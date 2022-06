Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

De beste bruktmobilene akkurat nå

Slik får du super mobil for en langt billigere penge.

Illustrasjonsbilde.

Torstein Norum Bugge

Skal du ha ny mobiltelefon er det mangt å velge i, men om du vil ha en toppmodell må du fort punge ut mangfoldige tusenlapper. Når det kommer til toppmodeller er forbedringene år for år imidlertid ikke nødvendigvis veldig store – så om du ser på bruktmarkedet kan du fort finne flotte, årsgamle toppmodeller til en veldig hyggelig pris.

Vi fant en hel haug slike gode kjøp forrige gang vi skrev bruktmobilguide, men det er tross alt et helt år siden. Så da er det bare på sin plass med ny guide, og det er både vi på Tek og bruktmarkedet klart for. For som vi snart skal se er det mye å velge i der ute.

I år som i fjor er prisene på elektronikk stort sett fortsatt høye, takket være både krigen i Ukraina, koronapandemien og generelt økende priser på mange andre områder. Du kan fint måtte bruke godt over 10.000 kroner på ny mobil om du skal ha markedsnytt – men nødvendig er det absolutt ikke.

Som før har vi trålet gjennom bruktmarkedet, i hovedsak på Finn.no, med klare kriterier.

Alle telefonene vi anbefaler som bruktkjøp er valgt ut etter, i tillegg til pris, følgende egenskaper:

Tilgjengelighet – det må være god tilgang på den gitte mobilen i bruktmarkedet

– det må være god tilgang på den gitte mobilen i bruktmarkedet Relevans – det må være en relativt ny, oppdatert og moderne mobil

– det må være en relativt ny, oppdatert og moderne mobil Attraktivitet – det må være en mobil de aller fleste kunne ønsket å ha (les: en tidligere toppmodell)

Dette betyr selvsagt også at de fleste modellene fortsatt er i salg, ettersom de fleste toppmodeller aktivt selges i to-tre år før butikkene slutter å lagerføre dem. I samme periode synker de imidlertid drastisk i pris, og derfor vil du også se lenker til Prisjakt.no slik at du ser prisforskjellen mellom ny og brukt nå.

Et lite forbehold vi vil anmerke her er at brukte mobiler gjerne kan ha slitte batterier, så forhør deg gjerne med selgeren om dette før et eventuelt kjøp. På mange modeller er det heller ikke spesielt dyrt å bytte batteri, så det er alltids et alternativ i forbindelse med bruktkjøp. Les guiden under for enda flere gode tips ved bruktkjøp:

PS: prisene for bruktmobilene er for enheter uten skader og minimal slitasje.

Godt bruktmobilkjøp – Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 er en mobil med et moderne utseende.

Først på lista vår er Samsungs Galaxy S20, som er en svært moderne og avansert mobiltelefon med en knallbra AMOLED-skjerm og et veldig smekkert utseende. Skjermen har minimale rammer, ingen busslomme for kamera (kun et lite hull) og gjør at telefonen ser meget ny ut relativt mot årsnye modeller.

Viktigere enn dette er imidlertid at det også er en svært kraftig mobiltelefon selv i 2022, som også har fått prisen kuttet til en tredel av nypris. Du finner dessuten et helt busslass av disse telefonene på bruktmarkedet, så det er svært gode muligheter for å både prute og finne nøyaktig den fargen og tilstanden du er ute etter.

Skjermen er også rask, med 120 Hz oppdateringsfrekvens, og veldig høyoppløst med 1440p-oppløsning. Ja, også får du frynsegoder som svært kraftig hurtiglading og trådløs lading (som også er nokså hurtig med riktig utstyr).

På kamerasiden får du også et bredt utvalg av funksjonalitet, med både nattfoto, vidvinkel, zoom og vanlig hovedkamera med høy oppløsning.

Alt i alt en «nobrainer» når det kommer til bruktkjøp i år!

PS: Ultra- og Plus-modellene er generelt dyre på bruktmarkedet, men er fortsatt gode alternativer om du skulle finne et kupp. I praksis er de veldig like.

Godt bruktmobilkjøp – Apple iPhone 11

iPhone 11 var telefonen for folk flest da den var ny, og er det fortsatt.

Apples iPhone 11 var telefonen for «alle», uten de aller fjongeste og mest avanserte funksjonene til de dyrere og større iPhonene, men samtidig velutstyrt nok til at ingen ville finne på å klage. Prisen var hyggeligere, størrelsen var mer håndterlig og fargevalgene sprekere.

