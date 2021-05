Tre fallgruver med elbil

Ha utstyret og kunnskapene til å komme i gang når det går galt.

Klager på 12-volt-batteriene i elbiler er ganske vanlige og kan ramme alle typer og modeller. Det siste året er det spesielt en del høyprofilerte nye modeller som har vært rammet av trøbbelet, men nesten alle elbilprodusenter har vært innom det fra tid til annen. En helgardering er å ha oppladet batteribooster i bilen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 17 Mai 2021 11:15

Nå som elektriske biler virkelig har fått fart på salget er det mange som møter en helt ny type bilhold for første gang. Elbilhold er ikke nødvendigvis vanskeligere enn tradisjonelt bilhold, men det er annerledes. Det er gjerne litt andre typer problemstillinger som kan dukke opp enn du er vant til å støte på med en fossilbil.

Det betyr at det er visse typer utstyr som er kjekt å ha i tillegg til bilen du akkurat har kjøpt. To av variantene vi nevner her er strengt tatt ikke unike for elbil, men likevel i noe større grad viktige å ha for denne typen kjøretøy. Elbiler flest er forholdsvis stabile og pålitelige dyr, men i den grad det finnes gjengangerklager på tvers av merker og modeller, handler det ofte om to ting; fryst ladeluke og flatt 12-voltsbatteri.

Begge deler kan man forberede seg på. Og du bør ikke planlegge for et langt elbilliv bare med den medfølgende laderen.

Lader på veggen trenger ikke å koste mye. Hvis du allerede har en kontakt med kraftig nok kabel og god sikring i skapet kan du ofte få montert en ladeboks «rett på», og da kan kostnaden bli vesentlig lavere enn de beste «supertilbudene» du ser på sosiale medier. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

1. Kjøp ladeboks med det samme

Det er kanskje ikke helt uvanlig å lade elbilen fra vanlig stikkontakt, men det setter ganske spesifikke krav til kontakten du lader fra. Ifølge DSB skal den være sikret med 10A sikring, og type B jordfeilbryter . Det er en annen type jordfeilbryter enn du normalt finner i sikringsskapet - det er viktig fordi bilens elektronikk kan sette tradisjonelle jordfeilbrytere ut av spill.

Du kan bruke andre kurser og kontakter til å lade elbilen av og til - såkalt «nødlading», men ikke om du skal lade regelmessig, og da skal du også følge godt med på at det ikke blir varmgang i kontakten du lader fra, og det bør helst være en kurs der du kjenner «kvaliteten» på utstyret. En kontakt fra 70-tallet på hytteveggen som inntil nylig bare ble brukt til å drive juletrelysene et par uker i desember er altså ikke et sted du bør koble til elbilen din.

Det tryggeste er å få montert en ladeboks. Og med priser fra rundt 4500, pluss ned i rundt en tusenlapp for montering, hvis du har brukbar kurs fra før, trenger det heller ikke å bli så dyrt. Tjenester som Mitt Anbud kan være gode til å finne beste pris for akkurat din løsning. (For ordens skyld - Mitt Anbud er eid av Schibsted, som også eier VG og Tek.no.)

1b. Vurder om den må være smart

Smartlader kan gjøre det lettere å lade når strømmen er billigst. En kombinasjon av fremoverlent strømselskap - Tibber er et typisk valg - og smart lader, der norske Easee ofte nevnes, vil kunne la deg velge å lade bare når det er økonomisk gunstig.

Men tenk over hvor ofte og hvor mye du må lade, og strømprisen du typisk betaler.

En enklere metode er at svært mange elbiler har tidsstyrt, eller til og med appstyrt, lading. Hvis det holder for deg å lade når det er «billigst på generelt grunnlag», fremfor i de spesifikt billigste timene i uka, kan det være like greit å stille inn bilen til å lade på natten, mellom 23.00 og 07.00.

