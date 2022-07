Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Salget av sporingsbrikker har eksplodert

Dette er våre fire tips for å få mest mulig ut av dem.

Sporingsbrikkesalget har eksplodert.

Den siste tiden har salget av sporingsbrikker formelig eksplodert, ifølge Stian Hoff, salgssjef i Elkjøp. Dette kommer frem i et intervju med TV2, der bagasjekaoset som har rådd i Europa denne sommerferien er tema.

Sporingsbrikker kan være redningen dersom bagasjen din kommer på et eller annet vis kommer på avveie, og det er nok en medvirkende årsak til salgsøkningen.

Ifølge Hoff solgte Elkjøp fem ganger så mange Apple AirTags i juni som de gjorde i mai, og i løpet av bare de to første ukene i juli har salget allerede toppet hele junisalget. Det samme melder også Power om; de har hatt en 78 prosent salgsøkning sett mot fjoråret.

I tillegg er det langt fra bare AirTags der ute blant sporingsbrikker folk kan velge mellom, og om du har Android-telefon er ikke AirTag et alternativ i det hele tatt. Da er produkter som Tile og Chipolo det du har å velge i. Dermed er det rimelig å anta at salget sett under ett er betydelig større enn selv det som antydes av Power og Elkjøp, ettersom de kun uttaler seg om AirTag spesifikt.

Les også Tile (2022) : Er du et rotehue? Da er disse for deg

Så hvis du har gått til innkjøp av sporingsbrikke, hva bør du egentlig huske på eller gjøre for å få mest ut av dem? Vel, det er tross alt ikke fryktelig kompliserte produkter det er snakk om – men det er fortsatt et par tips du burde ha i mente under bruk.

Tips 1: Husk at rekkevidden er begrenset

Ulike brikker har ulik rekkevidde.

Det første tipset er nokså elementært, men også veldig viktig.

Sporingsbrikker har ikke evig rekkevidde, og de er ikke GPS-baserte.

Beveger du deg mer enn et sted mellom 30 og 100 meter unna brikken, vil telefonen raskt miste forbindelsen og ikke lenger kunne ringe brikken din. Riktig nok vil du kunne se hvor brikken sist befant seg, men det hjelper ikke nødvendigvis om du forlater tingene dine og vandrer av gårde.

Hvor lang rekkevidde du har vil også variere stort basert på terreng, hvor mye materiale og hva slags materiale som eventuelt er mellom brikken og telefonen og også elektronisk forstyrrelse i området.

Generelt sett har de fleste brikker i dag en rekkevidde på mellom 60 og 100 meter, men Apples AirTags har notorisk lav rekkevidde og må virkelig være et steinkast unna for å kunne kontaktes. I vår test rakk brikken knapt rundt 25 meter.

Tips 2: Ikke kvel brikkens lydnivå

Slike holdere er smarte om du vil feste brikken utenpå en sekk eller veske, for eksempel.

Skal du først finne brikken, er det en stor fordel at du kan høre ringelyden fra den når du aktiverer dette i appen. Og da er det viktig at du ikke kveler lyden fra brikken i prosessen. Et enkelt eksempel på dette er å legge brikken inni en trang veske eller sekk, slik at lyden blokkeres eller dempes sterkt.

Apples AirTags-brikker produserer lyd primært via vibrasjon, hvilket også er ekstra utsatt for å bli kvalt om brikken legges inntil enkelte type materialer. De fleste andre brikker har dedikerte mikrofonhull der lyden kommer ut, så for slike er det stort sett greit bare å passe på at disse ikke dekkes til.

Men først og fremst er det ett tips vi vil anbefale: skaff deg en nøkkelring eller (i Apples tilfelle) et brikke-etui, slik at du kan feste brikken utenpå det du vil spore. Da vil du i de aller fleste tilfeller ha både bedre volum og bedre rekkevidde, og et enklere sporingsbrikkeliv.

Tile Pro (2022)

Tips 3: Kjøp mer enn én brikke

Mange ulike brikketyper er tilgjengelige.

De fleste sporingsbrikkemerker har et eget økosystem som hjelper deg med å samkjøre flere brikker samtidig, og det kommer også flere fordeler med å ha flere brikker.

For det første finnes det mange ulike varianter av sporingsbrikker for ulike formål, i alle fall om du ikke kjøper Apple. Både Tile og Chipolo har tre-fire formfaktorer, laget for alt fra lommebøker til sykler til nøkkelknipper. Det gjør at det er langt lettere å finne brikken som passer perfekt for nøyaktig ditt behov.

Det er dessuten gjerne mer enn én ting du ønsker å spore av gangen. Nøkkelknippet ditt er ikke alltid i veska sammen med bankkortene dine, og noen ganger har du kanskje en sekk som trenger sporing. Da er det slitsomt å måtte flytte den samme brikken mellom disse ulike tingene.

Til sist er det også gjerne billigere å kjøpe flere brikker på én gang; i skrivende stund koster eksempelvis én Apple AirTag 299 kroner, men firepakningen koster «bare» 890 kroner i noen butikker. Så om du først skal ha tre eller flere kan du like godt kjøpe firepakningen. Det samme gjelder andre merker, som Tile.

Apple AirTag 1 pack

Tips 4: Aktiver ekstrafunksjonene i appen

Det er mange funksjoner i appene til sporingsbrikker.

Til sist er det verdt å nevne at sporingsbrikker flest har en del ekstrafunksjoner du kan aktivere i appene deres, som du ikke automatisk får tilgang på umiddelbart.

Et eksempel på dette er funksjonen som lar andre hjelpe deg med å finne mistede brikker; dette kan du aktivere og deaktivere, og du må også eksplisitt si ja til dette før det fungerer. Men om du først mister brikken din kan det være gull verdt.

Du kan også se sporingshistorikk i appene, og kart som viser alle brikkene dine. Enkelte merker, som Tile, har dessuten premium-funksjoner du ikke får tilgang til med mindre du abonnerer på disse funksjonene, og om du vil gjøre det lettere å skille mellom brikker kan du i mange tilfeller endre ringetonen på hver enkelt brikke.

Slik kan brikkelivet fort bli mer smidig og smart.

Les også Apple gjør endringer for å forhindre «stalking»