Samtidig var også estetikken fra de dyrere iPhonene i samme generasjon på plass, spesielt «glass-øya» på baksiden der de to uthevede kameraene befinner seg.

iPhone 11 har vidvinkelkamera og vanlig kamera, men intet zoom-kamera. Dette løses imidlertid via programvare, og Apple er generelt gode på programvaren sin. Så det er i praksis ikke veldig mye du ofrer versus Pro-modellen fra samme år. Der du nok vil merke det mest er på skjermen, som hos iPhone 11 er av LCD-typen. Nyere iPhoner og Pro-modellene har alle AMOLED.

I praksis er det neppe noe mange vil tenke mye over, og til en prislapp på rundt tre tusinger er det en veldig kapabel mobiltelefon selv i 2020. En soleklar bruktanbefaling!

PS: Pro- og Plus-modellene er generelt dyre på bruktmarkedet, men er fortsatt gode alternativer om du skulle finne et kupp. I praksis er de veldig like.

Godt bruktmobilkjøp – Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II er en liten og veldig kraftig mobil.

Sony er en mobilprodusent som lenge har levd i skyggen av gigantene der ute, men de har likevel levert noen svært gode mobiltelefoner de siste årene.

En av disse mobilene er Xperia 5 II, som tross sitt noe forvirrende navn er et svært godt bruktkjøp. Prismessig er det nemlig lite å bli forvirret av, for den har sunket drastisk. Ja, fra rundt ni tusenlapper helt ned til godt under tre.

Det mest unike med Xperia 5 II sett opp mot eksempelvis iPhone 11 og Galaxy S20 (som vi anbefalte tidligere i guiden) er at den er svært kompakt og nett. Det gjør den lett å håndtere, og behagelig i små hender (og lommer).

Xperia 5 II var også en fullblods toppmodell da den ble lansert, og definitivt den beste mobiltelefonen Sony laget i 2020. Du får kamera i toppklasse, toppmodellytelse og en rask skjerm med minimale rammer. Det var visst også flere nordmenn som lot seg sjarmere av den lille dingsen, for det er godt med telefoner å velge i der ute. Bare pass på at du ikke kjøper feil modell – det finnes også en Xperia 5 (uten extra «I») og en «Xperia 5 III».

Godt bruktmobilkjøp – OnePlus Nord

OnePlus Nord var rimelig da den ble lansert, og er enda rimeligere nå.

Nei, OnePlus Nord var ingen toppmodell da den ble lansert – men i billigmobilsjiktet var den definivt the nærmeste du kom. Ytelsen var på toppnivå, og spesifikasjonene rund baut var svært respektable. OnePlus er også kjent for å ha nokså ren Android på sine telefoner, og de yter ofte godt lenge etter lansering.

OnePlus Nord var også en av de første rimelige mobiltelefonene med 5G-støtte, noe som vil bli mer og mer relevant i årene som kommer. Prisen på under 5.000 kroner som ny var hyggelig da, men nå får du den for godt under to tusenlapper.

Da får du fortsatt en nokså ny mobiltelefon, med alt det viktigste du kunne ønske deg. Den har dessuten rask skjerm på 90 Hz, god batteritid og støtte for svært rask lading.

Den var populær da den var ny, og det vises også på bruktmarkedet – her er det flust å velge mellom.

Godt bruktmobilkjøp – iPhone X

iPhone X er stadig aktuell som en inngangsbillett til iOS-økosystemet.

Vanligvis ville vi ikke inkludert mobiler som ble lansert for såpass lenge siden som iPhone X, men i Apples tilfelle er oppfølgingen telefonene får såpass god over tid at det kan være verdt å vurdere. I motsetning til Android-produsenter leverer nemlig Apple fullverdige, nye programvareversjoner til mobiltelefonene sine i mange år etter lansering, slik at de får både ny funksjonalitet, bedre sikkerhet og optimaliseringer.

iPhone X var dessuten den aller første iPhonen med FaceID, og det gjør den mer avansert og aktuell enn mange andre bruktmobiler.

Så er da også prisen svært hyggelig i 2022. En mobiltelefon som ved lansering kostet over 11 tusenlapper koster i dag bare en brøkdel. Ja, vi fant flere mer eller mindre plettfrie bruktkjøp til godt under 2.000 kroner. Da snakker vi mye mobil for pengene, spesielt om du først og fremst leter etter en inngangsbillett til iOS-økosystemet.

Slike telefoner kan også være en bra start for podens liv som mobileier, og med lav prislapp trenger du heller ikke være superbekymret om telefonen skulle utsettes for uhell. Slikt er jo ikke helt uvanlig når barn og ungdom håndterer skjør elektronikk.

Vi anbefalte iPhone X også i fjorårets guide, og gjør det nå igjen. Tilgjengeligheten er veldig god, så du kan til og med koste på deg å se etter en enhet med byttet batteri eller minimal slitasje på batteriet.

PS: iPhone X er ikke lenger i ordinært salg.

