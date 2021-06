Ser tastaturet ditt også sånn ut?

Slik renser du enkelt et mekanisk tastatur.

Ikke et veldig innbydende syn – og ikke spesielt bra for skrive- og spilleopplevelsen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 12 Juni 2021 12:30

Det er mange fordeler med et eksternt tastatur over et laptop-tastatur, og det er nok mange som har fått øynene opp for dette under coronapandemien også. Et skikkelig godt tastatur kan hindre både arbeidsskader og frustrasjon, og spesielt mekaniske tastatur er av mange yndet for både skrive- og spilleopplevelsen de gir.

Så hva er ulempen? Vel, de blir fort fulle av skitt, hår og støv – og det kan påvirke både hygienen så vel som skriveopplevelsen. Undertegnedes tastatur var i nokså dårlig forfatning da idéen til denne guiden ble unnfanget, og var således et perfekt utgangspunkt.

Ikke det at det aldri har blitt renset før; jeg pleier å rense tastaturet omtrent en gang i halvåret eller så. Sannsynligvis burde man gjøre det oftere enn dette, om ikke annet enn av hygieniske grunner. For som du kan se i toppbildet i saken samler det seg en uanstendig mengde hår og skitt under tastene, og dette både kan og har påvirket tastenes funksjon i bruk.

Og da er det på tide å gjøre noe. Så, som sagt, så gjort. Tastaturet er renset, og her er en guide som viser alle stegene og tips og triks underveis – samt noen ting du burde unngå å gjøre for enhver pris.

Viktig tips! Husk å ta et godt bilde av tastaturet ditt før du starter demonteringen; langt fra alle nordiske tastatur er enkle å finne referansebilder for tasteplassering av på nett.

Del 1 – Forberedelser og oversikt

Tastaturet før noen rensing hadde startet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På overflaten ser kanskje ikke tastaturet i bildet over så veldig skittent ut, selv om det er tydelig at det ikke akkurat er rett ut av produktboksen. Og fra avstand er ikke problemene så veldig åpenbare, men når man zoomer inn ser man tydelig at det er på tide med en rens:

Én ting er hår og støv som samler seg i tastaturet (som vi vil se bedre om litt), men noe helt annet er fett og smuss som samler seg der hendene dine hviler og opererer på tastaturet. Eksempelvis på håndleddsstøtten eller på mellomromstasten, som du også kan se i bildene over.

Basert på merker som dette kan du vurdere om du trenger å vaske tastaturet eller bare ta av tastene og rense ut hår og annet rusk, eksempelvis. I denne guiden vil vi imidlertid anta at du – som undertegnede – trengte en skikkelig «deep clean» av tastaturet, og i så fall er det litt utstyr du burde sørge for å ha.

Først og fremst vil vi virkelig anbefale å ha en tastefjerner, noe som gjerne følger med litt dyrere tastatur. Dette er fjerneren som fulgte med Corsair-tastaturet som er gjenstand for denne artikkelen:

Tastefjerner. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Om du ikke har en slik kan du imidlertid kjøpe slike veldig billig på nett. Det viktigste er at du bruker et verktøy som er av plast (slik at du ikke skraper opp tastene), at det yter lik trekkraft på hver side av tasten og at dimensjonene er riktige. Mekaniske brytere kan lett brekke om du eksempelvis forsøker å fjerne tastene med en kniv eller med hendene.

Foruten dette verktøyet er dette utstyret vi anbefaler å ha i bakhånd om du skal rense tastatur:

Klut

Q-tips

Isopronanol

Trykkluft

Støvsuger (med børste-munnstykke)

Zalo (for rensing av tastene)

Tannbørste (myk)

Del 2 – Fjerning av tastene

Slik fjerner du taster. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det første vi må gjøre for å rense et tastatur er å fjerne tastene. Dette vil gjøre det betydelig enklere å rense ut rusk og hår under tastene, og vil synliggjøre eventuelt kliss eller søl som kan ha satt seg under tastene. Kanskje husker du ikke at du skvettet kaffe på tastene for fire måneder siden, men tastaturet husker det for deg. Og det blir bare mer og mer irritert over at du ikke har fjernet det – så nå er det på tide!

Og jammen var det også på tide for undertegnede. Som du kan se i bildene over er det ikke spesielt innbydende under WASD-tastene, som er der hånden hviler når det spilles alt fra FPS-spill til World of Warcraft, eller skrives på artikler som denne.

