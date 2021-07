Slik velger du riktig kokeapparat til turen

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Vilde M. Horvei 31 Juli 2021 06:00

Uten mat og drikke duger verken friluftsentusiasten eller førstegangscamperen. Det vet produsentene også, og markedet er fullt av både gode og mindre gode råd for hvilke kokeapparater akkurat du skulle trenge.

Vi kan ikke si noe om hva akkurat ditt behov er, men vi kan gi en guide til hvordan ulike apparater faktisk fungerer.

Som vi har nevnt i en tidligere guide skiller man stort sett mellom gass-, multifuel- og spritbrennere. De har ulike styrker og svakheter. I tillegg kommer selvsagt den klassiske bål-kokingen, men den er utelatt fra denne korte guiden.

En enkel gassbrenner gjør stort sett nytten, så lenge det ikke er for kaldt ute. Men ta med en vindskjerm (ikke på bildet). Vilde M. Horvei/ Tek.no

Gassbrennere

Gassbrennere har lav vekt, høy effekt og koker opp vannet på under fem minutter. De er også utrolig enkle å bruke og mange sverger til dem både vår, sommer og høst. I praksis skrur du bare på en brenner til en gassboks og åpner ventilen.

Gass tåler derimot ikke kulde spesielt bra og kan derfor være håpløse på vinterstid. Vanlige gassbokser inneholder en sammensetning av butan eller isobutan og propan, som alle har ulike kokepunkt (Butan -0,5ºC, isobutan -11,7ºC, propan -42ºC). Trykket på innsiden må være større enn lufttrykket utenfor for at gass skal komme ut av boksen når ventilen åpnes. Temperaturen må da være høyere enn gassens kokepunkt.

Blandingsforholdet avgjør i så måte hvor kokepunktet ligger, men når temperaturen nærmer seg kokepunktet vil effekten bli lavere. I tillegg brukes propanen opp fortere enn butanen, så mot slutten av en boks tar det uendelig mye lenger tid å koke opp det vannet enn når boksen var full.

Det finnes også gassbokser ment for helårsbruk hvor blandingsforholdet mellom isobutan og propan er 80/20, samt også systemer med trykkregulatorer som skal utjevne trykket i boksen. Men skal man ut i ekstremkulde bør det vurderes om ikke annet type brensel og apparat er bedre egnet.

Matlaging på Bjørgefjell Nasjonalpark Mats Aubell

Skal du på lengre turer må du også sørge for å ta med deg nok gass. Gassboksene kommer i flere størrelser mellom 100 - 500 gram. Hvor mye du behøver kommer an på turens lengde og hvor mye mat du planlegger å lage. Egen erfaring tilsier at 250 - 300 gram holder til en helgetur for to personer. Ifølge Oslo Sportslagers oversikt er 240 gram nok, og de har i tillegg regnet ut omtrent hvor mye brensel man behøver per person.

En grei regel er heller å ta med litt for mye enn litt for lite.

Les også Utstyret du må ha med deg på tur i skog og mark

Illustrasjonsbilde av en multifuelbrenner. Vilde M. Horvei/ Tek.no

Multifuel

Multifuel betegner kokeapparat som brenner på flere typer brensel, som bensin, parafin og lampeolje. Noen tar også gass og vil fungere som nevnt tidligere.

De ulike brenselstypene til multifuelapparater gir høy effekt og fungerer svært godt på kalde årstider og varmer opp vann like fort som gass. Derimot er bensin, parafin og lampeolje flytende og må omdannes til gass før du kan brenne dem. Dette er en omstendelig prosess, men øvelse gjør mester.

Kokeapparatene har tilhørende flasker med en pumpe. Denne pumper trykk i flasken, som fører drivstoffet videre gjennom en slange til apparatet. Man forvarmer apparatet ved å åpne ventilen og slippe ut litt brensel i brenneren som du fyrer på. Med for mye brensel i forvarmingen kan flammene bli høye, så vær forsiktig. Når brenneren er varm nok (når flammene har gått ned) kan du slippe ut mer brensel. Poenget er å gjøre brenneren så varm at brenselet fordamper til gass på vei ut. Husk også at munnstykkene må skiftes avhengig av hvilken type brensel du bruker.

Ulike typer brensel har selvsagt ulike kvaliteter - og ulemper. I tillegg må multifuelapparatet vedlikeholdes godt for å unngå sot og tett apparat. Det følger ofte med egne renseinstrukser og verktøy til hver av de ulike apparatene.

Spritbrennere

Noen elsker dem, andre hater dem, men de fleste har et forhold til dem. Selv om forholdet innebærer et vagt minne om en tur på fjellet i regi av ungdomsskolen hvor lærerens demonstrasjon falt for døve ører.

Spritbrennerne krever kun sprit for å brenne og er enkle å bruke. De brenner på rødsprit som helles i en liten kopp og fyres på. Rimelig enkelt. Derimot kan de bruke opp mot 15 minutter på å koke opp en liter vann, og man må derfor også ha med seg en del brensel. De tåler heller ikke lave temperaturer spesielt godt.

Rødsprit er lettantennelig, så unngå søl.

Produktbilde fra Trangia av en spritbrenner i et stormkjøkken. Trangia

Bruk med omhu

Uansett hva du velger som riktig apparat for deg så gjelder regelen om å anvende dem med omhu. Brensel generelt er brannfarlig og må behandles deretter.

Personlig ville jeg aldri fyrt av en spritbrenner i telt, til det er potensialet for litt søl inne og telt i fyr og flamme for stort. Gass er greit så lenge den står stødig, det samme gjelder multifuel hvis du er så godt kjent med apparatet at det å lese denne guiden egentlig er helt unødvendig.