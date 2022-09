Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Stor oversikt: Dette er nytt i årets iPhone-modeller

Nye iPhone 14 Pro Max og iPhone 14 Pro.

De nye iPhone 14-modellene Apple viste frem forrige uke er allerede tilgjengelig for bestilling.

Med hele fire nye modeller sluppet på samme tid er det ikke alltid så lett å vite hvilken man bør gå for, eller om man i det hele tatt bør oppgradere til noen av dem.

Vi er snart klare med testene våre av iPhone 14 og 14 Plus, samt iPhone 14 Pro og Pro Max. I mellomtiden har vi satt de viktigste egenskapene til de «gamle» iPhonene opp mot alle de nye. Slik at du lettere skal se hva som faktisk er nytt i årets utgaver og hvilke tester du skal lese når de kommer.

Oversikten gir deg det du trenger å vite om alt fra pris, lagringsplass, batteritid og kameraegenskaper til ytelse.

Alle iPhoner får disse nyhetene

Handlingmodus

En ny handlingmodus, eller «Action mode», skal også gi mye jevnere videoopptak. Handlingmodusen kan nemlig kompensere for raske bevegelser, vibrasjoner og kraftig risting i kameraet under filming.

Bedre bilder

Frontkameraet skal på sin side ta bedre bilder i mørke gjennom å ha fått en ny bildesensor som slipper inn dobbelt så mye lys som tidligere. Det har også fått autofokus.

En ny funksjon kalt Photonic Engine skal også bruke maskinlæringskjernene i systembrikken til å gjøre bildene du tar i dårlig lys bedre og bevare flere detaljer enn hva som har vært mulig til nå.

Ulykkesvarsling

I tillegg skal de nye telefonene varsle om du har vært utsatt for en ulykke i høy fart. Ved en bilkrasj skal iPhone enkelt la deg varsle nødetatene rett fra hjemskjermen, eller den vil gjøre det for deg automatisk dersom du ikke er i stand til det selv.

Bedre batteritid

Alle de nye telefonene har en oppgitt batteritid som skal strekke seg omtrent én time lenger enn forgjengerne deres. Unntaket er iPhone 14 Plus, som jo er en helt «ny» modell med samme størrelse som iPhone 14 Pro Max. Denne har omtrent 7 timer lenger batteritid enn den fysisk mindre iPhone 13.

Nyhetene for iPhone 14 og 14 Plus

I tillegg til nyhetene alle får, kommer iPhone 14 og 14 Plus med noen oppgraderinger som ikke er så lette å få øye på.

Ekstra grafikkjerne

Selv om det stadig er fjorårets A15 Bionic-brikke som styrer iPhone 14 og 14 Plus har denne fått låst opp en ekstra grafikkjerne slik at den har fem totalt. Det vil gi litt ekstra ytelse i spill og andre grafisk krevende apper som bildebehandling eller videoredigering sammenlignet med iPhone 13.

Mer minne

I fjor var det bare de to Pro-modellene som hadde 6GB arbeidsminne. Nå løftes også iPhone 14 og 14 Plus opp til samme nivå. Med to gigabyte ekstra minne kan de kjøre tyngre apper og flere prosesser enn iPhone 13 uten å bli trege.

Mer lyssterkt kamera

Et nytt hovedkamera, stadig på 12 megapiksler, har fått en større sensor og større piksler enn tidligere. Dette skal gi bedre bilder i svakt lys.

Apple iPhone 14 128GB

Apple iPhone 14 Plus 128GB

Nyhetene for iPhone 14 Pro- og Pro Max

Dynamisk øy

«Skjermleppen» vi kjenner fra alle iPhoner siden iPhone X må for Pro-modellene vike til fordel for det Apple kaller «Dynamic Island», eller dynamisk øy på norsk. Denne samlingen av sensorer er egentlig to åpninger for blant annet frontkamera, nærhetssensor og ansiktsgjenkjenning, men Apple bruker OLED-skjermen for å få det til å se ut som én enkelt, pilleformet åpning.

