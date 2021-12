Her fikser vi det irriterende «hakket» til MacBook Pro

Skjul skjermleppen med to klikk.

I høyre del av bildet skjules skjermleppen i menylinjen av programmet «TopNotch». Bildet er sammensatt av to bilder.

Vi syntes Apples nye MacBook Pro var rimelig strålende da vi testet den nylig.

Men, Apple har altså gitt den den samme omdiskuterte «skjermleppen», eller «Notchen», som er kjent fra nyere iPhoner og iPader. Denne gir plass til et kamera som filmer i Full HD-oppløsning, og som er blant de beste i sin klasse.

Og selv om vi ikke syntes skjermleppen var i veien, er det flere som har gitt uttrykk for at de ikke liker hvordan den graver seg ned i sentrum av menylinjen øverst på skjermen. Og nærmest deler den i to.

Særlig irriterende kan det kanskje være om du bruker MacOS i lys modus og har en lys bakgrunn. Da blir jo den svarte skjermleppen ekstra tydelig.

«TopNotch» ordner opp

Heldigvis eksisterer det smarte programmerere som finner løsninger på slike utfordringer.

Noen av dem har laget appen med det enten svært ærlige, eller litt ironiske navnet «TopNotch».

Appen har raskt blitt en favoritt blant mange MacBook Pro-brukere, og skjuler skjermleppen ved å farge menylinjen like sort som den selv. Slik går skjermleppen og menylinjen i ett med hverandre.

På grunn av svartfargen gjør nok TopNotch seg aller best hos deg som bruker MacOS i mørk modus, men enkelte kan trolig foretrekke den også i lys modus, bare for å få en mer enhetlig menylinje.

Gratis, og lett å bruke

TopNotch er helt gratis å laste ned fra utviklerens nettsted.

Det kan installeres uten administratorprivilegier, og er superlett å bruke.

Etter å ha installert og kjørt programmet – som legger seg i «Apper»-mappen din – finner du en liten aktiveringsbryter oppe i menylinjen.

Som vist på bildet under.

TopNotch kan slås av eller på fra ikonet i menylinjen.

«Av eller på». Enkelt og greit.

Du får også mulighet til å velge avrundede kanter i menylinjen, slik at den passer bedre sammen med «Docken» og Finder-vinduene.

Hvordan resultatet blir med og uten TopNotch kan du se ved å skyve på «streken» i sammenligningsgalleriet vårt nedenfor.

Åpne fullskjerm Uten TopNotch Med TopNotch

OBS: Nedlasting og kjøring av programmer fra eksterne nettsteder gjøres på eget ansvar.

