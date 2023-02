Anbefaling: du bør gi grafikkortet ditt dårligere ytelse

Koster ekstremt lite ytelse å senke temperatur og støy kraftig.

AMD og Nvidias nyeste grafikkort blir mye hyggeligere å ha i PC-en om du bare reduserer ytelsen deres bitte litt. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Stikk i strid med det vi ønsker har nyere grafikkort blitt enorme strømsluk. Kort fra mellomklassen kan fint trekke 250 watt alene, mens toppkortene kan forsyne seg med over 400 watt når du spiller. Legg på forbruket fra resten av spillmaskinen din, som prosessoren, og du ender fort opp med et høyt samlet strømforbruk.

Det har tre konsekvenser:

Det blir dyrt å spille når strømprisen er høy

Det genereres mye varme – som du ikke alltid trenger

Viftene må jobbe hardt for å flytte varmen, og lager masse støy

I fjor laget vi en guide for å spare strøm uten å få en dårlig spillopplevelse.

Her skal vi vise deg hvor lett du både kan spare strøm, samt redusere varme og støy fra PC-en din. Disse tre tingene går nemlig hånd i hånd, og lar seg enkelt gjøre uten at du ender opp med særlig dårligere ytelse.

Bare en PC som er billigere å bruke, og som ikke bråker.

Vi reduserte strømforbruket med nesten 40 prosent, senket temperaturen med 10 grader og fikk et nesten lydløst grafikkort.

Du kan få det samme med under 5 minutters innsats.

Slik sparer du strøm

Det er ikke alle som vet det, men grafikkort bruker ekstremt mye «ekstra» energi for å skvise ut de aller siste prosentene med ytelse.

Ved å sette en lavere såkalt «Power limit» for Nvidia-grafikkort, og en «maks frekvens» hos AMD-kort, kan du ta kontroll over strømbruket deres og sette det til et mer fornuftig nivå som også tar mer hensyn til støy og varmeutvikling.

For Nvidia-kort trenger du et lite program som heter MSI Afterburner, mens AMD-eiere har det de trenger i Radeon Settings.

I Afterburner finner du justeringslideren for Power Limit i hovedvinduet, og kan spare valget ditt ved å trykke på den store «✓»-knappen.

MSI Afterburner trengs for å sette Power Limit på Nvidia-grafikkort.

I Radeon Settings går du til «Ytelse», «Finjustering», og aktiverer «GPU-finjustering» slik at «slideren» for «Maks frekvens» vises.

Du kan begrense strømbruket til AMD-kort rett fra deres Radeon Settings, som installeres med grafikkortdriveren.

Her kan du selv eksperimentere med å senke verdien. Det er helt trygt å velge en lavere verdi her – du kan ikke skade maskinen din.

Og resultatene av å leke litt med denne ene justeringsslideren, er enorm:

Så mye strøm, varme og støy sparte vi

I vårt eksempel trakk et Nvidia RTX 4080-kort nesten 40 prosent mindre strøm, mens bildeflyten bare gikk ned med rundt 10 prosent.

Vårt RX 7900XTX oppnådde på sin side nesten 20 prosent strømreduksjon før ytelsen sank like mye som hos Nvidia. Det er et svakere resultat, men absolutt verdt å ta med seg.

Du kan se hvordan bildeflyten til de to grafikkortene påvirkes av ulike strømgrenser, mellom 100 og 60 prosent, i grafene nedenfor:

OBS: Grafene kan ikke sammenlignes direkte, da AMD ikke lar oss måle strømbruket til kun grafikkortet. Derfor viser grafen med Nvidia-kortet reduksjonen i strømforbruk for grafikkortet alene, mens grafen med AMD-kortet viser reduksjonen i strømforbruket for hele PC-en vår.

Det er uansett supereffektivt å sette strømgrensen til rundt 80 prosent av standardverdien enten du har et Nvidia- eller AMD-kort.

Da synker strømforbruket markant, nesten uten at bildeflyten påvirkes.

For Nvidia-eiere er det også en god idé å fortsette. Ved å sette strømgrensen enda lavere, kan du oppnå enda kraftigere strømsparing uten at bildeflyten faller tilsvarende.

Hos AMD ser vi en større sammenheng mellom reduksjon av strømforbruk og bildeflyten etter at vi passerer de første 20 prosentene.

Målinger for Nvidias RTX 4080

Power limit 100 % 80 % 70 % 60 % Strømforbruk (grafikkort) 300 250 220 185 Bildeflyt (FPS) 60 58,5 55 53,5 Temperatur (c) 61 57 53,5 50,5 Støynivå (dBA) 46,5 45 44 43 Åpne fullskjerm Mer +

Om vi tar en titt på tallene bak grafene, og henter frem andre målinger vi tok under eksperimentet, ser vi at det ikke bare er strømforbruket som går kraftig ned når du setter en lavere «Power limit» for grafikkortet ditt.