Apple har virkelig omfavnet dette avlangt hullet i skjermen ved å bygge ut et helt vell av ulike varslingsfunksjoner som animerer inn og ut rundt det.

Det er for eksempel hit mange apper «rømmer» når du tar dem av skjermen. Musikkappen krymper til å bli en liten stripe rundt hullene, og kan ekspanderes igjen for kontroll over musikken, eller maksimeres til hele skjermen. Du kan også ha flere apper «i kø» om å bruke den lille øyen. Da får du et like ikon ved siden av som viser deg neste app du kan styre. Det hele viser en imponerende lekenhet på programvarefronten.

Ny prosessor

Pro-utgavene er de eneste som får Apples nye A16 Bionic-systembrikke. Den har 16 milliarder transsistorer, en økning på i underkant av 7 prosent fra fjorårets A15-brikke.

Prosessoren har seks kjerner, hvorav to er høyytelseskjerner og fire er effektivitetskjerner. Apple sier selv at den bruker en tredjedel av strømmen til konkurrentenes brikker og 20 prosent mindre strøm enn fjorårets A15-brikke. Blant annet takket være overgangen fra 5 til 4 nanometer produksjonsprosess.

Grafikkdelen består fremdeles av fem dedikerte kjerner, men disse skal kunne overføre data 50 prosent raskere til prosessorkjernene, noe som bør øke spillytelsen en del.

En ny «DisplayEngine» bygget inn i brikken sørger også for neste funksjon på listen:

Alltid på-skjerm

Pro-skjermene har som tidligere 120 Hz for jevnere bevegelser, men får nå mulighet til å alltid være på. Slik vi kjenner fra en del Android-konkurrenter og mange smartklokker.

Det er takket være en ny lavstrømsmodus som kan senke oppfriskningshastigheten til panelet helt ned mot 1 Hz, slik at det bare må oppdateres én gang i sekundet. I tillegg senkes lysstyrken drastisk, uten at kontrasten endres merkbart slik at bakgrunnsbilder fremdeles skal se pene ut. Tanken her er selvsagt at du skal slippe å trykke på skjermen for å se klokkeslett, varslinger og lignende. Forhåpentligvis går ikke dette nevneverdig utover batteritiden.

Alltid på-skjermen viser varslinger og klokkeslett.

Bedre lysstyrke ute

Skjermen på Pro og Pro Max skal også være bedre egnet til HDR-videoer, med 1600 nits maksimal lysstyrke. Utendørs skal dessuten panelene nå helt opp til 2000 nits i korte perioder, noe som er nesten dobbelt så høyt som forrige generasjon iPhone Pro. Dette skal for eksempel gjøre det lettere å lese på skjermen i kraftig sollys.

Oppgradert kamera

iPhone har hatt kameraer med 12 MP oppløsning helt siden iPhone 6S. Nå får de to Pro-modellene sensorer med 48 MP oppløsning.

Normalt vil den høye oppløsningen brukes ved å slå sammen fire og fire piksler for å få mest mulig lys inn i motivet, slik at du likevel får ut et bilde på 12 megapiksler. Apple hevder nattegenskapene skal være dobbelt så gode som i 13 Pro-modellene takket være den nye bildebrikken.

Det vil være mulig å skyte i de fulle 48 megapikslene i Apples ProRaw-modus om du for eksempel tar bilder i fullt dagslys og vil ha best mulig skarphet.

Apple utnytter den store bildebrikken til å legge til ytterligere ett zoom-alternativ når du tar bilder. I tillegg til dagens 0,5x, 1x og 3x, som alle har hver sitt objektiv på telefonen, får du nå mulighet til å ta bilder med 2x zoom.

En ny blits skal også gi jevnere belysning når du bruker den.

