke spesielt dyrt å bytte batteri, så det er alltids et alternativ i forbindelse med bruktkjøp. Les guiden under for enda flere gode tips ved bruktkjøp:

PS: prisene for bruktmobilene er for enheter i plettfri tilstand og oppover.

Godt bruktmobilkjøp – Samsung Galaxy S10

Galaxy S10. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Eksempel på Finn-annonse

TEST: Samsung Galaxy S10

Originalpris: 10.500 kroner

Bruktpris: 3000 kroner

Samsungs toppmodeller er alltid svært ettertraktede og -lengtede av mobilentusiaster verden over, og ikke uten grunn. Koreanerne har på mange måter blitt et utstillingsvindu for Android, ikke minst i den skarpe konkurransen med Apple i segmentet for luksuriøse og dyre toppmodeller. Galaxy S10 var intet unntak i sin tid, og hadde en hel drøss av nyvinninger å by på.

Fremst i listen er utvilsomt fingeravtrykksleseren under skjermen. Dette var første gang vi så dette i en Galaxy-telefon, og siden har det mer eller mindre blitt standarden de fleste toppmodeller utstyres med. Utenom de få som foretrekker ansiktsgjenkjenning, som jo i disse tilmaskede koronatider ikke nødvendigvis er så fryktelig hendig.

Foruten dette var det selvsagt en knakende god mobil på alle måter, med kraftig innmat, en gnistrende AMOLED-skjerm og en slank kropp som oser premiumfølelse.

Så tenker du sikkert at dette kan umulig ha vært billig ved lansering, og det har du helt rett i. Den vanlige S10-modellen var å fås fra rett under 10.000 kroner, mens storebror S10+ landet godt over. I dag er historien en annen, både i markedet for nye mobiler og på bruktmarkedet. Vi fant annonser helt ned i 3000 kroner for den fjongeste modellen, som jo er nokså overkommelig med tanke på hva slags kaliber mobil man får her.

Godt bruktmobilkjøp – Sony Xperia 1

Sony Xperia 1. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Eksempel på Finn-annonse

TEST: Sony Xperia 1

Originalpris: 10.000 kroner

Bruktpris: 2500 kroner

Sony hadde lenge hatt motvind da de lanserte Xperia 1, som på mange måter markerte en ny retning for mobilprodusenten. Telefonen var massiv, ikke bare fordi den var svær, men også fordi den var en av de første mobilene med 21:9-sideforhold på skjermen. I dag er ikke dette helt uvanlig, men da den ble lansert var det definitivt ikke dagligdags. Noe annet denne telefonen har: 4K-skjerm. Ja, og OLED. Kort og godt, skjermen er det store blikkfanget her.

Det ble imidlertid også gjort store steg på andre fronter, deriblant på kamerafronten. Her ga Sony endelig en opplevelse som kunne konkurrere skikkelig med de andre i markedet, både i form av tre kamera og funksjoner som nattfoto og stabilisering.

Innmaten er stadig kraftig selv i 2021, og du vil neppe ha problemer med å drive hva det enn skulle være av apper eller spill på denne telefonen. Og i motsetning til da den var ny: du vil heller ikke ha problemer med å betale for Xperia 1. Mens du for et par år siden måtte ut med hele ti tusinger for å skaffe deg et eksemplar, finner vi i dag brukte modeller for knapt 2500 kroner på bruktmarkedet. Det må sies å være et meget hyggelig avslag.

Godt bruktmobilkjøp – Apple iPhone X

iPhone X. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Eksempel på Finn-annonse

TEST: Apple iPhone X

Originalpris: 11.000 kroner

Bruktpris: 2900 kroner

Apples iPhone X var et teknologisk vidunder da den i sin tid ble lansert. Det var den aller første bredt tilgjengelige mobiltelefonen med en «heldekkende» skjerm, og den introduserte også Apples FaceID-teknologi. Da vi testet den tilbake i 2017 kunne vi enkelt og greit konstatere at den var «...den beste mobilen vi noen gang hadde testet.»

