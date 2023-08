Gaming Guide Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate III: Dette bør du vite

Husk alltid å samle gruppen før du reiser videre.

Det er vanskelig å tenke seg noen bedre match enn Larian, utviklerne bak «Divinity: Original Sin 2», og serien som satte RPG-gigantene BioWare på kartet. Kamera Larian

Simen Barstad Buset Oppdatert 2. aug. Lagre

Denne uken byr på lansering av et årets mest ettertraktede spill, «Baldur’s Gate III», hele 25 år etter at BioWare revolusjonerte CRPG Krysse av Bytt CRPGComputer Role Playing Game-verdenen.

I anledning spillets etterlengtede lansering på PC, har vi samlet sammen litt generell informasjon som kan være greit å kjenne til før du begir deg ut på reise med ditt parti på fire.

Hvor stort er spillet?

Dette kommer nok ikke som en overraskelse på noen, men «Baldur’s Gate III» lover en helt massiv opplevelse. Ifølge utviklerne inneholder «Baldur’s Gate III» hele 174 timer med filmsekvenser og dialoginnhold på nivå med Ringenes Herre-bøkene ganger tre.

Du kan også spille «Baldur’s Gate III» i flerspiller. Tar du med deg trofaste kompanjonger? Kamera Larian

Larian skilter med 12 hovedklasser, som følgelig kan brytes ned i 46 underklasser, noe som betyr at spillet byr på over 600 formler og ferdigheter.

Dette er hovedklassene i «Baldur’s Gate III» For Barbarians står rå styrke og primal kraft i fokus, men klassen har også mulighet til å bruke magi gjennom underklassen Wild Magic.

står rå styrke og primal kraft i fokus, men klassen har også mulighet til å bruke magi gjennom underklassen Wild Magic. En Bard bruker musikk til å utføre magiske krefter, fra å synge fienden til søvne eller forsterke lagkamerater. Kan fylle de fleste roller.

bruker musikk til å utføre magiske krefter, fra å synge fienden til søvne eller forsterke lagkamerater. Kan fylle de fleste roller. Clerics er r epresentanter for guddom. Knyttes til ulike «domener», som representeres av syv ulike underklasser, blant annet Life, War og Tempest.

er epresentanter for guddom. Knyttes til ulike «domener», som representeres av syv ulike underklasser, blant annet Life, War og Tempest. Formskiftende og animalske; en Druid er i ett med naturen. Kan transformere seg til ulike beist og dyr.

er i ett med naturen. Kan transformere seg til ulike beist og dyr. Fighters mestrer alle typer kamp. Tilpasningsdyktige og formbare.

mestrer alle typer kamp. Tilpasningsdyktige og formbare. En Monk søker etter fysisk og spirituell perfeksjon. De tre underklassene (Open Hand, Shadow og Four Elements) byr på svært distinkte opplevelser.

søker etter fysisk og spirituell perfeksjon. De tre underklassene (Open Hand, Shadow og Four Elements) byr på svært distinkte opplevelser. Paladins er riddere som skal kjempe for det gode og for de undertrykte. Med mindre du velger den såkalte Oathbreaker-underklassen...

er riddere som skal kjempe for det gode og for de undertrykte. Med mindre du velger den såkalte Oathbreaker-underklassen... Hver type Ranger har naturlige fiender som de utmerker seg spesielt mot. De er også eksperter på utforsking og speiding, og har med seg hjelp fra dyreverdenen.

type har naturlige fiender som de utmerker seg spesielt mot. De er også eksperter på utforsking og speiding, og har med seg hjelp fra dyreverdenen. Rogues holder seg til skyggene og underverdenen. De kan gjøre stor skade på kort tid, og lener seg på enestående reflekser og hurtighet for overlevelse.

holder seg til skyggene og underverdenen. De kan gjøre stor skade på kort tid, og lener seg på enestående reflekser og hurtighet for overlevelse. Sorcerer er naturlige magikere. De er ofte født med et uvanlig talent for magi, som gjør dem tilpasningsdyktige og utilregnelige.

er naturlige magikere. De er ofte født med et uvanlig talent for magi, som gjør dem tilpasningsdyktige og utilregnelige. En Warlock har gjort en avtale med en mektig handelspartner, som i bytte har gitt dem kraftige evner.

har gjort en avtale med en mektig handelspartner, som i bytte har gitt dem kraftige evner. Wizards har studert magi til perfeksjon, og er eksperter på bestemte typer magi. Hvilken type er opp til den enkelte, og her finnes også en «Necromancer»-underklasse som lar deg lage vandøde skapninger fra døde kropper eller hauger med bein. Mer +

Spillets maksnivå på karakterer ble nylig høynet til 12, noe de med kjennskap til «DnD»-rollespill vet gir spillere utallige muligheter til å bygge sin drømmekarakter.

Til tross for størrelsen, vil undertegnede likevel påpeke at det ikke er skalaen som er trekkplasteret når Larian lager rollespill, men heller hvordan hvordan de propper verdenen full av spennende historier, morsomme karakter og tvers gjennom kvalitet samtidig som de underbygger det hele med et enestående systemdrevet kampsystem.