Også temperaturen faller markant når grafikkortet trekker mindre strøm, og som en konsekvens av det igjen reduseres viftestøyen.

Hos oss falt temperaturen til Nvidia-kortet med over 10 grader, og støyen ble omtrent halvert.

Målinger for AMDs RX 7900XTX

Power limit 100 % 80 % 70 % 60 % Strømforbruk (system) 565 535 470 440 Bildeflyt (FPS) 69 67,5 62,5 56,5 Temperatur (c) 69 66 59 59 Støynivå (dBA) 52 52 52 46,5 Åpne fullskjerm Mer +

AMDs kort viser ikke like stort potensial til å trekke mindre strøm eller generere mindre varme og støy. Med en «strømgrense», eller «maks frekvens» på 80 prosent, oppnådde vi likevel rundt tre grader lavere temperatur enn «ut av boksen».

Støynivået ble ikke lavere før vi satte strømgrensen på 60 prosent, noe som også ga oss ganske betydelig lavere bildeflyt.

Det kan likevel være tilfeller der du ønsker å sette samme lave strømgrense med et AMD-kort, som når du spiller et gammelt spill der bildeflyten ikke bekymrer deg og du vil senke støyen.

Slik sjekker du bildeflyten din

Om du vil se hvordan bildeflyten din påvirkes av endringene du gjør kan du slå på en FPS-viser.

Nvidia-brukere kan gjør det via GeForce Experience, ved å velge «tannhjulsikonet», slå på «overlegg i spill», velge innstillinger, gå til «HUD-oppsett» velge «Ytelse» og så BPS (eller FPS).

Slik slår du på FPS-teller med Nvidia-kort i GeForce Experience.

AMD-eiere kan gå til Radeon Settings der du velger «Ytelse», «Metrikk» og så slår på «slideren» for FPS. Så, under overlegg, aktiverer du visning av metrikken.

Uavhengig av kort, kan du også slå på en FPS-teller kun for Steam, ved å gå til «Innstillinger» og «I spill».

Uansett hvilken løsning du velger får du nå et lite tall i hjørnet av skjermen som viser hvor høy bildeflyt, eller FPS, du har i øyeblikket.

Bonustips: bestem støyen selv

Mange grafikkort, og særlig de fra tredjepartsprodusenter som Asus og Gigabyte, har veldig fokus på å levere lave temperaturer ut av esken. De kjører viftene på grafikkortet ekstra raskt for å kunne klemme ut en prosent eller to ekstra ytelse, eller bare minimere sjansen for overoppheting til «null».

For de fleste blir dette fokuset på lav temperatur overdrevent. Det merket vi sist da vi testet Gigabytes RTX 4070 Ti, og kunne lese av makstemperatur på 61 celsius. Men også mer støy enn vi likte.

Grafikkort flest har det imidlertid helt greit med både 70 og opp mot 80 grader celsius. Så om du reagerer på støy fra grafikkortet, og ser at du har mye «å gå på» når det kommer til temperaturen under spilling, er det greit å vite at du kan ta grep.

Det er nemlig lett å bestemme viftehastigheten selv!

AMD-brukere kan også her gjøre dette rett fra Radeon Software, mens Nvidia-eiere igjen må ty til MSI Afterburner.

Begge programmer lar deg lage en manuell vifteprofil, der du kan bestemme hvor raskt viftene skal spinne ved ulike temperaturer.

I MSI Afterburner velger du det lille «tannhjul»-symbolet, «Fan»-fanen, og huker av for «Enable user defined software automatic fan control».

Oppsett av manuell viftekurve i MSI Afterburner for Nvidia-kort.

I Radeon Settings finner du viftekurven under «Ytelse», «Finjustering» og «Finjustering av vifte», der du kan slå på «avansert kontroll».

Oppsett av manuell viftekurve i Radeon Settings for AMD-kort.

Deretter er det bare å gripe fatt i de små firkantene/rundingene i grafen under og prøve seg frem. Litt av gangen.

OBS: Om du reduserer viftehastigheten for mye, og da særlig ved de høyeste temperatursonene rundt 80 celsius og oppover, risikerer du å skade grafikkortet ditt på sikt samt å få lavere ytelse fordi grafikkortet sakker farten for å unngå overoppheting.

Vær derfor nøye med å sjekke temperaturen mens du spiller, så unngår du problemer.

Du kan se temperaturen for grafikkortet både i Afterburner og i Radeon Settings.

