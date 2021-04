Elektronikken du bør kjøpe brukt

Ikke alt er like kurant brukt – her er vår guide til produktene du burde se etter.

Illustrasjonsbilde. Niklas Plikk, Tek.no/skjermdump/kollasj

Torstein Norum Bugge 10 Apr 2021 13:00

Det er mange fordeler med å kjøpe ting brukt. Fremst i rekken er utvilsomt hele premisset for bruktkjøp: redusert pris. Men det er en god del andre fordeler også, som for eksempel at man sparer miljøet for store utslipp ved å holde elektronikk i omløp – og også at man gjerne kan kjøpe seg kulere ting enn man ellers ville kunnet. Fjorårets toppmodell er ofte både bedre og billigere enn årets mellomklassemodell.

Men det er også en god del fallgruver å gå i, og noen produktkategorier er mer lukrative enn andre – spesielt i disse coronatider.

I denne guiden vil vi løfte frem et knippe produktkategorier der vi mener det er verdt å lete etter bruktkjøp om du først er på handletur, og hvorfor de peker seg ut.

Men hva med de som ikke peker seg ut? Hva er galt med dem? Vel, noen av dem er nokså åpenbare. Eksempelvis er ørepropper eller hodetelefoner ikke nødvendigvis det du har mest lyst til å kjøpe. Ikke bare av hygieniske grunner, men også fordi slitasjen på slik elektronikk kan være stor over tid. Dette gjelder både hengsler, kontakter og ikke minst batterier.

Og i produkttyper som AirPods kan du egentlig bare glemme å bytte batterier – når de er utslitt er de i praksis klare for resirkulering . I mye annen elektronikk kan man nokså enkelt bytte slike slitedeler, enten selv eller hos profesjonelle aktører.

Atter andre produktkategorier er det store risikoer forbundet ved kjøp, enten i form av gjemt slitasje eller i form av enormt mange potensielle feilkilder. Et godt eksempel på det siste er fullstendige stasjonære PC-er som er satt sammen av selgeren selv. En tommelfingerregel for bruktkjøp er at dersom du får med en kvittering på kjøpet, så har du også nøyaktig de samme rettighetene som den som opprinnelig kjøpte produktet.

Vil du lese mer om ting som er lurt å tenke på ved bruktkjøp, kan du lese denne guiden . For øvrig er det alltid lurt å ta forbehold om at alle brukte produkter kan tukles med, så vær forsiktig med hvem du kjøper fra og pass på å sjekke produktet før kjøp.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.

1. Mobiltelefon – Stort utvalg, veldig gode avslag

Brukte mobiltelefoner er det et helt enormt marked for, også i et lilleputtland som Norge. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vår første kategori, og den vi har skrevet desidert mest om her på Tek i forbindelse med både reparasjoner og bruktkjøp, er mobiltelefoner. Det er rett og slett et helt enormt utvalg brukte mobiltelefoner der ute, av nær sagt alle slag. Og i de fleste tilfeller er prisavslaget enormt, og valutaen du får for pengene dine mye større enn tilsvarende prisede nye produkter.

Vi skrev blant annet en helt konkret guide til hvilke mobiltelefonmodeller du burde være på utkikk etter for kort tid siden, som fortsatt er like gyldig nå.

I denne guiden kunne vi slå fast at du får avslag på nesten 10.000 kroner for kun 1–2 år gamle toppmodeller, som fortsatt blåser filla ut av nye mellomklassemodeller på de fleste områder. Mobiltelefoner er egentlig en av de minst risikable kategoriene du kan kjøpe brukt i, ettersom det stort sett er veldig synlig om en telefon har vært tuklet med eller blitt skadet.

Mobiltelefoner selges dessuten nær sagt alltid med gode garantier og forbrukerrettigheter, såfremt du får med kvitteringen, selvsagt. Og om batteriet skulle være litt slitent, er det stort sett en nokså enkel sak å bytte dette – både selv og hos profesjonelle aktører.

2. Bærbar datamaskin – Stort potensial for pruting, men vær kresen

Samletester av laptoper er det flust av her på Tek – men vi har også et øye med på bruktmarkedet. Niklas Plikk, Tek.no

Bærbare datamaskiner faller på mange måter inn i samme kategori som mobiltelefoner, med stort utvalg, store avslag og gode rettigheter. Produkter som selges som «helhetlige» produkter (altså der mange ulike deler sammen utgjør én enhet i juridisk forstand) er forbrukervennlige saker.

Dette er også grunnen til at vi påpeker at akkurat laptoper er gunstige, og ikke stasjonære datamaskiner. Om du kjøper en stasjonær maskin har du brått en hel rekke, ulike deler med sine egne garantier – og siden de er modulære har du slettes ingen garanti for at den tidligere eieren ikke har tuklet med dem.

Om du ikke er ekstremt datamaskinkyndig er laptoper langt tryggere i et forbrukerperspektiv enn stasjonære maskiner, og du kan dessuten lese gamle anbefalinger av konkrete produkter for å finne ut hva du bør se etter og eventuelt hvilke feil som ofte oppstår med slike produkter.

Ettersom mange laptop-modeller heller ikke er så kjente merkevarer som en del mobiltelefoner er (tenk tilfeldig HP-laptop versus en Galaxy S-modell), så er det også et mye større rom for pruting. Det er rett og slett langt færre om beinet, og om du finner en maskin med god innmat, men med et relativt ukjent eller kryptisk navn, kan du nok anta at selgeren heller ikke oversvømmes av søk fra Googles algoritme.

Et godt tips her kan være å søke etter navn på prosessormodeller eller grafikkortmodeller, for å finne et godt utvalg laptoper med innmaten du leter etter.

3. Grafikkort – Hopp over den milelange køen

Nye grafikkort er det manko på. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om du har fulgt med litt på elektronikknyhetene det siste året, så har du nok også fått med deg at det har vært en helt enorm mangel på grafikkort hos forhandlere verden rundt. Samtidig har også etterspørselen vært rekordhøy, takket være sterke produktporteføljer fra både Nvida og AMD – og at koronapandemien gjør at folk tilbringer mye mer tid innendørs i favorittspillverdenene sine.

Å kjøpe grafikkort nye er rett og slett ikke et alternativ for de fleste, ettersom det er utsolgt mer eller mindre overalt. Og selv om du setter deg på venteliste er det mer eller mindre tilfeldig når og om du vil motta et kort.

Men ser du på bruktmarkedet, så er det et stort utvalg av kurante grafikkort av både eldre og nyere dato du kan velge mellom. Også på dette markedet har mangelen på nye produkter presset opp prisene, så det gjelder å velge med omhu. Det kan være en god idé å sjekke lanseringsprisen på produktene opp mot prisene de selges for på eksempelvis Finn.no nå, for å være sikker på at du faktisk får et avslag.

Vi løfter ikke frem denne kategorien fordi du nødvendigvis får de største avslagene her akkurat nå i disse tider, men heller fordi det for mange er den eneste måten å kjøpe et grafikkort på. Og toppmodellene fra et par år tilbake kan fortsatt drive de nyeste spillene med både høy bildefrekvens og solid grafikk.