Trenger du ha kjennskap til DnD-regler?

Du trenger ikke ha noen kjennskap til «Dungeons and Dragons 5th Edition»-reglene, som spillet anvender.

Spillet gir deg en god innføring i reglene underveis, og mye av «Baldur’s Gate III» følger i fotsporene til Larians tidligere «Divinity: Original Sin»-spill, noe som utvilsomt kommer med positive fortegn om du har kjennskap til den serien.

Det betyr altså at «Baldur’s Gate III» har et turbasert kampsystem, et faktum du trolig enten elsker eller hater.

5th Edition-regler kan tidvis være kompliserte greier, men heldigvis har Larian forenklet visse elementer. Kamera Larian

Det betyr altså at spillet tar et steg vekk fra de tidligere «Baldur’s Gate»-spillene, som benyttet et såkalt «Real-Time with Pause» format, hvor hvert sjette sekund skulle representere én runde.

Hva er egentlig «Baldur’s Gate»?

Spillene i serien tar plass i Forgotten Realms-univseret, som også er den mest populære settingen for Dungeons and Dragons-rollespill. Det er i bunn og grunn et ganske standard fantasyunivers med alver og orker, med mange paralleller til J.R.R Tolkiens verden i «Ringenes Herre».

Mer presist tar spillene navnet sitt fra byen Baldur’s Gate, den største byen i regionen Sword Coast - som ligger på vestkysten av kontinentet Faerûn. Både regionen og byen er kjent for sin lovløshet og den ellers høye tettheten av banditter.

Slik ser deler av storbyen Baldur’s Gate ut i det etterlengtede spillet. Bygningen ligner Sorcerous Sundries, som så fall gjør reprise fra det første «Baldur’s Gate»-spillet. Kamera Larian

Vi snakker pirater, gale trollmenn, religiøse fanatikere, jegere med astronomiske hamstre og fra tid til annen en jernkrise stimulert av mordgudens sønn.

Må jeg ha spilt tidligere «Baldur’s Gate»-spill?

Det ingen som forventer at du har kjennskap til seriens tidligere eskapader.

Det er over 23 år siden «Baldur’s Gate II», og flere av de interesserte var trolig ikke født da de originale spillene hadde sin storhetstid.

Emblemet i bakgrunnen bør være kjent for de som har kjennskap til serien, men lite tyder på at forkunnskaper er noen stor fordel. Kamera Larian

Det er kun første akt av spillet som har vært spillbar i såkalt Early Access, og vi har skimtet svært få tilbakeblikk til seriens røtter så langt. Larian har bekreftet at de skal servere gjensyn med klassiske karakterer og lokasjoner i de resterende to aktene av spillet, men hvordan det utspiller seg gjenstår å se.

Ting tyder altså på at du går glipp av svært lite om du hopper direkte til «Baldur’s Gate III».

«Baldur's Gate: Enhanced Edition», den oppdaterte utgave av originalen fra 1998, har ikke helt tålt tidens tann, men er langt fra uspillbart. Kamera Beamdog

Gjør deg klar til å laste ned 120 GB på dagen

Ifølge Eurogamer skal spillet kreve minst 122 gigabyte med lagringsplass.

På grunn av spillets tidlige lansering i Early Access kan man heller ikke forhåndslaste dette. Det betyr at du må beregne inn å laste ned hele datamengden når spillet lanseres klokken 17, 3. august.

Kan være lønnsomt å sikre seg spillet på PC allerede nå

Kjøper du spillet på Steam før lansering får du oppgradert versjonen din til den såkalte deluxe-edtion-utgaven helt «gratis».

Det gir deg tilgang til litt ymse tillegg i selve spillet som ulike utseender og hjelpemidler, men også litt mer spennende ting som en digital «artbook» og lydsporet.

Generelt anbefaler vi ikke å «forhåndsbestille» spill, men Steam er relativt sjenerøse i hvordan de håndterer refusjoner, så om du finner ut at du likevel ikke liker spillet etter du har kjøpt det kan du alltids be om pengene tilbake.

Bare husk på å ikke spille mer enn to timer før du ber om refusjonen. To timer er nemlig Steams grense for nettopp det.

Har du spilt i Early Access bør du være obs

For å unngå problemer når spillet lanseres, anbefaler Larian at alle som har spilt under Early Access sletter alt av innhold man har lagret fra spillet.

Disse lagringene vil uansett være inkompatible med den lanserte utgaven, så her er det bare å ta takk og farvel med tidligere karakterer.

Under kan du se en trailer fra The Game Awards 2022:

«Baldur’s Gate III» lanseres torsdag 3. august for PC, og blir tilgjengelig klokken 17 norsk tid. PlayStation 5-versjonen lanseres 6. september, mens en Xbox-utgave er planlagt senere i år men uten fastsatt dato grunnet teknisk trøbbel.

Oppdatert 2. august 2023, 16:41