2017? Er ikke det litt gammelt? Vel, ikke nødvendigvis – og spesielt ikke i Apple-år. Apples telefoner holder seg generelt bedre over tid enn tilsvarende modeller på Android-platformen, ikke minst fordi Apple gir solig programvarestøtte i så mye som 5–6 år etter lansering.

iPhone X er stadig en raff mobil i 2021, og om du skal inn i iOS-økosystemet kan en pent brukt eplemobil av dette slaget godt være inngangsbilletten du har lett etter. Kameraet, skjermen, byggekvaliteten og ikke minst programvaren er stadig blant det bedre i markedet, og du kan regne med oppdateringer og støtte i flere år fremover. Ja, også får du ansiktsgjenkjenningen. Skjønt, med maske er nok fingeravtrykkslesere mer i vinden akkurat nå.

Uansett: da iPhone X var ny kostet den fra 11.000 kroner og oppover. I dag er prisen nesten en fjerdedel av den summen, etter søkene vi gjorde på Finn.no. Du får plettfrie iPhone X-telefoner fra 2900 kroner og oppover, og da snakker vi definitivt mye mobil for pengene.

Godt bruktmobilkjøp – Huawei P20 Pro

P20 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Eksempel på Finn-annonse

TEST: Huawei P20 Pro

Originalpris: 8490 kroner

Bruktpris: 2.000 kroner

Da Huawei slapp P20 Pro var det som om en aldri så liten bombe smalt ned i mobilmarkedet. Plutselig var det ikke lenger noen diskusjon om det var Samsung eller Apple som gjorde det best – Huawei var klart bedre enn absolutt alle andre med P20 Pro. Ikke minst gjaldt det kameraet, som fortsatt er blant det desidert beste du kan få tak i der ute. Muligens kun slått av sin etterfølger, P30 Pro.

Det er først og fremst nattmodusen som var så vanvittig imponerende med P20 Pro-kameraet, samt at det jevnt over ellers er fullstendig strålende i bruk. P20 Pro er dessuten eksepsjonelt kraftig på innsiden, har god batteritid og masse lagringsplass.

Skjermen skjemmer heller ingen, med AMOLED-teknologi og minimale rammer. Huaweis programvare kan man synes mye om, men de siste årene har den blitt pusset kraftig opp og vi ville ikke lagt stor vekt på dette. Telefonen ble også produsert før all ståheien med Huawei og Vesten startet, så den skal ikke være påvirket av restriksjonene produsenten ble ilagt.

P20 Pro var også med i den forrige bruktmobilguiden vår, og vi har valgt å inkludere den igjen nettopp fordi den er så god – og bredt tilgjengelig brukt. Prisen har dessuten halvert seg siden sist, og du får nå mer eller mindre plettfrie P20 Pro-enheter for skarve 2000 kroner. Satt opp mot en nypris ved lansering på 8490 kroner er jo dette nærmest for lommerusk å regne.

Godt bruktmobilkjøp – OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Eksempel på Finn-annonse

TEST: OnePlus 7 Pro

Originalpris: 8000 kroner

Bruktpris: 2500 kroner

OnePlus har stort sett vært kjent for å lage toppmodeller som tilbyr mer eller mindre «full pakke», men til en betydelig hyggeligere prislapp enn konkurrentene. OnePlus 7 Pro var en avviker fra denne oppskriften, ettersom den hadde en veldig anti-OnePlusisk lanseringspris på over 8000 kroner.

Samtidig hadde den også en rekke nyvinninger som ikke tidligere var inkludert i OnePlus sine toppmodeller, som en skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate, et AMOLED-panel med 1440p-oppløsning og et frontkamera som ble skjøvet mekanisk ut av toppen av telefonen.

Dermed var også skjermen så heldekkende som man kan få det. Som med mange andre toppmodeller hadde telefonen fingeravtrykksleser under skjermen, og var rask som et olja lyn i bruk.

Totalt sett var imidlertid inntrykket litt blandet, først og fremst fordi OnePlus har bygget sitt varemerke på rimelige toppmodeller – og denne strengt tatt ikke var akkurat dét.

I bruktmarkedet er den imidlertid mye hyggeligere priset nå for tiden. Vi fant enheter helt ned i 2500 kroner, i mer eller mindre plettfri tilstand.

Har du funnet noen mobilkupp vi burde tatt med? Kom gjerne med egne forslag i kommentarfeltet!