Apple iPhone 14 Pro 128GB

Apple iPhone 14 Pro Max 128GB

Sammenlign iPhone 13 mot iPhone 14-serien

For en mer komplett oversikt over forskjellene mellom de to siste generasjonene iPhoner kan du ta en titt i tabellen vår under. Åpne den i fullskjermmodus for å få bedre oversikt!

Modell iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max annonse Pris 8 890,- 10 990,- 12 490,- 10 990,- 13 990,- 12 490,- 15 490,- Skjerm 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.1" 2556 x 1179px, 120Hz OLED, 1000-2000 nits 6.7" 2778 x 1284px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2796 x 1290px, 120Hz OLED, 1000-2000 nits Alltid-på skjerm Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Sensoroppsett Busslomme Busslomme Busslomme Busslomme Dynamisk øy Busslomme Dynamisk øy Størrelse (HxBxD) 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 160,8 x 78,1 x 7,65 mm 160,7 x 77,6 x 7,85 mm Vekt 173g 172g 203 203g 206g 238g 240g Systembrikke A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A16 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A16 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring Minne 4GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB Hovedkamera 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) 12 MP vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.2,4). Photonic Engine 12 MP vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.2,4). Photonic Engine 12 MP vidvinkel (f.1,5), tele (f.2,8) og ultravidvinkel (f.1,8). Nattprotrett. LiDAR. RAW-støtte 48 MP vidvinkel (f.1,78), 12 MP tele (f.2,8) og ultravidvinkel (f.2,2). Photonic Engine. Nattprotrett. LiDAR. RAW-støtte 12 MP vidvinkel (f.1,5), tele (f.2,8) og ultravidvinkel (f.1,8). Nattportrett. LiDAR. RAW-støtte 48 MP vidvinkel (f.1,78), 12 MP tele (f.2,8) og ultravidvinkel (f.2,2). Photonic Engine. Nattprotrett. LiDAR. RAW-støtte Video 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i Full HD 30FPS 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Handlingmodus 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Handlingmodus 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i Full HD 30FPS. ProRes-støtte. LiDAR 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Handlingmodus. ProRes-støtte. LiDAR 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i Full HD 30FPS. ProRes-støtte. LiDAR 4K HDR 60FPS. Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Handlingmodus. ProRes-støtte. LiDAR Frontkamera 12 MP vidvinkel (f.2,2). Filmatisk modus i Full HD 30FPS 12 MP vidvinkel (f.1,9). Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Photonic Engine 12 MP vidvinkel (f.1,9). Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Photonic Engine 12 MP vidvinkel (f.2,2). Filmatisk modus i Full HD 30FPS. ProRes-støtte 12 MP vidvinkel (f.1,9). Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Photonic Engine 12 MP vidvinkel (f.2,2). Filmatisk modus i Full HD 30FPS. ProRes-støtte 12 MP vidvinkel (f.1,9). Filmatisk modus i 4K HDR 30FPS. Photonic Engine Kommunikasjon 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC Batteri 19 timer video 20 timer video 26 timer video 22 timer video 23 timer video 28 timer video 29 timer video Lading Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 35 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 35 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 35 min Vanntett 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min Materiale Aluminium Aluminium Aluminium Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Farger Hvit, sort, blå, rosa, rød Hvit, sort, blå, rød, lilla Hvit, sort, blå, rød, lilla Sølv, grafitt, gull, gråblå, mørk grønn Sølv, sort, gull, mørk lilla Sølv, grafitt, gull, gråblå, mørk grønn Sølv, sort, gull, mørk lilla Lagringsplass 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Lanseringspris 9790 kr, 11.090 kr, 13.390 kr 10.990 kr, 12.990 kr, 14.990 kr 12.490 kr, 13.790 kr, 16.490 kr 12.290 kr, 13.590 kr, 15.890 kr, 18.190 kr 13.990 kr, 15.290 kr, 17.990 kr, 20.690 kr 13.490 kr, 14.790 kr, 17.090 kr, 19.390 kr 15.490 kr, 16.790 kr, 19.490 kr, 22.190 kr