Slik sletter du Instagram og Facebook for godt

Dette er også historien om hvorfor vi måtte lage denne saken.

– Det er så fordømt vanskelig å bli kvitt den profilen!, kom det fra en kamerat jeg nylig var på fest med.

Han hadde forsøkt å slette Instagramkontoen sin, og mente det nesten var umulig. «Så vanskelig kan det vel ikke være?», tenkte jeg.

Kunne jeg finne slette-knappen?

Til tross for at denne kameraten er godt skolert i den digitale sfæren, våknet den tekniske bedreviteren i meg. Jeg dro frem telefonen under bordet, sikker på at jeg skulle finne frem til Instagrams sagnomsuste slette-knapp på sekunder.

Selvsagt gikk turen først til «innstillinger»-menyen, hvor elementer som «konto» og «hjelp» ble utforsket. Til ingen nytte.

Jeg kunne raskt konstatere at ingen av de andre valgene i appen ga meg mulighet til å slette profilen heller.

Et søk i hjelpesenteret etter «slette» ga et mylder av svar, men ikke umiddelbart det jeg lette etter.

Jeg måtte altså innrømme at dette ikke var så opplagt, og kaste inn håndkleet for denne gang.

Og spørre han som tross alt hadde klart det alt:

Hvordan sletter man appen?

Svaret overrasket meg:

– Fra nettleseren. Det er ikke mulig fra appen.

Et svar som var vanskelig å ta seriøst, i all den tid jeg vet hvor mye Instagram ønsker at tjenesten deres skal brukes fra nettopp appen, og ikke nettleseren.

Men, enn så absurd svaret er, er det altså korrekt.

Instagram kan bare slettes via nettleseren.

Og bare etter å ha navigert gjennom en labyrint av menyer og valg som de fleste ikke finner frem til.

Så da tenker vi det er på sin plass med en enkel slette-guide. Både for Instagram, og for Facebook som har samme eier og enda flere brukere.

Slik sletter du Instagram

Du må bruke nettleseren på mobilen eller datamaskinen din for å slette Instagram. Men ikke besøk Instagram.com og begynn å let etter sletteknappen der. Da vil du trolig ende med å deaktivere kontoen din midlertidig, heller enn å slette den permanent.

Klikk deg i stedet rett inn til Instagrams godt skjulte sletteside her. Det kan hende du må oppgi brukernavn og passord, om du ikke allerede er logget inn. Oppgi en hvilken som helst grunn til hvorfor du vil slette Instagram, og ignorer svarene fra hjelpesenteret som dukker opp på skjermen. Skriv inn passordet ditt på nytt i boksen som har dukket opp litt lenger ned på siden, og trykk på den blå knappen med profilnavnet ditt som sletter profilen for godt.

Profilen din skjules nå umiddelbart og slettes først om 30 dager. Profilen blir reaktivert om du logger inn igjen i løpet av denne tiden, så du har litt tid på å angre deg.

Slik sletter du Facebook

Facebook kan du faktisk slette både rett fra appen på telefonen eller nettbrettet ditt, og fra nettleseren. Og det er ikke så vanskelig!

Fra app:

Åpne «hamburgermenyen» (tre streker) nederst til høyre og velg «Innstillinger» et stykke ned på siden. Velg «Personopplysninger og kontoinformasjon», og deretter «Eierskap og kontroll over konto». Her kan du velge «Deaktiver og sletting», før du på neste side må endre valget fra «Deaktiver konto» til «Slett konto», og fortsette med blå knapp. Velg «fortsett til sletting av konto» enda en gang. Rull helt ned på siden du kommer til, og velg «Slett konto» en siste gang. Oppgi passordet ditt.

Nå skjules Facebook-kontoen din frem til den blir permanent slettet om 30 dager. Logger du inn på kontoen igjen før den tid, vil du få mulighet til å angre deg.

PS: Sletter du Facebook, mister du også tilgang til Messenger. Vil du fortsette å bruke Messenger, bør du heller deaktivere Facebook-profilen din enn å slette den helt.

Fra nettleser:

Gå direkte til slettesiden til Facebook. Du bes om å oppgi brukernavn og passord om du ikke allerede er logget inn. Trykk på den blå «Slett konto»-knappen. Skriv inn passordet ditt Bekreft en siste gang at du vil slette kontoen ved å trykk på «slett konto»-knappen igjen.

PS: Sletter du Facebook, mister du også tilgang til Messenger. Vil du fortsette å bruke Messenger, bør du heller deaktivere Facebook-profilen din enn å slette den helt.

Forbrukerrådet: problematisk og lite brukervennlig

Forbrukerrådet forteller til oss at de ser på praksisen til tjenester som Instagram og Facebook som problematisk.

Fagdirektør Finn Myrstad påpeker at det allerede er vanskelig nok å slette kontoene sine før man tar hensyn til det tekniske aspektet ved beslutningen:

– Det er mange sosiale barrierer mot å slette kontoen sin. Å «klare» seg uten kan innebære alt fra å miste kontakt med venner og familie, gå glipp av arrangementer, miste informasjon fra for eksempel barnehage eller borettslag og mye mer. Det er opplagt problematisk at en aktør har fått en så altomfattende rolle i hvordan vi kommuniserer med hverandre, mener han.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Myrstad er også tydelig på at appene er for vanskelig å kvitte seg med rent teknisk:

– Det er betydelige praktiske barrierer. Tjenestene bruker en kombinasjon av forvirrende design og vanskelig språk for å lede de som ønsker å forlate tjenesten inn i en labyrint.

Vi henviser til at man i Instagrams tilfelle ikke kan slette kontoen sin via appen – der man opprettet kontoen fra – men må lete etter muligheten via en nettleser.

– Det er både problematisk og lite brukervennlig. Det skal være like enkelt å slette konto som det er å opprette den, slår Myrstad fast, før han viser til at Forbrukerrådet tidligere i år klaget inn giganten Amazon til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven.

Forbrukerrådet mener Amazon gjør det unødvendig vanskelig å avslutte et Amazon Prime-abonnement.

Forbrukerrådet har også tidligere vært kritisk overfor Facebook, som de mener manipulerer brukerne sine til å dele informasjon om seg selv.

