Guide Låsskjerm i iOS 16

Slik tilpasser du låseskjermen i iOS 16

Låseskjermen i nye iOS 16 kan konfigureres i mye større grad enn tidligere - og vise mer informasjon.

En av hovedfunksjonene i nye iOS 16, som ble tilgjengelig mandag, er at du endelig kan gjøre endringer på låseskjermen annet enn bare å skifte bakgrunnsbilde.

Det er kanskje spesielt nyttig på de nye iPhone 14 Pro-modellene med muligheten for alltid å ha skjermen på, men vi tror nok også mange brukere av eldre iPhoner vil sette pris på større tilpasningsmuligheter her.

Slik finner du frem til menyen

Det å finne frem til innstillingsmenyen for låseskjermen er ikke nødvendigvis kjempelogisk.

I stedet for å gå inn i innstillingsmenyen må du holde fingeren på skjermen på selve låseskjermen, og så kan du velge å tilpasse den eksisterende låseskjermen eller lage en helt ny.

Om du velger å lage en ny får du servert et utvalg av foreslåtte bakgrunner, deriblant et utvalg bilder fra galleriet ditt. Disse er gjerne bilder tatt med iPhonens portrettmodus, hvor nye iOS er i stand til å skille hodet fra bakgrunnen og legge hodet foran eventuell tekst eller widgeter.

Det er unektelig litt stilig, men det krever også sitt av motivet for at ikke alt av annet innhold skal ende opp bak et stort hode. Du kan også velge å beskjære motivet ved å knipe fingrene på skjermen.

Du kan også velge blant et par nye og delvis interaktive bakgrunner, som vær og astronomi. Disse vil imidlertid be om lokasjonstilgang via GPS, som kan koste en del batteritid på telefonen, så det er greit å være klar over.

Låseskjerm-innstillingene finner du ved å holde inne fingeren på låseskjermen. Derfra kan du sveipe til høyre for å lage en ny låseskjerm.

Tre felter kan tilpasses

Det er i praksis tre felter som kan tilpasses på hjemskjermen. I det øverste feltet med datoen kan du legge til en widget, for eksempel dagens UV-indeks, hvor mange aktive kalorier du har forbrent i dag eller neste kalenderoppføring.

I klokkefeltet kan du for første gang velge en annen skrifttype (blant åtte alternativer foreløpig) og du kan velge farge for alt innholdet på skjermen. Standard er at fargen er tilpasset bakgrunnsbildet du har valgt, men du kan velge helt selv om du ønsker det.

Til sist kan du tilpasse en egen linje med widgeter, og disse minner veldig om de vi fikk anledning til å legge på hjemskjermene i en tidligere iOS-versjon. Her er imidlertid Apple såpass strenge at du kun får den ene linjen å forholde deg til, så du kan maks velge widgeter i «dobbel» ikonstørrelse.

Foreløpig er det også litt begrenset hvor mange tredjepartsapper som har lagt inn støtte for disse widgetene, men her vil det nok komme til mange, mange flere fremover. Google har eksempelvis varslet at det kommer widgeter for Gmail, Google Maps, Google-søk og mer.

Innstillingsmulighetene for de tre ulike feltene som kan tilpasses på den «nye» låseskjermen.

Slik tilpasser du hver widget

Du kan for øvrig tilpasse hva som skal vises i de ulike widgetene ved å trykke på dem (i praksis to ganger, siden det første trykket bare velger selve raden med widgeter). Aksjewidgeten lar deg for eksempel velge en enkeltaksje eller en indeks, eventuelt tre stykker om du velger dobbel bredde på widgeten.

Batteriwidgeten er som standard satt til «automatisk», men du kan også velge alltid å vise batteristatusen for én enkelt fast enhet, for eksempel en klokke eller et par hodetelefoner.

Noen av valgmulighetene for de ulike widgetene, i tillegg til fokustilknytningen til høyre. Har du for eksempel smarthjemsensorer kan du velge å vise status fra én av dem i widget-raden. Her kommer det nok mange flere muligheter fremover.

Her er det i praksis bare å prøve seg litt frem for å finne den kombinasjonen som passer best for deg - men det må også sies at det er litt irriterende at disse widgetene ikke er interaktive på noen måte. De viser kun informasjon, og trykker du på dem vil de åpne den tilhørende appen eller funksjonen.

Å ikke ha lagt til langtrykkfunksjoner her virker som en «missed opportunity» fra Apple. Enkelte typer informasjon vises dessuten ikke om du ikke har låst opp skjermen med ansiktsgjenkjenning først, som for eksempel den nevnte kaloriforbrenningen.

Knytt låseskjermer til «fokus»

Du kan også velge å sette opp egne låseskjermer til Apples såkalte «fokus». For eksempel kan du ha en ren låseskjerm med mest mulig jobbrelatert info når du er på jobb-fokuset, mens helgefokuset ditt er en hyggeligere skjerm uten kalenderoppføringer og aksjekurser.

Du setter det tilhørende fokuset med fokusknappen nederst på skjermen - eller du kan la helt være om du er som oss og ikke bruker denne iPhone-funksjonen i det hele tatt. Om du lager flere låseskjermer kan du selvfølgelig også enkelt bytte mellom dem manuelt ved rett og slett å gå inn i låseskjerm-menyen og velge den du vil ha.

Vil du prøve ut flere ting i iOS 16?