Startboostere er ikke bare for fossibiler - elbilister kan faktisk ha vel så god bruk for dem. Men du trenger ikke å være opptatt av størrelsen for å få en som duger. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

2. Kjøp batteribooster

Elbiler har svært få av delene i seg som kan gjøre fossilbiler upålitelige.

Men de deler et 12-voltsbatteri med fossilene. Det driver vindusviskerne dine, blinklysene dine og sørger for at setene dine kan massere deg eller blåse kaldluft oppetter ryggen din uten at stussen din må komme i kontakt med de 400 til 800 voltene som bor i høyspentbatteriet.

Det som 12-voltsbatteriet i en elbil ikke skal gjøre er å vri rundt en tungstartet dieselmotor i 20 minusgrader. Derfor er disse batteriene som regel ganske små på elektriske biler. Den eneste startrelaterte oppgaven de har, er å koble til den såkalte «kontaktoren» - altså den kraftige bryteren som aktiverer høyspentbatteriet når du skrur bilen på.

Men et 12-voltsbatteri som er for flatt til å gjøre denne jobben vil ikke slippe deg avgårde, og så små som de er skal det ikke mye tomgangsdrift til før de er flate.

Veldig mange av bilprodusentene med elbiler på norske veier i dag har hatt problemer med disse batteriene som en gjenganger.

Det du trenger er en startbooster. Her kan du trygt kjøpe den billigste og minste du finner - den skal bare skru på en bryter. Når høyvoltsbatteriet er koblet til, vil bilen automatisk prøve å lade 12-voltssystemet. Vær obs på at den ikke bør ligge et sted i bilen du ikke kommer til uten at den har strøm - elektriske bagasjeromsluker kan være en hindring. Vit også at 12V-batterier ofte ikke tåler utlading, så om du må bruke startboosteren din er det også en god idé å kontakte verkstedet for en sjekk og et mulig bytte av batteri.

Det finnes rimeligere batteriboostere enn Nocos, men dette merket er i mange butikker og nest minste modell er ofte på tilbud til en pris som matcher aller minste variant .

PS! Det er ikke feil å ha en god 12V-lader for hånden også, men den er det begrenset hvor du kan bruke. En booster kan ligge i bagasjerommet og sørge for at du kommer deg av fergen før du har vært med på for mange overfarter.

Ladeluker som fryser er ett av gjengangerproblemene på elbiler. Det aller viktigste er å ikke bryte på dem dersom det skjer, og dunking eller annen maktbruk bør også unngås - metall kan bøye, plast kan knekke og hengsler kan gå i stykker. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

3. Pass på ladeluken når det blir kaldt

Et svært vanlig problem på elbiler er ladeluker som fryser. Det kan være etter en bilvask, eller hvis det sniker seg snødrev inn mellom luken og omgivelsene mens du kjører. Regn som fryser, eller bare vanlig snøfall når bilen er parkert, kan også gjøre det vanskelig å ta seg inn til der laderen skal kobles til.

Dette kan også skje med tankluken på en fossilbil, men med nokså kort rekkevidde på en del elbiler kan problemet bli prekært fortere der, mens dieselbilen kanskje tåler å kjøre rundt med slunken tank noen dager til luka tiner igjen.

Det er vanskelig å komme seg helt unna denne problematikken, men enkelte beskytter ladeluken med et magnetfestet skjermtrekk over mens den lader. Når du vasker bilen på vinterstid er det også lurt å tørke ut av ladeluken etterpå, og det finnes en del typer kjemikalier som har som eneste formål å løse opp i slike problemer. Kanskje kan det være verdt å ha en flaske med slikt med om du vet at du skal på tur i kulda.

Skulle uhellet være ute og ladeluken har fryst er det viktig at du ikke griper skrujern eller brytemetoden fatt - det kan bli svært dyrt på verkstedet. Hold i stedet en pose varmt vann inntil og litt tålmodighet. Vær også obs på at noen ladelukeproblemer kan skyldes hengselet på ladeluken - dermed kan det hende det ikke hjelper å bli kvitt snø rundt selve lukelåsen når du lukker den.