Guide Hvordan skru av Snapchat Ghost Trails

«Alle» snakker om Snapchat Ghost Trails - slik unngår du å bli sporet

Illustrasjonsbilde. Slik ser «spøkelsessporene» ut i appen, i form av en gul linje som viser hvor vennene dine har vært i løpet av det siste døgnet.

Niklas Plikk

Snapchat lanserte nylig betaltjenesten Snapchat+ i Norge, som gir brukere en håndfull nye funksjoner i appen. Den siste uken er det spesielt én ny funksjon som har fått mye oppmerksomhet i mediene, nemlig at man kan se venners «ghost trails» - eller spøkelsesspor - i kartet.

Med andre ord vil du ikke bare se hvor vennene dine er akkurat nå, men også hvor de har vært i løpet av de siste 24 timene.

Politiet har allerede vært ute og kalt funksjonen problematisk overfor Romerikes Blad, og Datatilsynet sa det samme til NRK. Statskanalen snakket også med en rekke studenter som kalte funksjonen «creepy».

Heldigvis er det ikke så vanskelig å skru av sporingen, slik at bevegelsene dine ikke blir loggført i Snapchat-appen. Uansett om vennene dine har betalt 49 kroner i måneden for Snapchat+ for å se hvor du har vært.

Kjapp fakta om Ghost trails Bare de som betaler for Snapchat+ får tilgang til å se venners «Ghost trails», eller spøkelsesspor

De kan bare se venner som har gjort posisjonen sin tilgjengelig (og derfor viser vi deg hvordan du kan gjøre posisjonen utilgjengelig!)

For å se spøkelsessporet til en venn trenger man bare å trykke på «bitmojien», og sporet vil vises

Sporet viser ikke nøyaktig posisjonering gjennom hele døgnet, bare lokasjonen der man har hatt Snapchat-appen åpen

Ghost Trails vil bare vises hvis du er i et land hvor Snapchat+ er tilgjengelig Mer +

Slik skrur du av sporingen i Snapchat

Først av alt, åpne opp Snapchat-appen (Duh!) og trykk deretter på profilbildet ditt, øverst i hjørnet.

Så gjør du følgende for å skjule dine «ghost trails»:

Trykk på tannhjul-ikonet Skroll deg ned til personvernskontroller og Se min posisjon Sjekk om «spøkelsesmodus» er aktivert eller ei. Hvis den er deaktivert, trykk den på Velg hvor lenge du skal være «ufinnbar». Skru den helt av, så slipper du å tenke på om vennene dine sitter og loggfører alle bevegelsene dine Nå er knappen aktivert og du kan se at feltene under er grået ut ... Og plutselig har du fått et fint spøkelsesskilt foran ansiktet ditt!

Hvis du bare vil slette «sporet» ditt, og ikke permanent være skjult for vennene dine, kan du gjøre dette ved å bare midlertidig skru på spøkelsesmodus. Da slettes hele spøkelsessporet for det siste døgnet.