Med alle tastene fjernet ble problemene enda mer synlige:

Nær sagt hele tastaturet var fullt av hår, hudrester og annet rusk – og det er jo rett og slett litt ekkelt. Så for å gi deg den fulle opplevelsen dro vi frem makrolinsa og knipset et par blinkskudd av «katastrofeområdene» på tastaturet (over).

Huff.

Del 3 – Rensing av selve tastaturet

Børste-munnstykke. Støvsugeren kostet rett over fem hundrelapper, og er på ingen måte fancy. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med tastene av er det på tide å rense selve tastaturet, altså platen som inneholder elektronikken og bryterne. For dette steget trenger du helst en støvsuger, og aller helst en støvsuger med et børste-munnstykke. Dette følger med på nesten alle støvsugere, og er gjerne montert på undersiden av lokket på støvsugeren eller undersiden av selve støvsugeren.

Børsten gjør jobben med å suge ut hår og rusk betydelig enklere, og sparer deg for jobben med å rense tastaturplaten med eksempelvis en tannbørste i etterkant:

Slik renser du tastatur veldig effektivt. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette tar unna brorparten av all skitten på tastaturet, som du kan se i bildene under. Resultatet er faktisk ganske bra allerede, og om du renser tastaturet ofte er dette omtrent det eneste du trenger å gjøre:

Siden det er en stund siden forrige rens er det imidlertid en god del skitt og fett som har satt seg mellom og på bryterne, så vi dro også frem større skyts.

Først og fremst er en svakt fuktet mikrofiberklut alltid et godt (og første) alternativ, men for fett er det veldig nyttig å ha isopronanol eller andre elektronikkvennlige alkoholbaserte rensemidler for hånden. En liten skvett av dette på en klut vil effektivt løse opp og fjerne det den fuktige kluten ikke får tak på, uten at du må bruke særlig fysisk kraft.

Intens skrubbing rundt sårbare brytere er nemlig sjelden en god idé.

Til sist kan du også bruke trykkluft, men bare som en siste utvei om det er noe du ikke får tak på eller du vil hente ut hår fra eksempelvis hullet ned til elektronikken ved mellomromstasten. Vær imidlertid forsiktig med å ikke presse skitt inn i bryterne med trykkluften; dette kan skade dem permanent.

Del 4 – Rensing av tastene

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med tastaturet renset er det på tide å vende oss mot tastene. Disse har gjerne mye smuss og fett bygget opp på overflaten, og det kan være veldig vanskelig å fjerne uten litt forberedelser.

Derfor anbefaler vi sterkt å legge dem i en bolle, dryppe litt zalo eller lignende, vanlig såpe over dem og la dem ligge i lunkent vann i et par timer først. Dette løser opp mye av skitten, og lar deg enkelt skrubbe av det som måtte sitte igjen.

Bare pass på å ikke bruke for varmt vann, siden dette kan skade enkelte belegg eller deformere plasten.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mens vi venter på at tastene skal godgjøre seg i vannet, kan vi rense håndleddsstøtten. Denne har også en del smuss og ikke minst kliss på undersiden etter det undertegnede antar er te med honning.

Håndleddsstøtten kommer i to deler i dette tilfellet, så begge ble vasket separat med varmtvann og zalo i vasken, og deretter satt til tørk. Deler som dette er generelt en god del mer robuste enn selve tastene.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Etter et par timer i vannet bør fettet og smusset på tastene ha løst seg opp skikkelig, og du kan helle av vannet. Deretter er det å anbefale å skrubbe hver tast forsiktig med en myk tannbørste eller lignende.

I dette tilfellet brukte vi en tannbørste for barn, og renset hver tast i et par sekunder og la dem over i et dørslag. Når alle tastene var renset skylte vi dem godt i kaldtvann, for å få av alle eventuelle rester. Rist dem gjerne under denne prosessen, så skitt ikke blir liggende inne i tastene.

Med dette unnagjort må tastene ligge og tørke en stund, eksempelvis på et kjøkkenhåndkle. Vi anbefaler å vende dem/riste dem et par ganger under tørking så vann ikke blir liggende i hulrom. En vifte eller en varm plass vil naturlig nok få opp farten på prosessen.

Tørking av taster. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, etter litt tørketid, kan du finne frem bildet du tok tidligere av tastaturet og møysommelig klikke på plass hver enkelt tast i sin korrekte plass igjen. Vær obs på at om du har en egen NUMPAD-rad, så er disse talltastene veldig ulike talltastene på toppen av tastaturet. Så sjekk før du monterer tallene; sannsynligvis er det både høyde- og dimensjonsforskjeller her.

Til slutt bør imidlertid resultatet være et tastatur som ser omtrent ut som nytt!